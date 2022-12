"EL FESTIVAL DE OTOÑO"

Cógelas.

Gracias, Chase.

¡Qué bonitas! Simplemente perfectas.

Justo a tiempo para el festival de otoño.

¡Mis manzanas son las más dulces de todas!

¡Me chiflan, me chiflan, me chiflan las manzanas, Yumi!

No te olvides de las calabazas. También me chiflan las calabazas.

Sobre todo en pasteles.

No alcanzo a coger más ramas. Yo sí que puedo cogerlas fácilmente.

¡Mira!

¡No, espera!

¡La cogí!

Pero Marshall, esa rama es muy...

¡Ah!

Elástica...

(GRITA)

Lo siento, Bettina.

¡Estoy bien!

¡Marshall! (RÍE)

¿Estás bien, Marshall?

¡Oh, no!

Lo siento, lo limpiaré todo.

No, no, Marshall, eso no es lo que me preocupa.

Es Bettina. Se comporta de un modo muy extraño.

Cuando actúa de ese modo, significa que va a cambiar el tiempo.

Eso no es bueno para mis manzanas.

¿Lo ves? Tormenta de nieve.

Las vacas nunca se equivocan.

¿Dices que viene una tormenta de nieve?

Si ni siquiera es invierno.

La fruta que no recojamos hoy se congelará

y no valdrá para el festival.

¡Uy, lechugas!

Hay que recoger toda la fruta antes de que llegue la tormenta.

Pero hay demasiada...

A nosotros tres solos nos llevaría mucho tiempo.

Menudo problema.

¡Ryder y la patrulla nos ayudarán!

¡Eso! ¡Venga!

(Música)

¡Ryder! ¿Qué hay, colegas?

La granjera Yumi nos necesita. Se acerca una tormenta de nieve.

Si no recoge la fruta antes de esta noche...

el festival de otoño será un desastre.

¡No os preocupéis!

¡No hay nada imposible para la Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina al centro de mando!

Tú la llevas. (LADRA)

(Mensaje)

¡Patrulla Canina al centro de mando!

El último en llegar la lleva.

¡Patrulla Canina al centro de mando!

¡Es Ryder! Una carrera.

Guarda eso.

Ahí va Rubble, a toda máquina.

Eso no vale.

(AMBOS) ¡He ganado!

¡He ganado!

(ORGULLOSA) ¡He ganado!

Patrulla canina lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan rápido.

La granjera Yumi necesita ayuda.

Llega una tormenta de nieve.

Si su puerto se congela,

toda la fruta de los árboles se echará a perder.

¡Vaya!

Tenemos que hacer algo rápido si queremos ayudarla.

¡Sí!

Yumi cuenta con nosotros. Marshall,

tú usarás el camión de bomberos para coger las frutas más altas.

¡A toda mecha!

Rubble, tú manejarás la excavadora para llevar la fruta

hasta el almacén y rápido. ¡Rubble a toda máquina!

El resto de la patrulla también puede ayudar.

Para esta misión voy a necesitaros a todos.

(TODOS) ¡Bien! ¡Yuju!

¡Patrulla canina, todos a una!

¡Patrulla Canina!

¡Patrulla Canina!

¡Marshall!

¡Patrulla Canina!

¡Rubble!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

¡Me encanta volar!

(Sirenas)

Ryder y la Patrulla Canina. ¡Genial!

Seguro que ahora podremos recoger parte de la fruta.

¡No, la recogeremos toda, granjera Yumi!

No nos dejaremos ni una manzana.

¡Eso! La Patrulla Canina rápida y eficiente.

Skye y Zuma, empezad con las calabazas.

¡Muy bien!

Vamos, Skye, pezuñas a la obra.

Marshall, acerca la escalera a ese árbol de allí.

¡Guau!

Nosotros seremos el equipo de recogida.

¿Y yo qué hago?

Encuentra una manera de transportar las manzanas ultrarrápido.

¡Claro, veré qué puedo hacer!

¿Y qué hago yo? No sé, busca algo qué hacer

y hazlo, Chase.

Me llevaré esas manzanas al almacén.

(Claxon)

Me voy a llevar estas cestas.

Más bien no...

Cojamos esta grande. -Vale.

¡Ey, chicos! ¿Necesitáis un poco de...?

¿Eh?

¿Ayuda?

Aquí soy un estorbo.

Me iré a ayudar a otro sitio.

¡Un canelón para la lluvia! ¡Perfecto!

Antes de tirarlo, reciclarlo. ¡Guau!

¡Aquí está Rubble! ¡A toda máquina!

-Patrulla Canina, todos a una. A por ellas.

Tiene que haber algo que pueda hacer.

(GRITA)

¡Marshall!

¡Las calabazas!

¡Ay, no!

(GRITA)

¡Marshall, cuidado!

¡Uy!

Marshall, ¿estás bien?

¡Estoy bien!

El naranja te sienta bien.

¡Oh, no!

Esto está hecho un desastre.

Chicos, así no es como trabaja la patrulla.

No nos hemos coordinado entre nosotros.

Chase, tengo el trabajo perfecto para ti.

¿Qué trabajo es, señor?

Necesito que te encargues de dirigir el tráfico.

¡Eso! A Chase se le dará muy bien dirigir el tráfico.

Porque... bueno...

es un perro policía.

¿A qué estamos esperando?

¡Patrulla Canina, todos a una!

El tobogán de Rocky ya está listo.

Cuando quieras, Ryder.

Antes de tirarlo, reciclarlo..

Buen trabajo.

Rocky, ve a traer el otro camión. (LADRA)

Rubble, llévatelas.

Adelante, Rocky.

Zuma y Skye, preparando las calabazas.

Tú, Zuma. Tira la tuya por la izquierda.

¡Vale!

¡Skye, la tuya por la derecha!

¡Recibido!

-¡Eso es!

(Música)

¡Oh!

¡Cuantas manzanas! ¡Yuju!

Está empezando a nevar mucho y aún quedan un montón de calabazas.

(PENSATIVO) Se me ocurre una forma muy rápida de trasportarlas.

Carrera de calabazas.

¡Chase, avisa a todos!

¡Carrera de calabazas!

¡Hasta el almacén, corredores!

¡Yuju!

(Risas, ladridos)

¡Gané!

-¡Uy!

Estoy bien...

(RÍE)

¡Esta es la última!

Chicos, lo habéis conseguido.

Lo hemos conseguido y justo a tiempo.

Ahora sí que ha empezado a nevar a lo grande.

Ryder,

tú y tus chicos lo habéis logrado.

Ahora podremos celebrar el festival de otoño.

No te preocupes por nada, Yumi.

Cuando tengas un problema solo tienes que avisarnos.

Yo declaro inaugurado el festival de otoño de Bahía Aventura.

(Vítores)

(Risas)

¡Oh, oh!

¡Marshall!

Cuidado...