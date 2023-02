# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema # en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina # lo va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, # Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó, # vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer.

# Juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control.

# Ya está aquí.

# Ya llegó. #

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA SALVA A BOCA DE TRUENO"

Eh, ¿eso es para asar malvaviscos? No hay una acampada sin malvaviscos.

-No, son para mantener la hoguera bien grande y luminosa.

Así no estará todo tan oscuro.

-Esto ayuda. -Bien hecho, Carlos.

Ahora sí que vamos a poder asar malvaviscos.

¡Se me hace la boca agua! -¡Bien!

No te preocupes, Tracker, no tienes nada que temer.

(Graznido)

(RÍE) Pero la oscuridad hace que todo dé un poquito más de miedo.

Entonces será mejor que no contemos historias de miedo ahora.

-¡No, no! Adoro las historias de miedo.

¡Y yo! Siempre se cuentan historias de miedo en las acampadas.

Escuchad, ¿alguien conoce la leyenda de Boca de Trueno?

-¿Te refieres a "Thundermouth"? -Sí, es un monstruo gigante,

tan alto como seis elefantes,

que vive en una cueva en lo más profundo de la jungla.

Sus dientes tienen manchas moradas, sus ojos brillan,

y tiene largos cuernos. (A LA VEZ) ¡Oh!

-Y por las noches, cuando los pájaros graznan,

Boca de Trueno sale de su cueva, provocando un ruido tan fuerte

como una tormenta que asusta incluso a los elefantes.

¡Bu!

(GRITAN Y RÍEN)

(Graznido)

Pero, solo es eso, ¿verdad? Una leyenda.

Sí, solo una...

(Ruido)

Tíos, algo se acerca. A lo mejor es Boca de Trueno.

Ryder, toma.

¡Calma, chicos! Están asustados.

Quizás es porque han escuchado la historia de Carlos.

Tranquilos, no pasa nada. -Todo bien, colegas.

(Ruido)

¡"Be careful"! Ten cuidado, amigo grandullón.

Chicos, ¿me echáis una pata?

¡No, parad, parad!

Cuidado, Marshall, ¡son arenas movedizas!

(LADRA) ¡Cables!

Uf, ya pasó todo.

-Sí, pero hay que ayudarle a salir de las arenas movedizas.

Cuanto más se mueva, más rápido se hundirá.

Tienes razón, Tracker. Necesitamos los camiones.

Tú tranquilo, elefante.

¡No hay cría de elefante imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla canina, al patrullabús! (A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

¡Esperadme!

¡Cuidado!

Lo siento, chicos, me pasé de frenada.

La próxima vez, iré con más "malvaviscuidado".

(Risas)

(Ladridos)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir, chicos. Un papá elefante y su cría

se han asustado al oír un ruido muy fuerte.

Tenemos que sacar a la cría de las arenas movedizas

antes de que se hunda del todo.

Para esta misión necesito a... ¡Rubble!

Lleva piedras hasta las arenas movedizas

para que podamos construir un puente.

¡Rubble a toda máquina!

Y a Rocky.

Usa tus herramientas para hacer un arnés

y rescatar a la cría.

¡Luz verde y adelante! (LADRA)

Y a Chase. Usa tu gancho para sacar a la cría.

¡Chase siempre alerta!

¡Muy bien! Patrulla Canina, ¡todos a una!

(Ladridos)

# ¡Patrulla Canina! #

(Música)

¡Rubble!

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Rocky!

(Continúa la música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

No te preocupes, elefante. La Patrulla Canina viene de camino.

¡Marchando un puente de piedras!

¡Hala, las arenas son profundas!

(LADRA) ¿Qué os parece esto? Buena idea, Rocky.

Si las piedras no sirven, lo haremos de madera.

(LADRA) ¡Gancho!

(Ruido)

¡Es ese ruido otra vez!

Gracias, colega. Y ahora, salgamos de aquí.

Recoge el gancho, Chase. (LADRA) ¡Recoger gancho!

¡Oh, oh! ¡Pesa mucho! ¡Hay que sujetar bien el camión!

Gracias, grandullón.

Rubble, coloca el tronco debajo de la cría.

Te desengancharé. ¡Tened cuidado, chicos!

¡Lo habéis hecho muy bien!

