# Ya está aquí, ya llegó, la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema en Bahía Aventura

# la Patrulla Canina lo va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, Rocky,

# Zuma, Sky, ¡sí!, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó, la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer.

# Juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control. Oh, oh, oh.

# Ya está aquí. Ya llegó. #

LA PATRULLA CANINA

"LA PATRULLA SALVA EL CORREO"

(Bocina)

Solamente hay una cosa mejor que ir a la selva.

¿Y qué es?

Ir a la selva para celebrar el cumpleaños de Carlos.

¡Sí, eso es! (LADRAN)

¡Bien!

(LADRAN) Hola, Carlos.

Felicidades. "Thank you, muy friends".

¿Quieres ver la tarta que te hemos traído?

¿Has dicho tarta? Es mi postre favorito.

(RÍEN)

Ya se me había olvidado lo bonito que es este sitio.

Pero parece como si faltara algo.

¿Ah, sí? Sí.

La decoración para la fiesta.

¡Ah! "Fantastic".

Yo colgaré las cintas. ¡Guau! Dobles.

(Música de acción)

Así se hace, tío. Estás hecho todo un acróbata.

-¿Qué estás mirando, colega?

-Oh, "nothing". Solo esperaba ver al señor cartero.

Me tenía que traer mi regalo superespecial para Carlos.

-¡Uy! ¿Qué es? -No puedo decirlo.

Quiero que sea una sorpresa para todos.

-Te lo agradezco, Tracker, pero no lo necesito.

Ya estoy feliz al ver que estáis todos aquí para celebrarlo.

-Tranquilo, Tracker, el cartero siempre trae el correo a tiempo.

Sí, eso seguro. Tranquilo.

(GRITA) Debo ir con cuidado.

No quiero correr y perder el correo.

¿Puedes colgar este también? Claro que sí.

(LADRA) Alas.

(Música animada)

Estos colores son muy bonitos.

-Y nos orientarán en la oscuridad.

(RÍEN)

(Música animada)

¡Vaya! Mirad todas esas cintas.

"Thank you". ¿Y qué te parecen todos los globos?

Ah... Pues son muy... ¿invisibles?

(TODOS) ¿Eh? -Pero si estaban ahí.

Se los habrá llevado el viento. Tranquila, traeré más globos.

Habrá que soplar más.

(Chirrido)

¿Lo habéis oído? Es como si patinara una rueda.

Va a ser el señor cartero. (LADRAN)

(Música animada)

El misterio de los globos desaparecidos está resuelto.

Pero no el misterio de la desaparición

del señor cartero. ¿Dónde estará?

(GRITA)

Se me vuela el correo.

(GRITA)

Vaya, esto sí que es un problemón.

Debo llamar a Ryder.

(Teléfono)

(RÍE)

Hola, Ryder. El camión está atrapado en el barro

y el correo es en ese árbol.

Y creo que usted también se hunde. Vamos para allá.

No hay correo imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla canina, al patrulla bus.

(TODOS) Ryder nos necesita.

(LADRA)

(GRITA)

¡Atención! ¡Cuidado!

(GRITA)

Estoy bien. Me has salvado la vida.

(RÍEN)

(Música de acción)

(LADRAN)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir corriendo, chicos.

El pobre señor cartero ha tenido un viaje movidito

y se le ha atascado el camión. El correo está en un árbol.

¡Ah! ¿El correo? Uy, uy, uy.

El regalo de Carlos está dentro.

Y el correo importante de otras personas.

Para esta misión necesito a.... Chase.

Usa tu gancho para sacar del barro el camión del señor cartero.

Chase siempre a alerta.

Y, Tracker, tú usarás tus cables para bajar el correo del árbol.

Soy todo oídos y cables también.

¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

(LADRA)

# ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! Chase.

# ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# Tracker. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# Patrulla Canina. Patrulla Canina. #

(Música de acción)

Ahí está el señor cartero

y el camión está muy hundido en el barro.

En realidad, eso de ahí no es barro, son arenas movedizas.

El camión se está hundiendo. "That's bad".

-Es una pena lo del camión, pero el auténtico desastre

es que la gente no va a recibir su correo.

No se preocupe, nosotros nos encargaremos.

Sacaremos el camión de ahí. Ahora mismo, Ryder.

(LADRA) Gancho.

(Música de acción)

Vale, Chase, ¡tira!

(Continúa la música)

¡Bien! ¡Fantástico! Gracias.

Oye, Tracker, ahora ve a por esa bolsa.

Pensé que no lo dirías.

(LADRA) ¡Cables!

Lo tengo.

(SE ESFUERZA)

Pues no veo mi paquete. Tenía un envoltorio especial.

¡Eh! ¿Qué es eso de ahí arriba? Ese es. Bien.

(LADRA) Cables.

(GRITA) ¡No!

-¡Caramba! Conocía el correo aéreo,

pero no el correo simio.

Lo siento, Tracker. Iremos a buscarlo,

aunque no sea fácil encontrarlo en la selva.

Ya sé cómo hacerlo. Puedo escucharlo.

¿Escucharlo? Pero los paquetes no suenan.

Pues este sí.

(Música animada)

Y me está llamando ahora mismo. Seguidme.

(Música de tensión)

Monitos, ¿habéis visto el paquete?

(Música animada)

"Hi, snake". ¿Has visto un paquete?

(Continúa la música)

Eh, chicos.

