Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Si hay algún problema en Bahía Aventura,

la Patrulla Canina lo va a solucionar.

Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Ya está aquí, ya llegó vamos todos a una.

No hay nada que no pueda hacer.

Juntos lo conseguirán.

Todo bajo control.

Ya está aquí.

Ya llegó.

LA PATRULLA CANINA

"EL GRAN ESPECTÁCULO DE NAVIDAD DE LA PATRULLA"

Aunque el aire esté fresquito

y resbale mucho el suelo.

Aunque caigamos al caminar,

pero en casa no vamos a estar.

En casa no vamos a estar.

En casa no vamos a estar.

Na na na na na.

Y si piensas que es muy loco

que pasemos tanto frío.

Ninguna cosa mola más...

(TARAREAN)

No está mal.

Pero hay que ponerle letra a esa última parte de la canción.

¿Y qué os parece?

(CANTA) "Solo queremos comer pizza".

"A mí me gusta comer un montón".

No, no, no. (RÍEN)

-Eh, esa rima está bastante bien. "No, no, no, no".

(RÍEN)

Eh, chicos, ¿cómo va eso?

Bueno...

Es que nos está costando mucho terminar la canción.

Poco a poco.

Gracias, Ryder.

Espero que nieve mucho para el gran espectáculo de Navidad.

-Seguro. Siempre nieva para el gran espectáculo de Navidad.

Los invitados lo van a pasar en grande.

¿Quiénes son?

(Teléfono)

¿Quienes, quienes?

-Hello, Patrulla Canina. -¿Qué tal, amigos?

-Hola, Carlos. Hola, chicos.

-¿Cómo estáis?

-Yo también tengo un montón de ganas de veros

y de que juguemos con la nieve.

Bueno, hablando de la nieve...

Será una pasada.

Esquiaremos, haremos snowboard, muñecos de nieve gigantes y...

¿Qué?

-Thats good. Voy a ver nieve.

Va a ser el mejor viaje de todos.

Hasta pronto.

-¿Por qué le has dicho a Tracker que va a nevar?

Mira, no hay ninguna nube en el cielo.

-No quería que se pusiera triste.

Además, siempre nieva para el gran espectáculo de Navidad.

Pero ¿cómo vamos a conseguir que nieve?

No podemos.

Solo nieva cuando hace tanto frío que las nubes producen hielo

en lugar de lluvia.

Claro. Lo tengo. Alas.

Soltaré estos cubitos en las nubes para que empiecen a caer copos.

Pero así no conseguirás que nieve.

¡Ay!

Jo, me acaban de caer cubitos de hielo.

Lo siento, Jake.

Los chicos están intentando que nieve.

-Yo tengo una idea.

Jake, ¿podemos lavar tu camión? -Claro. Pero ¿por qué?

-Porque tú siempre dices que cuando lavas tu camión llueve.

Y como hace frío, en lugar de llover, nevará.

-Oh, Everest.

Cuando digo eso nunca hablo en serio.

-Puede ser, pero intentaré que caiga nieve como sea.

(RÍEN)

-Nada de nieve todavía.

Pero al lavar el camión,

hemos sacado un ritmo musical. Hasta se puede bailar.

-Sí. Buena idea, chicos. Baile nieve.

Bien.

Y si hacemos un baile supermolón, a lo mejor la nieve viene a vernos.

(Gritan)

Copos de nieve. Nieve, nieve, nieve.

A nevar sin cesar. ¡Sí!

Queremos nieve ya.

Que nieve ya. Ya, ya, ya.

Es alucinante, chicos. Me parece que han llegado los fans.

Hola. -¡Bienvenidos!

-Hola.

Tracker, Carlos. Estos son Jake y Everest.

Everest. Nice too meet you. Me alegro mucho de conocerte.

-Yo también.

-¿Eso es nieve? Qué guay. Es blanca y blandita.

¡Snow! ¡Nieve!

-Tracker, espera. Eso no es...

Nieve... (RÍEN)

Bonita barba.

Buen trabajo colocando los globos, Katie.

Magnífica muñeca, señor Porter.

Esa tarta es una auténtica obra maestra.

-Gracias.

-Es una tarta de zanahoria. Astuto.

