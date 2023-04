# ¡Ya está aquí,

"La Patrulla contra un Humdinger de neón."

Álex, desde aquí, podrás contemplar el cielo entero esta noche.

-Júpiter, Saturno y Marte se van a alinear,

seguro que mola un montón.

-Ya está preparado, ¿quieres probar?

-Hala, ¿qué planeta es ese?

¡Ah! Es el ojo de Cantarín.

¡Un tigre! (GRITA)

-¿Seguro? ¿En Bahía Aventura?

(RÍE) No es un tigre.

Es solo una abejita.

(RÍE)

¿Dónde están los turistas?

Ya deberían haber llegado para instalar sus telescopios

y admirar mi preciosa ciudad.

¿Por qué están todos en Bahía Aventura?

Ciudad Niebla es perfecta para ver las estrellas.

(MAÚLLA)

-¿Qué importa que aquí siempre esté nublado?

Estoy harto de que Bahía Aventura se lleve toda la atención.

Es hora de poner a Ciudad Niebla en el mapa con algo llamativo.

¡Oh, ya sé!

Mirad, gatitos, es Gigantinger,

con él, Ciudad Niebla será fantástica.

Oh, ¿quién podrá resistirse a esa carita sonriente?

Cuando los turistas se enteren de esto,

seguro que vendrán a mi ciudad para contemplar el cielo nocturno.

(MAÚLLAN)

¿Eh?

(PROTESTA)

Oh, oh.

Tendré que enchufarte en algún sitio, Gigantinger.

Enseguida vuelvo, luz de mi vida.

Seguro que a la alcaldesa Goodway no le importará prestarme

un poquito de electricidad.

(RÍE)

¿Eh?

Bueno, toda la electricidad de Bahía Aventura.

En fin, a Gigantinger le hace más falta. ¡Ja!

(GRITA)

-¿Eh? Esto es muy extraño, se ha hecho de noche de repente.

(GRITA)

Oh, no me gusta cómo ha sonado eso.

(Claxon)

¡Repámpanos! Se cayeron las sandías.

Llamaré a la Patrulla Canina.

Esa pelota grande y amarilla es el Sol.

Y la pelota verde y azul más peque es nuestro planeta, la Tierra.

Hoy, observaremos a los demás planetas

alineados en el cielo.

¡Guay, eso no ocurre casi nunca!

(Teléfono)

Ryder, algo pasa con las luces de la ciudad.

Los semáforos se han apagado.

Qué raro. Ya lo creo.

Necesito vuestra ayuda, se me han caído las sandías

y están bloqueando la carretera.

Tranquilo, granjero Al,

no hay sandías imposibles para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando.

(TODOS) Ryder nos necesita.

(GRITA)

(GRITA)

¿Quién ha pedido un huevo frito con la yema poco hecha?

(TODOS) (RÍEN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos. Se ha ido la luz en toda la ciudad.

Menos mal que el centro de mando tiene un generador de emergencia.

Sí, pero el apagón ha causado daños en Bahía Aventura.

Los semáforos no funcionan y el granjero Al

ha perdido sus sandías. Se han caído de su camioneta.

Pobre granjero Al.

Tendremos que recogerlas y arreglar el apagón.

Para esta misión, necesito a Chase.

Usa los conos y el megáfono para regular el tráfico.

Chase siempre alerta.

Y a Rubble.

Lleva la grúa hasta la camioneta del granjero Al

y recoge las sandías con la pala.

Rubble a toda máquina.

¡Muy bien, Patrulla Canina, todos a una!

(TODOS) (LADRAN)

# Patrulla Canina.

# Patrulla Canina.

¡Vamos allá!

# ¡Chase! Guau, guau, # guau, guau, guau, guau.

# Patrulla Canina.

# Guau, guau, guau, # guau, guau, guau.

# ¡Rubble! #

(LADRA)

# Guau, guau, guau, guau, # guau, guau, guau, guau.

# Patrulla Canina, # Patrulla Canina. #

(Sirena)

Venga, Chase, hora de dirigir el tráfico.

