Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Si hay algún problema en Bahía Aventura,

la Patrulla Canina lo va a solucionar.

Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

Ya está aquí, ya llegó la Patrulla Canina.

Ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una.

No hay nada que no pueda hacer.

Juntos lo conseguirán.

Todo bajo control.

Ya está aquí.

Ya llegó.

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA SALVA UN DIRIGIBLE"

¡Hala, capitán Turbot! Eso sí que es una pasada de...

¿Qué es eso?

Es mi nuevo dirigible, Marshall.

Lo he fabricado utilizando alta tecnología,

termómetro digital, barómetro,

indicador de velocidad del viento, y hasta una videocámara exclusiva

de verificación visual. ¡Guay!

¿Y para qué sirve? Sencillo, los datos

se descargan en el Flounder,

y así dispongo de información meteorológica.

-Pero ¿eso para qué sirve?

-Me indica cuándo va a cambiar el tiempo.

(Pitido)

(GRITA) ¡Ah, como ahora! ¡Viene viento de...! ¡Ay, ay!

Tranquilo, capitán Turbot, vamos a por usted.

Coged de las esquinas de la vela.

(LADRAN)

-Esperad, allá voy. ¡Ay, ay, ay!

Gracias, chicos, debo mejorar el dirigible.

-Hola, chicos, qué globo tan bonito.

En realidad, se llama dirigible.

¿Y qué son esos chismes que tiene?

-Eso no son chismes, son dispositivos digitales

de alta resolución para que el capitán detecte

los cambios en el tiempo.

-Un dirigible meteorológico, qué guay.

(Música)

Vaya, otra vez niebla.

Venga, chicos, vamos a Bahía Ventura de picnic,

que allí seguro que hace sol. Oh, qué injusticia.

Ojalá hubiera una manera de disipar la niebla de Ciudad Niebla.

(Música)

Sí, sí, perfecto para un picnic. ¿Eh?

(SILBA)

-Jovencito, ¿tú sabes algo de ese globo tan raro y enorme?

-No es un globo, es un dirigible. Es un invento del capitán Turbot.

Es para... Cambiar el tiempo.

-¿De verdad? ¿O sea que es posible modificar el tiempo con un globo?

-Eso ha dicho Rubble, y es un dirigible.

-Ahora entiendo que siempre haga sol en Bahía Ventura,

ese listillo ha debido de averiguar cómo se pueden espantar las nubes.

Pequeños, nuevo plan, vamos a robar ese globo meteorológico.

(MAÚLLA) -Vale, dirigible.

Cuando lo tengamos, convertiremos a Ciudad Niebla

en una ciudad donde siempre brille el sol.

(RÍE) Soy un genio.

Venga, Marshall, rellénala.

(LADRA) ¡Cañones de agua!

(Música)

¡Eh, un bebedero gigante! ¡Cómo mola!

-Qué va, colega, está claro que esto es...

Una piscinita. -¡Bien!

¡Genial! ¡Gracias!

-Qué fresquita.

-Escucha los maravillosos sonidos que hace mi dirigible, Wally.

(Música tensión)

No, no, querido Wally, te he dicho que no es un globo,

sino un dirigible.

-Muy bien, gatito.

Ven, amiguito, ven hacia aquí.

¿Pero qué pasa? ¡Gatitos, ayudadme!

(Música)

¡Uf! Y ahora nos llevaremos este invento a Ciudad Niebla,

y allí prepararemos un picnic perfecto sin nada de niebla.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

-Parece que hace un buen día para navegar.

¿Qué? Espera, ¿hay árboles en el cielo?

¡Y tampoco está mi dirigible!

(Móvil)

Ryder, mi magnífico globo... dirigible, se ha ido volando

arrastrado por el viento. ¿En serio?

Pero si aquí no hace viento.

Entonces, ¿cómo ha desaparecido mi dirigible?

(Música)

Se lo ha llevado el alcalde Hamdinger.

Vamos a por él.

No hay nada imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando.

(A LA VEZ) Ryder nos necesita.

¡Ay!

¡Ups!

