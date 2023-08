# Ya está aquí, ya llegó,

# la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema,

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina lo va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye.

# ¡Sí! Acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó,

# la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó,

# vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control. ¡Oh, oh, oh!

# Ya está aquí. ¡Oh, oh, oh, oh!

# Ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

"LA PATRULLA SALVA A LUKE STARS"

Gracias por portarte tan bien mientras te cepillo, Cali.

Bueno días, Katie, traigo una entrega muy especial para ti.

¿En serio? Gracias. ¡Uy! Perdón.

Lo siento mucho, Cali.

¡Guau! Es de Luke Stars.

Felicidades, Katie,

tu canción ha ganado el concurso de canciones de Luke Stars.

¡Bien! ¡He ganado!

¡Enhorabuena! -Como premio por haber ganado,

iré a Bahía Aventura a cantar tu canción contigo

en un concierto especial para tu ciudad. Nos vemos...

¡Nos vemos hoy!

¡Eso es maravilloso!

Voy a contárselo a todo el mundo.

(Teléfono)

Hola, Katie, ¿qué pasa?

El concurso de Luke Stars,

cantar conmigo hoy.

Y estás muy emocionada, pero también un poquito nerviosa.

Conozco a los perros perfectos para ayudarte.

Ven al centro de mando.

¡Qué emocionante! Vas a cantar tu canción con Luke Stars.

Nosotros ya tocamos con Luke una vez y es supersimpático.

Y, además, tiene un montonazo de talento.

Y es muy famoso. Y, además, el más guay del mundo.

¿Lista? Vamos a ensayarla juntos.

¡Uno, dos, tres, cuatro!

# Eres... #

¿Qué te pasa, Katie?

Estoy...

muy...

nerviosa.

Puede que lo hagas mejor si cantamos todos contigo.

Buena idea. Sí.

Vamos desde arriba.

¡Uno, dos, tres, cuatro!

# Si esto es amistad,

# es porque siempre estás.

# Si no te has enterado aun... #

Katie, ¿te encuentras bien?

Lo siento, ver a Rubble con el gorro y el pelo de Luke

me ha recordado que voy a cantar con él.

# Si esto es amistad,

# es porque siempre estás. #

¡Eh! Por ahí hay un mirador.

Echemos un vistazo.

¡Vaya! Con estas vistas me dan muchas ganas de cantar.

# Si esto es amistad,

# es porque siempre estás.

# Si no te has enterado aun, lo vas a saber ya,

# porque esto es amistad. #

¿Eh? ¡Mi gorro!

¡Eh, para!

Ahí estás.

¡Te pillé!

¡Ven aquí!

Es mi gorro de la suerte, no puedo cantar sin...

él.

¡Vaya! Está muy alto para escalar.

Y menos por aquí.

Tendré que llamar a mis amigos de la Patrulla Canina.

(Teléfono)

Hola, Luke, he oído que hoy vienes a Bahía Aventura.

Sí, iba de camino y he terminado aquí.

Y encima un mapache me ha robado el gorro.

Sé que suena raro, pero ¿puedes ayudarme?

Pues claro.

No hay precipicio imposible para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

¡Ryder nos necesita!

(LADRA)

(GRITA MAREADO)

# Cuidado. # #Cuidado. #

# Cuidado. #

# Cuidado. #

Oh... He visto las estrellas. Yo también.

(Música animada)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por la rapidez.

Un mapache le ha robado el gorro a Luke

y está atrapado en un precipicio.

¡No! Su gorro de la suerte.

Así es.

Y para esta misión.

Marshall, necesitaremos tu escalera para bajar a Luke.

Listo para el, guau, guau, rescate.

Y Chase Espía.

Necesitaremos tu dron para encontrar a ese escurridizo mapache.