-Alcalde Hamdinger, ¿cómo se atreve?

La tarta es para el gran espectáculo de Navidad de Bahía Aventura.

-En ese espectáculo ni hay nieve ni la habrá en ningún momento.

-Pues todavía puede nevar.

Además, habrá otro montón de cosas.

Mucha comida deliciosa, números de todo tipo.

La patrulla canina cantará una canción para todos nosotros.

Y tendremos unos invitados muy especiales.

¡Los pingüinos!

-Directos desde el Polo Sur,

os presento a los formidables pingüinos Pete, Pegui y Point Dester.

-¿No os parecen muy adorables?

-Porras. Pues sí que lo son.

-Con sus patitas resbalarán por cualquier superficie

si les damos un poquito de carne de calamar.

-Qué bonito. -Estupendo.

Pues sí. Y yo voy a ganar una fortuna gracias a ellos.

(Maullido)

(Gritos)

Oh, larguémonos, gatitos.

-¡No!

El escenario es muy inestable.

Lo tengo.

Chickaleta, cariño, necesito mi teléfono.

Patrulla canina.

¡Aquí Ryder!

Ryder, deprisa. El escenario se viene abajo.

¡Ya vamos, alcaldesa Goodway!

No hay nada imposible para la patrulla canina.

Patrulla canina, al centro de mando. (TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡No pasa nada! ¡Me pasa muchas veces!

Y es la parte en la digo: "Estoy bien".

I'm fine.

(RÍEN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos. Tenemos una emergencia en la ciudad.

El escenario se viene abajo. Oh, no.

¿Y dónde celebraremos el espectáculo de Navidad?

Allí mismo porque lo arreglaremos.

Rubble. Usa la grúa para levantar el escenario.

Rubble a toda máquina.

Rocky, necesitamos tus herramientas para arreglar el escenario.

Luz verde y adelante.

Marshall.

Gracias a tu escalera,

Rocky podrá ocuparse de las vigas más altas.

A toda mecha.

Y Tracker.

Necesito tus cables para volver a colgar las luces.

I'm all ears. Soy todo oídos.

Muy bien. Patrulla canina, todos a una.

Patrulla canina.

Patrulla canina.

Rocky.

Patrulla canina.

Tracker.

Patrulla canina, patrulla canina.

(Sirenas)

Ay, mira qué monos son.

Son supermonos,

pero tenemos que arreglar el escenario.

Ryder, por favor. Date prisa.

Rubble. Usa la grúa para subir el "trus".

Ya voy, Ryder. Grúa.

-¡Bien!

Ahora hay que colocarlo en su sitio.

Trae la escalera, Marshall. Ahora mismo.

Escalera.

Te toca, Rocky.

Usa tus herramientas para fijarlos.

Voy para allá.

Llave de tubo.

Con esto basta.

Vale. Te toca a ti, Tracker.

¡Tracker! Tengo que irme, my friend.

Ryder me necesita.

Sube por la escalera de Marshall y usa tus cables

para arreglar las luces.

Vale.

Cables.

No, pingüino. Baja ya, please.

(GRITA)

Te ayudaré.

¡Cuidado, ya bajo!

Estoy bien.

-Esta tarta también.

-Eh, fuera de aquí.

Nada de dulces para un pingüino. Venga.

-Capitán Turbot. Se le ha caído uno.

Puedes quedártelo, Rubble.

-Lo siento. I'm so sorry.

-No importa. Ha sido un accidente. Tiene arreglo.

-Oh... Yo no he hecho eso.

No has hecho nada malo, Tracker.

Es el viento.

El viento frío del norte.

Un momento.

Estoy oyendo cómo cae algo. Justo hacia nosotros.

Ay, ay, ay. Qué frío.

-¿Has escuchado cómo cae un copo? -Tienes un oído superincreíble.

-Soy todo oídos.

¡Nieve, está nevando!

¿Qué os dije?

Siempre nieva para el gran espectáculo de Navidad.

Y si piensas que es muy loco

que pasemos tanto frío.

Ninguna cosa mola más.

Golosinas queremos tomar. -Pues no.

-Mira. Es fácil, Tracker.

Es como hacer surf.

