Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Si hay algún problema en Bahía Aventura,

la Patrulla Canina lo va a solucionar.

Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Ya está aquí, ya llegó vamos todos a una.

No hay nada que no pueda hacer.

Juntos lo conseguirán.

Todo bajo control.

Ya está aquí.

Ya llegó.

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA Y LA MOFETA"

(LADRAN)

Everest, ¿es verdad que la fruta favorita de Jake

es la baya de arrayán? Sí.

Y el que las encuentre será su cachorro favorito

de todos los tiempos. -Es una lástima

que solo puedan recolectarse un par de días al año.

-Por eso, hay que encontrarlas rápido.

Hum...

(OLFATEA) A lo mejor hay aquí.

¡Ay!

He encontrado un montón de estrellas.

¿Has encontrado algo, Everest? Me parece que sí.

Esperad.

¿Eh? ¿Qué hace un gato andando por aquí?

¡Yuju! Hola, gatito, ¿te has perdido?

(TOSE)

Esto no es un gato y ni rastro de las bayas.

-¡Puaj! -¡Uh!

(TOSEN)

¡Achús!

¿Qué? -Jo... ¿Por qué huele tan mal?

-Di con una mofeta. No importa, sigamos buscando.

Yo digo que vayamos por allí. Eh... vale,

pero a lo mejor debería darme un baño antes.

(RÍE) Rocky, ¿desde cuándo tienes tanto interés en bañarte?

Es que... hay que quitarse el olor de encima

antes de que se pegue. Luego, me bañaré en el arroyo,

pero ahora tenemos que encontrar esas bayas.

Vaya... Pues parece que el olor nos molesta mucho más

a nosotros que a ella. Ah.

Tenemos que encontrar esas bayas tan pronto como podamos.

¡Estoy de acuerdo! ¡Vamos!

(LADRAN)

¿Tenemos que...?

(ESTORNUDA)

¿...que ir? Qué peste...

(TOSEN)

Tiene que estar por aquí. El olor se ha vuelto más fuerte.

-Y que lo digas. Llamaré a Ryder.

Él sabrá que hacer.

(Alarma)

Hola, Chase, ¿habéis encontrado las bayas?

"Aún no... Y a Everest la han apestado.

El olor es tan fuerte que no podemos oler las bayas".

Id a ver a Katie en cuanto podáis,

necesitará un baño especial para ese olor.

"Pero ella no va a querer ir hasta que no encontremos las bayas".

Ya os apañaréis.

Entrega especial.

-Rubble, ¿qué estás haciendo?

(RÍE) Que me apetecía darte unas flores

porque así te pones muy contenta. -¡Gracias!

Pero... su olor me está despistando.

¿Un poco de agua?

¡Eh!

Moja, moja, moja. Ah...

No, gracias, Marshall. Olfatead, chicos, ya estamos cerca.

(ESTORNUDA)

(GRAZNA)

Eh, Everest, a los pájaros se les da muy bien buscar bayas.

Vamos a seguirlo. Buena idea, Chase.

Vamos, chicos.

(LADRAN)

Ha funcionado.

Próxima parada, la peluquería de Katie.

(LADRAN)

¿Quién ha pedido una de salchichas y una doble de salchichas

con extra de salchichas? -Hum... Vaya, pero qué bien huele.

¿Eh? ¿Qué es eso? -Es solo una mofeta.

-¡Ah! -¿Eh?

(GRITA) ¡Una mofeta! ¡Todo el mundo dentro, rápido,

antes de que nos apeste con...! -Vamos, corred, corred.

(GRITAN)

(Portazo)

Solo podemos hacer una cosa, llamar a la Patrulla Canina.

(GRAZNA)

Oh, aquí no hay bayas. No ha servido de nada seguir

a esa gaviota.

-Ah, hola, chicos, ¿qué os trae por...? ¡Ah!

¿Os han apestado?

-A mí, sí. Pensé que oler un poquito no sería para tanto.

Pero es que ese poquito me ha provocado

una alergia de campeonato.

(ESTORNUDA)

Oh, perdona. Supongo que sí podría darme un baño rápido,

porque... tengo que seguir buscando esas bayas.

-Haré lo que pueda, pero necesitaré un buen rato

para que funcione. -No tardaré tanto.

El olor no es tan fuerte. -¡Ah!

-Vale, a lo mejor, sí es un poquitín fuerte.

(Alarma)

Aquí, Ryder. "Ryder, soy el señor Porter.

Mis clientes y yo estamos atrapados en mi restaurante

por culpa de una criatura monstruosa".

¿Se refiere a esa mofeta? "Pues... sí.

