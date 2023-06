"La patrulla salva a una gallina subterránea".

(Risas)

Tenemos que dejar el quad muy muy brillante, amigos.

¡Ryder se va a llevar una sorpresa!

Conozco ese silbido. ¡Ryder viene para acá!

¡Pero no hemos terminado! ¡Nos falta un poco!

¡Tranquilo! ¡No queda tiempo!

Loentenderá. ¿Listos, chicos?

Todos: ¡Sorpresa! ¡Caray! ¡Buen trabajo, chicos!

¡Gracias! ¡De nada! ¡Ui!

¿Sor... presa? ¡Jajajaja!

¡Desde luego que sí! Tendría que haberme puesto el bañador.

Todos: ¡Jajajajaja!

Una gallinita limpia es una gallinita feliz.

Aunque la gallinita sea una estatua.

(La gallina cacarea) ¡Oh!

El piquito aún está sucio.

¡Ay! Iré a por una escalera. No podemos dejarle el pico así,

¿verdad que no, Chickaletta? Enseguida vuelvo.

(Cacarea)

Ahora sí.

¡Oh! ¡La estatua no está! ¡Chickaletta! ¿Qué ha pasado?

¡Oh, pobre, pobrecita! Debes de estar en shock.

No puedes ni abrir el pico. Llamaré a Ryder.

(Suena el teléfono)

Hola, alcaldesa. ¡Ryder, emergencia, una emergencia!

¡La estatua de Chickaletta ha desaparecido!

¿Desaparecido? La Patrulla Canina la encontrará.

¡No hay estatua imposible para la Patrulla Canina!

Patrulla Canina, ¡al centro de mando!

Todos: ¡Ryder nos necesita! ¡Uy!

¡Ay!

¡Aaaaaaay!

¡Cuidado! ¡Oooooh!

La próxima vez me encargaré de secar y no de lavar.

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

La estatua de Chickaletta ha desaparecido

y, la alcaldesa está muy disgustada. ¡Oooh!

Tenemos que recuperarla y encontrar al culpable.

Para esta misión necesito... a Chase espía.

Usarás tus gafas térmicas para buscar huellas

que no se vean a simple vista. ¡Chase espía siempre alerta!

Y también a Skye. Con el helicóptero busca el lugar

al que se han llevado la estatua. ¡A volar se ha dicho!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(Ladran)

#Patrulla Canina; ¡guau guau guau!

#Patrulla Canina.# ¡Guau guau guau!

¡Aaaaaaa!

¡Chase! ¡Guau guau guau!

¡Guau guau guau guau! #Patrulla Canina.#

¡Guau guau guau! ¡Guau guau guau!

¡Skipe! ¡Guau guau guau!

¡Guau guau guau! ¡Guau guau guau!

#Patrulla Canina; Patrulla Canina.#

(Suenan las sirenas)

¡Ryder, menos mal que has llegado! Estoy muy preocupada;

y Chickaletta también. No deja de mirar al lugar

donde estaba la estatua. Descuide; encontraremos la estatua.

Skye, sobrevuela la ciudad y vigila.

¡A la orden!

No veo nada.

¿Cómo algo tan grande ha podido desaparecer tan deprisa?

Nos ayudaría saber por dónde marcharon los ladrones de estatuas.

Chase, ¿podrías buscar huellas con tus gafas térmicas?

¡Guau; gafas térmicas!

¿Para qué sirve? Las gafas detectan

el calor que desprenden, por ejemplo, las huellas,

aunque no estén a simple vista. ¡Ryder, he encontrado algo!

¡Un rastro! ¡Genial! ¿Hacia dónde va?

No lo sé; se pierde en la alcantarilla.

¿Ves esas marcas? Yo diría que alguien ha abierto esta tapa.

Vamos a investigar.

Chase, envía un dron a comprobar si hay algo extraño

en el alcantarillado. ¡Uh!

¡Dron!

¡Lanzamiento!

¿Qué camino debería seguir?

¡Por allí hay luz! Ese es el camino.

¡Mira, ahí está la estatua! ¡Sí!

Pero ¿por qué se mueve? ¡Jajajajajaja!

Alcalde Humdinger. Debí imaginarlo. ¡Ese hombre es una deshonra

para los alcaldes! -¡Cuando lleguemos a la guarida,

vamos a transformar esa estatua de la gallina en una estatua mía!

