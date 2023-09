"LA PATRULLA SALVA EL CONCURSO VAQUERO"

(Música)

¡Ya empieza!

-¡Yee haw! Bien.

Chicos, ¿dónde está Marshall?

Se lo va a perder.

Ya voy, ya voy.

Oh. ¡Ay!

¿Ah? Hola, chicos.

(TELEVISIÓN) "Y ahora les dejo con la presentadora más aguerrida

del mundo, Meryl, la vaquera".

-"¡Yee haw!

Sean bienvenidos al emocionante concurso de vaqueros.

Creo que ya conocen todos a mi amigo Rasty.

Di hola, Rasty". (RELINCHA)

-"Vamos a conocer a los concursantes de hoy.

Granjera Yumi, señor Willnat, bienvenidos, vaqueros".

Que ya salen. ¡Bien!

Genial. Yuju.

-Y también un cachorro que siempre está alerta, Chase.

"Di hola, Chase".

"Hola, Chase".

"Y el último concursante de hoy es...".

-"El alcalde Hamdinger, blablablá.

Entrégueme ya el premio".

(RELINCHA)

-Rasty, muéstrale a nuestros amigos cuál es el premio.

Es la estrella dorada de sheriff.

Hala, ¿uno de nosotros ganará eso?

¿Uno de los otros?

(RÍE) La ganaré yo.

(RÍEN)

-Muy bien, amigos.

La primera prueba es la carrera de botas de cowboy.

Debéis llegar hasta las herraduras, coger una

y volver hasta aquí botando.

Recordad, el último en llegar quedará eliminado.

¿Preparados?

-Casi.

No quiero olvidarme de este muelle propulsor.

-A sus puestos.

¿Preparados?

¡Adelante!

(Música)

¡Ah!

(HACE ESFUERZOS) -Así nadie podrá derrotarme.

¡Eh! Casi ha llegado a las herraduras,

pero yo la detendré gracias a mi personalidad magnética.

(HACE ESFUERZOS)

-Parece que la granjera Yumi tiene algún problema.

¡Ah!

Ah, ah.

-Corrijo, tiene muchos problemas.

"Alto, alto, detengan la carrera".

(Pup pad)

(PUP PAD) "Ryder, ha ocurrido una calamidad,

la granjera Yumi se ha quedado pegada al cartel

y temo que ambos puedan caerse". -"¡Ah!".

-"Tenéis que ayudarnos, y a toda prisa".

Tranquila, no hay calamidad imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando. (A LA VEZ) Ryder nos necesita.

Oh. Corre, Marshall.

Oh. (A LA VEZ) ¡Ay!

Uy, me escama haberme tropezado. (RÍEN)

(Música)

(A LA VEZ) Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Estupendo, chicos.

La granjera Yumi está colgada del cartel gigante

del concurso de vaqueros y hay que ir a ayudarla.

Ah.

Para esta misión necesito a Marshall.

Usarás tu escalera para ayudar a la granjera Yumi a bajar.

¡Yee haw! A toda mecha.

Y a Rocky.

Usa tus herramientas para que el cartel no se caiga

encima de nadie.

Luz verde y todos al galope.

¡Muy bien! Patrulla Canina, todos a una.

(LADRAN)

# ¡Patrulla Canina! #

Guau.

# ¡Patrulla Canina! #

(LADRA)

(Continúa la música)

¡Ay!

¡Marshall!

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

¡Rocky!

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Música acción)

(Sirenas)

Oh.

-Venga ya, he ganado la primera carrera,

merezco al menos un premio pequeñito.

-¡Yee haw, es la Patrulla Canina!

Marshall, usa la escalera.

Escalera.

Vale, granjera Yumi, ya puede bajar.

¡Ah!

Gracias, no habría aguantado mucho tiempo más.

Oh, oh, el cartel tampoco aguantará mucho más.

Lo arreglaré.

Destornillador.

(Música tensión)

Buen trabajo, chicos.

El emocionante concurso de vaqueros puede continuar.

-Hoy ya he tenido bastantes emociones,

pero me quedaré a animarte, Chase.

¿Qué tienes ahí, Rocky?

No lo sé, pero dudo que sea una herradura de verdad.

Mira.

Es un imán.

Alguien lo cambió por la herradura de Yumi para hacer trampas.

