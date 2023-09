Dino-Rescate: La Patrulla salva a un hum-saurio

# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema # en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina # lo va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, # Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó # la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó, # vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer.

# Juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control.

# Ya está aquí.

# Ya llegó. #

LA PATRULLA CANINA

"DINORESCATE. LA PATRULLA SALVA A UN HUM-SAURIO"

(Música)

Tengo ganas de saber la sorpresa del alcalde Hamdinger,

pero estoy muy cansado.

-Sí, Alex, Ciudad Niebla está un poco lejos.

¿Queréis jugar a algo para pasar el rato?

Sí, alcaldesa Goodway, me encanta jugar.

Jugaremos al veo veo.

Yo diré el color de una cosa

y vosotros tenéis que adivinar lo que es.

Vale. ¡Sí!

-Veo veo una cosita. Y es de color... Marrón.

(A LA VEZ) ¿Arena? -Sí.

Hay un montón de arena. Marshall, te toca.

Veo veo una cosita y es de color gris.

(A LA VEZ) Niebla. -Hay mucha niebla.

Vale, me toca.

Veo veo una cosita y es de color morado.

-Hola, alcalde Hamdinger. -Ya era hora de que llegaran.

Corran o no, cogerán sitio.

Hay un montón de invitados que quieren ver la inauguración

de mi nueva atracción.

Bienvenidos al safari de dinosaurios de Hamdinger.

Con dinos de verdad. -¿De verdad?

-Eso tengo que verlo.

¿Dinosaurios de verdad aquí?

Pero el único dinosaurio que hay aquí es esa estatua.

-Espere y verá. Vengan todos por aquí.

(CARRASPEA)

Damas y caballeros, niñas y niños, perro y gallina,

les presento a todos un auténtico dinosaurio.

-Oh, caramba, qué emoción.

(CARRASPEA) He dicho... ¡Un auténtico dinosaurio!

Dinosaurio, ven aquí.

(Pasos)

(MAÚLLA)

¿Ese dinosaurio ha dicho miau? (RÍE) -No...

Por supuesto que no.

Los dinosaurios no maúllan, sino que hacen ¡uh!

¿Verdad que sí, gatitos? Oh, dino, quiero decir... dino.

-Vámonos, Chickaletta. -Esperen. ¿Adónde van todos?

-No es de verdad.

No comprendo nada. ¿Cómo han sabido que no es de verdad?

Mis gatitos parecen un dinosaurio auténtico.

Oh, gatitos, volved al disfraz ya.

Hola, alcalde Hamdinger. Bonito falso dinosaurio.

Pongamos rumbo a Tierra Dino, Marshall,

a visitar a Rex y a llevarle unas chuches.

Ya voy, Ryder. Buen número cómico, alcalde.

¿Cómico? (RÍE)

Venga, ya lo hemos practicado. Haced...

(GRUÑE) (MAÚLLA)

-Oh, lo que necesitáis es aprender un poco de dinosaurios de verdad.

Yo sé de un sitio donde hay un montón.

En Tierra Dino. ¡Adelante!

-Hola, Rex, hola, Taylor. Hola, chicos, vamos para allá.

Con chuches. Qué ilusión.

-Gracias, Ryder, pero...

Nos vendría bien que nos echarais una garrita.

¿Sabías que Triceratops significa cara con tres cuernos?

-¿Y sabíais que los Triceratops

no pueden vivir en una caseta de perro?

(RÍE) Tranquila. Lo arreglaremos cuando lleguemos.

(Música)

(GRITAN)

¡Rex! ¡Taylor!

Hola, chicos. -Por aquí, Ryder.

¿Podréis arreglarla? Ningún problema, ¿verdad Rocky?

Ah, será más fácil si ese pequeñín deja de... lamerme.

¿Quieres comer algo?

Iré a buscar comida para ti al bosque.

Mientras yo jugaré con él.

¿Una carrera?

Preparados, listos...

(GRITA)

Eres muy competitivo. (RÍE)

Hemos llegado, gatitos.

Ahora busquemos a un dinosaurio que haga de profe.

Disculpe, ¿te importaría enseñar a mis gatitos a rugir como un dino?

(RUGE) (GRITA)

-¿Eso es un sí?

Hola, ¿nos echáis una garrita? (GRUÑE)

-¡Ay! (GRITA)

Escuchad, vosotros parecéis simpáticos.

Oh, no...

(GRUÑEN) (GRITA)

-Oh, yo me rindo.

Estos dinosaurios no nos quieren ayudar.

(GRUÑE)

-Eh, no está mal, gatitos. Eso suena como un rugido de...

(Música suspense)

¡Oh, un dinosaurio de verdad! Hola, amigo. ¿Te importaría bajarme?

(GRITA)

(GRUÑE)

(MAÚLLAN)

¡Socorro! ¡Socorro!

