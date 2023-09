La patrulla y Katie detiene a la banda de gatitos que ladran

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

# la Patrulla Canina!

# Si hay algún problema,

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# lo va a solucionar.

# ¡Marshall, Rubble, Chase,

# Rocky, Zuma, Skye,

# sí, acudirán!

"LA PATRULLA CANINA"

"La patrulla y Katie detienen a la banda de gatitos que ladran."

Ya casi ha acabado el baño, gatitos.

-Algo va mal, Katie, en casa, nunca ronronean así.

-Es porque les gusta, alcalde Humdinger.

-Jo.

-No seas gruñona, Cali.

Venga, ve a por el ovillo.

(MAÚLLA)

-Os gusta mucho venir de visita a Bahía Aventura,

¿verdad que sí?

-Se creen que Bahía Aventura es mejor que Ciudad Niebla

porque allí no tenemos peluquería de mascotas.

Ni tampoco de las otras.

-Hola, Ryder y compañía.

¿Perrobot y tú estáis preparados para el viaje?

Sí, vamos a buscar una pieza para arreglarle la "robocola".

Gracias otra vez por cuidar de los cachorros

mientras estamos fuera. Eres nuestra canguro favorita.

Cuando estés lista, Rocky y yo te acompañamos al puesto de mando.

¡Vaya! Acompañamiento oficial de la Patrulla Canina,

¿a que es fantástico, Cali?

(PROTESTA)

Toma, Katie, coge el comunicador de repuesto, por si acaso.

Muy bien, pero ¿qué puede pasar en un día?

¡Que os divirtáis!

Gracias, hasta mañana. (LADRA)

-Adiós.

-Como Ryder se ha ido, es el momento de intentar

que Ciudad Niebla quede por encima de Bahía Aventura.

Venid, vamos a trazar un plan malvado.

(RÍE)

(RÍE) Mi nuevo invento maléfico.

¿Qué me decís? (MAÚLLAN)

-Son collares que cambian los sonidos.

Convierte vuestros maullidos en ladridos, así.

(MAÚLLAN) (LADRAN)

-¡Funciona!

Iremos a Bahía Aventura y sembraremos un caos de maullidos.

O más bien, una vorágine de ladridos.

(RÍE)

Qué día tan delicioso.

-Gatitos, adelante.

(Ladridos)

(GRITA)

Esos perros parecen decididos a arruinarme el día de reparto.

(MAÚLLAN)

-¿Eh? ¿A dónde habrán ido ahora?

(MAÚLLA)

(MAÚLLAN)

-Aquí solo estamos mis preciosos gatitos y yo.

(RÍE)

¡Me toca, me toca!

(TODOS) (RÍEN) (SUSPIRA)

-Ven a jugar con nosotros, Cali.

Oh, venga, no te pongas así.

(Teléfono)

Eso es el comunicador. Alguien necesita ayuda.

-Ah, claro.

-Ryder, una jauría de perros está poniendo la ciudad patas arriba.

Y...

Tú no eres Ryder.

-Pues no, he venido a cuidar de la Patrulla, alcaldesa.

¿En qué puedo ayudarla? -¡Oh! Hola, Katie.

Esos perros tan traviesos han asustado al señor cartero.

-¡Oh, no! La Patrulla y yo iremos a rescatar...

-Y una cosa más.

Los ladridos han asustado a la pobre Chickaletta

y se ha subido a lo alto del puesto de limonada.

Cuando he venido a ayudarla,

me he quedado atrapada también.

-Tranquila, la Patrulla Canina irá enseguida.

En realidad, Ryder diría algo así como:

"No hay ladridos de perros imposibles

para la Patrulla Canina".

¡Ah! (RÍE) Qué mono.

Vale, todos al puesto de mando.

En realidad, Ryder dice: "Patrulla Canina, al centro de mando".

Vale.

Patrulla Canina, al centro de mando.

(TODOS) ¡Ryder nos necesita! Es decir, Katie.

(GRITA)

¡Marshall, cuidado! ¡Y tú, Cali, cuidado!

(GRITA)

¿Habéis visto? Llevo un gato por sombrero.

(MAÚLLA)

(TODOS) (RÍEN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Eh...

Quiero decir, Katie, señorita.

Gracias, chicos.

Unos extraños ladridos están causando problemas.

Bueno, y ahora, ¿qué diría Ryder?