¡Voy!

(LADRA) ¡Conos!

(LADRA) ¡Megáfono!

Atención, sigan los conos, por favor.

Gracias.

Rubble, recoge las sandías.

Es muy extraño, Ryder, se apagaron todas las luces de repente, ¡puf!

Sí que lo es, granjero Al, pero averiguaremos lo que ha pasado.

Aunque con tanta oscuridad,

es más fácil apreciar las estrellas en el cielo nocturno.

¿Eh?

¿Qué pasa?

Ryder, ven a ver esto.

Mira, ¿crees que puede tener algo que ver con el apagón?

Supongo que sí, Chase, vamos a seguir el cable.

Es un cable muy largo.

¿Qué es aquel resplandor?

Esto va directo a mi felicitación navideña.

Alcalde Humdinger, apague eso, por favor,

ha provocado un apagón en la ciudad.

¡Nunca! Es una obra de arte.

Además, ¿quién querría apagar a este hombretón tan apuesto?

(RÍE)

Rubble, desenchufa el cable junto al ayuntamiento.

Ahora mismo, Ryder.

No te atrevas a desenchufar a Gigantinger.

(GRITA) ¡No! (LLORA)

¡Echaré de menos esa sonrisa tan brillante!

Igualita que la mía.

Lo siento, alcalde Humdinger, pero la ciudad necesita la electricidad.

Y ahora, a limpiar los destrozos, vamos, Chase.

Seguro que esos listillos de la Patrulla Canina

no contaban con esto.

Baterías recargables.

Vamos, gigantón, le enseñaremos al mundo

lo brillante que es Ciudad Niebla, sí.

(GRITA) ¡Mis ojos! -¡Aleje eso de aquí!

-Esta gente no valora nada las obras de arte.

Al menos, en Ciudad Niebla, no hay sandías tiradas por la calle.

(GRITA)

¡No, vuelve, gigante de neón!

Hay que detenerlo, sígueme, Chase.

(GRITA)

Chase, tenemos que frenar al gigante.

Mirad quién ha iluminado el cielo.

¡Yo, yo, yo!

-Con tanta luz, no se ven las estrellas.

-¿Qué ha provocado este repentino resplandor?

¡Oh! ¡Hay un gigante luminoso al lado de mi faro

y la luz ha dejado de girar!

-Si no apagamos la luz del gigante,

no podremos ver los planetas en el cielo.

-Llamaré a la Patrulla Canina.

(Teléfono)

Hola, capitán Turbot. Ryder, hay un gigante luminoso

al lado de mi faro, en Isla Foca.

Ya lo sabemos, capitán.

Y sé quién puede ayudarnos.

Rocky, Skye, id ahora a la Isla Foca.

Enseguida vamos. -No te preocupes.

Vale, Skye, usa tu gancho para llevarte al gigante

bien lejos del faro.

¡Recibido!

(LADRA) ¡Gancho!

Ya está.

Oh, oh.

Oh, no, está enganchado.

Debo esperar al momento adecuado.

Probaré con el otro brazo.

Tú te vienes conmigo, Gigante.

Bien hecho, Skye. Ahora le toca al faro.

Rocky, ve para reparar lo que se haya roto

y arregla la bombilla de dentro. Luz verde y adelante.

(LADRA) Llave de tubo.

Apretaré esto. ¡Bien!

¡Yuju!

-Mirad, ya podemos volver a admirar la alineación de los planetas.

-¡Guau!

Es lo más increíble que he visto.

Cuando los planetas se alinean,

forman un gran punto brillante en el cielo.

Gracias, Patrulla Canina, habéis salvado este día.

O la noche. (RÍE)

De nada, Álex, si vuelve a producirse un apagón,

solo tienes que avisarnos.

