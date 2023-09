Moto-Patrulla: Rescate en el risco sinuoso

# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema # en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina # lo va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, # Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó, # vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer.

# Juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control.

# Ya está aquí.

# Ya llegó. #

LA PATRULLA CANINA

"MOTOPATRULLA. RESCATE EN EL RISCO SINUOSO"

Es esgarracular que vayáis a hacer piruetas

con la moto. -Gracias, es que es superdíver. ¡Bum!

(RÍE) Y puedo enseñaros a hacer cosas de gatos,

como subir a los árboles. -¡Qué guay!

-Venga, subid, las vistas son geniales.

-No parece muy difícil.

Ay...

-Yo sí que puedo.

¡Au!

(RÍE) Vaya golpe. (RUBBLE RÍE)

Oh, oh... ¡Ay!

¡Ah! (RÍE)

Me toca.

¡Achús! ¡Ay! Es muy difícil.

.-Pero intentarlo es tronchante.

Ejem, ejem...

Miau, guau, bien hecho, Marshall. Es cuestión de intentarlo.

(RÍE) O de tener una escalera. (TODOS RÍEN)

(A LA VEZ) Banda Guau-guau, banda Guau-guau,

banda Guau-guau.

-Es la hora de las fechorías sobre... (AÚLLA)

(RÍE) ¿Cubos?

-Creí que íbamos a cometer fechorías sobre ruedas.

-Y lo haremos, Pistón.

¿Qué te parece si vas a echarles una patita a esos dos?

(RÍE)

-Al lío.

-Oh...

Oh.

(RÍE) Muchas gracias. (GRUÑE)

Oye, Tapacubos, ¿es que hoy no vamos a hacer ninguna travesura?

-Pues claro que sí, pero tengo que pensarla bien

porque soy el líder.

Y es el líder el que decide las mejores fechorías sobre ruedas.

¡Sigamos al autobús!

-El risco sinuoso es una de las siete maravillas

de Bahía Aventura.

Pónganse cómodos y relájense. El viaje es largo, pero entretenido.

¿Verdad, Chickaletta?

-Eh, te reto a una carrera.

(RÍE) Me encantan las carreras. Eh, ¿dónde está? ¡Parad!

(GRUÑE)

Le cortaremos el paso.

-Pronto podrán observar las maravillas naturales

de nuestra preciosa... Ah... -Pues menudo peñazo.

-Hemos llegado. El risco sinuoso.

Éste es el mejor sitio para contemplarlo,

subir es muy complicado.

(TODOS) Oh...

(RÍE) Vamos a echarnos unas risas sobre ruedas.

-¡Basta! Basta, banda Guau-guau, soltad esas ruidosas motos

y largaos de aquí.

-¿En el autobús? Hecho. Y os dejaremos a todos aquí.

-Toma ya, un viaje en bus.

-Eh, que no llego.

(GRUÑE)

-Ah... Date prisa. -¿Es que tengo que hacerlo yo todo?

-¡Tapacubos! Vamos marcha atrás.

(GRITAN)

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Banda Guau-guau!

-¿Lo veis? Mi plan ha funcionado. Hemos dejado tirados a esos turistas.

(RÍE)

-Llamaré a la Patrulla Canina.

(Risas)

(TODOS RÍEN)

Caray, esto sí que es una novedad. ¡Esgarracular!

(Móvil)

Hola, alcaldesa.

Ryder, la Banda Guau-guau se ha llevado mi autobús

hasta la cima del risco sinuoso.

Sin él, Chickaletta, los turistas y yo no podemos volver a la ciudad.

Tranquila, alcaldesa, vamos para allá.

No hay risco sinuoso imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al motogaraje.

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

Oh, oh, oh... Ay, ay, ay...

¡Cuidado! (TODOS) ¡Ay!

Vaya, chicos, ni que estuviéramos jugando

a los bolos. (TODOS RÍEN)

(Música acción)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan rápido. Hay problemas en el risco sinuoso.

