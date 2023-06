#Ya está aquí, ya llegó, La Patrulla Canina#

La patrulla salva a los niños de Halloween

(AÚLLAN)

¡Yiiija! ¡Ajá!

¡Al abordaje!

¡Fuera, pájaros, fuera! Soy un espantapájaros.

¡Todos al tren!

¡Bonito disfraz! ¡Sí!

¡Bu! ¡Aaaah!

Tranquilos, chicos... Es solo Ryder.

¿Ya está lista la superfiesta de Halloween de Bahía Aventura?

¡Casi! Marshall y la alcaldesa Goodway están preparando todo.

Gracias por ayudarme,

con la decoración de la fiesta de Halloween, Marshall.

De nada, alcaldesa Goodway.

¡Ah, ahí está mi Chickaletta Cenicienta!

Lista para ayudar a su alcaldesa hada a repartir chuches.

Oh, eres la princesa gallina más guapa.

¡Alcaldesa Goodway!

¿Hay chuches para perros y también para niños? ¡Ñam! Y gracias.

La fiesta de Halloween es la última parada para los niños de la ciudad.

¡Quiero que todo salga de «fantasmaravilla»!

-Ale hop, ale hop.

¡Hola, Alex! ¡Hola, señor Porter! Bonitos disfraces.

-Gracias Somos el gran Fortini y su conejo mágico.

¡Abracadabra! ¡Tachán!

-¡Es un pastel de calabaza! -¡Ah! Perfecto.

-Marshall, ¿podrías recubrirlo con un poquito de crema de naranja?

¡Por supuesto que sí! ¡Cañones!

Caray, ¿y mi pendiente?

¡Está ahí! ¿Eh? Qué pegajoso ¡Ay!

¡Perdón! Voy a limpiarlo. ¡No lo hagas! ¡Me encanta!

¡Parece una tela de araña terrorífica!

Vale como quiera.

Será mejor que me vaya a poner el disfraz ¡Hasta luego!

Cuidado, Chickaletta Cenicienta. Esta tela de araña es muy pegajosa.

-¿Eh? Vaya, vaya, parece que hay una fiesta esta noche.

Y donde hay una fiesta suele haber ¡chucherías! ¿Verdad, gatitos?

-¡Eh te has disfrazado de Chase!

-¡Sí, aquí están! -Ah, ah, ah, alcalde Humdinger.

Las chucherías son solo para los niños y las niñas.

-¿A qué se refiere?

-La costumbre en Halloween es disfrazarse

y pedir chuche por las casas.

-¡Vamos a demostrarle cómo se hace, Alex!

-Hay que decir... «truco o trato».

-¡Truco o trato! -Aquí tienes.

-Y si te dan chuches, hay que decir «gracias, y feliz Halloween».

- Pero si alguien no te da chuches puedes darle un pequeño susto.

-Solo debo ir de puerta en puerta para conseguir chuches.

¿y puedo asustar a la gente? ¡Ja! ¡Pues es mi fiesta favorita!

O chuche o susto, alcalde Humdinger.

Y es solo para niños, no para adultos.

-¡Eso no vale!

Conque para niños, ¿eh? Eso ya lo veremos.

-¡Haaala! ¡Qué chuli! -¡Qué disfraz más guay!

-¡Gracias! Que diga...

(CON VOZ DE PITO) ¡Sí, es un disfraz muy guay!

¡Truco y trato!

- ¡Ah! - ¿Eh?

-Lo siento, niños. No me quedan chuches.

-Jo, ¿no hay chuches?

-¡Ese niño se lleva todas las chuches!

¡Por eso ya no quedan!

¡Abuelo, hay que llamar a la patrulla canina!

(Teléfono)

¡Feliz Halloween, señor Porter!

¡Ryder, un niño disfrazado de araña se lleva todas las chuches!

¡Tranquilo! ¡No hay araña imposible para la patrulla canina!

Patrulla canina, ¡al centro de mando!

(TODOS)¡Ryder nos necesita!

¡Menudo susto! Ya estoy listo para las chuches.

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Chicos, la fiesta de Halloween tendrá que esperar.

Un niño disfrazado de araña gigante

se está quedando con todas las chuches.

Para esta misión necesito a Chase.

Usarás tu megáfono, tus conos y tu red

para mantener a la araña controlada.

¡Chase siempre alerta!

Y Marshall, usa tu pantalla de rayos X

para averiguar quién hay dentro del disfraz.

¡Estoy listo para el rescate!

¡Muy bien! ¡Patrulla canina, todos a una!

(AÚLLAN)

(SUENA TEMA MUSICAL PATRULLA CANINA)

(Sirenas)

Eh? ¡Aaaah! ¡Aaaah!

¡Bieeen! ¡Yujuuu! ¡Ya han llegado!

Hola, Ryder. ¡La araña está allí!

¡Rápido, chicos! ¡Hay que detener al arácnido!

¡Va hacia la plaza del ayuntamiento!

¡Bloquearé la carretera! ¡Conos!

