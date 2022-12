Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

"LA PATRULLA ENTRA EN ACCIÓN"

(LADRA)

Rubble a toda máquina.

¡Paso!

Gracia, Katie.

Muy bien, Rocky. El baño casi está listo.

¿Rocky?

¡Guau, guay, guau!

¡Miau!

¡Ey, ey, ey!

Toca baño, a mí me encantan los baños calentitos.

-Hola, Rubble.

Le toca darse su baño a Rocky, pero no lo veo por ningún lado.

(RÍE) Al agua patos.

-Gracias, Katie.

¡Oh, perfecto!

-Bueno, prepararé el baño de Rocky.

¿Alguien sabe dónde está?

¿Rocky?

-¡Miau!

-Ahí estás, vamos.

Pero...

¿dónde se habrá metido?

-Miau.

(RÍE) -¡Rocky!

Hola, Katie.

(TITUBEA) ¿Mi baño ya está preparado?

(RÍE)

(Teléfono)

¿Diga? Ryder al habla.

Hola, Ryder. Hola, Capitán Turbot.

¿Pasa algo? Sí, bueno...

Me da un poco de vergüenza decirlo, pero digamos que mi barco a...

encallado.

¿El Flounder ha encallado? Eso me temo, Ryder.

Está retenido entre unas piedras y la marea está bajando.

Si no lo saco de ahí,

se quedará en el fondo de la bahía para siempre.

¿Podrías ayudarme tú y tu Patrulla Canina?

No se preocupe, capitán Turbot.

¡No hay nada imposible para la Patrulla Canina!

(Mensaje)

Patrulla Canina al centro de mando.

¡Nos llama Ryder!

¡Oh!

Tendré que dejar mi baño para luego.

¡Cuando hay problemas, Rubble acude a toda máquina!

¡Patrulla Canina al centro de mando!

(TODOS) ¡Nos llama Ryder!

¡Lo siento!

¡Miau!

(Ladridos)

¡¡¡Oh!!!

Lo siento, es que me han patinado las patas al entrar.

(Música)

Listos para entrar en acción, señor. ¡Muy bien, patrulla!

Tenemos una emergencia.

El barco del Capitán Turbot ha encallado.

¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda!

Está atrapado.

Si no salgo pronto de aquí,

el Flounder acabará en el fondo de la bahía.

¡Hay que ayudarle! El capitán nos necesita.

Tenemos que sacar de ahí al Flounder.

¿Qué es una bahía?

Trazaremos un plan para sacar el barco de las piedras

antes de que baje la marea.

¿Zuma?

Tú cogerás el aerodeslizador y me ayudarás a remolcar el barco.

Eso está hecho.

¿Skye?

Tú te harás cargo de pilotar el helicóptero.

Nos indicarás el camino para sortear las rocas.

¡Bien, lista para volar!

¡Patrulla Canina, todos a una!

(Ladridos)

¡Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina!

¡Zuma!

¡Patrulla Canina!

¡Skye!

¡Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina!

Activando chaqueta salvavidas.

¡Ryder! ¡Zuma!

Gracias por venir a rescatarme. ¿Qué ha pasado, Capitán Turbot?

Pues... me quedé anonadado viendo a una morsa muy graciosa chapotear

en el agua y me olvidé por completo de esquivar las rocas.

¡Estoy atrapado!

Nosotros nos encargaremos.

Zuma y yo le sacaremos de aquí.

Utilice estas cuerdas.

¡Todo listo!

¡Bien hecho!

Skye, ¿qué ves por ahí arriba?

Para llegar a la isla Foca

solo tenéis que esquivar la roca grande que tenéis enfrente

y sacaréis al Flounder sin problemas.

¡Recibido!

Arranca, Zuma.

¡El barco sigue encallado!

¿Llevas algo a bordo que pese mucho y no necesites?

Sería más sencillo si el barco pesara menos.

¡No!

¡Espera! ¡Ya sé!

He estado estudiando los hábitos de alimentación y sueño

de las morsas adultas y, verás...

Mi conclusión es que duermen y comen muchísimo.

Totalmente de acuerdo con eso.

¡Adiós, Wally! Luego nos vemos.

Con eso bastará.

Dale caña, Zuma.

(Música)

¡Bien! ¡Hemos soltado el barco!

¡Genial!

¡Bien!

¡Yuju!

¡Mire, Capitán Turbot, el barco se hunde!

Sí, parece que tienes razón.

El barco se está sumergiendo en el agua.

¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda!

¡¡Ayuda!! ¡¡Ayuda!!

¡Ay!

¡¡¡Me hundo!!!

Relájate, Turbot, tranquilo. No pasa nada.

Respira hondo.

Estoy bien.

Las piedras han debido hacer un agujero en el casco.