La banda Guau-guau está atrapada en el risco

con el bus turístico de la alcaldesa

y los turistas no pueden volver a la ciudad.

¡Socorro!

Para esta misión necesito a Skye.

Usarás el arnés para sacar a Dwayne del risco sinuoso.

Me encanta volar y montar en moto.

Y a Wild Cat, usa tu lanzaovillos como tirolina

para ayudar a Tapacubos y a Pistón a salir del risco.

¡Esgarracular! Listo para un rescate gatuno.

Y a Rubble. Usa tu pala para despejar el camino

y que el autobús pueda llegar a salvo a la ciudad

con los turistas.

¡Rubble a toda máquina en moto!

Muy bien, Patrulla Canina, todos a una.

(Música acción)

# Patrulla Canina

# ¡Patrulla Canina! #

(Continúa la música)

¡Yuju!

(VOZ EN OFF) ¡Skye!

-¡Bien!

(Continúa la música)

¡Sí!

(VOZ EN OFF) ¡Wild Cat!

-¡Yuju!

¡Sí!

(VOZ EN OFF) ¡Ryder!

(Continúa la música)

Oh, Ryder, menos mal que has venido.

Venimos a ayudarles. Rubble, ve y despeja el camino.

Ahora mismo, Ryder.

Skye, trae a Dwayne aquí con el arnés.

A volar y a rescatar.

Wild Cat, creo que para llegar al risco

tendrás que usar tus superpropulsores.

Sin problemas, Ryder. Superpropulsores.

-Saltar así con una moto es pan comido.

Lo difícil es hacerlo con un autobús y marcha atrás.

-Vengo a llevaros a un lugar seguro.

Miau, lanzaovillos.

Tapacubos, Pistón, lanzaos por la tirolina, vamos.

-No me digas lo que debo hacer, gato. -Una cuerda floja.

Siempre he querido ir sobre una. (GRITAN)

¡Yupi!

Paso de que me rescaten esos héroes de palo, y menos un gato.

Venga, Pistón, nos rescataremos solos.

-Tapacubos, es peligroso.

La Banda Guau-guau no conoce el peligro.

-Pero... No, no, esperad. Vuelves a ir marcha atrás.

-Pisa el freno, pisa el freno. -¡Eso hago!

(GRITAN)

Creo que no van los frenos. Pediré ayuda.

Chase, tienes que venir al risco sinuoso.

MotoChase siempre alerta.

Miau, ganchogarras.

Y media vuelta.

-Sal de mi camino, gato. -¡Casi nos caemos!

¡Rubble! Cuidado con las piedras.

Gracias. Por poco.

¡Oh, no! Han caído sobre el camino.

No me dará tiempo a despejarlo.

Chase, Pistón se ha caído. Deprisa.

Ya la veo, Ryder. (GRITAN)

¡Red!

¡Tachán! Lo he hecho aposta.

Ryder, Wild Cat no podrá seguir controlando el autobús

durante mucho tiempo.

Las curvas son muy cerradas. Se caerá por el precipicio.

Wild Cat, tienes que tomar el control del autobús.

Rubble se encargará de despejar el camino de piedras.

Vale, Ryder. ¡Miau!

Recoger ganchogarras.

Adiós, querida moto.

Yo siempre aterrizo sobre mis patitas.

Agárrate.

No hay frenos, así que nos chocaremos contra las piedras.

-Vale.

Deprisa, Rubble. Se acerca el autobús.

¡No me da tiempo!

Esperad, tengo una idea.

-Una rampa. Eso es cosa de Rubble.

¡Yuju!

-Yo lo habría hecho mejor.

He llamado a Perrobot.

Traerá el patrullabús y les llevará a todos a la ciudad, alcaldesa.

Pero llevará unos días arreglar ese viejo autobús.

Así me gusta, pilluelos, llevad el autobús hasta la ciudad.

Y luego os devolveremos vuestras motos.

-Esto no es nada divertido, Tapacubos.

-Sí. Nada de nada de nada...

