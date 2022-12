"LA PATRULLA Y EL BEBÉ BALLENA"

(JADEA)

¡Corred hacia el tobogán!

¡Vamos! Me apunto.

¡Ay, ay!

La escalera está tan caliente que quema.

-Hoy hace demasiado calor para el campeonato de tobogán.

¡Esperad, esperad!

Veamos qué pasa si utilizo... ¡esto!

(TODOS) ¡Campeonato de tobogán de agua!

¡Tachán!

¡Qué fresquito!

-Skye, fíjate en mi supersalto acuático.

¡Me toca, me toca, me toca!

¡Allá voy!

¡Que nos aplasta!

Lo siento, no pensé que era tan largo.

(RÍE)

(PENSATIVO) ¿Más largo?

¡Qué gran idea!

Esperad un momento.

Perfecto.

Antes de tirarlo, reciclarlo.

Marshall, echa más agua.

¡Allá voy!

¡Qué resbaladizo!

-¡Yupi!

-¡Rubble!

¿Te encuentras bien?

-¡Otra vez!

¡Oh, es justo ahí!

No, no, justo ahí.

Justo ahí, espera.

(Teléfono)

¿Diga? Ryder al habla.

Ryder, soy el capitán Turbot. Tengo un problema bastante...

Bueno, tan grande como una ballena.

¡Oh, no!

Una ballena se ha comido al capitán Turbot.

(RÍE) No, Chase, no me ha comido. Estoy a su lado.

Este bebé ballena se ha perdido y ha llegado hasta la orilla.

¡Oh, oh! ¿Ha llegado hasta la orilla ella sola?

Sí, hay muchas posibilidades

de que sufra una deshidratación epidérmica seria.

O lo que es lo mismo, que se le seque la piel.

¿Puedes echarme una mano, Ryder?

¡Una mano y varias patas!

¡No hay nada imposible para la Patrulla Canina!

Patrulla Canina, al centro de mando.

¡Yupi!

"Patrulla Canina al centro de mando".

(TODOS) ¡Nos llama Ryder!

¡Esperadme!

¿Dónde está...?

¡Marshall! ¡Esperadme!

Aquí estoy.

Listos para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

Ha aparecido un bebé ballena en la playa y está en apuros.

Hay que devolverla a aguas profundas. Y rápido.

-Echará de menos a su mamá.

Tranquilos, tengo un buen plan.

Rubble. (LADRA)

Quiero que excaves un túnel muy profundo hasta sumergir

a la ballena en el agua.

Cuando suba la marea, volverá al mar flotando.

¡Rubble a toda máquina!

Marshall. (LADRA)

Tú usarás tu manguera para mantener mojada a la ballena

hasta que suba la marea. ¡Vale!

Pienso estar todo el rato echándole agua, agua, ¡agua!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

¡Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina!

¡Rubble!

¡Patrulla Canina!

¡Marshall!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

¡Adelante!

¡Patrulla Canina preparada!

Gracias, Ryder, me cuesta trabajo mantener mojada a la ballena.

No te preocupes. Si no puede llegar al agua,

el agua irá hasta ella.

¡Marshall, adelante!

(LADRA)

¡Esto te ayudará a estar fresquita!

(RÍEN)

Estoy bien.

Esta ballenita tiene buena puntería.

Asegúrate de hacer un agujero espacioso, Rubble.

Necesitamos mucha agua para hacerla flotar.

¡Al lío!

Ya casi he terminado, Ryder.

Está subiendo la marea.

Ya debería haber agua suficiente para llevar la ballena al mar.

Haré una entrada para que el agua llegue hasta el agujero.

¡A darle caña!

¡Ahí viene el agua!

¡Un poco más! ¡Un poco más!

¡Venga, agüita, un poco más!

Me temo que la marea no va a subir de nivel mucho más.

Tal vez podamos hacer que la ballena llegue al mar

si le damos un empujón.

Vale, todos a la vez. Uno, dos, tres.

¡Empujad!

(ESTORNUDA)

¡Salud!

¡Eh, chicos!

¿Sería posible que usarais vuestras habilidades caninas

para bajarme de aquí?

(Canto de ballena)

¿Eh?

Parece que hay otra ballena. No es posible.

Las ballenas se comunican entre ellas con sonidos.

¡Sí, es otra ballena! ¡Y creo que es su madre!

¡Mirad! Viene directa hacia aquí. Buenas noticias, viene tu mamá.

No son tan buenas.

Si se acerca demasiado a la orilla también podría quedarse atrapada.

-Dos ballenas en una misma playa son muchas ballenas.

Capitán Turbot, ¿dice que son sensibles a los sonidos?

Sí, claro. Las cacofonías con frecuencia...

Es decir les asuntan los sonidos fuertes.

Entonces hay que hacer mucho ruido para que no se acerque más.

Será mejor que te tapes los oídos.

¡Todos a hacer ruido! -¡Ajá!

(Claxon, silbidos)

(AÚLLA)

¡Ha dejado de avanzar!

Vale, pero también tiene que alejarse un poco.

¡Oye, Marshall! Haz ruido como tú sabes.

(Sirena)

¡Bien! ¡Se está alejando!

Aunque me parece que no tardará en volver.

Tenemos que conseguir que esta ballenita regrese al mar.

¡Rápido!

La marea no está suficientemente alta.

¡Ya lo tengo!

Quizá Rocky encuentre algo que nos ayude a llevar a la ballena

sana y salva hasta el agua. ¡Claro, como hemos hecho esta mañana!

¡Genial!

Gracias por venir tan rápido, Rocky. ¡Rocky al rescate!

Muy bien, Rocky, lánzala hasta la orilla.

¡Perfecto!

Marshall, ¿puedes echarle agua para que sea más deslizante?

¡Claro que sí!

¡Genial! ¡Muy bien, chicos!

¡Pezuñas a la obra!

Uno, dos, tres.

¡Empujad!

¡No! ¡Me he mojado!

¡Mirad!

¡Adiós, pequeña! ¡Te echaremos de menos!

¡Sé buena!

¿Qué te pasa, Rubble? Nada.

Tengo arena en los ojos. ¿Algún perrito tiene hambre

después de tanto esfuerzo? (TODOS) ¡Yo, yo!

-¡Y yo y yo!

Bueno, ya sé que técnicamente es cierto que no soy un perro,

pero es que me ha entrado mucha hambre.

Bueno, por eso llevo un trozo de carne seca de calamar

para chuparse los dedos.

¡Está buenísima!

¿Mordisquito?

Eh, no, no es lo mío.

¡Aquí tenéis, chicos!

Creo que todos nos merecemos un día de playa.

¡Todo es genial!

¡Lo habéis hecho bien!

¡En Bahía Aventura, todos a jugar!

¡Pa-pa-pa-pa-patrulla canina!

¡Pa-pa-pa-pa-patrulla canina!

¡Pa-pa-pa-pa-patrulla canina!

¡Pa-pa-pa-pa-patrulla canina!