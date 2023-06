LA PATRULLA Y EL MISTERIO DE LA MOTO DE NIEVE SIN CONDUCTOR

(Aúllan)

¡Ya está! Gracias por ayudarme a recoger las hojas.

¿Os apetece un partidito?

¡A por ella! ¡Es mía, es mía! ¡Ay!

(AÚLLA) ¿Eh?

-¡Gol! ¿Es un dron?

-¡Hola, chicos! ¿Os mola mi nuevo y fantástico dron?

¡Puede volar muy alto!

-¡Cuidado! (TODOS) ¡Ah!

Y también muy bajo.

Deberías practicar un poco el aterrizaje, Danny.

Sí, Todavía no le pillo el truco al control.

Y es Danny equis, el cañero.

(TODOS) ¡Apartaos!

Mmm... Creo que el dron no recibe bien la señal.

Lo arreglaré, Danny equis el cañero. Prueba ahora.

Gracias, Rocky.

Lo modifiqué un poco para que fuera aun más cañero

pero le faltan unos retoques.

Podrías probarlo en un lugar donde no haya nadie por seguridad.

¡Buena idea! ¡Venga, dron! ¡Nos vamos a la montaña de Jake!

¡Ah!¡Es la caña!

¿Qué es ese ruido? -¡No lo sé!

-¡Un avión para animales! Cómo mola.

-¡Eh, ahí está mi dron!

El control remoto no funciona bien.

Aumentaré la señal

¡Toma ya!

-¡Lo has conseguido! -¡Sí, es verdad!.

Es decir, por supuesto.

Voy a enseñarle a todo el mundo lo cañero que es ahora mi dron...

¡Yuju! ¡Eh, espérame!

-¡No!

-¡Mi moto de nieve!¡Para!

-¡Nadie la está conduciendo! ¡Moto de nieve a la fuga!

-Avisaré a la patrulla canina.

¡Gracias por recoger las hojas, chicos!

(Teléfono)

Hola, Everest. ¿Qué tal?

¡Mi moto de nieve está descontrolada!

-¡Necesitamos ayuda!

Es muy extraño, pero lo arreglaremos.

No hay moto de nieve imposible para la patrulla canina.

Patrulla canina, al centro de mando.

(TODOS)¡Ryder nos necesita!

(Aúllan)

¡Ya es mía! (TODOS) ¡Cuidado!

¡Ya es mía! ¡Ey!

¡Eh, ha sido un touch down con la cola!

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan rápido.

Everest y Jake tienen un gran misterio en la montaña.

¡Eh! ¡Eh!

La moto de nieve de Everest está fuera de control, y no se por qué.

¡A lo mejor la conduce un fantasma!

No lo creo, Rubble, pero, sea lo que sea tenemos que detener esa moto

Para esta misión necesito a Rubble. Cogerás las bolsas de hojas

y construirás una barricada que detenga la moto de nieve.

¡Rubble a toda máquina!

Y a Rocky, usa tus herramientas y tus conocimientos

para averiguar por qué la moto de nieve va conduciéndose sola.

¡Luz verde y adelante! ¡A por la moto de nieve!

¡Muy bien! ¡Patrulla canina, todos a una!

(Aúllan)

(Música)

¡El control remoto funciona genial!

-¡Moto de nieve, tranquilízate!

-¡Vamos, dron! ¡Iremos a dar una vuelta por la ciudad!

¡Eh!

¡Es la moto de Everest! Pero, ¿dónde está ella?

-Estamos aquí. -Y muy, muy cansados.

Ven conmigo si quieres, Jake. ¡Sube, Everest!

Gracias.

¡Adelante, perretes! ¡A por la moto de nieve!

¡Fijaos en mi dron nuevo, colegas!

-¡Qué está pasando? -¡Eh! ¡Alguien se lleva mi furgo!

¿Qué ocurre, alcaldesa?

¡Mi coche se acaba de ir él solito!

-¡Y mi furgo ha salido a repartir sin mí!

Es como si alguien controlara los vehículos, Ryder.

Mmm...

¡Vuelve aquí, trasportín! ¡Se supone que el conductor soy yo!

Tenemos que averiguar lo que está pasando.

Chase, Marshall, id a la ciudad, buscad el coche de Goodway

y la furgo de Porter... ¡Y paradlos! ¡Muy bien!

¡Es mi moto de nieve! ¡A por ella!

¡Qué pasada! Soy el mejor pilotode drones del mundo.

¡Ahí está!

¡Mirad, es el dron de Danny equis!

¡Mi moto de nieve da vueltas sin parar!

Se está moviendo en círculos igual que el dron de Danny equis.

¡Mirad, claro! El control remoto del dron interfiere con la moto de nieve

y también con los otros vehículos.

¡Danny, colega, apaga el control remoto!

Está lejos, no nos oye, agárrate. Hay que acercarse más a él.

¡Gatitos, volved conmigo!

Tranquilo alcalde, iremos tras ellos.

Skye, Danny se dirige a la granja de Al.

Ve y dile que apague el control remoto.

¡Entendido, Ryder!

¡He localizado a Danny!

¡Bien! Iremos a por la moto de nieve a la fuga.

Rubble, ponte a su altura y usa las hojas para frenarla.

¡Claro, Ryder! -¡Gracias por el viaje, Rubble!

-¡No hay de qué!

¡No tan rápido, motito!

¡Buen trabajo, Rubble!

Detente furgo

¡Megáfono!

¡Que todo el mundo se aleje de la playa!

¡Hay una furgoneta descontrolada!

La furgo del señor Porter parece un castillo de arena.

-¡Qué guay!

¡Oh! El coche de la alcaldesa se dirige al local del señor Porter

¡Cañón de agua!

El coche de la alcaldesa se ha parado a oler las rosas.

¡Deja de usar el control remoto, Danny!

-¿Qué? ¡Y es Danny equis, el cañero!

-¿Eh? ¡Danny, mira detrás de ti!

-Ryder, he encontrado a Danny pero no me oye.

¡Intenta apagar tú el control remoto!

¡Pinzas!

-¡Eh!

-¡Ah! ¡Bien!

-¿Eh? ¡Aaah!

¡Socorro!

¡Ahí está Danny! Everest, acércate y lánzale tu gancho.

Entendido, Ryder.

¡Ah! (GRITOS)

¡Ayudaaa! -¡Gancho!

- ¡Ah! Hala, me ha perseguido un tronco rodante.

¿Cómo es posible? ¿Eh?

Podría decirse que ha sido gracias al dron.

Ya puede marcharse, señor Porter.

Hemos arreglado el control remoto de Danny

para que no vuelva a interferir con su furgo.

Gracias, Rocky y patrulla canina.

-Siento mucho el lío que hemos provocado mi dron y yo.

No pasa nada. Si tu control remoto está fuera de control,

solo tienes que avisarnos.

¿Eh? ¡Oh, no! ¿Eh?