(Ruido)

¿De dónde viene ese ruido? ¿No será Boca de Trueno?

Solo es una historia, Rubble.

Pero algo en la jungla está asustando a los elefantes.

Y no solo a los elefantes.

Podría poner en peligro a los demás animales, como acaba de pasar.

Pero ¿cómo descubriremos quién o qué está haciendo ese ruido?

(Ruido)

El primer paso es averiguar qué es.

Seguro que podemos resolver el misterio, pero no sin ayuda.

Tracker, Skye, os necesitamos aquí.

Ya vamos. -Recibido.

Los elefantes vinieron desde esta dirección

cuando escucharon el ruido.

Tened los ojos y las orejas bien abiertos.

-Eso es fácil.

(Sonido electrónico)

(Risas)

Los elefantes debían estar aquí cuando oyeron el ruido.

¿Y a dónde vamos ahora?

(Ruido)

(RÍE) Es la primera vez que veo llover plátanos.

-Creo que viene de... ¡De por allí! ¡Buen trabajo, Tracker! ¡Vamos!

¡Mirad! Si de verdad existe Boca de Trueno,

seguro que vive ahí dentro. -Y además esta superoscuro.

-Pero debemos entrar y averiguar de dónde provienen esos ruidos.

Activaré los faros. Espera.

Si entramos con faros y linternas, asustaremos a quien esté ahí dentro

y saldrá huyendo.

¿Cómo vamos a encontrarlo sin luces?

Skye, usa tus gafas de visión nocturna.

Recibido, Ryder. Registraré la cueva a tope.

-Tal vez no sea necesario. Mi oído es fabuloso.

Puedo encontrar al monstruo, o a lo que sea,

detectando sus sonidos. -¿Estás seguro?

La cueva está muy oscura. -Skye, ¿me acompañas?

-No me alejaré de ti, Tracker. Juntos, lo encontraremos.

-Estupendo, a escuchar. (LADRA) -¡Gafas!

No apaguéis los comunicadores y avisadnos si necesitáis ayuda.

Recibido, Ryder.

Ay, ay, ay, oigo una respiración. -¿Por dónde?

-Por ese túnel, creo.

Sí, es por ese túnel.

-Ryder, confía en mí, ¡esa cueva podría derrumbarse!

Skye, Tracker, tened mucho cuidado ahí dentro.

¿Estás bien, Tracker?

-Está oscuro, pero me ayuda a concentrarme y escuchar.

-Dime que no ves nada extraño por ahí.

-No, nada.

Oigo la respiración. Estamos muy cerca.

-¡Chist!, es por ahí.

-Ryder, vamos a entrar.

¡Precaución, chicos!

(Ruido)

¡Cuánto ruido!

Hemos llegado hasta aquí, ahora no podemos abandonar.

(Ruido)

(A LA VEZ) ¡Pelolargo!

(Ruido)

Vaya, el sonido es fuerte,

pero ya sabemos que no hay nada que temer.

-Ryder, Boca de Trueno es Pelolargo.

Está tocando un instrumento de madera.

(Ruido)

¿De verdad? ¿El ruido lo hace Pelolargo?

Seguro que retumba más debido al eco de la cueva.

(Ruido)

¡Oh, oh! ¡A cubierto!

Vaya, ¡la casa se viene abajo! Digo... la cueva.

¡Oh, no! ¡Las piedras bloquean la salida!

-¡No, Pelolargo, no debes hacer tanto ruido!

O será aún peor.

Oye, todo saldrá bien.

Sé que estás asustado, pero nosotros estamos contigo.

Somos tus amigos y vamos a ayudarte para que dejes de tener miedo.

Rubble, ¡despejemos la salida!

¡Rubble a toda máquina!

¡Oh, no! No podemos mover esa piedra tan grande nosotros solos.

(TODOS) ¡Bien!

(RÍE) -¿Listos para el concierto?

(Ruido)

El ruido lo hacía Pelolargo y eso no da ningún miedo.

No, pero el ruido es muy fuerte.

(Risas)

-Creo que te está dando las gracias. No hay de qué, papá elefante.

(Ruido)

Recordad, si oís un ruido muy fuerte,

¡solo tenéis que avisarnos!

