El libromovil

LA PATRULLA SALVAN AL CABEZÓN DE HUMDINGER

Oh, Chickaletta, fíjate cómo disfrutan todos de tu estatua.

Me emociona mucho que quieran a mi gallinita tanto como yo.

No es justo que todos estén como locos

con la estatua de la gallina de Bahía Aventura,

deberían mirar algo mejor, algo que sea más grande,

algo que sea precioso... algo como...

¡Un busto mío gigantesco!

Bienvenidos todos al monte Humdinger. Ja, ja, ja, ja.

¿Qué ha sido eso... una taladradora?

Pero hoy no había ninguna obra.

Vamos, Chickaletta, llegaremos al fondo del asunto.

¡Oh!

Que mi sombrero de copa sea más alto, ¡tiene que ser el más alto del mundo!

Alcalde Humdinger, ¡pare todo esto de inmediato!

¡Ja! Si usted ha hecho una estatua de una gallina...

yo podré hacer una maravillosa talla del mejor alcalde del mundo. ¡Yo!

Y ahora tiene eso, y además, tiene un maravilloso problema.

Voy a llamar a Ryder.

¡Muy buena, Chase!

-Marshall, te toca, tío.

Empuja un hueso... pero sin tirar la torre entera.

Ah... Creo que... es este hueso...

Me he equivocado de hueso.

Hola, alcaldesa.

Ryder, el alcalde Humdinger está destrozando la colina

y uno de sus gatitos está en peligro.

No se preocupe, vamos para allá.

¡No hay nada imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina... al Centro de mando!

¡Ryder nos necesita! (LADRIDOS)

¡Cuidado!

Tranquilos, ya os bajo yo.

Uy... me equivoqué de cachorro.

¡Patrulla, lista para entrar en acción, señor!

Gracias por venir, chicos.

El alcalde Humdinger estaba tallando su cara en un precipicio

y un gatito está en problemas.

Para esta misión necesito... A Skye.

Usarás tu cuerda para rescatar al gatito.

¡A volar se ha dicho!

Rubble, necesito que uses tu camión para construir una rampa

para poner a salvo el buldócer.

¡Rubble, a toda máquina!

¡Muy bien... Patrulla Canina todos a una!

#Patrulla Canina#

Guau, guau, guau, guau.

#Patrulla Canina.

#Guau, guau, guau.

#Guau, guau, guau.

#Guau, guau, guau.

#Patrulla Canina.

#Patrulla Canina#

#Patrulla Canina#

¡Ja! Cuanto habéis tardado... Gatitos, ¡volved al trabajo!

¡Oh!, Gracias por venir tan deprisa, Ryder.

Lo arreglaremos. Rubble, construye esa rampa.

¡Al lio! Tenemos que salvar al gatito.

Vale, Skye... ya sabes qué hacer.

Enseguida, Ryder.

¡Ryder, máquina descontrolada!

¿Eh?

¿Estás bien? Excelente. Vuelve al trabajo.

Me parece que están tallando demasiada piedra de esa pared.

A lo mejor debería parar, alcalde Humdinger.

¿Parar? Si casi hemos terminado.

Rubble tiene razón,

si taladra la roca equivocada todo podría venirse abajo.

Esa colina no es estable.

¡Ridículo! Incluso rocadículo.

Cuando acabe esta estatua todo el mundo podrá verme, eh...

y eh, verla... desde varios kilómetros.

Oh... ¿Varios kilómetros?

¿Veremos esa cara desde todas partes en Bahía Aventura?

¡Lo sé!. Y gente de todas partes vendrá sin parar a Ciudad Niebla,

hogar del gran Humdinger.

¡Gatitos, manos a la obra!

¿Habéis parado? ¿Habéis terminado?

¡Ag! Impresionante. Es magnífica ¡como yo!

Espera. Un momento.

¿Por qué mi estatua tiene las orejas puntiagudas como un gato?

Da igual, la terminaré yo mismo.

No pidas a un gatito que haga el trabajo de un alcalde.

Estoy teniendo un mal presentimiento.

Yo también. Buscaré ayuda Marshall, Chase, Zuma, Rocky os necesitamos.

¡Ajá! Ahora tus orejas son tan perfectas como las mías.

¡Terminé!.

No. No, no, no ¡No!

¡Atrás, atrás! ¡Todo el mundo atrás!

¡Ryder,los gatitos!

Justo a tiempo. ¡Vamos a por esas rocas, chicos!

Marshall, usa tus cañones de agua para detenerla.

¡Ya voy!.

¡Cañones de agua!

Gatito... ¡salta sobre el barro!

Rocky, usa tu elevadora para detener esa roca.

¡Luz verde y adelante!

¡Zuma, Dirige esa roca hacia el barro!

¡Chase, detén esa rueda!

¡Red!

¡Bien hecho, cachorros! Los gatitos están a salvo.

-¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Bajadme de aquí!

¡Skye! ¿Puedes rescatar al alcalde Humdinger? -Hecho.

Alcalde Humdinger, por favor, no se mueva...

la roca está agrietada... aún podría derrum... barse.

¡Oh, no, va derecho a Bahía Aventura!

Chase, despeja esto.

¡Fuera de la calle, todo el mundo a su casa!

Skye, voy a intentar guiar esta roca hacia la bahía...

búscame una ruta hacia el muelle.

La calle del Canal está vacía.

¡Genial! Zuma, ¿has oído a Sky?

Estoy en ello, Ryder.

¡Alcalde Humdinger, tengo una sugerencia!

¿Cuál? ¡Corra más rápido!

¿Más rápido?

Guau, guau, guau.

¡Salvavidas! Agárrese, alcalde, yo le remolcaré.

Tanto trabajo y tanta belleza.

Ahora no lo verán más que los peces.

Solo quiero agradecer a la Patrulla Canina

que nos haya salvado a todos.

Es que sois... la... bomba. ¡No pasa nada!

Y recuerde, si tiene algún problema... aúlle y le ayudaremos.

Qué guay que nadie saliera herido, cayeron un montón rocas.

Después de todo, a la gente, la escultura de Humdinger

le parecerá adorable.

¿Eh, qué quieres decir?

Os presento... ¡el monte Gatito!

¡Esto no es justo!

-Disculpad, ¿os importaría posar delante de los gatitos?