Callaos y seguid empujando.

-Motopatrulla, Ryder, Wild Cat, gracias por salvarnos a todos.

De nada, alcaldesa Goodway.

Si unos moteros vuelven a llevarse su autobús,

solo tienen que avisarnos.

Pero me siento mal porque Wild Cat ha vuelto a perder su moto.

-Hola, ¿a alguien se le ha caído esto?

-Gracias, Skye. Me alegro de que todo haya salido bien.

# Pa-Pa-Patrulla Canina. #

"MOTOPATRULLA. LA PATRULLA SALVA A CHASE Y SUS ESTORNUDOS"

(Música)

¡Miau!¡ Guau! Así se conduce, Chase.

Gracias, Wild Cat, pero tu moto es más rápida que la mía.

(ESTORNUDA)

Solo tienes que aprender a pilotar así.

(Música)

Hala, eso tengo que probarlo, Wild Cat.

(ESTORNUDA) Será un poco de polvo.

Estoy bien. (ESTORNUDA)

Será mejor que siga conduciendo por ahí.

Vale, te acompaño. No, porfa. Quiero estar so...

(ESTORNUDA) ¿Estás bien, Chase?

Estoy bien. Tengo que irme.

Mi alergia es mayor cuando estoy cerca de Wild Cat,

pero si se lo digo, le sentará mal. Mejor no me acercaré a él.

Me parece que Chase no quiere estar conmigo.

Pero ¿por qué?

(SUSPIRA) Ya no estornudo más porque me he alejado de Wild Cat.

Pero así no puedo estar en el equipo. Jo.

Aunque me encanta montar en moto.

Mirad. Ese cachorro sí que sabe llevar motos.

-Sí. Mucho mejor que vosotros.

-El único motivo por el que él conduce mejor que yo es porque...

Porque...

-Oye, Tapacubos, puede que el comunicador que lleva

tenga poderes mágicos.

-Sí, tienes razón. Está claro que es por eso.

Debo hacerme con él.

-Ha llegado la hora de cometer... (A LA VEZ) ¡Fechorías sobre ruedas!

-Dejad paso. ¡Eh!

Pinzas.

Lo tengo. ¡Eh, mi comunicador!

(Música)

Eh, su comunicador, es decir, mi comunicador.

Megáfono.

Cuidado, es peligroso.

¡A qué estás esperando, porfa! Llama a tus amigos, rápido.

Lo haré, pero dadme mi comunicador.

Te vas a reír, pero lo hemos perdido. ¡Dron!

¿Y eso de qué nos va a servir?

Nos mostrará la ruta más segura.

Seguidme y tened cuidado con las grietas.

Eso es, con cuidado.

¡Yuju!

Oye... Se te da muy bien ser el líder.

Gracias.

Debo buscar mi comunicador.

Yo también sería un buen líder si tuviera uno de esos cachivaches.

Pistón, fabrícame uno. -Eso es un reto sobre ruedas.

(RÍEN)

¿Alguien ha visto a Chase? Le encanta este juego.

¡Chase!

Hemos estado juntos antes, pero se fue.

Espero que no fuera por mí. ¿Chase?

¿Te dijo dónde se fue? No podía. Se puso a estornudar.

Ah, es porque tiene alergia a los gatos.

¡Miau!¡ Guau!

¿Por eso estornudaba? ¿Por mí?

Pero... No tiene la culpa de ser alérgico.

Exacto. Le llamaré al comunicador para saber si está bien.

Qué extraño, no contesta.

Buscaré su comunicador con el GPS. Parece que está en el desierto.

Algo no va bien.

¡Patrulla canina, al motogaraje! (A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

(GRITA) Marshall, cuidado!

Ahora sé lo que se siente al ser un cucurucho.

(Música)

Motopatrulla lista para entrar en acción, señor.

Todos menos Chase. Por eso os he llamado.

Hay que encontrar a nuestro compañero.

Por supuesto. Lo encontraremos. -Cuenta con nosotros.

