-¡El monstruo del pantano!

#Ya está aquí#

#Ya llegó#

#Patrulla Canina#

#Si hay algún problema#

#llega y actúa#

#la patrulla canina#

#va a solucionar#

Marshall Ryder

Chase Locky

Dumas Skye

#acudirán#

#Ya está aquí#

#Ya llegó#

#Patrulla canina#

#Ya está aquí#

#ya llegó#

#vamos todos a una#

#no hay nada que no pueda hacer#

#juntos lo conseguirán#

#Todo bajo control#

#Oh, oh, oh#

#Ya está aquí, oh, oh, oh#

#Ya llegó#

#La patrulla canina#

EL RESCATE DEFINITIVO.

La Patrulla salva al monstruo del pantano.

-¡Esta visita al pantano es muy divertida!

-¡Oh, caray!

Oiga, Capitán Turbot,

¿sabe si vive alguna criatura en esa agua tan sucia?

-No. En todos mis años navegando

sólo he visto nada más que algún pececito chiquitito.

(AMBOS) ¡Oh!

-Brazada, brazada y deslízate.

¡«Espatacular»!

¡Eh! ¿Qué estáis haciendo?

-¡Nadando en el aire! ¡Es muy diver, y no te mojas nada!

-¡Suena muy diver! ¡Vamos a jugar!

-¡Fijaos en mi salto de trampolín!

¡Y en mi estilo mariposa!

¡Ja, ja, ja...Aaah!

Ja, ja, ja. ¡Y de barriga!

(Risas)

-Hora de comer, grumetillos.

-Pero de uno en uno.

Hay bastante sopa de brócoli para todos.

(AMBOS NIÑOS) -"¡Tita alcaldesa!"

-Hemos visto a un monstro del pantano.

-Qué extraño.

El capitán Turbot dice que en este pantano

no habita ninguna criatura.

(Sonido del agua)

-¿Y qué es eso?

-¡Ah!

(Gritos)

-¡Niños, quietos! ¡Volveeed!

-¡Nooo! ¡Os vais a perder!

Necesitamos ayuda.

¡Es una misión para la patrulla canina!

¡Ups!

¡Mi móvil!

-¡Has arruinado mi riquísima sopa!

-¡Sea lo que sea esa criatura,

espero que no nos esté persiguiendo!

¡Oh !

¡Vaya!

Me he metido en el barro.

(AMBOS NIÑOS) -¡Nosotros te ayudaremos!

-¡No, esperad!

Esto son... ¡arenas movedizas!

Oh, oh...

(Cacareo)

No os acerquéis, niños.

Le pediré ayuda al capitán Turbot.

¡Oh!

No responde.

¡Sé quién puede ayudarnos!

¡Ahora vamos a hacer natación sincronizada!

¡Imitadme!

(Risas)

Hola, alcaldesa Goodway. ¿Qué tal la visita al pantano?

-Pues todo iba estupendamente

¡hasta que vimos a una criatura y salimos corriendo!

(Julia y Julius) ¡El monstruo de pantano!

¿Habéis dicho «el monstruo del pantano»?

-¡Sí!

Y yo estoy metida en arenas movedizas

y el capitán Turbot no contesta al teléfono.

Tranquila, alcaldesa Goodway.

No hay pantano imposible para la patrulla canina.

Patrulla canina,

¡hora de un rescate definitivo!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Aaah!

¡Brazada, pies, brazada, salto de trampolín!

(TODOS) ¡Ay!

¡Ay! ¡Qué!

Es una técnica nueva.

(Risas)

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

¿Eh?

¡La patrulla del pantano!

-¡Mooola! ¡Bien!

Gracias por venir tan deprisa, chicos.

Es porque hemos venido nadando.

(Risas)

Algo va mal en la visita al pantano.

Una extraña criatura ha asustado a los Goodway.

-¿Una criatura? Suena aterrador.

Y peligroso. Pero aún hay más.

-¡Oh, no!

La alcaldesa está atrapada en arenas movedizas

y Turbot no contesta al teléfono.

Necesito que me echéis una pata.

-Pero, Ryder, la marea suele bajar a estas horas,

y no habrá bastante agua para navegar con el acuapatrulla.

Es verdad, Zuma.

Por eso, esta es una...

¡Misión definitiva en el pantano!

Necesitamos un vehículo que navegue por un pantano,

y a alguien que nos guíe a través de él para no perdernos.

Para esta misión necesito a... Zuma,

y a su barcaza definitiva.

-¡Al agua patos, definitivamente!

¡Muy bien!

¡Patrulla canina, todos a una!

(Aúllan)

#Patrulla canina#

(AULLANDO) -¡Sí!

