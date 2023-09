Moto-Patrulla: La Moto-Patrulla salva los donuts

# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

LA PATRULLA CANINA

"MOTOPATRULLA. LA PATRULLA SALVA LOS DONUTS"

Vamos a ver...

Quiero un minidonut con azúcar. No, no, con mermelada.

-¡Mira, ese tiene virutas arcoíris! -No hay prisa.

-Bueno, a lo mejor, un poquito sí. -Haremos esto.

Os pondré todos en esta caja y luego decidiréis cuál os coméis.

-¡Hala! ¿En serio? -¿Todos los donuts?

Entonces, no quedará ninguno para los demás.

-No hay problema. Haré más donuts con mi horno portátil.

-Gracias, señor Porter.

(CHILLA) -Tranquilo, Ratoncín, ya nos toca.

(CHILLA)

(GRITA)

-¿Eh? ¿Qué ocurre, Wild Cat? ¿Se me ha caído algún minidonut?

-Eh... ¿Eso es un ratón?

(CHILLA)

Ah, sí, es Ratoncín.

-Yo siempre aterrizo sobre mis patitas.

Eh... Vámonos, Rubble. -¡Adiós!

¡Espera, Wild Cat! -¡Adiós! ¿A quién le toca?

(GRITAN ASUSTADOS)

¡Ey, donuts!

¡Eh! ¿Pero qué haces? -Estoy haciendo donuts.

¡Hago círculos en la carretera con la moto!

-No, yo no quiero hacer donuts. Lo que quiero es zampármelos.

Mira.

¡Eh, queremos tus donuts! -Voy a hacerlos.

Tenéis que esperar a que traiga los ingredientes, ¿vale?

-¿Esperar? La Pandilla Guau-guau nunca espera.

(GIME) -Pero yo quiero comer donuts. -Y lo harás, Dwayne.

Comerás todos los donuts que quieras comer

porque vamos a llevarnos esa maquinita de preparar donuts.

Mm... ¿Pero cómo?

-Yo los distraeré haciendo trucos con la moto.

Y cuando nadie os mire, vosotros la cogeréis.

-Eh... Sí. Márcate un truco y nosotros cogeremos la máquina, sí.

-Atención, amigos, los donuts están casi listos.

-¿Eh?

(TODOS) ¡Oh!

¡Oh, no! ¡Mi horno para donuts se ha roto!

(GRITAN)

-¡Ahora! (LADRA) -¡Pinzas!

Esto sí que es una fechoría sobre ruedas.

-¡Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam!

¡Eh! ¿Quién quiere el último donut?

Yo no quiero, se me ha quitado el hambre.

-¿Por qué?

-Los gatos no le tienen miedo a los ratones, pero yo sí.

-No pasa nada, Wild Cat, me pasa con las águilas.

-¿En serio?

Tenerle miedo a algo no es malo, Wild Cat,

pero recuerda, tus amigos siempre te apoyarán.

Gracias, Ryder. Solo estaba un poquitín desanimado.

Hola, señor Porter.

Gracias por hacer estos ricos minidonuts.

"Al menos, los habéis probado, Ryder, porque puede que sean los últimos.

La Banda Guau-guau se ha llevado mi horno y me parece que lo han roto".

Tranquilo, señor Porter,

no hay Banda Guau-gua imposible para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al motogaraje! (A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

¡Ay! (LADRAN)

¡Marshall, cuidado! ¡Ah...!

(TODOS) ¡Ay!

Un minidonut.

Estoy bien. (RÍEN)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir tan rápido.

La Banda Guau-guau ha robado el horno del señor Porter.

Hay que recuperarlo y arreglarlo.

Para esta misión necesito a... Skye.

Usa la moto voladora y el gancho para coger el horno

y devolvérselo al señor Porter.

¡Me encanta volar en mi nueva supermoto!

Y a Rocky.

Usa tus herramientas para arreglar el horno.

Luz verde y adelante en moto. ¡Muy bien!

¡Patrulla Canina, todos a una!

# ¡Patrulla Canina! #

# ¡Patrulla Canina! #

(LADRA)

¡Yuju! -¡Skye!

¡Bien!

¡Sí! ¡Yuju!

¡Rocky!

¡Sí! ¡Yuju!

¡Bien!

¡Ryder!

(GRITAN)

(RÍEN)

¿Sabéis? Con tanta fechoría sobre ruedas

me ha entrado un poco de hambre. ¡Detente! Voy a coger un donut.

-Oh... ¿Por qué la máquina de hacer donuts se ha parado?