-Ryder diría qué cachorro necesita y qué es lo que tiene que hacer.

-Muy bien.

Para rescatar al señor cartero, necesito a...

Marshall.

Usa la escalera de tu camión para ayudarle a bajar del árbol.

¡A toda mecha!

(RÍE) Qué gracioso, ¿se te acaba de ocurrir?

(TODOS) (RÍEN)

-Y a Skye. Usa tu helicóptero para rescatar a la alcaldesa

y a Chickaletta del puesto de limonada.

(LADRA) ¡A volar se ha dicho!

-Me encanta, genial.

La Patrulla Canina está lista para el rescate.

-Ryder dice: "¡Patrulla Canina, todos a una!".

-Sí, eso.

(TODOS) (LADRAN)

(Sirena)

¡Socorro!

-Tranquilo, señor cartero, Marshall lo bajará de ahí.

Sí.

(LADRA) Escalera.

Ladra un poquito para chafarles el rescate.

(LADRA) -¡Recoger escalera!

¿Eh? ¡Ay!

¿Quién acaba de ladrar?

(RÍE)

(LADRA) Escalera.

(LADRA) -¡Cañones de agua!

-¡Eh! ¡Este rescate es un desastre!

(LADRA)

No lo entiendo. ¿Qué está pasando?

-Les bajaré de ahí en menos que canta un gallo,

alcaldesa Goodway. ¡Arnés!

(LADRA)

-Oh, no, he fallado.

-Lo siento, alcaldesa Goodway, algo le pasa a mi helicóptero,

volveré a intentarlo.

(LADRA) ¡Arnés!

(RÍE) Festival del humor.

Una vez más. Y más fuerte.

(LADRA)

-¿Qué? ¡Oh, no!

Lo he enganchado a la pajita, qué mal.

(GRITA)

-Tengo que hacer algo para ayudar a Skye.

Pero ¿qué? (LADRA)

-¿Eh? (LADRA)

-¿Un gatito que ladra?

-Seguid así, mis gatitos.

-¿Qué será ese collar tan extraño?

(LADRA)

-Seguro que el alcalde Humdinger está detrás de todo esto.

Ha inventado un aparato para que sus gatitos ladren.

-Esta travesura es todo un éxito, así que vamos a celebrarlo.

Venga, gatitos, vayamos a asustar al señor Porter

para poder colarnos en su cafetería a comer pasteles gratis.

(RÍE)

-Debo detener a esos gatitos que ladran.

Chase, Rocky.

Id a la peluquería. Chase siempre alerta.

Luz verde y adelante. -Me encanta cuando dicen eso.

(Sirena)

Atentos a la nueva misión, distraed a los gatitos

mientras reprogramamos el mando de Humdinger.

Es un plan genial. ¿Cómo lo hacemos?

-Vamos todos a la cafetería del señor Porter.

-Ahora los gatos también ladran. ¡Corred!

(Ladridos)

-"Mmm".

-Los gatitos adoran los ovillos.

Chase, lánzalos para alejarlos de allí.

Vale. (LADRA) ¡Lanzaovillos!

¡Eh, gatitos! ¿Queréis jugar?

(LADRAN) -¡Eh, volved ahora mismo,

chuchos desagradecidos! Es decir, ¡gatitos!

-Rocky, ajusta el mando a distancia

para que los gatitos dejen de ladrar.

-Ahora mismo. (LADRA) ¡Destornillador!

(LADRAN)

-¡Gatitos, dejad de comportaros como gatitos!

Intento comerme un pastel gratis.

(LADRAN)

(Pitidos)

¿Eh?

(PÍAN)

-Esos ladridos suenan como pájaros piando.

(Ladridos)

(LADRA) (PÍA)

¡Uf! Menos mal. (LADRA)

Le bajaré de ahí, señor cartero.

(GRITA)

(LADRA) (PÍA)

-¡Eh! Creo que vuelvo a tener el control del arnés.

(LADRA) ¡Arnés!

-¡Lo tengo! Muchas gracias, Skye.

¡Yuju!

-Ya está, señor Porter, no queda ni un gato ladrador por aquí.

(SUSPIRA) Gracias, Katie y cachorros.

-Oh...

Silencio, no quiero pasarme el viaje

escuchando a unos gatitos piando.

(Mugidos)

(GRITA)

Sois unos perretes estupendos.

Te he guardado un ovillo de lana, Cali.