Ya está, Rex. Tu caseta vuelve a estar como nueva.

Pero no dejes que entren dinosaurios tan grandes.

(RÍE) Gracias.

(Llamada)

Hola, Taylor. ¿Va todo bien?

No mucho. Hay un dinosaurio en el pantano que necesita ayuda.

Se ha quedado atrapado y no puede salir.

¡Vamos para allá!

No hay dinosaurio imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, a la dinotorre. (A LA VEZ) ¡Ryder nos necesita!

(Música)

¡Marshall! -Ten cuidado.

¡Ay!

Ups, creo que debería llamarse tricera... plof.

(RÍEN)

¡Oh!

¡Hala!

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan rápido, chicos.

Hay un dinosaurio atrapado en el pantano

y tenemos que sacarlo de ahí.

Nunca había visto un dinosaurio como ese.

Me pregunto cuál será.

Está muy lejos para saberlo, pero hay que rescatarlo.

Para esta misión necesito a Zuma.

Usarás tu dinovehículo anfibio para entrar en el pantano

y ayudar al dinosaurio.

¡Al agua patos!

Y a Rex.

Como tú hablas su idioma,

te acercarás a él para intentar tranquilizarlo.

¡Al dinorescate!

¡Muy bien! ¡Patrulla canina, todos a una!

# Patrulla canina. #

¡Sí!

¡Zuma!

¡Rex!

(Música acción)

Llegáis justo a tiempo, Ryder.

El dinosaurio sigue en el pantano.

Rex, ¿entiendes algo de lo que dice?

Lo siento, Ryder, no lo entiendo. -Pero tú hablas su idioma, tío.

-Pues sí, pero creo que eso es un... gato.

(A LA VEZ) ¿Gato?

Son los gatitos de Hamdinger disfrazados de dinosaurio.

¿Qué es lo que habrán venido a hacer aquí?

(Maullidos)

Debemos salvar a los gatitos. -Yo te ayudo, Zuma.

-Subid, pequeñines.

-No hace falta que saltéis, yo os ayudo.

Dinogarra.

-¡Vamos, Zuma!

-Agarraos, gatitos, es hora de surfear.

Buen trabajo, chicos. Los gatitos ya están a salvo.

Bien, pero... ¿Dónde está el alcalde Hamdinger?

No lo sé, pero si sus gatitos están aquí, no puede andar muy lejos.

(GRITA)

¿Cómo se para este bicho?

Cuidado, mira por dónde vas. La nieve es muy resbaladiza.

(GRITA)

-Se ha roto el telesilla.

-Eh... ¿Qué ha pasado?

-¡Hala! ¿Eso es un dinosaurio?

-Desde luego, no es un quitanieves.

-Todo el mundo tranquilo, ya me encargo yo de esto.

Oh...

-Llévame contigo, por favor.

(GRITA)

-¡Guau!

Gracias por el salto, grandullón.

¿Un dinosaurio en Bahía Aventura?

Tengo que llamar a Ryder.

Venga, gatitos, subid y os llevaré a casa en un periquete.

(Llamada)

Hola, Jake.

Ryder, tienes que venir ya mismo.

Hay un dinosaurio en la montaña.

¡Un dinosaurio!

¡Es un braquiosaurio!

Y el alcalde Hamdinger está montado encima.

¡Ayuda!

-Si llega a la ciudad podría provocar graves destrozos.

No podemos permitirlo.

Chicos, necesito vuestra patrulla ayuda.

Un dinosaurio se dirige a Bahía Aventura.

¡Oh no!

Subid a los dinocamiones y nos vemos ahora.

¡Adelante!

(Música)

Vale, chicos, abrid bien los ojos para encontrar al dinosaurio.

¿Tú crees que podría ser peligroso?

¿Sabíais que un braquiosaurio puede llegar a medir 25 metros de largo?

Yo diría que superpeligroso.

-Qué pasada. La patrulla ha venido a ayudarnos.

-¡Ay!

Rápido, Rex, la dinogarra.

Te bajaré de ahí en menos que ruge un tiranosaurio.

O sea, ya.

¡Dinogarra!

-Gracias, colega. Qué garra tan chula tienes.

¡Bien hecho, Rex!

Ahora arreglaremos el telesilla. Rubble, endereza el poste.

Y Rocky, tú arreglarás el motor. Rubble a toda máquina.

Luz verde y adelante.

Llave de tubo.

¡Bien, salvados! Es un placer.

Hasta luego. De nada, adiós.

Así se hace, chicos.

Ahora tenemos que encontrar al braquiosaurio.

Ya sé, seguiremos sus enormes huellas.

¿Sus huellas? ¡Qué gua...!

¡Ay! ¿Estas?

¡Sigámoslas! ¡Vamos!

¿Es que no te detienes nunca? ¡Ay!

-Gracias.

