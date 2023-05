# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

# la Patrulla Canina!

# Si hay algún problema,

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# va a solucionar.

# ¡Marshall, Rubble, Chase

# Rocky, Zuma, Skye,

# sí, acudirán!

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó

# la Patrulla Canina!

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

vamos todos a una!

# No hay nada que no pueda hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control,

# oh, oh, oh,

# ya está aquí,

# oh, oh, oh,

# ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

"LA PATRULLA DETIENE EL PLAN DE CHEETAH"

-¡Venga, Rubble! -¡Lánzalo ya!

-Vale, allá voy.

Lo siento, chicos.

A Ryder se le da mejor lanzar el "frisbee".

¿Cuándo terminará Ryder con su proyecto secreto?

No lo sé, pero ahora me toca a mí lanzar.

Le daré unas vueltecitas.

Me he mareado un poco.

¡Ay!

(RÍEN)

Ryder, ¿qué hacíais ahí dentro Perrobot y tú?

Aún no puedo contároslo, Chase, es una sorpresa.

¡Una sorpresa! ¡Qué guay!

Si os lo digo, ya no será una sorpresa.

¿A quién le apetece jugar? ¡Yuju!

-(RÍE)

-Prima ¿quieres que te traiga algo más?

-Un poquito más de leche.

-Pues la leche ya se ha acabado.

Y también todo lo demás desde que llegaste de visita.

-(MAULLA)

-¡Callaos un momento! # Esta es mi parte favorita. #

¿Veis? Es cuando yo, The Cheetah, gané la gran carrera.

"¡Ohhh!"

¿Qué?

¡Se me había olvidado esa parte!

¡Yo no gané! Menuda birria de tele.

Y ahora ese trofeo lo tiene ese perrito suertudo

en el museo de Bahía Aventura.

¡No es justo!

Oh... Necesito volver a ganar una carrera.

-¡Sí! Te sentirás muchísimo mejor cuando vuelvas a hacer de las tuyas.

-Pero necesito un coche nuevo.

El otro es demasiado antiguo

como para seguir haciendo trampas con él.

¡Oh! -Esto siempre me anima.

Mi álbum de trastadas que salieron mal.

Mira, esta es de cuando me quedé colgando del puente.

Y esta es de cuando me disfracé de monstruo de las nieves.

Ahhh... Qué buenos momentos.

-Guau, ¡qué pasada!

-Gracias, me costó un montonazo robar el disfraz.

Quiero decir... hacer.

-No me refiero a tu "disfrazucho". ¡Mira!

-¿El Patrulla Bus?

Con un vehículo tan grande y rápido,

ningún otro coche sería rival para mí en la pista.

-¿Y cómo tienes pensado robarlo?

-Fácil. Montaremos un rescate falso a las afueras

y cuando aparezca ese pedazo de cacharro,

despistaremos a los demás y robaremos el Patrulla Cheetah.

-Ah... Este... La Patrulla Canina.

-¡No por mucho tiempo! (RÍE)

-¡Ohhh!

-(RÍEN VILMENTE)

(Animales)

-"Gatito, abre la compuerta del corral.

Ahora tú asusta a esos bichos."

(Silbato)

-¡Eh! ¿A dónde vais?

¿Qué demonios puedo hacer para recuperaros a todos?

(SUSPIRA) Hora de llamar a la Patrulla Canina.

-(RÍE)

¡Eh! Puede que la gran sorpresa de Ryder ya esté lista.

(GRITAN) (RÍEN)

¿Qué estabais haciendo ahí?

Queremos ver la gran sorpresa.

Vale, vale.

Os diré lo que es en cuanto llegue la última pieza

en el tren de la tarde.

(Teléfono)

Señor Widnate, ¿qué pasa?

"Mis animales han escapado del corral.

No sé dónde están, Ryder."

Vamos para allá.

Perrobot, trae el Patrulla Bus.

¡Rápido! "(LADRA)"

(Animales)

(Silbato)

-(RÍE)

-(MAULLA)

-(RÍE) El Patrulla Bus ya viene hacia aquí.

-¡Bien!

# El plan está saliendo a la perfección. #

-Siempre que digo esa frase, algo empieza a salir mal.

(Sirenas)

Chicos, vamos a buscar a los animales.

Tú también, Perrobot. Necesitamos que nos eches una pata.

¡Yija! ¡Allá vamos!

-Eso los tendrá entretenidos un rato.

¡Hora de hacer mi aparición!

-¡Eh! ¿Qué pasa con tu leal primo y sus gatitos?

Oh...

Ryder, alguien se lleva el Patrulla Bus.

¡Oh, no! Quien se lo haya llevado es

el que ha dejado sueltos a los animales.