(RÍE) Tú eres insustituible.

Hola, Katie, chicos,

la cola de Perrobot ya está como nueva.

(LADRA)

Bueno, ¿cómo ha ido todo? Katie lo ha hecho fenomenal, Ryder.

Estaba seguro. Gracias, Katie.

No hay problema.

Si la ciudad vuelve a llenarse de gatos que ladran,

solo tienes que avisarnos.

(TODOS) (RÍEN)

"La Patrulla salva unas gafas."

Ya está. ¡Me encanta deslizarme!

(TODOS) (RÍEN)

No sabía que limpiar la cubierta de un barco fuera tan diver.

¡Sí! ¡Yuju!

¡Bien!

Y estas esponjas mojadas de agua nos facilitan mucho las co...

# Baila el bo, bo, boogie. #

¿Qué es eso, capitán Turbot?

Este espécimen tan peculiar es el pez piernas.

Un tipo de pez que puede caminar sobre el agua.

¿Pez piernas? Nunca había visto ninguno.

Un pez con piernas. ¿Está seguro de que es real?

Es que esta especie lleva siglos sin avistarse.

Pero yo opino que es tan real como cualquier otra.

¿Cree que podemos avistar alguno, capitán?

Pues creo que sí.

Dicen que últimamente, lo han visto varias veces.

Y también, que algunos se dirigen a Bahía Aventura.

-Tengo muchas ganas de bucear con usted, alcaldesa Goodway.

-Yo también, granjera Yumi,

y tengo la corazonada de que hoy, veremos un montón de peces.

-Seguro que ellos nos ven a nosotras.

-¿Por el rosa? Solo les quedaba este color.

-Me gusta mucho, y también me gustan estas aletas.

-Cuánto me alegro,

he intentado que los bañadores se parezcan a un pez

para que no se asusten al vernos.

Y aún queda lo mejor. ¡"Voilà"!

-¿Gorritos de pez? ¡Qué guay!

(CACAREA)

-Lo siento, preciosa, pero tú no puedes venir.

Bucear no es una actividad para gallinas.

Eso es porque no me olvido de ti.

-¡Vaya, está como los chorros del oro!

Encantados de ayudar.

Venga, chicos, volvamos al centro de mando.

El capitán Turbot tiene cosas que hacer.

¡Chao! -¡Hasta otra!

-Y ahora, que comience la búsqueda.

(GRITA)

¡Recorcho, cómo resbala la cubierta!

¡Oh, no, mis gafas no saben nadar!

(Chapoteos)

¡Ay! ¡El pez piernas y su amigo!

Debo capturar este momento con la cámara del móvil.

Pero antes, tengo que buscarla. ¿Dónde estará?

¡Ay!

¡Ay!

¡Ah! (RÍE) Aquí tengo algo.

¡Oh, era mi teléfono móvil!

No hay tiempo de buscarlo si quiero fotografiar al pez piernas.

¡Fantástico, son las huellas del pez piernas!

-¡Oh, no!

(GRITA) -¡Eh, cuidado!

-Disculpen, hay un pez a la fuga.

-Oh, era mi último pastel de crema.

¡Ah! ¡Rayos! ¡El pez piernas ya ha pisado la playa!

Es más veloz de lo que pensaba.

(GRITA)

-Eh, podría pedirlo por favor.

-¡Tengo que encontrar mis gafas!

-Oh, oh, el capitán Turbot está en peligro.

El Flounder va a la deriva. Llamaré a la Patrulla Canina.

(TODOS) (RÍEN)

¡Uh! Se me ha olvidado quitarme las esponjas.

¿Queréis burbujitas? ¡Uh!

(Teléfono)

¡Oh, no, señor Porter! ¿Está usted bien?

(RÍE) Estoy bien, Ryder, el pastel de crema es mi favorito.

Pero algo le pasa al capitán Turbot y el Flounder va a la deriva.

Vamos para allá,

no hay barco a la deriva imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando.

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

(GRITA)

¡Marshall! -¡Ten cuidado!

(GRITA)

Me he dejado caer por aquí.

(TODOS) (RÍEN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

El capitán Turbot se comporta de manera extraña,

va dando tumbos por la ciudad en el patinete de Dani X.

Y el Flounder va a la deriva por la bahía.

Debemos averiguar qué está ocurriendo y arreglarlo.

Para esta misión necesito a Chase.