¿Sabes lo difícil que es librarse de ese pestazo?".

No se preocupe, señor Porter, ya vamos.

No hay mofeta imposible para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

(A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

Ah, ah... ¡Ay!

(MAÚLLA)

(Zambullida)

(LADRAN)

Ay...

Creo que subiré por el tobogán para hacer ejercicio, ya sabes.

(ESTORNUDA)

(LADRAN)

(Aullido)

¿Por qué lleváis esas pinzas?

-Ah... Porque después iremos a hacer la colada.

(RÍEN)

(Música acción)

Uh, oh... ¡Esperadme!

¿Eh? Estoy subiendo.

(GRAZNA)

Gracias por la ayuda.

(Timbre ascensor)

Oh.

(ESTORNUDA)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

(Pitido)

Gracias por venir tan rápido, chicos.

Porter y sus clientes están atrapados.

(GRITAN)

Hay que llevar esa mofeta al bosque. Está bloqueando la entrada.

Para la misión, necesitaré a... Rubble.

Usarás la grúa para espantar a la mofeta y ponerla a salvo.

Rubble, a toda... máquina.

(SUSURRA) Que no me elija, que no me elija.

(ESTORNUDA)

Ryder, yo ya conozco a esa mofeta, hasta me ha apestado.

Ya estoy muy acostumbrada, estoy a tu disposición.

Vale. ¡Genial! Usa tu quitanieves

para remolcar un carro y llevar a la mofeta

de vuelta a su hogar. ¡A donde quiera que vaya,

Everest nunca falla! Gracias, chicos.

Y gracias, Everest. Sí, gracias, Everest.

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

(AÚLLAN)

(Música)

¡Patrulla Canina!

¡Guau, guau, guau, guau!

(LADRA) ¡Vamos ya!

¡Patrulla Canina!

¡Guau, guau, guau, guau!

(AÚLLA)

¡Guau, guau, guau, guau!

(RÍE)

¡Rubble!

¡Guau, guau, guau, guau!

(LADRA)

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Everest!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

(Música triunfal)

(Música acción)

Patrulla Canina, menos mal que habéis venido.

De momento, quédense ahí. No queremos enfadar más a la mofeta.

Señor Porter, ¿le importa que utilice esa comida?

Coge lo que necesites, Ryder.

-Hum... Manzanas, nueces, plátanos...

Es un banquete para una mofeta... si normalmente comen dichos.

Rubble, intenta atraer a la mofeta con este cubo.

Claro, si no se lo come ella, lo haré yo.

(RÍE)

(Pitidos)

(OLFATEA)

Parece que va cojeando. ¿Por qué será?

(Pitidos)

¡Mirad! Va cojeando de dos patitas. Creo que está herida.

-Eso explicaría por qué actúa de esa manera tan rara.

Chicos, hay que ayudar a la pobrecita antes de llevarla a casa.

(Pitidos)

(RONCA) Eh, oh.

Bien, Marshall, ¿estás ahí?

(RÍE) Sí, aquí estoy.

Sé que te molesta mucho el olor de la mofeta,

pero necesitamos que vengas con tu botiquín.

Ningún problema.

¡Voy para allá!

(Sirena)

(TRAGA)

¡Ánimo, Marshall!

Hola, soy Marshall, encantado de olerte, digo, de conocerte.

Ah, ah...

Vamos a ver si descubrimos qué te pasa.

(ESTORNUDA)

Perdón.

Ahí está el problema. Es una espina enorme.

Seguro que le duele, lo arreglaremos.

(LADRA) ¡Pinzas!

Tranquila, voy a quitarte la espina y así te sentirás mucho mejor.

¡Ya está!

(RÍE)

Uf, listo. Vaya, tienes otra más, pero...

¡Huy! Está mucho más cerca de la... zona peligrosa.

Y si estornudo la asustaré. ¡Ay!

Tranquilo, Marshall, yo me encargo. Hola, voy a quitarte

esa última espinita. Te acuerdas de mí, ¿verdad?

(ASIENTE)

¡Bien hecho, Everest! Menudo día ha tenido la mofeta.

¡Hora de llevarla a casa! No, mofeta, tienes que volver al...

(BESA)

¿Eh? ¡Carro!

(RÍE) Gracias.

¿Oh, oh?

(RÍE) Ah, qué cosquillitas hace.

(BESA)

(ESTORNUDA)

Perdona, ha sido sin querer. Porfa, no me apestes.

(RÍE)

Gracias. Uh...

¡Bravo! ¡Muchas gracias por todo, Patrulla Canina!

Si tiene un problema, aunque sea pestilente,

solo tiene que avisarnos. ¿Por qué me resulta esta espina

tan familiar? ¡Ya sé! Es la espina de una baya.