¡Hay que recuperarlo!

Lo haremos, pero antes debemos reunir a los animalitos.

¡Patas a la obra, chicos!

Mi querido Cheetahmóvil,

hemos corrido un montón de carreras juntos.

¡Y las has perdido!

Así que voy a coger todos tus chismes para hacer trampas

y los voy a instalar...

¡en el Patrulla Cheetah!

(Destornillador)

-Gracias, Ryder. Todavía estaría persiguiendo avestruces

si no fuera por ti y la patrulla.

De nada, señor Widnate.

Ahora tenemos que encontrar el Patrulla Bus.

¿Dónde crees que puede estar el Patrulla Bus?

No lo sé.

Quien se lo haya llevado, ha desconectado el GPS.

(SUSPIRA) La Patrulla Canina se ha quedado sin el Patrulla Bus.

Si se lo ha llevado un villano, podría causar problemas.

Mmmm... A lo mejor, no.

La sorpresa que estoy preparando nos servirá

para detener a ese villano, pero para eso

necesito la última pieza que llega en el tren de la tarde.

¡Todos a la estación de tren!

Lo has logrado, Cheetah.

Has creado una obra maestra de las trampas.

Seguro que con el Patrulla Cheetah ganaré todas las carreras.

Incluso la última que perdí.

Primera parada, el museo de Bahía Aventura.

¡Recuperaré el trofeo que siempre debió ser mío!

(Música)

Tengo el Patrulla Cheetah y el trofeo.

Soy una bicampeona.

-¡Detente ahora mismo! ¡Eso que te llevas no es tuyo!

¿Eh?

-Claro que sí.

Soy The Cheetah y nada puede detener al Patrulla Cheetah.

-Llamaré a la Patrulla Canina.

-¡Por fin!

Lo único que me falta es poder presumir de esto con alguien.

-"Prima Cheetah, ¿dónde te has metido?"

-Estoy sentada en mi Patrulla Cheetah

con el trofeo de la carrera.

-"¡Oh, así aprenderán esos cachorros que siempre hay que hacer trampas.

Bueno, ¿y ahora qué?"

-¡Ganaré todos los trofeos!

Pero debo encontrar un circuito en el que hacer trampas.

-Qué pena que no tengas tu propia pista de carreras

para hacer trampas. Así no perderías nunca.

-Tengo una idea mucho mejor.

Construiré mi propia pista de carreras

¡y no perderé nunca!

-Emm... En realidad esa idea era mía.

Da igual. Los gatitos y yo queremos ayudarte.

"Ven a recogernos."

-Lo siento, no me pilla de camino hacia mi fantástico plan.

¡Chao!

Casi hemos llegado a la estación, chicos.

Ay, pero no será lo mismo sin el Patrulla Bus.

(Teléfono)

Alcaldesa Goodway, ¿qué pasa?

"Ryder, The Cheetah se ha colado en el museo

y se ha llevado el trofeo de Marshall."

-¡Ah! ¿The Cheetah?

-"Y me temo que tenéis que venir a rescatarnos

a Chickaletta y a mí."

Vamos para allá, alcaldesa Goodway. El tren tendrá que esperar.

Hay que rescatar a la alcaldesa.

¡Seguidme, chicos!

(Sirenas)

Dime, trofeo,

¿dónde podría construir la pista internacional

de carreras de Chettah?

Tiene que ser un lugar alejado de la Patrulla Canina.

Mmmm... ¡Ah! ¿Qué tal en la nieve?

No, demasiado frío.

¿Y en una isla?

No, muy pequeño.

¡Ya sé! En la selva.

¡Sí! Pero antes...

talaré todos los árboles que encuentre en mi camino.

Y con el Patrulla Cheetah no me costará ningún trabajo.

(RÍE VILMENTE)

Qué ganas de llegar a la selva para construir mi pista de carreras.

(Campana)

(GRUÑE) Ahora voy a tener que esperar

a que pase el tren.

¡Alto! ¡Claro que no!

¡Activando el "machacatrenes" del Patrulla Cheetah!

(Claxon)

(RÍE) ¡Fuera de mi camino, tren!

(Campanas)

-¡Eh! ¿Quién te has creído que eres?

-"¡Soy The Cheetah!

¡Y si puedo aplastar un tren, imagina lo que haré

con los coches de carreras!"

(OLFATEA)

No detecto el rastro de Cheetah, Ryder.

Gracias por arreglar los daños que ha causado esa chica.

Seguro que ella se llevó el Patrulla Bus.

Claro que se lo ha llevado ella.

Pero lo llama el Patrulla Cheetah ahora.

-¿Una villana como ella con el Patrulla Bus?