Ha este ritmo, el Flounder se habrá hundido

antes de llegar al embarcadero.

Tenemos que hacer algo rápido.

¡Eso es!

Estoy seguro de Rocky podrá arreglar el casco.

Le diré que venga enseguida.

¡Vaya, es Ryder!

¡Salvado!

¡Miau!

Dime, Ryder, ¿qué necesitas?

Algo para tapar un agujero del barco del Capitán Turbot.

¡Yo me encargo!

(GRUÑE)

No, esto no vale. No, esto tampoco.

Mm, demasiado pequeño.

Esto demasiado blando.

¡Lo encontré!

Antes de tirarlo, ¡reciclarlo!

He encontrado un metal que podemos usar

para que deje de entrar agua hasta que el capitán

llegue al embarcadero.

Skye va para allá. Te traerá por los aires en un periquete.

¡Me encanta volar!

¡Oye, vuela con cuidado!

Estamos sobre la bañera más grande del mundo

y no me molaría mucho mojarme.

Deja mis patitas en el suelo.

¡Oh! ¡Cuidado, Rocky!

¡Que te vas a mojar!

¿Por qué hoy está todo el mundo empeñado en que acabe mojado?

Este trozo de metal es perfecto.

Vamos a atornillarlo al barco, Zuma. ¡Al agua patos!

-¡Se hunde el barco, sálvese quien pueda!

No se preocupe, capitán.

La Patrulla Canina y yo hemos venido para salvarle.

Y a su barco.

(Música)

(TARAREA EL HIMNO)

¡Lo hemos conseguido!

Desde luego que sí, Zuma.

¡Adelante, Ryder!

Todo listo.

(RÍE) ¡Funcionó!

¡Bien, habéis salvado al Flounder!

¡Bien! ¡Hurra!

Gracias, Ryder y Zuma.

A ti también, Skye.

(LLORIQUEA) ¿Me rascas la barriga? ¿Me rascas la barriga?

(RÍE) A ti también, Rocky.

Sin tu apoyo, el Flounder había acabado al fondo de la bahía.

(RÍE) ¡Me haces cosquillas, me haces cosquillas!

¡Buen trabajo, patrulla!

Creo que nos hemos ganado ir a jugar al parque perruno.

¡Sí!

(Ladridos)

El juego es genial.

Lo hemos hecho bien.

Si no hay aventura, todos a jugar.

Pa-pa-pa-pa es la Patrulla Canina.

Pa-pa-pa-pa Patrulla Canina.

Pa-pa-pa-pa Patrulla Canina.

Mal rollo...

¡Ya lo tienes, Rocky!

Disfruta del baño.

¿Por qué yo?

(RÍE)

"EL FESTIVAL DE OTOÑO"

Cógelas.

Gracias, Chase.

¡Qué bonitas! Simplemente perfectas.

Justo a tiempo para el festival de otoño.

¡Mis manzanas son las más dulces de todas!

¡Me chiflan, me chiflan, me chiflan las manzanas, Yumi!

No te olvides de las calabazas. También me chiflan las calabazas.

Sobre todo en pasteles.

No alcanzo a coger más ramas. Yo sí que puedo cogerlas fácilmente.

¡Mira!

¡No, espera!

¡La cogí!

Pero Marshall, esa rama es muy...

¡Ah!

Elástica...

(GRITA)

Lo siento, Bettina.

¡Estoy bien!

¡Marshall! (RÍE)

¿Estás bien, Marshall?

¡Oh, no!

Lo siento, lo limpiaré todo.

No, no, Marshall, eso no es lo que me preocupa.

Es Bettina. Se comporta de un modo muy extraño.

Cuando actúa de ese modo, significa que va a cambiar el tiempo.

Eso no es bueno para mis manzanas.

¿Lo ves? Tormenta de nieve.

Las vacas nunca se equivocan.

¿Dices que viene una tormenta de nieve?

Si ni siquiera es invierno.

La fruta que no recojamos hoy se congelará

y no valdrá para el festival.

¡Uy, lechugas!

Hay que recoger toda la fruta antes de que llegue la tormenta.

Pero hay demasiada...

A nosotros tres solos nos llevaría mucho tiempo.

Menudo problema.

¡Ryder y la patrulla nos ayudarán!

¡Eso! ¡Venga!

(Música)

¡Ryder! ¿Qué hay, colegas?

La granjera Yumi nos necesita. Se acerca una tormenta de nieve.

Si no recoge la fruta antes de esta noche...

el festival de otoño será un desastre.

¡No os preocupéis!

¡No hay nada imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina al centro de mando!

Tú la llevas. (LADRA)

(Mensaje)

¡Patrulla Canina al centro de mando!

El último en llegar la lleva.

¡Patrulla Canina al centro de mando!