¡Hace falta más para detenerme!

¿Eh? Ese disfraz de araña no es un disfraz normal.

¡A por ella!

(CON VOZ DE PITO) ¡Truco y trato!

Ejem, Solo se permite coger una chuchería por cada niño.

-¡Basta ya, so, so, quien quiera que esté dentro de ese horrible disfraz!

¡Megáfono! ¡Devuelve ahora mismo las chuches!

(ESTORNUDA) Mmm. Es mi alergia a los gatos.

¿Gatos? Marshall usa tu pantalla de rayos X para mirar ahí dentro.

¡Ya voy! ¡Rayos X!

¡Son el alcalde Humdinger y los gatitos catastróficos!

¡Pues claro! Solo él puede ser tan pícaro

¡Es un alcalde-araña muy codicioso!

Y esas chucherías son solo para los niños,

¡no para los adultos!

-Oh, oh Salgamos de aquí, gatitos.

-¡Que no escape!

¡Araña-dinger se va a escapar! De eso nada ¡Red!

¡Estamos atrapados!

Basta de trucos, alcalde Humdinger. Devuelva las chuches.

¿Qué está haciendo aquí un águila?

Las águilas comen arañas, y aquí hay una bien grande.

Tranquila, Chickaletta Cenicienta, tu alcaldesa-hada te protegerá.

¡Eh! ¡Volved aquí, gatitos!

Skye, tienes que ponerte tu disfraz de espantapájaros

y venir al ayuntamiento a espantar a un águila.

¿Un águila?¡Enseguida! ¡A volar por el cielo de Halloween!

Rubble, ven con tu grúa desenredar a una araña gigante

de una telaraña de crema.

(VOZ DE MIEDO) ¿Una araña gigante? ¡Pero esas son las peores! ¡Vale!.

¡Rubble a toda máquina!

Chase, distrae al águila hasta que llegue Skye.

¡Lanza-pelotas de tenis!

¿Jugamos un rato, águila?

¡No ha funcionado!

¡Fuera, fuera, águila! ¡Fuera!

Vaya, veo que no te doy ningún miedo.

¿Y qué tal ahora?

Hora de utilizar un truquito.

¡Cuerda de rescate!

(TODOS)¡Yupiii! ¡Increíble!

Buen trabajo, Skye. Rubble, te toca.

¡Jo! Menos mal que no es una araña de verdad,

porque estaría temblando de miedo.

-¡Eh, una chuche! Tiene que ser mía.

Oh, oh... ¡Mis chuches! ¡Nooo!

-¡Cogedlas! -¡Sí! -¡Yuju!

¡Fijaos, está lloviendo en Halloween!

Esta lluvia sí que me gusta. Mmm, qué rica.

Oh, gracias, Ryder.

La patrulla y tú os habéis esforzado mucho

para salvar la fiesta de Halloween.

De nada. Y, si se queda sin chuches, solo tiene que avisarnos.

-¡Truco o trato! - ¡Truco o trato!

-¡Gracias!

-Ejem ¿Qué se dice? - De nada.

-Y ¿qué más? -¡Feliz Halloween!

― La patrulla salva a la mini patrulla fuera de control.

¿Quién es la vaquita más limpia de la ciudad?

¡La preciosa Bettina, claro!

¿Eh? Oh, no. Se ha gastado el champú para vacas.

Necesito más, pero no puedo dejar a Bettina aquí sola.

-Mini patrulla, ¡todos a formar!

Porfa, debemos prepararnos para nuestra próxima misión.

¡Para cuando alguien nos necesite!

-¡Oh, no! -Abuelo, ¿qué ha pasado?

-Mi dron de reparto se ha vuelto a estrellar.

Tengo que entregarle a Katie este champú para vacas,

pero no puedo ir yo, ¡tengo unos pasteles en el horno!

-¡Lo haremos nosotros, abuelo! ¡Ya estamos listos para ayudar!

Bueno, a lo mejor no estamos listos del todo, ¡pero lo estaremos!

¡Mini patrulla, todos a una! ¡Vamos, vamos!

¡El siguiente! Y, por último...

¡El primero en cruzar la línea de meta gana!

¡Pero que no se os caigan las chuches!

¡Esperadme, esperadme!

Todavía no he recogido la mía. Venga, naricita ¡que tú puedes! ¡Ah!

¡Pinzas! Gracias, Rocky.

-¡Corre, mini patrulla!

-¡Oh, no! Así tardaremos todo el día.

Si pudiera ir más rápido.

¡Qué moto más chula, Danny equis, el cañero!

-¡Gracias! Le acabo de instalar un motor especial ultrarrápido.

¡Y ahora es la moto más cañera de Danny, el cañero!

- Si tuviera un motor tardaría mucho menos en llevarle el champú a Katie.

Es una misión de la mini patrulla.

-Es difícil ser rápido si conduces una carretilla llena de animales,

pero yo puedo ayudarte.

¡y así te remolcaré con mi moto!