-Mm... Se arreglará pulsando uno de estos botones.

A lo mejor... Este.

¡Ah! (RÍEN)

(MOLESTO) -Sí, qué gracia... -¡Oh, no! Mirad, es la Motopatrulla.

-No dejaremos que nos quitéis esta máquina. ¡Salgamos pitando!

La Banda Guau-guau va hacia la playa.

Skye, ve a por el horno para donuts. ¡Recibido, Ryder!

-¡Ay, no! Nos ha pillado. -Es hora de hacer donuts.

-¿Donuts? Pero...

Ah... Se refiere a esa clase de donuts.

(RÍE)

(LADRA) -¡Gancho!

Vale, ahora voy a coger el... (GRITA)

¡Skye! ¿Te encuentras bien?

Estoy bien, pero no he visto por dónde se han ido.

Hacen falta refuerzos.

Chase, tienes que ayudarnos. "MotoChase siempre alerta".

A ver, la última vez pulsé este botón,

pero esta vez voy a pulsar... Este de aquí.

¡Ah!

-¡Uh! Virutas de colores. Qué suerte. -¡Oh, oh! Nos han seguido.

(OLFATEA)

Eres un gran detective, Chase, los has encontrado.

Puedo oler los problemas a distancia.

(OLFATEA) Y los donuts.

¡Oh! ¡Van a la granja de Yumi! Gracias, Skye. Atento, Chase.

Ahí dentro no podrán olernos.

(SE QUEJAN)

¡Ja! Un plan estupendo, ¿verdad, Tapacubos?

(RÍE) -¿Eh? Ah...

Ahora huelo fatal. ¡Dale caña, Dwayne!

Ryder, la Banda Guau-guau se ha ido por allí.

Venga, chicos, a por el horno de los donuts.

Date prisa, Tapacubos, tenemos hambre.

-Primero pulsé este botón y no dio resultado.

Luego pulsé este otro y tampoco funcionó.

O sea, que para hacer los donuts, hay que pulsar...

-¡Todos los botones! (RÍE)

¡Eh! Creo que funciona.

¡Eh! Están allí, Ryder. ¡Ese es el horno de los donuts!

Ya lo veo.

Pero parece que no funciona del todo bien.

Eso parece un...

¡Megadonut!

¡Cuidado! ¡A cubierto!

¡Uf! Así se hace, Motopatrulla.

¡Ay! Esos donuts son enormes.

¡Va a chocar con la Banda Guau-guau!

(GRITAN ASUSTADOS) -¡Socorro!

¡Eh! ¿Me oís? ¿Estáis todos bien?

"¿Que si estamos bien? No, no estamos nada bien".

Un donut enorme está bloqueando la puerta.

¡No podríamos estar peor! -Eh... Sí que podríamos.

Mira.

(GRITAN)

Eso no suena bien. No.

Parece que el horno para donuts se ha estropeado del todo.

¡Tenéis que ayudarnos ya! Hay que apagarlo, y rápido.

¿Pero cómo? La única entrada es a través del agujero del donut.

Para llegar allí, hay que dar un salto espectacular.

¿Has dicho espectacular? ¿O esgarracular?

¡Adelante, Wild Cat!

(SE ASUSTA)

(CHILLA)

Puedo hacerlo, solo es un ratón.

(CHILLA)

Y su amigo...

No pasa nada por tener miedo.

(RESPIRA PROFUNDO) Muy bien, estoy listo. Y...

¡Miau! ¡Superpropulsores!

¡Rocky, la rampa!

¡Allá voy!

¡Ja!

Veamos, ¿cuál es el botón? (CHILLA)

-¡Ah, fuera! (CHILLA)

-Espera, ¿estás diciendo lo que creo que estás diciendo?

(CHILLA) -Muy bien.

-¡Lo ha conseguido!

-Vale, ha parado la máquina. Tampoco lo flipéis.

Seguimos atrapados aquí dentro sin poder salir.

-Yo no estaría tan seguro de eso.

(COMEN) -Saldremos comiéndonos el donut.

-¡Ah!

(RÍE) Esos glotones no necesitan vuestra ayuda.

(RÍEN)

(Vítores)

Ya está, señor Porter.

Su horno para preparar donuts ya funciona.

¡Yuju! ¡Donuts para todos!

-¿Lo habéis oído, Banda Guau-guau? (SE QUEJAN)

-No quiero volver a oír nunca la palabra donut.

-¡Me duele la tripa!

-Me habéis salvado, Motopatrulla.