#Guau, guau, guau#

Zuma.

#Guau, guau, guau#

¡Bien!

(Sonido de ensamblaje)

(Aullidos)

#Guau, guau, guau#

-¡Vaya! ¡Mirad qué pantano tan bonito!

¡Hay un montón de árboles!

¿Qué son todas esas marcas?

-Las que deja el agua en los árboles

y que nos indican la poca profundidad del pantano

para que tengamos cuidado.

Los árboles afectan a la señal GPS

y no puedo buscar al Flounder ni a los Goodways.

-Chase, usa tu dron del pantano para buscar pistas.

¡Dron del pantano!

(Ruidos)

¡Ah...Huellas!

Creo que las pequeñas son de Julia y de Julius.

Y las grandes son de la alcaldesa Goodway.

Tienes razón.

¡Vamos a comprobarlo!

-¡Sigamos al dron! ¡Vamos!

(Ruido de motores)

-¡Ah...Allí están!

¡Alcaldesa Goodway! ¡Julia! ¡Julius!

(TODOS) -¡Bieeen, es la patrulla canina!

-¡Sabía que vendrían!

-Rubble, usa tu tabla de esquí acuático para ayudar a la alcaldesa.

-¡Rubble a toda máquina!

(Ladridos)

¡Tabla de esquí!

¡Venga, alcaldesa Goodway!

¡Súbase con cuidado a la tabla de esquí!

¡Recoger tabla de esquí!

-¡Ah! ¡Gracias, Rubble!

Como dirían mis sobrinos «cómo molas».

¡Vamos a buscar el Flounder!

Parece que mi dron ha localizado el barco, Ryder.

-¡Genial! ¡Adelante!

-Espero que ya se haya ido el monstruo.

(Sonido del agua)

-¿Quieres sacar ya la mano de mi sopa, s’il vous plaît?

-Lo haré cuando haya encontrado mi móvil hundido.

-¡Mira, ahí llega la patrulla canina!

-¡Hola, capitán Turbot!

Encontramos a sus pasajeros perdidos.

-¡Uf! Bienvenidos de nuevo a bordo, Goodways.

Gracias, patrulla canina.

(AMBOS NIÑOS) -¡Bien!

¡De nada!

Y no hay rastro de...

-¡El monstruo del pantano!

(AMBOS NIÑOS) -¡Aaah!

-¡Ah!

¡La criatura del pantano nos ha perseguido!

(TODOS) -¡Aaah!

-¡Todos tranquilos!

No es ningún monstruo.

Solo es un pez gato.

-¡Y uno de un tamaño considerable!

Pero parece que está triste y desolado.

-Habrá llegado hasta el pantano durante la marea alta,

cuando había más agua que ahora.

Pero el nivel ha bajado mucho, y no puede volver a casa.

¡Tranquilo, grandullón!

Te llevaremos de vuelta al océano.

-¡Ahora mismo! ¡Balsa de rescate!

Y ¿cómo haremos que el pobre pez suba a la balsa?

-¡Usaremos comida para llevarlo hasta ella!

-Pero ya no nos queda más carne de calamar.

-¿Comida? Dadle un poco de mi sabrosa sopa de brócoli.

Toma, pececito, toma.

-Bon appétit!

¡Yuju!

¡Por fin alguien que saber apreciar la alta cocina|

-Oh, oh...

La marea sigue bajando y cada vez hay menos agua.

¡Deprisa!

(Ruido motores)

-Skye, adelántate y encuentra el camino de salida más rápido.

-¡Claro!

¡Ala delta del pantano!

¡Zuma, he encontrado una salida al mar, pero es superestrecha!

-Ya, pero tenemos que llevar a este pez al océano,

así que lo intentaremos.

¡Ve con cuidado, Zuma!

-¡Claro, colega Ryder!

-¿Eh? Oh, oh...

-Oh, cielos.

¿Ahora qué?

-¡Nos hemos detenido!

Zuma, estamos atascados.

Nada que no se arregle con un poco más de potencia.

¡Mini lanchas!

(Sonido despegue)

El Flaunder está atrapado entre las ramas.

-Rocky, usa tu lanza-ganchos para moverlo.

¡Lanza-ganchos!

(Sonido lanzamiento)

-Capitán Turbot,

usaremos nuestros salvavidas para remolcar su barco.

¡Salvavidas! ¡Salvavidas!

-¡Listo!

-¿Rocky? Listo.

-Pues una, dos,

y ¡tres! ¡Tres!

(TODOS)-¡Bieeen!. ¡Qué bien! ¡Estupendo!

(Sonido del agua)

-Creo que nos ha dicho «merci».