Chase no contesta al comunicador, así que he rastreado su señal

para averiguar dónde está.

Para esta misión necesito a... Skye.

Irás al desierto a buscarlo con tu moto voladora.

¡Me encanta volar y montar en moto!

Y a Rubble.

Si hay piedras bloqueando el camino, usa la pala para moverlas.

Rubble a toda máquina en moto.

-Ryder, ¿yo qué puedo hacer?

Claro, Wild Cat.

Con tu velocidad en la moto nos ayudarás a buscarlo

entre esos senderos tan estrechos. Gracias, Ryder.

Muy bien.

¡Patrulla Canina, todos a una!

(Música)

# Patrulla Canina.

# Patrulla Canina. #

¡Yuju!

-¡Skye!

-¡Bien!

(Continúa la música)

-¡Sí!

-¡Wild Cat! -¡Sí!

¡Ryder!

Vale, ya está.

El primer dron oficial de la Banda Guau-guau listo.

-Fue idea mía. Yo lo usaré primero.

-Bien, vamos, dron.

Pero ¿qué es eso? ¡Tachán!

Es el primer dron oficial de la Banda Guau-guau.

No sé pararlo. ¿Cómo se detiene ese trasto?

(GRITAN)

-¿Vosotros también oís ese ruido tan raro?

Oh...

Un desprendimiento. Apartaos.

(GRITAN)

Seguidme.

(Música)

¡Por allí!

Menudo susto. ¿Estáis todos bien?

¡Sí! Gracias por salvarnos, cachorrito azul.

-Nos has metido aquí. ¡Tienes que sacarnos!

Lo haré, pero...

Necesito la ayuda de la Motopatrulla canina.

De momento, no veo a Chase ni a su comunicador, Ryder.

La señal GPS indica que su comunicador está muy cerca de aquí.

(ESTORNUDA)

Ese estornudo parece de... Chase. (ESTORNUDA)

He oído otro.

Me parece que el sonido viene de ahí dentro.

(ESTORNUDO)

¡Seguro que es Chase! Rubble, a por esta roca.

¡Guau, pala!

(ESTORNUDA)

Eh, alguien viene a rescatarnos.

Y mi nariz intenta decirme que es... ¡Wild Cat!

(ESTORNUDA)

Cómo me alegro de... (ESTORNUDA)

Verte. Y a todos.

Me alejaré un poquito. No quiero hacerte estornudar.

No es culpa tuya, Wild Cat.

No debí marcharme sin explicarte el porqué.

Siempre seremos amigos.

Esos cachorros se creen muy listos. -Nos han rescatado, ¿no?

-La culpa es tuya y de tu cutre dron oficial.

Si hubieras construido una moto como esta...

Ahora estaríamos haciendo fechorías sobre ruedas.

¡Mirad!

¡Ah, yuju! ¡Es decir, socorro!

Es hora de un rescate doble, chicos.

Chase, ve a salvar al piloto. Wild Cat, ve a salvar el jet.

Ahora mismo.

Tenemos que saltar muy alto, Chase. A toda supervelocidad.

(ESTORNUDA)

Justo como me enseñaste.

(GRITA)

¡Miau! ¡Piloto automático!

Te tengo.

¡Red!

Bien hecho, perretes.

¿Has visto eso, Pistón? Tu dron sigue volando.

-Ya te digo.

-Viene hacia aquí. Corre, Dwayne, corre.

(GRITAN)

¡Un ratón gigante! Ah, no.

Ah no, es el comunicador de Chase.

¿Nos lo devuelves? Gracias.

Gra... (ESTORNUDA)

cias...

Chase, eso me recuerda que tenemos que ocuparnos de tus estornudos.

(SUSPIRA)

Eh, ya no estornudas. Tu casco nuevo es guay, Chase.

Es porque le he instalado un filtro antialérgico

que hará que no estornude siempre que lo lleve puesto.

Gracias, Ryder.

Si tus estornudos te causan problemas,

haz: "Achús" y te ayudaremos.