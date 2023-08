"LA PATRULLA SALVA A LAS OVEJAS"

Te traemos cositas para tu campaña de recogida de ropa, Katie.

Gracias.

Que ropa más calentita. Os lo agradezco mucho.

Aquí vienen más.

(GRITA)

Lleva demasiada ropa, alcaldesa.

¿Está bien, alcaldesa?

(ALCALDESA GRITA) -Deje que la ayude.

¿Le ha quedado algo de ropa para ponerse?

Pues claro, el granjero Al va a esquilar sus ovejas pronto,

así que habrá mucha más lana para hacer un montón de jerséis.

Miau.

¿Las ovejas hacen jerséis?

Algo así.

El granjero corta la lana que les crece,

luego una máquina transforma la lana en hilo

y con ese hilo se tejen jerséis.

Y con la máquina nueva para esquilar que hemos hecho Ryder y yo

para el granjero Al, tendré un montón de hilo para tejer.

(HUMDINGUER CANTURREA)

Bueno días, alcalde Humdinguer.

No hay tiempo para hablar.

Mis gatitos tienen hambre.

Necesito leche.

¡Oh! Ahora mismo.

Mmm... ¿Qué es eso de ahí?

Una máquina nueva para esquilar.

Se la enseñaré, hace un poco de frío para las ovejas,

así que cortaremos solo un poquito.

¡Allá vamos! Mire.

(Ruido mecánico)

(Balidos)

Bueno, ¿qué le parece? -Mmm...

Demasiada escandalosa para cortar lana a una oveja.

¿Dónde está la lana?

Esa es la mejor parte.

Rocky y Ryder la han hecho de tal manera,

que se convierte directamente en hilo.

Y en diferentes colores.

Probemos con el rojo.

¿Ve? Listo para tejer un jersey de lana rojo y calentito.

¿Jerséis? ¡Ah, no! Pican mucho.

Bueno, la leche, tengo prisa, ¿recuerda?

Por aquí.

¡Bah!

(MAÚLLAN)

(Balidos)

(Balidos)

(Ruido mecánico)

(Ruido)

(MAÚLLAN)

(Ruido)

(Música animada)

(Maullidos)

¡Oh!

¿Quién ha roto mi máquina de esquilar?

¿Y qué les ha pasado a mis ovejas?

A mí qué me importa. ¿Dónde se han metido mis gatitos?

Llamaré a la Patrulla Canina.

Buen trabajo, chicos.

Vendrá bien a Katie en su campaña de recogida de ropa.

¿Dónde está Marshall?

Se supone que tenía que traer más ropa.

Aquí estoy.

Marshall, ¿estás ahí? Sí.

No podía coger tanta ropa a la vez, así que me la he puesto toda.

(Teléfono)

Hola, granjero Al. (CARRASPEA)

¡Oh!

¿Alcalde Humdinguer? Se me han perdido tres gatitos.

Y mis ovejas se me han escapado. ¡Necesitamos ayuda!

Granjero Al, le ayudaremos.

Y no os olvidéis de mis gatitos.

Los encontraremos.

¡No hay nada imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

¡Ryder nos necesita!

¡Eh! ¿Quién ha apagado la luz?

(TODOS) ¡Cuidado! ¡Ay!

¿Es cosa mía o aquí hace mucho calor?

(Música animada)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Chicos, las ovejas de Al se han escapado

porque la valla está rota.

Y tres gatitos de Humdinguer han desaparecido.

Eso no es bueno.

Así que para esta misión necesito a Chase.

Usa tu megáfono y tus conos para reunir a las ovejas.

Y después rastrea y encuentra a los tres gatitos.

¡Chase siempre alerta!

También necesito a Rocky.

Arregla la valla con tus herramientas.

¡Luz verde y adelante!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

# ¡Patrulla Canina! # ¡Guau, guau, guau, guau! #

(LADRA)

# ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Patrulla Canina!

# ¡Guau, guau, guau, guau! #

(LADRA)

# ¡Chase!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Patrulla Canina!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Rocky!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina! #

(Música animada)

(AL GRITA)

¡Ryder, menos mal que habéis llegado!

¡Ven aquí, Betsy! -Y mis gatitos siguen sin aparecer.

La Patrulla está al mando.

Chase, ve a por las ovejas.

(LADRA) ¡Cono!

(LADRA) ¡Megáfono!

¡Atención, ovejas! ¡Por aquí, por favor!

(Balidos)

Buen trabajo, Chase.

Vale, Rocky, arregla la valla.

(LADRA) ¡Pinzas!

(LADRA) ¡Martillo!

¿Cómo se ha roto, granjero Al? No estoy seguro,

pero mis ovejas están calvas y de colores como huevos de pascua.

Algo ha tenido que pasar.

¡Mira! -Yo sé lo que ha pasado.

Sus inútiles ovejas han saboteado la máquina

para asustar a mis pobres gatitos. (MAÚLLAN)

No estoy tan seguro, pero está claro que algo ha pasado.

(GRITAN ASUSTADOS)

¡Genial! Muy bien hecho, Chase.

Mis pobres ovejas,

sin su lana se van a quedar congeladas.

Hay que calentarlas.

¡Ah! Rocky, tengo una idea.

Quiero que vayas a la tienda de mascotas y...

Qué buena idea.

Ahora mismo.

Todavía no logro entender cómo se ha roto la valla.

¿Qué más da? Tenemos que encontrar a mis pobres gatitos indefensos.

Chase, ¿hueles algo por aquí?

Por aquí hay gatitos.

¿Qué es esto?

Tiene que haber salido de la máquina.

¡Ajá! Más pruebas de que las ovejas y esa máquina

han asustado a mis pobres e inocentes gatitos.

¿Adónde los habéis llevado? ¡Decídmelo!

(Balidos)

(GRITAN)

(GRITAN)

¡Achús!

Está claro que han pasado por aquí, Ryder.

Ahí hay un trozo de hilo. ¡Mira!

¿Cómo ha llegado hasta aquí este hilo y tres gatitos? No...

No lo entiendo.

(Maullidos)

¿Has oído ese ruido?

(GRITAN)

Aquí están. Ahora a rescatarlos.

Hay que darse prisa. ¡Mira! ¡Ah!

¡Oh, oh! Se puede caer en cualquier momento.

Necesitamos ayuda.

Skye, tienes que venir al cañón.

Enseguida. ¡A volar se ha dicho!

Vale, Skye, tienes que detener esa bola,

y tiene que ser en el momento preciso.

Tranquilo, sé lo que debo hacer.

¡Ahora!

(MAÚLLAN)

(LADRA) ¡Gancho!

(GRITAN)

Buen trabajo, Skye.

Ahora, bájala.

Un rescate increíble.

¡Achús! Miau.

Vamos a llevar a los gatitos al alcalde Humdinguer.

¡Ah! Ya "erra" hora.

¡Achús!

Venid aquí, gatitos.

¿Por qué habéis tardado tanto? (MAÚLLAN)

¿Eh?

(Ruido)

(GRITA) Mi "sombrerro".

Vaya, está esquilado.

¡La máquina todavía funciona! Gracias, Ryder.

Cuando necesite un buen corte solo tiene que avisarnos.

Y creo que ya sé quién esquiló a las ovejas.

Misterio resuelto.

Las pobres ovejitas todavía tienen mucho frío.

Usted tranquilo. ¡Eh, Rocky!

¿Cómo va la misión secreta? Genial.

Con la ayuda de Katie, las ovejas ya no tiritan de frío.

(Balidos)

Que oveja tan guapa y calentita.

# Patrulla Canina. #

(Música créditos)