-Vale, también saldréis vosotros.

-¡Eh! No recuerdo haber invitado a la Patrulla Canina

¡a mi fiesta de las estatuas! Creo que el alcalde Humdinger

ha roto la cámara del dron. Pues... busquemos otra forma

de perseguirlo. ¡Hola, Ryder, colega!

Zuma,... Humdinger ha robado la estatua de Chickaletta

y quiere escaparse utilizando el sistema de alcantarillas

de la ciudad. Huesos. ¿Cómo puedo ayudar?

Ven aquí con tu aerodeslizador. ¡Al agua, patos!

Chase, envía otro dron para localizar a Humdinger.

¡Dron!

¡Lanzamiento!

¡Jo, aquí está muy oscuro! ¿Seguro que sabes el camino?

El dron sigue el rastro de Humdinger.

¡Lo encontraremos!

Parece que algo va mal.

¡Oh, oh! ¡Ryder, creo que los gatitos

están lanzando ovillos de lana!

¡Malas noticias; han derribado este dron también!

No pasa nada;al menos sabemos dónde están los gatitos.

Y donde estén ellos... estará la estatua.

Zuma, por aquí.

Este es el dron de Chase. Han estado por aquí hace poco.

¡Mira! ¡Algo brilla!

¡Seguro que es la estatua!

¿Eh? ¡No es más que un señuelo de cartón!

¡Nos han engañado! -¡Y que lo digas!

-¡Menuda patrulla de torpes! -¡Jajajajaja!

¡Sigamos esa risa!

-¡Jajajajajaja!

-Gatitos traviesos; ¡nada de peleas! Vigilad la estatua.

Creo que viene de aquella dirección.

¡Aaaaaaah!

¿Una entrada falsa? ¡Vaya!

Humdinger se ha tomado muchas molestias para engañarnos.

Pero no va a aguantar mucho más.

Ryder, ¿has encontrado ya mi queridísima estatua?

¡Seguimos buscando, alcaldesa! Gracias.

Por lo menos veo que todo este desastre

no ha afectado al apetito de mi Chickaletta.

-¡Jajajajajaja! -¡Silencio, gatitos!

¡Ryder, mira! ¡Están ahí!

¡Alcalde Humdinger, devuélvanos la estatua!

-¡De eso nada, Patrulla Canina!

-Nuestro plan funciona a la perfección.

-¡Jajajajaja!

-¡Coged una toalla; es la hora del baño!

-¡Nos vemos! -¡Jajajajaja!

-¡O no! Ya me he cansado de sus burlas.

¡Adelante! ¡Espera!

La corriente es muy fuerte; tanto que nos llevará fuera

de las alcantarillas. Hay que buscar un modo más seguro.

-¡Jajaja! ¡Esto conduce directamente hasta Ciudad Niebla!

-¡Ooooh! -¡Un cocodrilo!

-¡Marcha atrás, marcha atrás!

-¡Aaaaaah!

¡Ryder, el alcalde Humdinger y los gatitos están en problemas!

Chase, Skye, necesito que os preparéis para un rescate.

¡Pues claro! ¡Cuenta con nosotros!

-¡Aaaaaaah! -¡Abandonad el transportín!

¡Guau! ¡Red!

-¡Aaaaah!

-¡Esto es vergonzoso!

¡Buen trabajo, Patrulla Canina!

Asegúrese de limpiar bien las alitas.

Por su culpa están súper sucias. -¡Bah!

No sé como agradeceros que hayáis recuperado

esta preciosa obra de arte. Tranquila, alcaldesa Goodway;

y recuerde, si se le pierde una estatua solo tiene que avisarnos

Se me ocurre una idea para agradecéroslo.

Os invito a ti y a los cachorros a merendar con el señor Porter.

Todos: ¡Yupi! ¡Qué bien!

-¡Soy el alcalde; no tengo por qué limpiar estatuas!

-¡Venga, gatitos, nos vamos de aquí!

-¡Aaah! -¡Co, cocodrilo bonito!

-¡Eres un cocodrilo bonito! -¿Verdad que sí? ¡Por supuesto!

-Estoy limpiando; frota que te frota.