(Ruido)

¡O venir al concierto! (AÚLLA)

"LA PATRULLA SALVA A LA MASCOTA DE LA CLASE"

Ya está. ¡La bolera al aire libre de Álex ya está lista!

(Ladridos)

¡Muy bien! Patrulla Canina, ¡a jugar a los bolos!

Tú primero, Skye.

¡Yuju! No está mal para ser la primera vez.

-¡Me toca!

¡Guay! ¡Esto se os da genial!

Adelante, Marshall. ¡Inténtalo tú!

¡Allá voy!

Pero es superdifícil conseguir un...

(GRITA) ¿Pleno?

(Risas)

Ven conmigo, Chickaletta. Han venido Julia y Julius.

¿Te has olvidado? Vienen a quedarse unos días.

Y han traído a una amiguita.

¡Hola!

(A LA VEZ) ¡Hola, tita alcaldesa!

-Y la verdad es que no esperaba que vuestra amiguita fuera tan...

-¿Adorable? -Yo iba a decir... peluda.

-Es un hámster, tita. Es la mascota de la clase.

-Vive en el colegio,

pero los fines de semana se va a casa con los alumnos

para que cuidemos de ella.

(AMBOS) ¡Y este finde nos toca a nosotros!

-¿Ah, sí? Recuerdo que yo misma firmé la autorización.

-¿Sabes cómo se llama? Lo decidimos en una votación.

-¡Y ganó el que dijimos nosotros! (A LA VEZ) ¡Alcaldesa Bigotines!

-Ay, ¡en honor a mí! Ay, qué linda.

-Oh, oh. Nos hemos dejado su botella de agua en el cole.

-¿Podemos ir a cogerla, tita? No tardaremos mucho.

-Por supuesto que sí. (A LA VEZ) ¡Yupi!

-Tú puedes jugar con la tita hasta que volvamos.

(RÍE) -¿Qué? ¿Conmigo?

-Está todo el día correteando en su pelotita. ¡Le encanta!

-Sí, Alcaldesa Bigotines parece muy maja.

¡Ven a conocerla, Chickaletta!

(Cacareo)

(GRITA) ¡Alto! ¡Lo ha hecho sin querer!

¡Solo quería saludarte!

¡Ay, menudo desastre! ¡Va directa hacia el cemento húmedo!

(RESOPLA) Al menos no ha caído en el cemento.

Habría sido imposible sacarla de ahí cuando se secara.

¡Ay!

¡Madre mía!

(Teléfono)

Hola, alcaldesa. ¿Cómo va eso? Pues... no muy bien.

¡Me he quedado atrapada!

Y no tengo ni idea de dónde habrá ido Alcaldesa Bigotines.

¿Alcaldesa Bigotines? Es un hámster.

La mascota de la clase de Julia y Julius.

¡Y ha salido rodando!

Ryder, tienes que encontrarla antes de que llegue a la carretera.

Y si la encuentras antes de que vuelvan mis sobrinos,

me harías un gran favor. Descuide, alcaldesa.

¡No hay hámster imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

¡Marshall, cuidado!

Ey, ¡otro pleno! Estoy en racha.

(Risas)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir, chicos.

La alcaldesa está atrapada en cemento

y hay que buscar a un hámster perdido:

Alcaldesa Bigotines. ¡Madre mía!

¿Un hámster alcaldesa? Uy, qué mona.

Hay que rescatar a la alcaldesa y encontrar al hámster

antes de que pase algo. Para esta misión necesito a...

¡Rubble! Usa tu martillo neumático para romper el cemento seco.

¡Rubble a toda máquina!

Y a Chase. Usa tu megáfono y tus conos de tráfico

para evitar que los coches le hagan daño al hámster.

¡Chase siempre alerta!

¡Muy bien! Patrulla Canina, ¡todos a una!

(Ladridos)

# ¡Patrulla Canina! #

(Música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Rubble!

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Chase!

(Continúa la música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

Patrulla Canina, ¡menos mal! ¡Sacadme de aquí, por favor!

Tranquila, alcaldesa. Rubble lo hará enseguida.

Puede que note un cosquilleo. (LADRA) ¡Martillo neumático!

¡Gracias, Rubble! Pero... ¿dónde está Alcaldesa Bigotines?

Vamos para allá. ¿Pudo ver por dónde se fue?

¡Se fue por allí!