¡Chase Espía siempre alerta!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(TODOS LADRAN)

# ¡Patrulla Canina! # ¡Guau, guau, guau, guau! #

(GRITA)

# ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Patrulla Canina!

(LADRA)

# ¡Guau, guau, guau, guau! #

# Marshall.

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Patrulla Canina!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Chase!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina! #

(Música animada)

Tiene que ser por aquí, chicos.

Alcaldesa Goodway, ¿qué es lo que está haciendo aquí?

Tengo un aviso del club de fanes de Luke Stars sobre el concierto.

¿Sabes que soy su fan número uno?

Y Chickaletta es su "gallifán" número uno.

He sabido que Luke necesitaba ayuda

y os he seguido desde Bahía Aventura. ¿Dónde está?

Hola a todos.

Estoy aquí.

¡Ay, mi madre! ¡Luke está en peligro!

Tranquila, alcaldesa, Marshall va a bajarlo sin problemas.

Pues claro.

Escalera.

Me alegro de verte, coleguilla Marshall.

Lo mismo digo, Luke.

Súbete a la escalera, yo iré detrás de ti.

(GRITA)

Gracias por cogerme, Luke. Un placer.

Menos bien que estás mal.

Digo, bien que mal estas, menos... Digo...

¡Hurra! -Gracias, alcaldesa,

pero no estaré contento hasta que encuentre

mi gorro de la suerte, no puedo cantar sin él.

¿No puedes?

Eso es una catástrofe. Patrulla Canina,

tenéis que encontrar el gorro de la suerte de Luke.

Ahora mismo, alcaldesa.

Chase Espía va a lanzar su dron para encontrar a ese mapache.

(LADRA) ¡Lanzar dron!

Vamos a echar un vistazo.

Menos mal que mi dron no tiene olfato.

Nada de mapaches por ahora.

Mmm... Mira cerca del agua.

Los mapaches lavan su comida.

Ahí tenemos al sospechoso.

Y ahí está mi gorro.

¡No! Por favor, no me lo mojes.

Vamos a por ese gorro.

Yo me encargo.

(LADRA) ¡Trepadoras!

No llego al gorro.

Está muy dentro del árbol.

Quizá logremos que el mapache salga del árbol con algo de comer.

¡Toma!

Hola, mapachito, tengo un regalito para ti.

Creo que no lo quiere. ¡Ups!

Perdón.

Como dice Rubble: "nunca desperdicies una chuche".

No pasa nada.

¿Qué más les gustará a los mapaches?

No sé, estaba ahí escuchándome cantar antes de robarme el gorro.

¿Y por qué no pruebas a volver a cantar?

A lo mejor le haces salir.

No hay quien se resista a la voz de Luke Stars.

Oh...

¿Te ayudaría llevar mi casco?

Ah... Gracias, Marshall,

pero necesito mi gorro, me siento raro cantando sin él,

sobre todo, cuando me están mirando.

¿Y si nos damos la vuelta?

Incluidas las gallinas.

# Si esto es amistad,

# es porque siempre estás. # ¡Funciona! Sigue cantando.

# Si no te has enterado aun lo vas a saber ya,

# porque esto es amistad. #

¡Genial! Gracias por recuperar mi gorro, Patrulla.

Tranquilo, Luke, si tienes un problema,

solo tienes que cantar.

Perdona por el retraso,

pero ya estoy aquí y deseando cantar contigo.

Es una canción preciosa.

¿Te pasa algo?

Estoy un poco nerviosa.

Yo también siempre que canto.

¡Oh! ¿A los famosos también les pasa?

¡Claro!

Pero me siento mejor con mi gorro de la suerte.

¿Y por qué te da suerte?

No lo necesito, pero me hace sentir bien

y eso me ayuda a cantar mejor.

¿No tienes algo parecido?

No tengo algo parecido,

pero sí que tengo a alguien parecido.