Eh, ¿dónde estará el alcalde Humdinger

y qué ha pasado con el Gigante?

Seguro que Skye ya se lo habrá devuelto.

(BOSTEZA)

Con todo este alboroto, me ha entrado mucho sueño.

(RONCA)

Ah, ¿es que no vais a dejar que el alcalde descanse en condiciones?

(RONCA)

(GRITA)

(RÍEN)

"La Patrulla salva un retrato real."

Qué mural tan bonito, chicos. Me alegra que te guste, Ryder,

ahora voy a pintar una nube esponjosa en el cielo.

¿Qué has pintado tú, Rubble?

Mi obra de arte favorita, la pizza.

¡Hala! Parece de verdad, casi huelo el pepperoni.

(TODOS) (RÍEN)

-Bienvenido a Guauguauburgo, "monsieur" Turbot.

La princesa está encantada

de que pinte usted su retrato oficial.

-Oh, "merci", conde, es todo un honor.

-Y yo, encantada de salir en él. Mirad, me he puesto mi mejor tiara.

-No, Sweetie, no se admiten animales en los retratos reales.

Solo futuras reinas.

-Pero puedes ver cómo François pinta el retrato, ¡qué divertido!

-Ah. Quiero decir: "Gran idea, su alteza".

-"Mes amis", mi enorme creatividad artística no puede esperar más.

Por favor, comencemos.

-Espero que el retrato esté terminado a tiempo

para la presentación de esta noche.

-No se preocupe, usaré mi pintura especial de secado rápido.

El secreto está en el "poudre" de "fromage", queso en polvo.

Por eso dicen que mis cuadros siempre son de buen gusto.

(RÍE) -Y amarillos. (RÍE)

Bravo, "monsieur" Turbot.

Ha hecho usted un trabajo realmente espléndido.

-Lo sé, nunca antes había pintado un cuadro tan bonito y majestuoso,

pero nunca antes había tenido una modelo tan grácil y palaciega.

-Oh, qué amable. Y por cierto, ¿tomamos un té con pastas?

-Busby, si fuera mi cara la que apareciera

al descubrir ese cuadro esta noche, la gente me haría su reina.

-La pintura podría pudrir los pinceles, voy a limpiarlos.

-Pero debo librarme de él y rápido.

Busby, haz el sonido de una morsa en apuros.

(GRITA)

-¡Oh, caracoles! Creo que mi amiga la morsa necesita ayuda.

-¡Se lo ha tragado! (RÍE)

(GRITA)

-Wally no era la morsa en peligro.

Será que mis oídos me han traicionado.

Hay un poco de pintura en el suelo.

Esto no me huele bien.

¡Por todas las medusas, el cuadro real ha desaparecido!

-"Pas possible".

(GRITA)

¡Ha desaparecido de verdad!

-Oh, tenemos que encontrarlo enseguida.

Voy a llamar a la Patrulla Canina.

(Teléfono)

Buenas tardes, conde, ¿cómo va por Guauguauburgo?

Muy mal, Ryder, el retrato real ha desaparecido

delante de nuestras reales narices.

Tranquilo, nosotros lo encontraremos.

No hay retrato real imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al Patrullavión.

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

(GRITA)

(LADRAN)

Oh, oh. ¡Marshall, cuidado!

(GRITA)

Eh, he pintado dos arcoíris.

(TODOS) (RÍEN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos. Nos necesitan en Guauguauburgo.

Entonces, esto es...

Una misión canina.

Perrobot, activa el modo invisible. (LADRA)

El retrato real de la princesa ha desaparecido misteriosamente.

Y debemos encontrarlo.

Para esta misión, necesito a Chase.

Usarás tus gafas de visión nocturna para buscar pistas.

Chase siempre alerta.

Y a Rocky.

Usarás tu escáner para buscar tras los muros del castillo.

¡Luz verde y adelante! Lo encontraré.

Muy bien. Misión canina, todos a una.