(Ladridos)

Otra vez el último, bueno, las tortugas siempre van despacito.

(RÍEN)

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Ánimo, chicos, porque va a haber mucha acción.

El alcalde Hamdinger y sus gatitos catastróficos

han robado el dirigible del capitán Turbot,

hay que recuperarlo.

Chase, usarás tu gancho para tirar de él.

Chase siempre alerta.

Skye, irás volando hasta el dirigible para engancharlo.

A volar se ha dicho.

Muy bien, Patrulla Canina, todos a una.

(LADRAN)

(Música)

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

(RÍE) ¡Oh!

(Música)

Chase.

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

Skye.

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

(Música)

Mira, el alcalde Hamdinger y los ladrones de dirigibles.

Démonos prisa, Skye, vuela hasta allí y coloca el gancho de Chase.

(LADRA) ¡Alas!

(LADRA) ¡Gancho!

(Música)

Buen trabajo, Skye. Ahora, Chase, hacia atrás.

(Música)

¿Eh?

Eh, no podéis robarme el dirigible, lo estoy robando yo.

(RÍE)

(Música tensión)

Si tiras tanto, el dirigible se va a romper.

Será mejor que lo sueltes.

Oh, vale.

(LADRA) ¡Soltar gancho!

(RÍE MALICIOSAMENTE)

Oh, oh, oh.

Gatitos, ayudadme.

Esa oveja hará de contrapeso.

¡O tal vez no!

-Oh, oh, Ryder, el dispositivo del dirigible

me está indicando que una gran tormenta

llegará a la bahía en menos que canta un gallo.

Recibido, capitán Turbot.

Oh, oh.

(GRITA) ¡Ah!

Parece que el dirigible va a devolver a sus pasajeros a la bahía.

Skye, no pierdas de vista a ese dirigible a la deriva.

Tranquilo, no pienso quitarle la vista de encima.

(GRITA) -¡Ah!

Oh, no, no me digas que vamos hacia el puente.

-Ryder, tenemos un problema.

Ya lo veo, Skye.

Aterriza encima del dirigible a ver si consigues que dé la vuelta.

Manos a la obra.

O mejor... Patas a la obra.

Ryder, hemos despejado el puente. Oh, no, el viento.

-¡Socorro!

Tranquila, Skye, tengo otro plan.

Chase, tenemos que desviar el tráfico del puente,

saca los conos y el megáfono. Hecho.

(LADRA) ¡Cono!

(LADRA) ¡Megáfono!

Lo siento, amigos, el puente está cerrado,

se trata de una emergencia.

¡Socorro!

Marshall, Rubble, Rocky, Zuma, id hacia el muelle

y coged la vieja vela. ¿La que usamos para rescatar

al capitán Turbot? Exacto, y llevadla hasta el puente.

Rápido.

Muy bien, Chase, dile por el megáfono al alcalde Hamdinger

que se tire.

Alcalde Hamdinger, ya puede soltarse.

¿Soltarme?

Pero estoy muy alto. No se preocupe, le cogeremos.

(GRITA) ¡Ah!

¿Estoy en el suelo?

Ya puede abrir los ojos, señor alcalde. Está a salvo.

Ahora es el momento de devolverle el dirigible a su dueño.

¿No puedo quedármelo un ratito para cambiar el tiempo en Ciudad Niebla?

El dirigible solo registra los cambios del tiempo,

pero no puede modificarlo. ¿En serio?

Es decir, lo sabía.

-¿Qué? ¡Oh!

¿Eh?

Mi dirigible, te he echado de menos. -Ha hecho una buena excursión.

Pero parece contento de volver a casa.

-Gracias, Skye. Y gracias a la Patrulla Canina al completo.

Encantados de echar una pata, cuando nos necesite,

solo tiene que avisarnos.

(LADRAN)

Buenos perretes.

Mi dirigible dice que no hay viento, así que volveremos a tener

un día buenísimo en Bahía Aventura.

Oh, y no tan bueno en Ciudad Niebla.

Mi dirigible dice que está nublado y con riesgo de...

(Relámpago)

-Por supuesto, relámpagos, para no variar.