¿Nos puedes llevar a donde están estas bayas?

(CHILLA)

Creo que nos va llevar hasta allí.

Oh, chicos, ¿qué tal estáis? O, mejor dicho, ¿qué estáis haciendo?

Oh, venga ya... ¿Son lo que creo que son?

(RÍE) Esas bayas son mis favoritas.

¡Sí, bien!

-Oh, estupendo. Gracias, chicos. Dale las gracias a nuestra ayudante,

nuestra amiga, Baya de arrayán. ¡Una mofeta...! ¡Corred!

-¡No, Jake, no te vayas!

(GRITA)

(Música)

Vaya, vaya... A Baya de arrayán le encantan las bayas.

(RÍEN)

¡Eh, dejadnos unas pocas!

(ENGULLE)

"LA PATRULLA Y LA CRÍA DE BALLENA"

¿Ves alguna ballena, Jake? -No.

Ni rastro de las ballenas, Everest.

¡Huy! Capitán Turbot, eche un vistazo a estribor.

Veo algo que se mueve en el agua.

-Es solo tu reflejo.

(RÍE) Pero por allí se atisba un magnífico mamífero marino.

(CHILLA)

(Zambullida)

Ay... Oh, rayos... -Qué fría.

-Tranquila. ¡Agarraos! Debo ir a toda velocidad

si queremos alcanzar a ese cetáceo tan raudo.

-Te refieres a la ballena, ¿verdad? -Desde luego.

(Canto)

Vaya, parece que está triste. -Es cierto.

Por suerte, conozco la lengua "ballenácea".

(Canto)

Oh, oh, oh.

Oh, eso quiere decir "¿dónde estás?".

(Canto)

¿Eh? Y eso... "mamá te echa de menos".

-Jo, me pregunto dónde estará su bebé.

-¡Eh! ¡Por allí! Parece que esa ballena está atrapada.

-Este intrépido capitán os acercará hasta la gélida placa

para que la rescatéis. -Te refieres a que nos acercarás

hasta hielo, ¿verdad?

(A LA VEZ) ¡Ay!

Oh, oh, lo siento. La frenada ha sido un pelín brusca.

-Oh, oh... -¡Ya vamos, ballenita!

(JADEA)

(GRITA)

¡Ay!

Tenías razón, Jake. ¡Es un bebé de ballena!

-Seguro que está buscando a su mamá.

(Pitidos)

Capitán Turbot, esta cría de ballena necesita volver

a mar abierto. (TELÉFONO) "Voy para allá".

El Flounder y yo abriremos un camino resquebrajando el hielo...

(Golpe)

...de cubito en cubito.

(SUSPIRA) Voy a tardar un poco.

Hasta que llegue, la ballena necesita respirar.

"Vais a tener que hacer más agujeros en el hielo".

-Sé exactamente cómo hacerlo.

Ah. ¡Ay!

(TIRITA) Necesito una venda y llamar a la Patrulla Canina.

(LADRAN)

El pilla-pilla es díver.

(RÍE)

A menos que quieras rascarte la nariz.

(JADEA)

(LADRA)

-¡Alas! -¡Te pillé, te la quedas!

-Jugaré desde el cielo.

(RÍE)

Chase, estoy aquí. Descongélanos.

Ah. Aquí, Chase, aquí.

(RÍEN)

(Pitido)

¡Jake, Everest...! ¿Qué hay? "Hola, Everest y yo

estábamos viendo ballenas y nos hemos encontrado una pequeñita

atrapada bajo el hielo. -Tenemos que hacer agujeros

para que respire antes de llevarla con su mamá al océano".

Vamos para allá. ¡No hay nada imposible

para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina, al Patrullavión!

(A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

(OLFATEA)

(SUSPIRA)

(LADRA)

(LADRAN)

(A LA VEZ) ¿Eh?

Ay, ay, ay... ¡Ay!

Ya... Y ahora, ¿quién la lleva?

(RÍEN)

(LADRAN)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Gracias, chicos. Perrobot, necesito que vueles

hacia el norte... y rápido.

(LADRA)

Antes hay que coger el equipo de construcción de Rubble.

(Música)

Jake y Everest fueron a ver ballenas

y encontraron a una atrapada bajo el hielo.

(A LA VEZ) Oh, no...

Debemos llevarla a mar abierto, donde la espera su mamá.

Pobre ballenita... Una ballenita enorme.

Hay crías que pesan hasta tres toneladas.

Rubble, tendrás que hacer agujeros en el hielo

para que la pequeña pueda respirar. ¡Rubble, a toda máquina!