# Si esto es amistad,

# es porque siempre estás.

# Si no te has enterado aun lo vas a saber ya,

# porque esto es amistad.

# Esta canción es para ti,

# eres un gatito muy feliz.

# Ya sabes que te...

# voy a cuidar.

# Si esto es amistad,

# es porque siempre estás.

# Si no te has enterado aun lo vas a saber ya,

# porque esto es amistad. #

¡Cómo mola! -¡Bravo, bravo!

"LA PATRULLA SALVA EL DÍA DE LA GALLINA"

¡Feliz día de la gallina a todo el mundo!

¡Oh, Chickaletta! ¿Dónde está la gente en un día tan especial?

Hola, señor Porter, qué alegría me da verle.

Hola, alcaldesa Goodway.

¿Tiene ya las especialidades del día de la gallina?

Sí, tal y como me pidió.

Tengo mazorcas, magdalenas de maíz y palitos de maíz.

¿Y palomitas? -Sí, justo aquí.

Eh... ¿Dónde se han metido? Vuelvo en un momento.

(CHICKALETTA CACAREA)

Vale, vale, te daré un trocito de magdalena.

Después de todo, eres la gallina de honor.

¿Alcaldesa Goodway?

¿Por qué lleva ese disfraz tan gracioso?

¿Por qué? ¡Ja! Me imagino que tu abuelo

te habrá hablado del día de la gallina.

Es posible.

Pues se trata del día en que toda Bahía Aventura

celebra las cosas tan maravillosas que hace que las gallinas sean...

pues... ¡maravillosas!

Habrá comida, música y baile, por supuesto.

Y puedes disfrazarte de gallina. ¿Ves?

Soy una gallina.

(IMITA A UNA GALLINA)

¡Fantástico!

Eso es, Alex, eres una gallina.

Vale, Chase, este es tu momento.

Muy bien.

Mirad mi chachachá de Chickaletta.

Muy bueno. Sí.

¡Eso, eso!

(RÍE) A la alcaldesa y a Chickaletta les va a molar mucho

nuestro baile del día de la gallina.

¿Queréis ver lo que hago?

Yo lo llamo la voltereta gallina.

(GRITA)

O debería llamarlo la voltereta fallida.

¡Fabuloso!

Ya solo faltan las palomitas.

Alex, ¿vas a ver si tu abuelo ha encontrado la máquina?

Claro que sí.

¡Oh! Granjero Al, lleva comida para gallinas.

Que manera tan bonita de celebrar el día de la gallina.

¡Ah! En mi granja siempre es el día de la gallina.

Y el de la vaca, y el de la oveja también.

Sí, por supuesto.

¡Oh! Pero lleva un disfraz muy bonito.

Serás travieso. ¡Suelta eso!

Qué bien.

Posiblemente, este sea el mejor día de la gallina que haya visto.

¿Verdad, Chickaletta?

¿Chickaletta?

¡Chickaletta!

¡Oh, no! ¿Dónde estará?

¿Por qué se habrá ido? Es la gallina de honor.

¿Se sentiría sola?

¿Triste? ¿No le gusta la decoración?

He decepcionado a mi amada mascota.

Vaya, ahora esto es ridículo.

(GRITA) ¿Cómo se para esto?

(GRITA)

Ay...

¿Socorro?

¿Socorro?

Tengo que llamar a Ryder.

(Teléfono)

(Cacareos)

¿Alcaldesa? Ryder, no puedo quitarme

el disfraz de gallina y me he enganchado

en la estatua de Chickaletta en el día de la gallina.

¡Oh, no!

Pero además Chickaletta ha desaparecido.

Tranquila, alcaldesa Goodway, vamos para allá.

No hay gallina imposible para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al centro de mando!

¡Ryder nos necesita!

(TODOS LADRAN)

Parece que mi chachachá engancha.

(Música animada)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan rápido, chicos.

Como sabéis, hoy es el día de la gallina

y Chickaletta ha desaparecido.

¡Oh, no!

Ella es la gallina de honor.

Y cuando la alcaldesa ha ido en su busca

se ha quedado enganchada en la estatua de Chickaletta.