¡Pa-Pa-Pa-Patrulla Canina!

"LA PATRULLA SALVA EL CONCURSO DE CHILE"

(CANTA) "Somos perros vaqueros".

Eso es.

"Y esa nuestra fiesta es". Fiesta es.

"Yija". "Yija".

"Yiji". "Yiji".

(CANTAN) "Es la vida del vaquero, sí".

Bonita canción, chicos.

Gracias, la vamos a tocar esta noche en el concurso de Chile.

Todos están deseando saber qué ciudad prepara el mejor Chile.

-Está claro que es Bahía Aventura, por supuesto,

el chile del señor Porter está totalmente "chilecioso". (RÍE)

¡"Yija"!

-Venga, Chicaleta, vamos a visitar al señor Porter.

A lo mejor nos deja probar el chile más rico del mundo.

-Lo siento, alcaldesa Goodway, tendrá que esperar hasta esta noche

para probar mi chile. -¿Su chile, alcalde Hamdinger?

¿No debería estar preparándolo?

-Bueno, le diré que he estado practicando mucho para ganar

esta competición.

(Explosión)

(ESTORNUDA)

-Ah, señor Porter, ¿se encuentra usted bien?

-Estoy bien, pero... (ESTORNUDA)

La cocina ha estallado. (ESTORNUDA)

Y me he salpicado de chile. (ESTORNUDA)

Y los polvos de chile se me han metido por... (ESTORNUDA)

-¿La nariz? -Sí.

-Oh, pues qué pena, entonces Ciudad Niebla gana automáticamente.

-Oh, ni lo sueñe, el concurso termina a las seis de hoy, ¿recuerda?

-Hola, Ryder. Vengo a ayudarte.

A comer las chuches que se te caigan por el suelo.

(RÍE)

(Móvil)

Alcaldesa, ¿qué pasa?

El chile del señor Porter, eso pasa, está arriba, abajo,

y por todas partes, ha estallado la cocina.

-Oh, no, el chile no.

Vamos para allá, no hay nada imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando.

(A LA VEZ) Ryder nos necesita.

¡Uh! ¡Ay!

(GRITA) ¡Ay!

Marshall...

Gracias, gracias.

La función es todos los días. (RÍEN)

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por la rapidez.

La cocina del señor Porter ha explotado y ha perdido

todo el chile.

Pobre señor Porter.

Y ahora no puede parar de estornudar los polvos de chile,

pero por lo demás está bien. Qué pena que el chile no lo esté.

(RÍEN)

Tenemos que ayudarle para que pueda volver a cocinar.

Para esta misión necesito a Rocky,

tú tendrás que arreglar la cocina del señor Porter.

¡Luz verde y adelante!

Rubble,

tú usaras la excavadora para limpiar el chile que se ha esparcido.

Listo para excavar.

Muy bien, Patrulla Canina, todos a una.

(LADRAN)

(Música)

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

(Música)

Rocky.

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

Rubble.

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

(Música)

Qué bien, ya han llegado.

(ESTORNUDA)

Rubble, entra y empieza a limpiar todo el chile.

Ahora mismo, Ryder.

(LADRA) ¡Pala!

Rocky, comprueba los daños de la cocina.

Ahora mismo.

Pobre chile, no ha llegado ni al plato.

Malas noticias,

la placa de la cocina está rota y no tengo nada para reemplazarla

en el camión.

¿Cómo vamos a ganar con la cocina rota

y un chef que no para de... (ESTORNUDA)

-¿Estornudar?

Quizá el señor Porter no pueda cocinar,

pero puede darnos su receta y nosotros lo haremos.

¿En serio?

-Aquí está la... (ESTORNUDA)

La receta. Necesitáis algo de lo que he...

(ESTORNUDA)

Cocinar.

¿Qué tal si preparamos el chile al estilo vaquero?

En una buena hoguera.

Cocinar al aire libre le puede dar al chile un toquecito...

(ESTORNUDA) Muy especial.

-Con que al aire libre... Esa idea suena muy, pero que muy bien

para robarla. (RÍE MALICIOSAMENTE)

Alcalde Hamdinger, ¿va a cocinar aquí también?