¡No hay de qué! Si tienes un problema...

-Solo tienes que avisarnos.

O llamarnos.

-Oye, parece mi teléfono móvil.

(Sonido teléfono móvil)

Pero si no está en la olla...

(Sonido móvil)

(Sonido de eructo)

¡Eh, ven aquí!

(Risas)

¡Cómo resbala!

El Rescate definitivo:

La patrulla y los huesos dorados secretos.

¡Gracias, chicos!

¿Veis?

Esto es lo que yo llamo «reutilizar».

¿Puedes explicarme en qué consiste?

Consiste en coger algo que vas a tirar

y convertirlo en algo nuevo y diferente.

Yo he colgado estas botellas de una percha para hacer campanillas

Genial! Pero creo que ya no caben más en el árbol.

Me gusta tanto reutilizar que me he dejado llevar un poco.

¡Ya sé lo que podemos hacer!

-¡Sois muy creativos, chicos!

Me encantan mis nuevas campanillas.

Uh, y a Chickaletta también le gustan.

Gracias, alcaldesa. ¡Caray!

Esa señora se parece mucho a usted, alcaldesa Goodway.

-Claro, porque se trata de mi abuela.

Es mi yaya, Arizona Goodway, y su querida Puppaletta.

¡Hala!

¿Y ese hueso que lleva es de oro?

-Sí, mi yaya lo encontró en una de sus excavaciones,

y se lo regaló a su preciosa Puppaletta.

Desde luego, mimaba mucho a su mascota,

¿verdad, Chickaletta?

¿Dónde encontró su abuela ese hueso?

-Lo creáis o no, aquí mismo, en Bahía Aventura.

Cuenta la leyenda que existían cientos, si no miles,

de huesos de oro en esta ciudad hace mucho tiempo.

Ahora están enterrados en una cámara subterránea secreta.

Mi pobre yaya la buscó por todos partes,

pero nunca la encontró;

solo encontró un hueso dorado.

-¡Mola! -¡Qué bonito!

-Muy bonito, como estas campanillas.

¡Vamos a colgarlas!

-¿Miles de huesos de oro debajo de nuestros pies?

Vamos, gatitos,

¡tenemos que encontrarlos todos!

(Maullido)

(Risas)

Cámara secreta de los huesos dorados,

¡no podrás esconderte de mí!

(Sonido motor)

-¡Eh! ¿Qué ocurre con mi fruta?

-Oh, cielos! ¡Maynard!

-¡Ah!

-¡Porras!

Aquí tampoco está el oro.

Sigamos taladrando, gatitos.

(Ruido taladradora)

-Señora Marjorie,

le aseguro que los bancos del parque no pueden saltar ellos solos.

Aunque el señor Porter dijo que su fruta se movía.

Y Katie vio unas extrañas grietas en la acera.

¡Oh! ¿Qué es esto?

Tengo que llamar a Ryder.

Hola, alcaldesa Goodway. ¿Qué hay?

-Ryder, está pasando algo muy extraño.

¡De repente todo tiembla y se mueve solo!

¡Maynard está atrapado bajo un banco,

y la estatua de Chickaletta se está hundiendo!

-Y además he oído un...¿¡Umm!?

Sonando bajo nuestros pies.

¡Enseguida vamos para allá!

No hay estatua imposible para la patrulla canina.

(Sonido pulsación)

Patrulla canina,

¡hora de un rescate definitivo!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Aaah!

(Aúllan)

¡Ay!

¡Eh, me siento reciclado!

¿O debería decir «reutilizado»?

(Risas)

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

¡Y muy bien equipados!

(TODOS)¡Ya lo creo! ¡Sí!

Gracias por daros prisa, chicos.

Está pasando algo muy raro por toda la ciudad.

-¡Oh, oh!

Y, además, la estatua de Chickaletta se está hundiendo.

-¡Oh, no! (TODOS) -¡Ah!

Algo provoca un extraño ruido bajo tierra,

y creo que es lo que está causando todo esto.

¡Lo arreglaremos!

¡Exacto!

Por eso, esto es...

¡un super-rescate definitivo!

Necesito a un experto reparador para que lidere el equipo.

Para esta misión necesito a...

Rocky y su supercamión de reciclaje.

¡Luz verde y adelante con las reparaciones!

¡Muy bien!

¡Patrulla canina, todos a una!

(Aúllidos)

#Patrulla canina#

#Guau, guau, guau#

¡Guaaau!

#Guau, guau, guau#

Rocky

#Guau, guau, guau#

¡Wow!

(Sonido anclaje)

(Aullidos)

#Patrulla canina#

-¡Yuju!