-Pero hacer surf no da tanto frío.

Se me han puesto azules las orejas.

-Son unos calcetines para las orejas, Tracker.

En cuanto empieces, entrarás en calor.

-Vale.

Allá voy.

Quizá debería quedarme en casa hasta que la nieve sea más calentita.

-Como nuevo. Estoy impresionada. Capitán Turbot.

Por favor, que sus preciosos pingüinos no se acerquen mucho

a nuestra preciosa tarta.

-Por supuesto.

Estos pingüinos llevan practicando sin descanso desde que llegamos.

Deben estar agotados. Hora de dormir.

(SILBA)

-¿Qué le parece?

Todavía me queda un poco de crema. -Quisiera probar un poquito.

-Deje algo para mí.

Ya sé.

¿Y si Rubble y yo nos ponemos justo a tu lado?

Así te cogeremos si te tropiezas. -Claro.

-Vale. Ahora intentad mantener el equilibrio.

-¡Sí, estoy aprendiendo! -Así se hace, Tracker.

-Sí, ahora puedo hacer snowboard yo solito.

-Pero todavía te queda mucho por aprender.

-No importa. Ya soy todo un profesional.

Oh...

Cuidado, conejitos. Apartaos.

(GRITA)

Menos mal que no se ha chocado con los conejitos.

(GRITA)

-Tenemos que ir a por él.

-Chicos. Formad una barrera con vuestras tablas.

(GRITA)

-Tracker, ¿te encuentras bien?

-Estoy bien. ¿Cuando dejaré de dar vueltas?

-Tracker, amigo. ¿Tienes bien la pata?

-No lo sé. Está demasiado fría.

-No parece rota, pero será mejor que la cuides unos días.

Pobre Tracker.

Jo, solo queríamos que Tracker se lo pasara bien con nosotros,

pero ha tenido mala suerte.

-Parece que se avecina una buena tormenta.

Será mejor que volvamos a la ciudad.

-Hay que prepararse para el gran espectáculo de Navidad de esta noche.

¿Puedes andar, Tracker?

Me parece que no. Me duele la patita. -No importa. Yo te llevaré.

-Fíjese qué copos de nieve tan hermosos.

-Es verdad, capitán.

Creo que el de este año será el mejor espectáculo de Navidad de todos.

Mis pingüinos han descansado y estarán listos para la actuación.

(SORPRENDIDO) -¿Qué pasa?

¡Pegui, Pete, Point Dester! ¿Dónde estáis?

-Impresionante, mis pequeños pingüinos saca cuartos.

No tiene nada de divertido que te lleves mi sombrero. ¡Para!

Oh, gatitos, haced que pare.

Se acabaron los juegos absurdos, pingüinos.

Gatitos, detened a esos pingüinos inmediatamente.

Pingüinos. No os llevéis a mis gatitos.

Me han destrozado el sombrero.

Y encima está nevando.

-Eh, my friend.

¿Cómo puedes ver adónde vamos? Hay mucha nieve.

-Tranquilo. Conozco esta ciudad como la almohadilla de mi pata.

Agárrate.

(Teléfono)

¡Ryder!

No se preocupe, alcaldesa. Llegaremos para el espectáculo.

Sí me preocupo.

No habrá ningún espectáculo sin pingüinos patinadores.

-Los pingüinos han abandonado el nido y se han marchado.

Tranquilos. Los encontraremos.

¿Cómo vamos a encontrar a los pingüinos con esta tormenta?

Todavía no lo sé.

A veces solo hay que esperar al momento adecuado.

(Teléfono)

Patrulla canina, necesito vuestra ayuda.

Le ayudaremos, alcalde Hamdinger,

pero ahora estamos en mitad de una emergencia.

Mi emergencia es mucho más importante.

Los pingüinos se han llevado a mis gatitos.

¿Pingüinos? ¿Pingüinos patinadores?

¿Es que existen de otro tipo?

La última vez que los vi,

esos ladronzuelos iban hacia el bosque de Ciudad Niebla.

Tranquilo, alcalde Hamdinger. Los encontraremos.

Nos veremos en el espectáculo.

Chicos, tenemos que traer de vuelta a los gatitos y a los pingüinos.