Por supuesto, todo el mundo sabe que cocinar al aire libre

le da un toquecito muy especial al chile. (RÍE MALICIOSAMENTE)

-Parece que han estado metiendo el hocico en nuestras ideas.

Rocky, ¿eres capaz de fabricar algo como esto?

Claro, ya sé lo que necesitamos.

Rubble, utiliza la excavadora para hacer un hoyo.

Rubble, a toda máquina.

Skye, Zuma y Marshall, vosotros id a por leña.

Vamos. Claro.

-¡Sí!

Chase, no pierdas de vista a Hamdinger.

Con pericia defiendo la justicia.

(OLFATEA) Guau, la verdad es que huele bien.

(Música)

El tamaño es perfecto.

No hay basura por la zona y tenemos arena y agua, todo preparado.

(RÍEN)

El primer ingrediente, tomates. Vale, ¿y ahora?

-En la receta pone cebollas, un montonazo de cebollas.

-Aquí vienen las cebollas.

Oh, me están llorando los ojos.

No sabía que la comida te podía poner triste. (RÍE)

Ahora hay que removerlo, Rocky.

(LADRA) ¡Cuchara!

(Música)

Tío, eso huele superbien.

-Todavía no, Rocky, tiene que cocerse un ratito.

Jo.

Lo más difícil de hacer chile es tener que esperar para comérselo.

(RÍEN)

(Música)

Eh.

(LADRA) ¡Pinzas!

¡Uf! Bien hecho, Rocky.

Voy a arreglar esa pata para que no perdamos más tiempo.

(Música)

(OLFATEA)

¿De dónde ha salido este ovillo?

(OLFATEA)

(ESTORNUDA)

¿Chile en polvo? Peor.

(ESTORNUDA)

Gatitos.

No tengo la menor idea de lo que estáis hablando,

yo no veo ningún gato.

(MAÚLLA)

-¿Y a usted qué le parece que es eso que hay en ese árbol?

-Ah, ¿eso es un gatito?

(AMBOS) ¡Ah!

Rápido, Chase, la red.

(LADRA) ¡Red!

(Música)

Tranquilo, gatito pequeñito y precioso, te salvaremos.

(Música)

¿Qué estará tramando?

¿De dónde ha salido esa guindilla?

Es de los alimentos más picantes que existen.

(LADRA) ¡Cuchara!

Hay que sacar la guindilla, rápido.

Eso intento, pero no la encuentro.

Marshall, saca la pantalla de rayos X.

Buena idea.

(LADRA) ¡Pantalla de rayos X!

(Música)

Guindilla, bonita, bonita, bonita.

(RÍE) Pues parece que Bahía Aventura tiene muy mala suerte hoy.

¿Alguien quiere probar un poco de mi chile ganador?

-Oh, no, está delicioso.

Ahí está la guindilla.

Y ahí voy yo.

Más abajo,

a la izquierda,

bingo.

¡Uf!

Ay, está demasiado picante.

¡Ay!

No os preocupéis, si hay algo que se me da bien es la comida.

Necesitamos unos cuantos tomates.

Y orégano.

Y una chuche.

¿Eh?

Es para mí.

Me gusta acompañar el chile de algo crujiente.

(RÍE)

Voy a por el orégano. Y yo a por tomates.

(Triángulo)

Tiempo.

(Música tensión)

Muy bueno, aunque me resulta bastante familiar.

-Ah, bueno, eso será porque es una receta clásica.

(Música tensión)

Pero este...

Es el mejor chile que he probado en mi vida.

(RÍE)

¡Sí! ¡Bien! (RÍEN)

Es imposible. Habrán hecho trampas.

-Oh, alcalde Hamdinger, ¿ha usado usted chile de lata?

-Eso sí que es trampa.

-Vale, el chile me da igual.

(CANTA) -"Yija". "Yija".

"Yiji". "Yiji".

"Es la vida del vaquero, sí".

Sois unos perretes geniales. (ESTORNUDA)

(RÍEN)