Tenemos que rescatar a la alcaldesa y encontrar a Chickaletta.

Para esta misión necesito

a Rocky.

Usarás tus pinzas para desenganchar a la alcaldesa de la estatua.

¡Luz verde y adelante!

No creo que Chickaletta haya ido muy lejos.

Así que, Chase Espía,

usa tus gafas de infrarrojos para encontrarla.

¡Chase Espía siempre alerta!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(TODOS LADRAN)

# ¡Patrulla Canina! # ¡Guau, guau, guau, guau! #

(LADRA)

# ¡Patrulla Canina!

(LADRA)

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Rocky!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Patrulla Canina!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Chase!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Guau, guau, guau, guau!

# ¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina! #

(Música animada)

Ryder, por fin estáis aquí.

La gallina de honor ha desaparecido.

La encontraremos alcaldesa, pero primero vamos a soltarla.

(LADRA) ¡Pinzas!

Yo la ayudaré a bajar. Con cuidado.

Así. Gracias, Ryder.

Chickaletta tiene unas patitas muy delicadas, no puede estar lejos.

Chase Espía, a ver si la encuentras con tus gafas.

(LADRA) ¡Gafas de infrarrojo!

¿Eh?

¿Qué hacen esos animales con la máquina de palomitas?

¡Habéis encontrado mi máquina! -¡Bien!

La Patrulla Canina siempre hace su trabajo.

Sí...,

pero mi gallinita no ha aparecido.

¡Chickaletta! !Chickaletta, ven preciosa!

(IMITA A CHICKALETTA) ¿Qué es eso?

¿Comidas de gallinas? ¿Granos de maíz?

A ellas les encantan.

Alcaldesa,

¿cree que Chickaletta ha podido seguir el rastro de maíz?

Está claro que siempre le doy una dieta equilibrada,

pero mi pequeña tiene un apetito enorme.

El maíz nos lleva hacia esas marcas de ruedas.

El granjero Al ha comprado comida esta mañana.

Skye, vuela a la granja a ver si Chickaletta está allí.

¡A volar se ha dicho!

Ryder, he encontrado al granjero Al.

Acaba de salir de la granja de Yumi.

Buen trabajo, Skye.

Puede que Chickaletta esté allí.

(LADRA) ¡Prismáticos!

Esa es su pulsera.

Ryder he encontrado a Chickaletta.

Está con las gallinas de Yumi.

Muy bien, Skye, vamos para allá.

Gran disfraz para el día de la gallina.

Gracias, granjera Yumi.

Se trata de una ocasión muy especial.

(Cacareos)

¡Oh! Mira qué contentas están.

Cuanto más cacareo más contentas están.

Chickaletta, mamá está aquí.

¡Ah! Ahí está mi preciosa gallinita.

Ven con mamá.

¡Chickaletta!

Tranquila, Chickaletta, mamá va a por ti.

Alcaldesa, espere, eso pincha.

¡Oh, no! Mi disfraz.

Un momento, yo la ayudo.

¿Podremos sacar a Chickaletta de esa maraña de pinchos?

Claro que sí.

Chase Espía, usa tu tirolina

para sortear los pinchos y rescatar a Chickaletta.

Ahora mismo, Ryder.

(LADRA) ¡Tirolina!

¡Oh, Chickaletta! Pensé que te perdía.

Luego te encontré y te volví a perder.

La verdad es que ha sido demasiado para un día, ¿no, querida?

¡Oh, gracias, gracias, gracias, Patrulla Canina!

De nada, si tiene algún problema, haga, pu, pu, pu, y vendremos.

Haré, pu, pu, descuida.

Ahora que ya estás a salvo

el día de la gallina puede empezar.

(RUBBLE LADRA)

¡Bien, a bailar! ¡Yuju!

Mirad cómo lleva el ritmo la gallina de honor.

¡Vamos, Chickaletta!

Dale, gallinita, dale, gallinita.

(Sintonía)