Usa tu 4x4 para rescatar al capitán

antes de que le haga daño a alguien o a él mismo.

Chase siempre alerta.

Y a Zuma.

Usa tu aerodeslizador para llevar al Flounder al muelle

y ponerlo a salvo.

¡Al agua, patos!

¡Muy bien, Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

# Patrulla Canina. Guau, guau, # guau, guau, guau, guau, guau.

# ¡Patrulla Canina!

# Guau, guau, guau, # guau, guau, guau. #

¡Sí!

(LADRA) ¡Sí!

# ¡Chase! Guau, guau, guau, # guau, guau, guau.

# ¡Patrulla Canina!

# ¡Zuma! Guau, guau, guau, # guau, guau, guau.

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Sirena)

Zuma, avísame cuando localices al Flounder.

¡Eso está hecho, colega!

Chase, ve a buscar... (GRITA)

¿Capitán Turbot?

Ryder, estaba en la calle con mi patinete

y el capitán Turbot se subió a él y se fue.

Fue muy cañero y muy raro.

Tranquilo, iré a traerte tu patinete, Dani X.

(Sirena)

Es "Dani X, el cañero".

Capitán Turbot, ¡frene, por favor!

(GRITA)

¡Capitán Turbot, cuidado!

(GRITA)

-¡Guau! Parece un poco patoso, pero controla mogollón.

(GRITA)

-¡Despacio, capitán, se va a caer!

(GRITA)

Me parece que no nos ve y tampoco nos oye.

Chase, llámalo tan fuerte como puedas.

Máximo volumen. (LADRA) ¡Megáfono!

¡Capitán Turbot!

¿Chase, eres tú? (LADRA)

¡Red!

(GRITA)

¡Oh, muy agradecido por el rescate!

¡Oh! Ya vuelvo a oír, pero se me han perdido las gafas.

Pretendía hacer una foto del pez piernas

y puse todo patas arriba.

Y además, no he logrado dar con el pez.

No pasa nada, buscaremos sus gafas para que pueda continuar

con la búsqueda de su pez.

Gracias, Ryder.

Se me cayeron en el muelle y también, mi teléfono móvil.

-Molly, despierta.

(RONCA)

-Para ser una morsa, tiene el sueño muy profundo.

Ya sé.

(LADRA) ¡Salvavidas!

¡Bien, lo he enganchado!

(RONCA)

Buen trabajo, Zuma. ¿Dónde vio sus gafas por última vez, capitán?

Yo diría que se me cayeron por aquí.

Pero desde aquí no se ve nada.

Zuma, ve a buscarlas en el fondo del mar con el submarino.

Preparados, listos, y a mojarse. (LADRA) ¡Submarino!

Ryder, he encontrado las gafas. Las tiene un cangrejo

y está jugando con ellas con sus amiguitos.

Vale, cógelas con cuidado, no queremos que se asusten.

(LADRA) Pinzas.

Con mucho cuidado.

¡Ya sé!

Te lo cambio, colega.

(RÍE)

(RÍE) Eres un cangrejo muy divertido.

(OLFATEA)

Ryder, he encontrado el teléfono, creo que está dentro de esa caja.

(Bocina)

Justo a tiempo, Rocky, el móvil de Turbot está en la caja de abajo.

Usa el montacargas para mover las cajas y poder alcanzarlo.

Ahora mismo, Ryder.

Bien hecho, llevémoslo al capitán Turbot.

Gracias por encontrar mi móvil. Me gustaría ver ese pez.

(GRITA)

¡Veo a esos dos pececitos nadando hacia la orilla,

por fin podré hacerles una foto!

-Entrega especial.

Así se hace, Zuma. Capitán Turbot, aquí tiene sus gafas.

Un millón de gracias por tu ayuda.

Ahora voy a comprobar la foto que le he hecho a...

La alcaldesa Goodway y la granjera Yumi

con unos bañadores rosas.

Pero yo vi las huellas del pez piernas.

Ah, a lo mejor, ese pez no es más que una criatura inventada,

aunque...

¡Que prosiga la investigación! ¡A levar anclas!

-Espere, le he hecho esta cinta

para que no se le caigan las gafas nunca más.

(RÍE) ¡Maravilloso! Muchas gracias,

y por el fantástico rescate acuático de hoy, Patrulla.

No hay de qué, y recuerde, si vuelve a perder sus gafas,

solo tiene que avisarnos.

(Sirena)