Ahora sí que está el horno para donuts.

(RÍEN) No se preocupe, señor Porter.

Si su horno vuelve a estropearse, solo tiene que avisarnos.

"MOTOPATRULLA. LA PATRULLA SALVA A LOS GATITOS"

¿Necesita ayuda, señor Porter? Sí, claro.

Colocar la fruta es un trabajo duro. Pero puede ser díver.

(LADRA) ¡Lanzamanzanas!

¡Vaya! ¡Eso es frutástico!

(CARRASPEA) -¿Quién es ese?

Se llama Wild Cat, alcalde Hamdinger.

Es el primer miembro gatuno de la Patrulla Canina.

¿Un gato en la Patrulla Canina? No tiene ningún sentido.

-¡Miay! -A mis gatitos les gusta tomar

zumo de naranja recién exprimido en el desayuno.

¿Cuál será la naranja más dulce?

(TODOS) ¡Ah!

¡Oh, oh! ¡Dejadme a mí!

¡Ja! ¡Ja! (MAÚLLA)

(TODOS) ¡Bien! -Buen trabajo, tío.

-Gracias.

¡Ey! Fijo que en esa cueva vive alguien.

-Puede, pero, de momento, nadie nos grita.

-¡Ja! No hay nadie. Salvo esos gatitos dormidos de allí.

¡Ah! Se me acaba de ocurrir una idea megagenial.

-¡Oh, ya sé! Despertar a esos gatitos,

abrazarlos, mimarlos y ponerles zapatitos en las patitas.

-No, Dwayne. Convertiremos este lugar en nuestra nueva guarida.

Nos haremos con ella.

-¿Y luego jugaremos con ellos?

¡Hola, gatito! ¿Quieres jugar conmigo?

Puedo ponerte un sombrerito, ¿eh?

(Alarma)

¿Eh? ¿Quién es ese?

Vamos a decirle que ahora los dueños de esta cueva somos nosotros.

-¿Eh? ¿Quiénes sois y qué estáis haciendo en mi casa?

-Es la misma pregunta que te hacemos nosotros a ti.

-¿Sabéis qué deberíamos hacer?

Coger ese cacharro sobre el que va montado

y hacer una motocicleta nueva.

-Buena idea. Y se me ha ocurrido a mí.

-¿Un cacharro? Esto es un trasportín personalizado.

¡No lo toquéis! -Intenta impedirlo.

Pero desde allí.

(GRITA)

-Sentimos dejarte colgado.

(RÍE) -Qué gracioso, Pistón, lo hemos dejado... ¡Colgado!

¡No os saldréis con la vuestra! ¡Uy!

Tengo que llamar a la Patrulla Canina.

(Tablet)

Hola, alcalde Hamdinger. ¿Va todo bien?

"Va todo lo contrario a bien.

Esos gamberros sobre ruedas me han quitado mi guarida

y me han colgado sobre un precipicio".

Vamos para allá, alcalde.

¡No hay precipicio imposible para la Patrulla Canina!

Patrulla Canina, ¡al motogaraje! (A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay!

¡Marshall! ¡Ten cuidado!

(GRITA) (TODOS) ¡Ay!

Quería hacer un zumo de naranja. (RÍEN)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir tan rápido.

La Banda Guau-guau ha echado el alcalde Hamdinger de su guarida.

¿Y lo han subido a ese árbol? Eso es, Rocky.

Para esta misión necesito a... Marshall.

Usa la escalera para ayudar a bajar al alcalde.

¡A toda mecha, estilo moto!

Y a Rubble.

Usa la pala y el martillo neumático para entrar.

¡Rubble a toda máquina en moto! ¡Muy bien!

¡Patrulla Canina, todos a una!

# ¡Patrulla Canina! #

# ¡Patrulla Canina! #

¡Yuju! ¡Marshall!

¡Qué guay!

¡Sí!

¡Toma ya!

¡Yuju!

¡Yupi! -¡Rubble!

¡Bien!

¡Ryder!

¡Ya hemos llegado, alcalde Hamdinger!

Marshall, ayúdalo a bajar. Rubble, hay que mover esa roca.

¡Deprisa!

Esos cachorros van a dejar mi guarida echa un asquito.

(LADRA) Escalera.

Tranquilícese, alcalde Hamdinger, lo bajaré de ahí ya.

Vale. Solo tengo que desengancharme de...

¿Eh?

La rama.

(COME)

¡Boing, boing, boing!

(RÍE)

¿Qué es ese ruido?

-Serán los pesados de la Patrulla Canina.