Seguro que lo quiere para meterse en problemas.

Ryder, ¿qué vamos a hacer?

(Teléfono)

Hola, Edd, el maquinista.

Estábamos a punto de ir hacia la estación.

¿Hay algún problema?

"Y que lo digas.

Una especie de autobús enorme se ha llevado por delante

mi locomotora y la pieza que traía ha desaparecido."

¡Ah! ¡Eso es cosa de Cheetah!

Iremos a ayudarle a arreglar el tren. ¡Vamos, chicos!

¡Jo, qué montón de rescates en un solo día!

Deprisa, chicos.

Si juntamos la potencia de todos nuestros camiones,

devolveremos el tren a las vías.

¡Listo para el lío, Ryder!

Una, dos, tres, ¡ya!

¡Bien hecho, perretes!

El tren y yo os damos las gracias.

(TODOS) ¡De nada!

Maquinista Edd,

¿sabe dónde puede estar la pieza que me traía?

Lo siento, Ryder.

No pude ver nada por culpa de esa tal Cheetah.

Sin esa pieza, no seremos capaces de detenerla.

Chicos, la buscaremos por todas partes.

¡Hay que encontrarla ya!

"¿Has encontrado la pieza, Chase?" No está.

No veo nada en la cafetería del señor Porter.

Excepto, bueno, comida.

-¡Ryder, ya veo la pieza!

Va directa hacia la playa.

¡Oh, no! Tenemos que cogerla antes de que llegue al mar.

(Gaviota)

Rubble, usa el imán para recuperarla.

¡Rubble a toda máquina!

Rocky, ayuda a Rubble con el montacargas.

¡Luz verde y adelante!

¡Ahora, marcha atrás!

¡Buen trabajo!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

Este lugar es ideal para la línea de meta

donde todos me verán hacer trampas, digo...

ganar todas las carreras.

¡Ah!

Pero antes de talar los árboles,

derrumbaré ese templo y colocaré la línea de salida

en su lugar.

-(CHILLA) -¡Ah!

"¡Fuera!

¡Salid del futuro emplazamiento

de la pista internacional de carreras de Cheetah!"

-(CHILLA)

-"Así que queréis hacerlo por las malas, ¿eh?

Con esta música seguro que os asustáis."

(Música)

-¿Has oído algo, Tracker?

-Sí, "one moment", Carlos.

Me parece que viene de por allí.

-(CHILLAN)

-"¡Será mejor que os larguéis,

porque voy a destruir vuestro templo

para construir mi pista de carreras!"

-(CHILLAN)

-"(RÍE) ¡Eso es!"

-¡Alguien quiere destruir el templo de los monos

y talar todos los árboles de la selva!

-Hay que llamar a la Patrulla Canina.

-¡Qué ganas de verlo! -¿Qué será?

-¡Dínoslo!

(Teléfono)

"Hello", Carlos y Tracker. ¿Qué tal?

"Tracker tiene muy malas noticias, Ryder.

-"Yes", alguien quiere destruir toda la selva

para hacer una pista de carreras.

Va montada en el Patrulla Bus

y me parece que se llama Cheetah."

¡Ah, The Cheetah!

Carlos, Tracker, ¡vamos para allá!

¿Qué podemos hacer, Ryder?

Ahora tenemos la pieza, Perrobot la ha instalado.

Chicos, ¡este es el nuevo Patrulla Bus!

(Música)

¡Fíjate! -!Hala, qué chulo!

-¡Bien! -¡Un nuevo Patrulla Bus!

El nuevo Patrulla Bus está listo para la acción.

¡No hay Cheetah imposible para la Patrulla Canina!

Patrulla Canina, ¡al nuevo Patrulla Bus!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

(JADEA) ¡Oh! ¡Ay!

¡Marshall, cuidado!

¡Ohhh! ¡Ay!

¡Así que nos vamos de excursión

en el nuevo Patrulla Bus!

(RÍEN)

(Música)

(RÍEN) (LADRAN)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias, chicos.

Perrobot, ¡llévanos a la selva!

(LADRA)

¡Mirad, podemos acceder a los vehículos desde aquí!

(TODOS) ¡Guau! ¡Hala!

¡Genial!

Los vehículos os servirán de ayuda en las misiones.

(TODOS) ¡Espectacular!

Y ahora, ¡agarraos fuerte!

Perrobot, ¡es hora de activar la supervelocidad!

(LADRA)

-¡Activando el ariete frontal!

Retrocederé un poco para coger carrerilla.

-"Daos prisa, Ryder.

The Cheetah está a punto de destruir el templo de los monos."

Casi hemos llegado.

Gracias por venir tan rápido, Ryder.