Vale, allá voy. ¡A por el pleno!

¡Hala!, ¿habéis visto eso? (A LA VEZ) -¿El qué?

(Sirenas)

Oh, oh. Alcaldesa Bigotines va hacia esa calle llena de coches.

Chase, ¡para el tráfico!

(LADRA) ¡Conos!

(LADRA) ¡Megáfono!

Atención, conductores.

Esta calle queda cortada porque va a cruzarla un hámster.

¡Gracias!

¡Está a punto de llegar, Chase! Prepara la red.

¡A la orden! Preparados, listos...

¿Qué está pasando?

(LADRA) ¡Red!

No puedo creerlo. ¡He fallado! No importa, lo has intentado.

(Teléfono)

Hola, Rubble. ¿Cómo va eso? Bien, ya casi he roto el cemento.

-Gracias, Rubble.

Aunque se te ha olvidado quitarme el cemento de este pie.

-Eh, ¿habéis encontrado a nuestro amigo?

Aún no. ¡Pero sabemos a dónde va!

A ver, voy a comprobar el circuito.

Tablas de equilibrio cañero, listas. Megasalto, megalisto.

Solo hay una persona capaz de superar este circuito fácilmente,

y esa persona es... ¡Danny X! ¿El hámster?

¡Guau! Para ser un hámster, es extremadamente cañero.

¡Pero seguro que no puede saltar tan alto como yo!

(Sirenas)

Muy atentos, chicos.

El hámster no debe de estar muy lejos de... ¡Oh, oh!

(GRITA) ¡No quiero mirar! ¡Ni Chickaletta tampoco!

(Cacareo)

Chase, evita que Alcaldesa Bigotines aterrice en el suelo.

(LADRA) ¡Red!

(Vítores)

(Grito)

¡Oh, no!

Deprisa, Alcaldesa Bigotines tendrá sed.

-Vale. ¿Qué habrá estado haciendo?

¡Oh, no, podría caerse al mar!

¡Yo la salvaré! ¿Eh?

¡No la veo! ¡Mirad, una cría de ballena!

¡Ay, qué bonita! Sí, pero fijaos bien,

¡lleva a Alcaldesa Bigotines encima!

(Risa)

(RIE) ¡Solo están jugando!

-Ballenita, ¡trae aquí a Alcaldesa Bigotines ahora mismo!

¡Es la mascota de la clase, no un hámster marinero!

No se preocupe, sé quién puede venir a ayudarnos.

Zuma, ven con tu submarino para rescatar a un roedor.

¡Al agua, patos!

(Risa)

Aquí estoy, Ryder. Justo debajo de la ballena.

Bien, espera a mi señal.

Ryder, ¿cómo va a salvar Zuma a nuestra amiguita debajo del agua?

Él no, ¡nosotros! Mire, cada vez que se ríe,

lanza a Alcaldesa Bigotines por los aires.

Si Zuma puede hacer que la ballena se ría muy muy fuerte...

Lanzará a Alcaldesa hasta aquí. A Alcaldesa hámster, no a usted.

Muy bien, Zuma. ¡Ahora!

Hola, ballena. ¿Tienes cosquillitas? (LADRA) ¡Garra!

(Risa)

¡Ha funcionado! Cuanto más se ríe, más arriba llega el hámster.

Venga, Zuma, solo un poquito más. ¡Cuchi-cuchi-cu!

(Risa)

¡Ya viene!

¡A por ella, Rubble! (LADRA) ¡Pala!

¡Yo la cojo, yo la cojo! ¡Yo! ¡La cogí!

(A LA VEZ) ¡Sí! -¡Ya la tienes!

(RÍE) Yo diría que quiere seguir. -¿Otra vez?

¿No crees que ya has tenido suficientes aventuras por un día?

Gracias, Patrulla Canina. Habéis salvado a Alcaldesa Bigotines.

Y además lo hicisteis sin que Julia y Julius se enteren de nada.

(RÍE) No hay de qué, alcaldesa.

Si vuelve a escaparse Bigotines, avise y la ayudaremos.

(A LA VEZ) ¿A qué?

Pues... a ayudarme a limpiar la casita de Alcaldesa Bigotines.

-Te traemos tu botellita, Alcaldesa Bigotines.

(Risas)