-¿La patrulla? ¿Aquí? ¿Ahora?

-Pero la moto trasportín todavía no está acabada.

Además, no podemos escapar de aquí, es una cueva.

-¡Eh! ¿Es que tengo que pensarlo todo yo?

(GRUÑE)

Vale, la piedra está suelta, ya se mueve.

(LADRA) Pala.

-Mirad, chicos. ¡Es una trampilla! -Yo ya me había coscado.

-Pero yo no quiero irme. (MAÚLLAN)

(COME)

¡Ah!

¡Ah! ¡Es un completo desastre!

¡Ay! ¡Se han llevado mis gatitos!

Tranquilo, alcalde Hamdinger, los encontraremos.

Wild Cat, ven a Ciudad Niebla ahora mismo.

"¿Ciudad qué?". Ciudad Niebla.

Está cerca del centro de mando.

Usa tus superpropulsores para atrapar a la Banda Guau-guau.

¡Ay! -¡Listo para un rescate gatuno!

-¡Jo! Pues sí que es rápido. Sí. Vamos allá.

Salva a mis gatitos, gatito veloz.

¡Aguantad, gatitos!

¡Eh! ¿Este sidecar ha encogido?

¡Eh! ¿Qué es esto?

Dwayne... -¡Ups!

Tapacubos, ¿crees que he hecho algo malo?

-Supermalo.

Y así es como tiene que ser. Gracias a estos gatitos,

cometeremos las mejores fechorías sobre ruedas.

-¡Uh! (RÍE)

(AÚLLAN)

(Gatitos ronroneando)

Oh... Les has caído bien. -No.

A ver si les gusta hacer ruido como a nosotros.

(LADRA) ¡Llave fija!

(AÚLLAN)

¡He oído algo!

¡Oh! Ah... ¿Quién ha puesto eso ahí?

-¡Yuju!

Mira, Tapacubos, vamos por la pared.

-Mejor. (GRITA)

¡Ah!

Tened cuidado, hay un cocodrilo. ¿Uno solo?

En mi último show salté sobre 30 de ellos.

Mientras no sea un... ¡Ah!

¡Ratón! (MAÚLLA) ¡Superpropulsores!

¡Ah!

(GRITA)

¡Ah, porras! ¿Y ahora qué?

-Vale, se acabó, ya estoy harto de estos gatitos.

(LADRA) Pinzas.

Un último tornillo y os perderé de vista... a todos.

-¡Alto ahí, Banda Guau-guau!

-¡Ah!

-¡Uh! El túnel se acaba y después solo hay agua.

¿Qué hago, Tapacubos? -¡Primero, mira hacia atrás!

¡Ven a por mí! ¡Yo solo no puedo frenar!

(GRITA)

Aquí estáis. Se acabaron las travesuras, chicos.

¿Y los gatitos?

(JADEA)

Eh... Ahí abajo.

-¡Oh! (MAÚLLAN)

-¡Ah! ¡Mis gatitos no saben nadar! No se preocupe.

Chase, ven hasta el túnel.

Rocky, ve al acantilado que hay sobre la bahía. ¡Rápido!

"¡Chase siempre alerta!". "¡Luz verde y adelante!".

¡Estoy listo, Ryder!

Y yo también. Bien.

Lanza la tirolina hacia esa tubería de allí.

(LADRA) ¡Tirolina!

Rubble, tendrás que sacar del agua el sidecar con tu camión.

¿Cómo llegaré hasta allí?

Llegarás balanceándote gracias a Wild Cat y a Chase.

(MAÚLLA) ¡Ganchogarras!

(LADRA) ¡Gancho!

¡Lo lograremos! (LADRA) ¡Pala!

-¡Oh! ¡No puedo mirar!

(MAÚLLAN) -¡Miau, miau! De nada.

Los gatitos debemos apoyarnos. Y ahora... ¡Para arriba!

¡Soltar!

(MAÚLLAN)

¡Rocky, una entrega especial!

¡Os tengo!

(TODOS) ¡Bien!

(MAÚLLA)

-Oh, mis gatitos ya están a salvo. Gracias.

De nada, alcalde Hamdinger.

Si vuelve a perder a sus gatitos, solo tiene que avisarnos.

Wild Cat, ¿estás seguro de que no quieres venir a Ciudad Niebla

con mis gatitos y conmigo? -No...

Me gusta mucho mi nuevo equipo.

-¡Eh! ¿Adónde creéis que vais?

¡Aún tenéis que limpiar mi cueva, so pilluelos!