-Eh, tienes hambre. Vale, pues mientras tú comes,

yo intentaré bajar de aquí. ¿Trato?

(GRUÑE)

Vaquita buena, por fa... No molestes al dino.

(GRITA) ¡Solo quería comer un poco!

(Sirenas)

Hola, granjero Al. ¿Ha pasado un dinosaurio por aquí?

No, pero sí el caballo más grande que he visto nunca.

-Oh, se va a caer el silo. Corre, Rubble, va a caer el granero.

¡Voy!

Rubble a toda máquina por partida doble.

Oh, ha faltado poco.

¿Pero para qué querría romper el silo?

Yo creo que el dinosaurio no pretende romper nada,

pero es demasiado grande para Bahía Aventura.

Por eso hay que llevarlo de vuelta a casa.

¡Vamos, chicos!

¿Qué pasa? ¿Quieres hacerte amigo de las avestruces?

(GRUÑE)

-Vale, mientras comparáis vuestros cuellos,

yo intentaré bajar de aquí de una vez por... No, no, no...

¡No hagas eso!

¡Oh, otra vez no!

Vale. Veo veo una cosita de color...

¡Verde! ¡Oh!

-¿Verde? ¿Ese arbusto?

¡Hala, sí que es algo verde! -¡Oh!

-¡Dejen paso!

(Sirenas)

Sí, parece que ha pasado por aquí.

Allí está.

Skye, usa el arnés para ayudar a Hamdinger

a bajar del braquiosaurio. Recibido, Ryder.

Los demás sigamos al dinosaurio.

Oh, no, es un dinosaurio volador. Oh, no, espera, ¡es un avión!

-¡Exacto! Arnés.

-Un poco más cerca, más cerca.

-Ryder, no he podido conseguirlo. El braquiosaurio va demasiado rápido.

Rex, hay que conseguir que deje de correr.

¿Podrás calmarlo? ¡Lo intentaré!

¡Escucha, grandullón! ¿Puedes parar?

Hola, ¿me oyes?

Espera, ¿adónde vas?

-No creo que Katie tenga una bañera de tu tamaño.

Se ha parado. Skye, es el momento.

¡Ah!

-Le tengo.

Genial, Skye. Sí, pero ya iba siendo hora.

Y allá va otra vez.

Cali, ¿has asustado tú al dinosaurio?

Ese dinosaurio se asusta por todo.

Vacas, avestruces y hasta gatitos.

Pero el muy cabezota se empeña en hacerse amigo de ellos.

-¿Amigos? Eso es.

El braquiosaurio solo está buscando amiguitos.

Solo tenemos que buscar a otro dinosaurio.

Pero primero hay que alejarlo de la ciudad.

Es verdad, Rubble.

Y creo que ya sé dónde podrá campar a sus anchas.

Qué raro...

(GRUÑE)

Oh.

Chickaletta, ¿me estás gastando una bromita?

-Ahí está.

Atención.

Acérquense para ver a la estrella del safari de dinosaurios

de Hamdinger, el Ham-dino.

-En realidad es un braquiosaurio.

-Lo he traído yo y yo le pondré nombre.

-Mirad. -Es enorme.

(GRUÑE)

Alcalde, el dinosaurio se va a asustar.

Quiero un selfie con él. -Mira aquí, mira aquí.

(GRITAN)

-¡Vuelvan a mi safari!

¡Eh, mi sombrero!

Corred, chicos, vamos tras él.

Caray.

Está en el puente. Vamos.

Alto, chicos, mirad.

Pesa tanto que el puente se caerá.

Chase, tienes que sacar a esos coches de allí.

Chase siempre dinoalerta. Megáfono.

Atención, conductores, el puente queda cerrado debido al dinosaurio.

Salgan de él con cuidado.

¿Qué hacemos ahora? El puente se derrumba.

Eh, ¿qué es eso? Parece un...

¡Un dinosaurio!

En realidad es el dinopatrulla.

Como el braquiosaurio busca a un amigo,

le pedí a Rocky que construyera uno.

¿Pero quién está rugiendo?

-Hola, chicos. (A LA VEZ) ¡Rex!

-Justo a tiempo, corre, el puente.

-Hola, chico. (GRUÑE)

(A LA VEZ) ¡Oh!

Venga, grandullón, volvamos a casa.

¿Qué ha dicho, Rex?

Dice que está muy contento de volver con sus amigos.

¡Ay!

Y ahora ha dicho que gracias. No hay de qué.

Cuando tengas un problema tamaño dino, haz grrrr

y vendremos. (RÍEN)

-¿Por qué tengo que limpiarlo yo todo?

La culpa es del dinosaurio.

Si lo tuviera delante ahora mismo podría decirle:

"Eh, límpialo tú".

(Pasos)

Oh, dino, amigo... ¿Hola?

¿Eres tú?