(Risas)

#Guau, guau, guau#

#Patrulla canina#

#Guau, guau, guau#

(Música y ruido motores)

-Ah, menos mal que habéis llegado, patrulla canina.

¡La pobre Chickaletta lo está pasando fatal!

Lo arreglaremos. ¿Verdad, Rocky? ¡Por supuesto!

¡Mini grúas!

(Sonido anclaje)

Skye, ocúpate de la estatua con la grúa.

¡Entendido!

(Sonido arranque grúa)

Hay que rellenar el agujero antes de volver a colocar la estatua.

Rubble, usa el gancho para llevar el barril hasta el agujero.

-¡Rubble a toda máquina de reparar!

Marshall, rellena el agujero con cemento líquido para cerrarlo.

(Ladridos)

¡Cemento líquido!

Muy bien.

Ahora, bajad la estatua muy despacito.

(TODOS) ¡Bien! ¡Yuju!

¿Qué es ese ruido que se escucha bajo tierra?

Tenemos que averiguarlo.

Skye, Marshall, quedaos aquí y seguid con las reparaciones.

Nosotros bajaremos a los túneles.

(Sonido motores vehículos)

-¡Mirad, alguien ha hecho un agujero enorme en la pared!

Estos muros son los que sostienen todo lo de arriba.

Por eso la estatua se estaba hundiendo.

Hay que averiguar quién los ha hecho.

¡Vamos!

(Sonido líquido)

Chicos, ¿cómo van las reparaciones?

¡La acera ya está como nueva!

-¡Ya puedes salir, bonito!

¡Maynard está muy contento! ¡Bien!

-Quien haya hecho los agujeros lo ha dejado todo por medio.

¡Antes de tirarlo, reciclarlo!

¡Oh, otra vez ese ruido! ¡Por allí!

(Sonido taladro)

-¡Ah, los he encontrado!

¡Los huesos dorados!

(Carcajadas)

¡Y son todos míos!

(Carcajadas)

(Maullidos)

Que diga, todos nuestros.

¡Yujuuu! ¡Aaah!

(Golpes)

(Maullidos)

Menos maullar y más recoger, gatitos.

Todos los huesos de oro se vienen con nosotros.

(Maullidos)

-¡Chickaletta!

¿Cómo has llegado hasta allí?

No te muevas, voy a bajar a por ti, preciosa mía.

Ah, hola, Chickaletta. ¡Ah!

¡Ryder, el ayuntamiento se hunde! ¿Qué?

Mmm. Según el GPS, estamos bajo el ayuntamiento.

Vamos a investigar.

-"¡Venga, cargad más deprisa!"

¿Ese no es...?

(TODOS)¡El alcalde Humdinger!

¡Basta! -¿Eh?

Conque queréis quedaros con los huesos dorados...

¡Pues son solo míos!

(Carcajadas)

¡No!

¡El techo es el suelo del ayuntamiento!

¡Por eso se está hundiendo el edificio!

-¡Ja! Menuda historia.

¡Ah, ah, ah!

¡Aunque puede que tengas razón!

¡A toda potencia!

¡Aaah! ¡No!

-¡No!

¡Hay que impedir que se derrumbe!

-Sí, pero ¿cómo?

Tengo una idea,

pero necesito el supertaladro del alcalde Humdinger

y todo lo que ha recogido.

-¡Cuenta con nosotros, colega!

-¡Y también con nosotros!

¡Bien! Necesito las piezas de metal que encontrasteis.

¡Luz verde y adelante!

(Ruidos)

¡Ya está!

¡El techo se va a derrumbar!

¡Tranquilos!

Le daré un empujoncito

con este superelevador reciclado.

(Ruidos)

¡Despacio, Rocky!

-¡Bieeen!

(Aullidos)

El elevador ha funcionado, pero no aguantará mucho.

Hay que encontrar la forma

de que el ayuntamiento no se vuelva a hundir nunca más.

Pero ¿cómo?

Con columnas nuevas hechas de un material muy resistente.

¡Como ese oro!

¡Buena idea, Rocky!

Apilad el oro hasta que llegue al techo, chicos.

¡Rápido!

Buen trabajo, Rocky.

Las columnas reutilizadas nos han salvado.

-Uuuh...

Eh, alcalde Humdinger...

-Jo, ¿no puedo llevarme ni siquiera un pequeño hueso de oro?

No. Las columnas no se pueden tocar,

y tenemos que sellar esta cámara.

De hecho...

-Ya podrían haberme regalado un hueso.

(Maullidos)

-Rocky, mereces una estrella de oro

por habernos salvado a todos hoy.

Gracias. De nada!

Cuando vuelva a hundirse,