¡Eh, huele a pastel de cereza!

Voy a por un trocito

y después le llevaremos el champú a Katie.

-¡Vale! ¡Esta moto es increíble! ¡Bum, bum, bum, bum! Oh, oh.

(GRITA)

¡Yuju! ¡Soy Alex equis, el cañero, de misión con la mini patrulla!

¡Yupi! ¡Bien! -¡Ah!

-¡Cuidado! -Ups... ¡Lo siento, alcaldesa Goodway!

-¡Mi supermoto no está! ¿Eh?

-No alcanzaré a Alex montado en su triciclo.

Llamaré a la patrulla canina.

Vais muy bien, chicos.

¡Abran paso! ¡Qué divertido! -¡Lo conseguiré!

¡Así se hace, Rubble! Sin prisa, pero sin pausa. Hola, Danny.

¿Va todo bien?

(JADEANDO) Alex y la mini patrulla van montados en mi supermoto

por toda Bahía Aventura.

¿Supermoto? Vale, vamos para allá.

No hay moto a la fuga imposible para la patrulla canina.

Patrulla canina ¡al centro de mando!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

No puedo creerlo, ¡he llegado el primero!

¡Ah! ¡Cuidadooo!

-¡He ganado! ¡Qué bien!

Mmm... ¡Qué carrera tan crujiente!

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan rápido, chicos.

Alex y la mini patrulla van por la ciudad

montados en la moto de Danny.

-¡Yupiii!

Tenemos que detenerle.

Para esta misión necesito a Marshall.

Usarás tus cañones de agua

para apagar los motores de la moto de Danny.

¡A toda mecha!

Y a Chase, usa tus conos y tu megáfono

para evitar accidentes.

¡Chase siempre alerta!

¡Muy bien! ¡Patrulla canina, todos a una!

(AÚLLAN)

(TEMA MUSICAL PATRULLA CANINA)

(Derrape)

(Sirenas)

¡Bien, estáis aquí! ¡Me duelen las piernas!

Chase, adelántate y despeja el camino para Alex!

¡A la orden!

¡Hola, Alex! ¡Tranquilo! Venimos a ayudarte.

¡No hace falta! Mi misión es entregarle el champú a Katie.

¿Verdad, mini patrulla?

¡Vas muy rápido! ¡Tienes que frenar un poco!

¡Vale, Ryder!

Pisa el pedal de freno con los pies.

-¡Pero no llego!

¡Conos!

¡Megáfono!

¡Dejen paso a la mini patrulla!

¡Atención, no se acerquen!

¡Los patos tampoco!

¡Cuidado, Alex! Oh, oh...

¡Cuidado con los conos!

Ups... ¡Lo siento!

-Jopé, esto no es nada cañero.

Marshall, apaga los motores.

¡Cañones de agua!

-Gracias, Marshall. ¿Eh?

Pero ¿por qué sigo moviéndome? Oh, oh. ¡Ayuda!

Ryder, Alex avanza colina abajo. Pediré refuerzos.

Zuma, ven con el aerodeslizador a donde empieza la colina, ¡rápido!

¡Preparados, listos y a mojarse!

-Tranquilos, ¡Todo va a salir bien, amigos!

Espero...

¡Muy atentos, chicos!

¡Dany equis, el cañero, al rescate!

¡Con cuidado, Danny! ¡No te preocupes!

¡Soy Danny equis, el cañero!

Si no llegas al pedal de freno yo lo pisaré por ti, Alex.

(GRITO)

¡Ups! ¡Esto no es lo que pretendía!

(GRITA)

¡Ni esto!

Chase, detén la carretilla con tu red.

¡Red!

¡Buen trabajo, Chase! Y, ahora a por Alex.

¡Yuju! ¡Bien!

¡Justo a tiempo, Zuma!

Da la vuelta y dirige los ventiladores hacia Alex.

Ahora mismo, amigo Ryder.

-Oh, oh... ¡Estoy llegando a la playa!

-¡Tú tranqui, coleguilla! Yo me ocupo.

-¡Esto es una pasada!

¡Esto es guay!

Siento haberme llevado la moto de Danny sin querer.

Adiós, mini patrulla. Hasta luego.

Gracias por ayudarnos, Ryder. De nada, Alex.

Si nos necesitas, solo tienes que avisarnos.

¡Entiendo! Será mejor que ayude a la alcaldesa Goodway con las flores.

¡Buena idea!

¡Oh, no! ¡Tenía que llevarle el champú a Katie!

¡La misión no ha terminado aún!

-¡Genial!

-Siento mucho este retraso, Bettina.

¿Quieres que te haga la pedicura?

¡Hola, Cali!

-¡Hola, Katie! Traemos el champú para Bettina.

¡Misión cumplida!

Gracias, Alex. Y a los demás.

y¡Yo te lo llevo!

¡Ay! ¡Tío! ¡Bien hecho, Alex! ¡Has estado muy rápido!

-¿Lo habéis oído, chicos? ¡Dice que he estado muy rápido!