Jake, Carlos, volved a la ciudad.

Decidle a la alcaldesa que vayan empezando.

Ahora mismo, tío. -Claro.

Tracker, ¿vienes con nosotros? -No. Thank you, Carlos.

Iré con la patrulla canina.

¡Esa es la actitud! ¡Vámonos!

Es muy difícil ver con tanta nieve. Chase, ¿hueles alguna cosa?

(ESTORNUDA)

Mi alergia que me dice que esos gatitos traviesos

se han ido por allí.

Estamos cerca, pero en vez de ir a buscar a los pingüinos,

hagamos que ellos nos encuentren a nosotros.

Rubble, ¿tienes ese trozo de calamar?

Casi.

Con esto bastará. ¿Para qué?

Vamos a ir a pescar pingüinos patinadores.

El olor del calamar atraerá a los pingüinos y...

También a los gatitos.

-¡Funciona!

Bien. Zuma. Usa el salvavidas para llevar a los gatitos.

Los pingüinos pueden ir con Tracker.

Salvavidas.

Vale. Volvamos a casa. ¿Por dónde se va a casa?

El temporal ha estropeado mi GPS.

Pero creo que es por allí. ¡Vamos!

Oh, menudo ritmazo, Chickaleta.

(Aplausos, ovaciones)

¿Dónde está Ryder?

-No lo sé. Llamaré a su paw pad.

No sirve. No se puede contactar con él.

-Espero que lleguen pronto.

-Alguien tiene que salir al escenario.

Chickaleta ya ha agotado todo su repertorio.

-Usted tranqui, alcaldesa. Carlos y yo nos ocuparemos de esto.

-¿Ah, sí?

(TARAREA)

¿Ves? Está chupado, Carlos.

Cógelas. -Espera...

No sé hacer malabares.

(RÍEN)

Les flipas, Carlos.

Bien. ¿Qué más sabes hacer?

Lo siento, chicos. No veo nada con tanta nieve.

Mi GPS sigue estropeado.

Hay que encontrar otra forma de llegar a casa.

(CHISTA)

Please, amiguitos. Silencio. Creo que he oído algo.

(Tuba)

¿Es una tuba?

-Jake toca la tuba.

¿Sabes de dónde viene la música, Tracker?

De allí.

-Espera, Tracker. Tienes que cuidarte la patita.

I'm fine. ¡Cables!

Seguidme.

Qué divertido.

-Espero que no pases demasiado frío.

-It's okey. Hace frío, pero me encanta la nieve.

(Tuba)

¿Cuánto tiempo llevamos escuchando este ruido infernal?

-Le entiendo muy bien, alcalde Hamdinger.

Es un concierto estupendo.

Gracias, Tracker.

Creo que ya podemos llegar al escenario desde aquí.

Pegui, Pete, Point Dester. Vamos, es la hora del show.

Millones de gracias, Ryder.

No me las dé a mí. Sino a Tracker y a su buen oído.

Solo tiene que avisarnos, pero bajito.

Yo le escucharé.

-Yo no pienso daros las gracias.

Cogeré a mis gatitos y me marcharé a casa.

Cuando termine el espectáculo, al parecer.

-Si les han gustado estos pingüinos patinadores,

esperen a escuchar a este maravilloso grupo de música canina.

Adelante, patrulla canina.

Tenemos una canción especial

para el gran espectáculo de Navidad, amigos.

Pero aún no tenemos la letra de la última parte, ¿recordáis?

Somos la patrulla canina. Lo conseguiremos.

Eso espero.

Y uno, y dos, y uno, dos, tres, cuatro...

Aunque el aire esté fresquito

y resbale mucho el suelo.

Aunque caigamos al caminar, en casa no vamos a estar.

En casa no vamos a estar.

En casa no vamos a estar.

Na na na na na.

Na na na na na.

Y si piensas que es muy loco

que pasemos tanto frío,

ninguna cosa mola más.

Con la nieve queremos jugar.

(Aplausos)

Tracker. Ese final ha sido perfecto.

Gracias. Thank you.

Pero no podía haberlo hecho sin el resto del equipo.

El trabajo del equipo es lo que os hace tan geniales, chicos.