Rocky, tú usarás tu sierra para hacer más grandes los agujeros.

(LADRA) ¡Luz verde y adelante!

Así, la cría podrá seguir los agujeros hasta llegar

a donde está su mamá.

(LADRAN)

(AÚLLAN)

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

Venga, Rubble, ya puedes bajar a ayudar.

(LADRA)

¡Patrulla Canina!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Uh!

¡Rubble!

¡Guau, guau, guau, guau!

Vale. Rocky, ahora te toca a ti.

(LADRA)

¡Guau, guau, guau, guau!

(AÚLLA)

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Rocky!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

(LADRA) ¡Guay!

Uh, aunque hace mucho frío. ¡Huy...!

¡Mi turno!

(LADRA)

¡Voy para allá, chicos!

Ya os he adelantado.

(RÍEN)

Ay... Cómo resbala... ¡Ay!

¡Baja el equipo, Perrobot!

(Ladridos)

(Hélice)

¡Dejad paso!

(LADRA)

Bien, ¿dónde queréis el primer agujero?

(JADEA) Hazlo justo allí.

(Motor)

¡Buen trabajo, Rubble! Vale, Rocky.

Ahora, hazlos más grandes para que la ballena pueda respirar mejor.

(LADRA) ¡Sierra!

(Motor)

Oye, Everest, ¿y si utilizas tu tirolina

para sacar los bloques de hielo? Ni el hielo

ni la nieve a mí me detienen.

(LADRA) ¡Adelante gancho!

Vaya, se te da muy bien, Everest.

Ahí mismo está perfecto, Rubble.

(Taladradora)

(Sierra)

(A LA VEZ) ¡Oh!

¿Qué es eso? -Es la bebé de ballena.

-Qué mona... -Seguro que te has sentido muy sola

allí abajo, ¿verdad?

(A LA VEZ) ¡Ay!

Qué frío. -Qué traviesa.

No me ha dado, me parece que sabe que no me gusta el agua.

(SUSPIRA)

(CANTA)

Encantada de conocerte. -Hola.

-Hola, amiga. Voy a chocarte los cinco en la aleta.

¿Oh, oh...? ¡Ay!

Ay, qué frío. ¡Ayuda!

(Música)

¡Hala!

(Vítores)

¡Buen trabajo! Ay.

(Zambullida)

Zuma, Rubble está en el agua, ayúdalo con tu mochila propulsora.

¡Al agua patos!

(LADRA)

¡Patrulla Canina!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Zuma!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Yuju! ¡Bien!

Enfermero Marshall, Rubble necesitará una manta caliente

cuando Zuma lo saque del agua congelada.

¡Listo para el "guau, guau" rescate!

(Música)

(CANTA)

¡Uh!

(GRITA)

Ah. Ay, gracias, muy buena.

(LAME)

(RÍE)

(Vítores)

Gracias, Zuma, casi me convierto en un cubito de hielo.

(RÍEN)

Me alegro de no haber sido yo el que se cayera al agua.

Oh... Está muy fría.

(VOZ LEJANA) ¡Enfermero Marshall a punto de aterrizar!

Uh. Ay.

Oh. ¡Ay!

Querías una mantita, ¿verdad? Gracias, Marshall.

(RÍE)

Chicos, debemos conseguir que la cría de ballena

llegue hasta mar abierto. ¡Vamos!

Venga, ballenita. -¡Puedes hacerlo!

¡Ánimo! Venga, ballenita, salta.

¡Es muy fácil!

-Me parece que no nos entiende.

(CANTA)

(RÍEN)

¡Eso es! A esta ballena le gusta jugar.

Pues jugaremos con ella al pilla-pilla.

Everest, ¿puedes montarte tu tabla de snowboard y que ella te siga?

¿Qué? ¡Claro!

(LADRA) ¡Snowboard!

(RÍE)

¿A que no me pillas, ballenita?

(CANTA)

¡Yuju! Venga, sígueme.

Bien hecho, amiguita. Ahora, hazlo otra vez.

¡Así!

¡Daos prisa!

¡Eso! Ya solo falta un agujero

-¡Ven a pillarme!

(A LA VEZ) Ah.

¡Bien alto!

(CANTAN)

(A LA VEZ) Oh...

(CANTA)

Yo diría que, en su idioma, eso significa "gracias".

(A LA VEZ) ¡De nada!

Parece que la pericia de la Patrulla Canina

ha logrado reunir a una ballenita con su progenitora.

Si nos necesitáis, ballenas, solo tenéis que avisarnos.

¡Ya! ¡La llevas! ¡Eh!

(LADRAN)