# Patrulla Canina.

# Guau, guau, guau, # guau, guau, guau,

# guau, guau, guau, # guau, guau, guau. #

(TODOS) (LADRAN)

Perrobot, dale caña al máximo.

(LADRA)

# Guau, guau, guau, guau, guau, # guau, guau, guau, guau, guau. #

¡Patrulla canina! Menos mal que habéis venido.

¡He desaparecido!

-Su... Su cuadro, eso es.

Lo encontraremos, su alteza. ¿Dónde lo vieron por última vez?

El cuadro real estaba colgado ahí, pero el caballete está vacío.

Chase, ve a buscar pistas junto al caballete.

(OLFATEA)

Ryder, hay una mancha en el suelo que huele a...

¡Queso!

"Oui", es el ingrediente secreto de mi pintura de secado rápido.

¡Sigue su olor, Chase!

Aquí desaparece el rastro de queso.

Comprueba que no haya pisadas.

(LADRA) ¡Gafas de visión nocturna!

Hay muchas pisadas por todo el pasillo.

¿Eh?

Pero, si acaban en este muro.

Y aquí hay otra mancha.

(RÍE) Busby, qué ganas tengo de ver tu cuadro.

Es precioso, como yo.

Ahora me lo llevaré hasta la sala del trono

para la ceremonia de presentación.

Rocky, comprueba que no haya nada detrás.

Ahora mismo.

(LADRA) Escáner de rayos X.

Hay alguien detrás del muro.

Pero ¿cómo vamos a entrar?

¡Oh!

¡Es Sweetie! Ella ha robado el cuadro.

Sweetie, ¿dónde está el retrato real?

No sé de qué me estás hablando.

Este retrato es mío.

Huele igual que la pintura con queso de François.

No hay ninguna duda.

Me encantaría quedarme a olisquear, pero debemos irnos.

No habría salido corriendo

a menos que sea el retrato real de la princesa.

Mi nariz está de acuerdo.

¡Misión canina, todos a una!

Ahora verás.

(LADRA) Rejilla láser.

Buen intento, Chase.

(RÍE)

Skye, Sweetie se escapa volando con el cuadro.

Quiero que vayas a recuperarlo en el aire.

Cuenta con ello, Ryder.

-Cambio de planes, Busby.

La Patrulla canina me ha obligado a llevar el cuadro

lejos del castillo,

así que lo llevaré hasta donde pueda verlo todo Guauguauburgo,

y entonces me harán su reina.

(RÍE)

-¿Dónde estará esa ladronzuela?

Sweetie, ¿por qué te has llevado el retrato?

-Es un retrato mío, ¿verdad?

Y voy a colgarlo del punto más alto de la ciudad,

el Big Benji.

-¡Devuélvenos el cuadro!

-¡Nunca!

(GRITA)

¡Uf, justo a tiempo!

(Campanas)

(GRITA)

¡Socorro!

Skye, recupera el cuadro.

Chase ayudará a Sweetie.

Recibido, Ryder.

(Sirena)

Yo la salvaré.

Atención todo el mundo.

Despejen el camino, por favor.

Gracias.

(GRITA)

¡Te cogí!

(LADRA) ¡Colchón de seguridad!

¡Oh, oh!

-(GRITAN) -No puedo mirar.

¡Oh, no! ¡Cae muy deprisa!

¡Gracias!

(LADRA) ¡Ventosa!

Sweetie, has sido muy traviesa al borrar mi retrato real.

-Pero, no lo he borrado, princesa.

¿Lo ves?

(RÍE)

(Aplausos)

Esos aplausos deberían ser para mí, Busby.

(Aplausos)

Me complace proclamar que la Patrulla atrapó a Sweetie

con las manos en la masa.

-Mi obra maestra vuelve al lugar que le corresponde,

junto a su encantadora modelo.

-Gracias por encontrarlo, Patrulla canina.

No hay de qué.

Cuando vuelva a desaparecer un cuadro,