¿Quién podría hacer algo así?

(HACE ESFUERZOS)

¡Ah!

¡Oh!

(RÍE NERVIOSO) Ajá. Dubidú bi du.

Meryl, la vaquera, ha sido amable dejando que veamos el concurso.

Pues sí.

Tengo ganas de ver cómo cuidan del rebaño en persona.

¿O debería decir en oveja?

En esta prueba tendréis que llevar a los corderitos

a través de esos barriles hasta el corral.

(RELINCHA)

-Eso es, Rasty, el último en llegar al corral pierde.

Bien, preparados,

listos...

¡Adelante!

Amiguitos, ¿estáis listos?

A paso ligero.

Mirad, a Chase se le da genial.

-Claro, porque es un pastor alemán.

-¡Ay!

Date prisa con eso. (MAÚLLA)

-Y no me mires así, solo cuenta como trampas

si me pillan.

Seguidme, corderitos, tengo comidita.

(OLFATEAN)

-Eh. ¡Alto! Volved.

¡Ay!

¿Señor Willnat, se encuentra bien?

Estoy bien, estoy bien, pero vas a perder la prueba

por mi culpa.

-Meteos en el corral.

Estos corderitos están sordos.

Tardáis una eternidad.

Vamos.

Ánimo, Chase. Ve hacia el corral.

En marcha.

Eso es.

"Excelente maniobra final, Chase lo ha conseguido".

Ha llevado a sus corderitos al corral el primero.

Ah, ah, ah.

Yo también he llegado, sigo en el concurso.

Hurra por mí. ¡Yuju!

-Muy bien, amigos, prepárense para la última prueba

de este concurso,

la peligrosa doma del potro.

Los dos concursantes deberán aguantar sobre el potro

lo máximo que puedan.

Quien permanezca más tiempo será el ganador

del emocionante concurso de vaqueros.

¡Yee haw!

Buena suerte, alcalde. ¿Suerte?

Ja, no necesito suerte, no si tengo pegamento.

Cuidado, gatito, no vayas a echar demasiado pegamento.

(Ruidos)

¿Eh? Esperad, aún no han dado la salida.

Creo que su potro está estropeado.

Alcalde, bájese del potro.

No puedo, estoy pegado a él.

No os quedéis ahí parados, ayudarme. (MAÚLLAN)

-Oh, volved.

-Rasty, cuidado.

(RELINCHA)

-Ah, no podemos irnos, todavía no he ganado.

-Oh, Ryder, esta prueba ha echado a perder el concurso,

y encima mi Rasty ha salido corriendo hacia el desierto.

-Ah, ah, ah. (RELINCHA)

Tranquila, Meryl, nosotros lo arreglaremos

y traeremos a Rasty enseguida.

Rocky, arregla con tus herramientas los tablones del corral.

Ahora mismo, Ryder.

Marshall, reúne al ganado.

Yo puedo echarle una manita con eso.

Gracias, vamos allá.

Venid, corderitos.

¿Cómo vamos a alcanzar a Rasty y al alcalde?

Con ayuda de refuerzos caninos.

Zuma, tienes que atrapar a un caballo.

Al agua, patos.

Mira, Ryder, huellas.

Eso significa que Rasty ha ido por allí,

y el alcalde Hamdinger estará cerca.

Pobre poni, está muy muy asustado.

Intenta lanzarle tu salvavidas para atraparlo.

Pues claro, Ryder. ¡Yee haw!

Tú tranquilo, amigo.

Salvavidas.

Buen chico. Ya va siendo hora de volver.

-¿Y qué pasa conmigo?

Chase, utiliza el lanzador.

Lanzador.

Si lanzas este imán al motor, el potro se detendrá.

¡Socorro!

Preparados, listos... Adelante.

Qué buena puntería, Chase.

¡Ah, ay!

¿He ganado?

-Oh, Rasty, me alegro tanto de que estés bien.

Gracias, amigos, habéis salvado el concurso

y también mi caballo.

No hay de que.

Por cierto, os voy a entregar algo para daros las gracias

por habernos ayudado, estrellas doradas de sheriff

para todos.

¡Yee haw! Mola.

¡Yupi!

No se preocupe, Meryl, cuando tenga algún problema

del antiguo oeste, solo tiene que avisarnos.

Eh, que sigo pegado.