Los huesos dorados secreto

El Rescate definitivo:

La patrulla y los huesos dorados secretos.

¡Gracias, chicos!

¿Veis?

Esto es lo que yo llamo «reutilizar».

¿Puedes explicarme en qué consiste?

Consiste en coger algo que vas a tirar

y convertirlo en algo nuevo y diferente.

Yo he colgado estas botellas de una percha para hacer campanillas

Genial! Pero creo que ya no caben más en el árbol.

Me gusta tanto reutilizar que me he dejado llevar un poco.

¡Ya sé lo que podemos hacer!

-¡Sois muy creativos, chicos!

Me encantan mis nuevas campanillas.

Uh, y a Chickaletta también le gustan.

Gracias, alcaldesa. ¡Caray!

Esa señora se parece mucho a usted, alcaldesa Goodway.

-Claro, porque se trata de mi abuela.

Es mi yaya, Arizona Goodway, y su querida Puppaletta.

¡Hala!

¿Y ese hueso que lleva es de oro?

-Sí, mi yaya lo encontró en una de sus excavaciones,

y se lo regaló a su preciosa Puppaletta.

Desde luego, mimaba mucho a su mascota,

¿verdad, Chickaletta?

¿Dónde encontró su abuela ese hueso?

-Lo creáis o no, aquí mismo, en Bahía Aventura.

Cuenta la leyenda que existían cientos, si no miles,

de huesos de oro en esta ciudad hace mucho tiempo.

Ahora están enterrados en una cámara subterránea secreta.

Mi pobre yaya la buscó por todos partes,

pero nunca la encontró;

solo encontró un hueso dorado.

-¡Mola! -¡Qué bonito!

-Muy bonito, como estas campanillas.

¡Vamos a colgarlas!

-¿Miles de huesos de oro debajo de nuestros pies?

Vamos, gatitos,

¡tenemos que encontrarlos todos!

(Maullido)

(Risas)

Cámara secreta de los huesos dorados,

¡no podrás esconderte de mí!

(Sonido motor)

-¡Eh! ¿Qué ocurre con mi fruta?

-Oh, cielos! ¡Maynard!

-¡Ah!

-¡Porras!

Aquí tampoco está el oro.

Sigamos taladrando, gatitos.

(Ruido taladradora)

-Señora Marjorie,

le aseguro que los bancos del parque no pueden saltar ellos solos.

Aunque el señor Porter dijo que su fruta se movía.

Y Katie vio unas extrañas grietas en la acera.

¡Oh! ¿Qué es esto?

Tengo que llamar a Ryder.

Hola, alcaldesa Goodway. ¿Qué hay?

-Ryder, está pasando algo muy extraño.

¡De repente todo tiembla y se mueve solo!

¡Maynard está atrapado bajo un banco,

y la estatua de Chickaletta se está hundiendo!

-Y además he oído un...¿¡Umm!?

Sonando bajo nuestros pies.

¡Enseguida vamos para allá!

No hay estatua imposible para la patrulla canina.

(Sonido pulsación)

Patrulla canina,

¡hora de un rescate definitivo!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Aaah!

(Aúllan)

¡Ay!

¡Eh, me siento reciclado!

¿O debería decir «reutilizado»?

(Risas)

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

¡Y muy bien equipados!

(TODOS)¡Ya lo creo! ¡Sí!

Gracias por daros prisa, chicos.

Está pasando algo muy raro por toda la ciudad.

-¡Oh, oh!

Y, además, la estatua de Chickaletta se está hundiendo.

-¡Oh, no! (TODOS) -¡Ah!

Algo provoca un extraño ruido bajo tierra,

y creo que es lo que está causando todo esto.

¡Lo arreglaremos!

¡Exacto!

Por eso, esto es...

¡un super-rescate definitivo!

Necesito a un experto reparador para que lidere el equipo.

Para esta misión necesito a...

Rocky y su supercamión de reciclaje.

¡Luz verde y adelante con las reparaciones!

¡Muy bien!

¡Patrulla canina, todos a una!

(Aúllidos)

#Patrulla canina#

#Guau, guau, guau#

¡Guaaau!

#Guau, guau, guau#

Rocky

#Guau, guau, guau#

¡Wow!

(Sonido anclaje)

(Aullidos)

#Patrulla canina#

-¡Yuju!

(Risas)

#Guau, guau, guau#

#Patrulla canina#

#Guau, guau, guau#

(Música y ruido motores)

-Ah, menos mal que habéis llegado, patrulla canina.

