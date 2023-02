"LA PATRULLA SALVA LA ARMADURA REAL"

Este es mi cómic favorito, "El Supercachorro".

(HABLAN A LA VEZ)

Trata de cinco cachorros que son caballeros del espacio.

¡Caballeros! ¡Del espacio!

Es genial. Y lo mejor es que pueden juntar sus vehículos

para formar al Supercachorro, un robot gigante con armadura.

Venga, vamos a jugar al Supercachorro.

(LADRAN)

¡Somos los guardianes del universo!

(GRITAN)

Pero tenemos que aprender a guardar el equilibrio.

(RÍEN)

Atención todos, la princesa de Guauguauburgo llegará enseguida.

Comprobaré que el regalo no corre peligro.

(Comunicador)

Buenos días, señor cartero.

-En realidad, hoy me tiene que llamar señor repartidor.

También trabajo con la empresa Envíos Miau.

# Envíos a velocidad felina. #

-¿Tardará mucho la armadura?

-No, llegaré en menos que maúlla un gatito.

(Alarma)

¡Ah! Alcaldesa Goodway,

mucho me temo que voy a llegar un poquitín más tarde.

-¡Ah! Madre mía, llueven armaduras.

(Música)

Ahora sí que lo he visto todo.

Tres, dos, uno...

Quien no se ha escondido, tiempo ha tenido.

-Nunca me encontrará. Soy sigiloso como un ninja.

¡Pose ninja!

Ah, ah...

-Danny, cuidado con el precipicio.

-¿Que haga ejercicio? Si apenas puedo moverme.

-Esto es terrible. Voy a llamar a la Patrulla Canina.

Tranquilos, Supercachorro se encargará

de proteger el universo.

¿Jugáis a Supercachorro? Es mi cómic favorito.

¿Quieres jugar?

(Comunicador)

Lo siento, jugaremos luego. Hola, alcaldesa, ¿va todo bien?

Para nada, la armadura se ha caído del avión y está desperdigada

por la ciudad, hasta en el estanque de las ranas.

Tengo que recuperarla antes de que llegue la princesa.

Espere, alcaldesa.

Hola, granjero Al.

Hola, Ryder,

¿me ayudas a quitarle el casco de caballero medieval a Bettina?

-Ryder, Ryder, Danny X el Cañero lleva una armadura

y se va a caer por el precipicio. -Oh, no.

Tranquilo todo el mundo, vamos para allá.

No hay armadura imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina al centro de mando.

(TODOS) Ryder nos necesita.

Oh, ay...

(LADRAN)

Marshall, cuidado.

¡Ah!

Esto ha sido muy cómico.

(RÍEN)

(Música acción)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

La armadura de la alcaldesa se ha caído del avión que la traía

y se ha desperdigado por toda la ciudad.

Pero era un regalo para la princesa.

Lo sé. Debemos actuar rápido. Para esta misión necesito a Rubble.

Utiliza tu imán para quitarle el casco de la cabeza a Bettina.

Rubble a toda máquina.

Y a Chase. Lanza tu red para ayudar a Danny

y evitar que se caiga por el precipicio.

Chase siempre alerta.

Y a Rocky. Ve a buscar las partes de la armadura al estanque

y reconstrúyela usando tu camión de reciclaje.

Luz verde y adelante.

Muy bien, Patrulla Canina, todos a una.

(LADRAN)

# ¡Patrulla Canina! #

-Guau, guau, ¡vamos ya!

# ¡Patrulla Canina! #

(Música)

¡Rubble!

(Continúa la música)

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Chase!

(Continúa la música)

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Música acción)

(Sirenas)

Pero no te muevas tanto.

Pareces un gatito dentro de un calcetín. ¡Ah!

-Aguanta, Bettina, yo te ayudaré.

Despacio, despacio... Ya está.

-Has salvado a Bettina, Rubble. Te lo agradezco muchísimo.

(RÍEN)

Es armadura no debe haber caído muy lejos.

¡Guau! ¡Pinzas!

Puede que esté en estos arbustos, pero no veo lo que hay

en su interior. Gracias, señora rana.

Esta vieja bicicleta es justo lo que necesito.

Antes de tirarlo, reutilizarlo.

Lo he convertido en un detector de metales.

(Pitidos)

Caliente, caliente... ¡Me quemo, me quemo!

Bingo, he encontrado una pierna.

(Pitidos)

Oh, y allí está la otra pierna.

Eh... ¿Dónde está?

Gracias, señora rana. Ryder, ya tengo las piernas.

Buen trabajo, Rocky, vamos a por Danny.

(Sirenas)

Rápido, Ryder, Danny está a punto de caer.

¡Guau! ¡Red!

Danny, atrás.

-¿Cortar? Vale.

(TODOS) ¡Oh, no!

-Oh, oh, Danny está en grave peligro. Oh, oh... ¡Ah! Y yo también. ¡Ah!

Skye, te necesito. ¡Me encanta volar!

-En realidad esto es muy divertido. ¡Yuju! Voy a hacer un truquito.

Hagas lo que hagas, nada de trucos. Trucos... ¡Eso es!

Rubble, quiero que nos traigas recortes de papel

y cajas viejas del centro de mando para que Rocky las reutilice.

A toda máquina.

-¡Guau! Gancho.

-¡Au!

-No te muevas, voy a bajarte al suelo.

-No sé lo que está pasando, pero es supercañero.

Bien hecho, Skye.

Ay, ay...

Oh, no.

Ja, ja, qué aventura tan cañera.

Uf, ha faltado muy poco. Rocky, ¿cómo va eso?

Estupendamente.

Voy a convertir esos papeles viejos en muchas cajas de cartón.

Allá voy. ¡Yuju!

Ese tronco es como un trampolín. ¡Bien!

¡Qué alucine! Otra vez, otra vez.

Lo siento, Alex, pero será mejor que dejemos los trucos por hoy.

Tengo que reconstruir la armadura ahora mismo.

Tiene algunos rasguños, Ryder.

Espero que la armadura no se haya roto.

Me parece que no.

(Comunicador)

Hola, alcaldesa.

Ya está aquí el tren de la princesa. Dime que tenéis la armadura.

Compruébelo usted.

(A LA VEZ) Uf...

Bienvenida, su alteza real y su conde real.

Bienvenidos a Bahía Aventura.

Y eso no es todo, tenemos un regalo único y especial

para la princesa.

-Eso es fantástico, alcaldesa.

(Estruendo)

Oh... Siento mucho todo este ajetreo, alcaldesa Goodway.

La gente es muy generosa con nosotros allá donde vamos.

Tal vez demasiado.

Nos han regalado un montón de armaduras.

Hola, alcaldesa, ya hemos reparado...

Ryder, ja, ja, ¿tú sabías que la princesa

tiene un vagón de tren entero repleto de armaduras?

Vaya, ¿en serio? Mm...

Ryder, creo que tengo una idea. Ahora volvemos.

Rubble, hay que llevar la armadura al camión de reciclaje.

¿Por qué? Si ya está arreglada. Luego te lo explico.

Bueno, antes de entregarle ese regalo especial

le contaré algunas cosas sobre Bahía Aventura.

Aventura viene del latín y significa que pasan cosas divertidas.

(RÍE NERVIOSA) Sí...

-¡Oh! ¡El Supercachorro! Nos encanta ese cómic.

-Gracias, Patrulla Canina.

De nada, cuando necesite un regalo especial

solo tiene que avisarnos.

La Patrulla Canina y el Supercachorro protegerán el universo.

(TODOS RÍEN)