¡Es Ryder! Una carrera.

Guarda eso.

Ahí va Rubble, a toda máquina.

Eso no vale.

(AMBOS) ¡He ganado!

¡He ganado!

(ORGULLOSA) ¡He ganado!

Patrulla canina lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan rápido.

La granjera Yumi necesita ayuda.

Llega una tormenta de nieve.

Si su puerto se congela,

toda la fruta de los árboles se echará a perder.

¡Vaya!

Tenemos que hacer algo rápido si queremos ayudarla.

¡Sí!

Yumi cuenta con nosotros. Marshall,

tú usarás el camión de bomberos para coger las frutas más altas.

¡A toda mecha!

Rubble, tú manejarás la excavadora para llevar la fruta

hasta el almacén y rápido. ¡Rubble a toda máquina!

El resto de la patrulla también puede ayudar.

Para esta misión voy a necesitaros a todos.

(TODOS) ¡Bien! ¡Yuju!

¡Patrulla canina, todos a una!

¡Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina!

¡Marshall!

¡Patrulla Canina!

¡Rubble!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

¡Me encanta volar!

(Sirenas)

Ryder y la Patrulla Canina. ¡Genial!

Seguro que ahora podremos recoger parte de la fruta.

¡No, la recogeremos toda, granjera Yumi!

No nos dejaremos ni una manzana.

¡Eso! La Patrulla Canina rápida y eficiente.

Skye y Zuma, empezad con las calabazas.

¡Muy bien!

Vamos, Skye, pezuñas a la obra.

Marshall, acerca la escalera a ese árbol de allí.

¡Guau!

Nosotros seremos el equipo de recogida.

¿Y yo qué hago?

Encuentra una manera de transportar las manzanas ultrarrápido.

¡Claro, veré qué puedo hacer!

¿Y qué hago yo? No sé, busca algo qué hacer

y hazlo, Chase.

Me llevaré esas manzanas al almacén.

(Claxon)

Me voy a llevar estas cestas.

Más bien no...

Cojamos esta grande. -Vale.

¡Ey, chicos! ¿Necesitáis un poco de...?

¿Eh?

¿Ayuda?

Aquí soy un estorbo.

Me iré a ayudar a otro sitio.

¡Un canelón para la lluvia! ¡Perfecto!

Antes de tirarlo, reciclarlo. ¡Guau!

¡Aquí está Rubble! ¡A toda máquina!

-Patrulla Canina, todos a una. A por ellas.

Tiene que haber algo que pueda hacer.

(GRITA)

¡Marshall!

¡Las calabazas!

¡Ay, no!

(GRITA)

¡Marshall, cuidado!

¡Uy!

Marshall, ¿estás bien?

¡Estoy bien!

El naranja te sienta bien.

¡Oh, no!

Esto está hecho un desastre.

Chicos, así no es como trabaja la patrulla.

No nos hemos coordinado entre nosotros.

Chase, tengo el trabajo perfecto para ti.

¿Qué trabajo es, señor?

Necesito que te encargues de dirigir el tráfico.

¡Eso! A Chase se le dará muy bien dirigir el tráfico.

Porque... bueno...

es un perro policía.

¿A qué estamos esperando?

¡Patrulla Canina, todos a una!

El tobogán de Rocky ya está listo.

Cuando quieras, Ryder.

Antes de tirarlo, reciclarlo..

Buen trabajo.

Rocky, ve a traer el otro camión. (LADRA)

Rubble, llévatelas.

Adelante, Rocky.

Zuma y Skye, preparando las calabazas.

Tú, Zuma. Tira la tuya por la izquierda.

¡Vale!

¡Skye, la tuya por la derecha!

¡Recibido!

-¡Eso es!

(Música)

¡Oh!

¡Cuantas manzanas! ¡Yuju!

Está empezando a nevar mucho y aún quedan un montón de calabazas.

(PENSATIVO) Se me ocurre una forma muy rápida de trasportarlas.

Carrera de calabazas.

¡Chase, avisa a todos!

¡Carrera de calabazas!

¡Hasta el almacén, corredores!

¡Yuju!

(Risas, ladridos)

¡Gané!

-¡Uy!

Estoy bien...

(RÍE)

¡Esta es la última!

Chicos, lo habéis conseguido.

Lo hemos conseguido y justo a tiempo.

Ahora sí que ha empezado a nevar a lo grande.

Ryder,

tú y tus chicos lo habéis logrado.

Ahora podremos celebrar el festival de otoño.

No te preocupes por nada, Yumi.

Cuando tengas un problema solo tienes que avisarnos.

Yo declaro inaugurado el festival de otoño de Bahía Aventura.

(Vítores)

(Risas)

¡Oh, oh!

¡Marshall!

Cuidado...