¡La pobre Chickaletta lo está pasando fatal!

Lo arreglaremos. ¿Verdad, Rocky? ¡Por supuesto!

¡Mini grúas!

(Sonido anclaje)

Skye, ocúpate de la estatua con la grúa.

¡Entendido!

(Sonido arranque grúa)

Hay que rellenar el agujero antes de volver a colocar la estatua.

Rubble, usa el gancho para llevar el barril hasta el agujero.

-¡Rubble a toda máquina de reparar!

Marshall, rellena el agujero con cemento líquido para cerrarlo.

(Ladridos)

¡Cemento líquido!

Muy bien.

Ahora, bajad la estatua muy despacito.

(TODOS) ¡Bien! ¡Yuju!

¿Qué es ese ruido que se escucha bajo tierra?

Tenemos que averiguarlo.

Skye, Marshall, quedaos aquí y seguid con las reparaciones.

Nosotros bajaremos a los túneles.

(Sonido motores vehículos)

-¡Mirad, alguien ha hecho un agujero enorme en la pared!

Estos muros son los que sostienen todo lo de arriba.

Por eso la estatua se estaba hundiendo.

Hay que averiguar quién los ha hecho.

¡Vamos!

(Sonido líquido)

Chicos, ¿cómo van las reparaciones?

¡La acera ya está como nueva!

-¡Ya puedes salir, bonito!

¡Maynard está muy contento! ¡Bien!

-Quien haya hecho los agujeros lo ha dejado todo por medio.

¡Antes de tirarlo, reciclarlo!

¡Oh, otra vez ese ruido! ¡Por allí!

(Sonido taladro)

-¡Ah, los he encontrado!

¡Los huesos dorados!

(Carcajadas)

¡Y son todos míos!

(Carcajadas)

(Maullidos)

Que diga, todos nuestros.

¡Yujuuu! ¡Aaah!

(Golpes)

(Maullidos)

Menos maullar y más recoger, gatitos.

Todos los huesos de oro se vienen con nosotros.

(Maullidos)

-¡Chickaletta!

¿Cómo has llegado hasta allí?

No te muevas, voy a bajar a por ti, preciosa mía.

Ah, hola, Chickaletta. ¡Ah!

¡Ryder, el ayuntamiento se hunde! ¿Qué?

Mmm. Según el GPS, estamos bajo el ayuntamiento.

Vamos a investigar.

-"¡Venga, cargad más deprisa!"

¿Ese no es...?

(TODOS)¡El alcalde Humdinger!

¡Basta! -¿Eh?

Conque queréis quedaros con los huesos dorados...

¡Pues son solo míos!

(Carcajadas)

¡No!

¡El techo es el suelo del ayuntamiento!

¡Por eso se está hundiendo el edificio!

-¡Ja! Menuda historia.

¡Ah, ah, ah!

¡Aunque puede que tengas razón!

¡A toda potencia!

¡Aaah! ¡No!

-¡No!

¡Hay que impedir que se derrumbe!

-Sí, pero ¿cómo?

Tengo una idea,

pero necesito el supertaladro del alcalde Humdinger

y todo lo que ha recogido.

-¡Cuenta con nosotros, colega!

-¡Y también con nosotros!

¡Bien! Necesito las piezas de metal que encontrasteis.

¡Luz verde y adelante!

(Ruidos)

¡Ya está!

¡El techo se va a derrumbar!

¡Tranquilos!

Le daré un empujoncito

con este superelevador reciclado.

(Ruidos)

¡Despacio, Rocky!

-¡Bieeen!

(Aullidos)

El elevador ha funcionado, pero no aguantará mucho.

Hay que encontrar la forma

de que el ayuntamiento no se vuelva a hundir nunca más.

Pero ¿cómo?

Con columnas nuevas hechas de un material muy resistente.

¡Como ese oro!

¡Buena idea, Rocky!

Apilad el oro hasta que llegue al techo, chicos.

¡Rápido!

Buen trabajo, Rocky.

Las columnas reutilizadas nos han salvado.

-Uuuh...

Eh, alcalde Humdinger...

-Jo, ¿no puedo llevarme ni siquiera un pequeño hueso de oro?

No. Las columnas no se pueden tocar,

y tenemos que sellar esta cámara.

De hecho...

-Ya podrían haberme regalado un hueso.

(Maullidos)

-Rocky, mereces una estrella de oro

por habernos salvado a todos hoy.

Gracias. De nada!

Cuando vuelva a hundirse,