-¡Sí! Es una pasada.

No hay problema. Esta misión es muy urgente.

La cámara aérea ha detectado algo, Ryder. ¡Ampliando!

¡Es The Cheetah!

Nos camuflaremos para que no nos vea.

Perrobot, activa el modo invisible.

¿Modo invisible? ¿Qué es eso, Ryder?

-(LADRA)

Nosotros veremos a Cheetah, pero ella a nosotros, no.

¡A derribar!

¡Ah! ¿De dónde ha salido eso?

(GRUÑE)

(GRUÑE) Es la patrulla.

Vale, pasaré del templo.

Construiré la línea de salida en otra parte

cuando haya talado todos los árboles.

-¡Cheetah no se da por vencida, Ryder!

Quiere echar abajo todos los árboles.

¡No podemos salir todos a la vez, Ryder!

Sí podemos. ¡Lanzamientos dobles!

Chase, Marshall, vosotros primero.

(LADRAN) # ¡Patrulla Canina!

# Guau, guau, guau, guau... #

(LADRA) # ¡Chase!

# Guau, guau, guau, guau... #

(LADRA) # ¡Marshall!

# Guau, guau, guau, guau... #

¡Muy bien! ¡Rocky, Rubble, os toca!

# Guau, guau, guau, guau... #

(LADRAN) (AULLAN) # ¡Patrulla canina! #

¡Zuma, Tracker, os toca!

¡Yuju! -(LADRA)

# Guau, guau, guau, guau... #

Venga, Skye, ¿lista para volar?

¡Siempre!

# Guau, guau, guau, guau... #

(Sirenas)

(Sirena)

(LADRA) ¡Cañones de agua!

(Sirena)

¿Qué? (GRITA)

¡Oh, no! Hay troncos en el sendero.

(Sirena)

¡Hora de pescar un pez gordo!

(LADRA) ¡Red!

¡Uy! Se me ha escapado.

(Sirenas)

(GRUÑE) Tengo que dar esquinazo a esos cachorros.

(Música)

(GRITA)

Tenemos que apagar esa música.

¡Ah! ¡Ah!

"Zuma, cubre los altavoces con los salvavidas."

(LADRA) ¡Salvavidas!

-¡Me han fastidiado el plan!

(GRUÑE) Tardaré demasiado tiempo en talar los árboles uno a uno.

¡Ah! Ese es el árbol más grande que he visto nunca.

Si consiguiera derrumbarlo,

¡podría construir mi pista de carreras!

¡Cheetah a la victoria!

¡Volved todos al Patrulla Bus!

(LADRAN)

Rápido, chicos, escanead la zona para localizar a Cheetah.

Oh, oh... Malas noticias.

Parece que Cheetah se dirige hacia un árbol gigante.

-Debemos impedir que tale ese árbol tan grande.

-Si lo hace, afectará a toda la selva.

Tranquilos, su Patrulla Cheetah no es rival

para el nuevo y mejorado Patrulla Bus.

Perrobot, ponte justo detrás de ella.

(LADRA)

¡Encendiendo cámara trasera!

Deprisa, Rubble, ¡activa el gancho remolque!

¡Ya está!

Perrobot, ¡máxima potencia!

¡Ah! ¡Quieren remolcar mi Cheetahmóvil!

Yo también sé jugar a esto.

Patrulla Cheetah, ¡máxima potencia!

Chicos, redirigiremos toda la potencia

al motor del Patrulla Bus.

Lo haremos cuando cuente tres.

Llevaremos toda la potencia del vehículo

al motor ultrarrápido.

¡Cuando quieras, Ryder!

Tres, dos, uno... ¡Ya!

(GRUÑE)

¡Ah!

-¡El Patrulla Bus!

-¡Ah! ¡No! ¡Mi preciado trofeo robado!

¡The Cheetah, no podemos salvarlos a los dos!

Chicos, tenemos que hacer lo correcto.

¡Vamos a salvar a Cheetah!

Tracker, ¡encárgate tú!

"Of course", Ryder. Yo me encargo. (LADRA)

¡Cables!

-¡Ohhh!

-Adiós, viejo Patrulla Bus.

Gracias, Tracker. Es como si volviera a ganarlo.

¡Victoria!

(GRUÑE)

-(CHILLAN)

-Gracias, Ryder.

La Patrulla Canina y tú habéis salvado la selva.

No hay problema.

Si la tramposa de Cheetah vuelve a aparecer por aquí,

¡solo tienes que avisarnos!

¡Qué bien, he llegado a tiempo!

¡Ah! Estás aquí, prima.

¿Qué te parece una fotito para mi álbum?

-¡Sácame de aquí de una vez!

(LLORA)