¿Has encontrado el paquete?

No, pero todavía puedo oírlo, aunque ahora hay un eco,

un eco que se repite.

En este mapa pone que hay un cañón tras la colina.

Si hubiera caído allí, sonaría de esa forma.

(Música de acción)

"There is". Ahí está.

¡Ay, no!

Tú tranquilo, Tracker. Bajaremos al cañón y lo cogeremos.

Pero no podéis bajar ahí. Las rocas son peligrosas.

Pues tendrás que usar tu cable para bajar tú mismo.

(LADRA) "Great idea". Cables.

(Música de acción)

¡Oh!

(Continúa la música)

Mis cables son muy cortos. Vale, Tracker, tú aguanta.

Necesitamos ayuda aérea.

Así que necesitáis que ayude a Tracker a bajar más.

Vale, en seguida voy. A volar se ha dicho.

Ascensor bajando.

-Cuidado, Sky. Solo un poquito más.

(Música de acción)

Lo tengo. -Lo ha conseguido.

Buen trabajo, chicos.

Creo que os habéis ganado una gran fiesta.

(Música animada)

Muchas gracias a todos. Esto es genial.

-Chicos, gracias por ayudarme a salvar el regalo de Carlos.

Es nuestro trabajo.

Si tienes algún problema, solo tienes que avisarnos.

(LADRA) Sobre todo si hay tarta.

Menuda pintaza. -Todavía no.

Carlos tiene que abrir "his present".

-¡Hala! Yo también quiero verlo.

-¡Vaya! Me encanta la foto.

Qué marco más bonito. -Pero espera, hay más.

# Feliz cumpleaños. Es todo un honor

# que tú seas mi amigo y tu mascota sea yo.

# "Happy, happy birthday". Años cumples hoy.

# Tú mi amigo eres, yo tu amigo soy. #

-Amigos para siempre.

(TODOS) ¡Oh!

Qué canción más bonita.

¿Quién quiere un trocito? A mí no me preguntes dos veces.

(RÍE) Tampoco a los monos.

(RÍEN)

"LA PATRULLA SALVA A UNA RANA ALCALDESA"

Un poquito a la izquierda. No, no. ¿Eh?

Echa para atrás. Un poquito para adelante.

-Parecen pasos de baile.

-Perfecto y justo a tiempo. Tengo que ir a una reunión.

(Teléfono)

Perdona que te moleste, mi querida gallinita.

Capitán Turbot, ¿en qué puedo ayudarle?

-Eh, Rocky, mira el pozo que hemos puesto

para decorar el jardín. Qué guay. Un pozo mágico.

¿No estaría bien que el pozo mágico fuera de verdad

y que hiciera realidad nuestros deseos?

Sí, desearía que estuviera lleno de chuches.

(RÍEN)

Sí, claro encontraré a alguien para que deje muy limpito el muelle.

-Disculpe, alcaldesa. -Un momento.

-El columpio del parque se ha roto. Yo te lo puedo arreglar.

¡Bien! -Gracias, Rocky.

(Teléfono)

Hola. ¿Me están esperando?

Sí, vale, vale. Pero, ¿dónde he puesto...?

-Vaya, pues sí que tiene muchas cosas que hacer.

(BOSTEZA)

Me da sueño solo de verla. -¿Sueño?

Ya, yo no tengo tiempo para dormir.

¿No es verdad, pequeña ranita bonita?

Tú puedes pasarte el día tomando el sol.

Una grieta en el paseo. Madre mía. (BOSTEZA)

Hasta luego, alcaldesa.

Vaya, sí que trabajar duro para ocuparse de la ciudad.

Desearía que se tomara un descanso y se relajara al sol como tú, ranita.

(BOSTEZA)

¡Ups! Pues sí que debía de estar cansado.

Qué graciosa. ¿Por qué llevas un sombrero como el de la alcaldesa?

-Porque yo soy... la alcaldesa.

-Pero... si es una rana.

(CROA) -¿Qué?

Oh, cielos, es verdad.

Pues rana o no rana, tengo un montón de trabajo.

Llegó tarde a mi reunión.

Vámonos, Chickaletta.

No tengas miedo, Chickaletta.

Puede que esté diferente, pero sigo siendo tu mejor rana.

Amiga para siempre.

¡Chickaletta!

¡Vuelve!

-Está usted bien, señora alcaldesa?

-Mi adorada Chickaletta, ¿a dónde has sido?

Cali, pero cómo has crecido.

(GRITA)

-Alcaldesa Goodway, ¿está usted ahí abajo?

No puedo oír nada. Voy a llamar a Ryder.

Ryder, soy Rubble. En problemas. ¿Qué pasa?

El pozo ha convertido a la alcaldesa en una rana.

Luego ha ido tras Chickaletta

y ha caído en un agujero debajo de una piedra.

Tranquilo, Rubble.

No hay rana imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando.

(TODOS) Ryder nos necesita.

Salto de rana.

(RÍEN)

¡Cuidado! (GRITA)

Uy, debería mirar antes de saltar. (RÍEN)

(Música de acción)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por la rapidez, chicos.

El pozo mágico ha convertido a la alcaldesa en rana.

Y como ahora es pequeñita... ha desaparecido.

Tenemos que encontrarla y ayudarla a convertirse de nuevo en persona.

Para esta misión necesito a Chase espía.

Necesitaremos tu pantalla térmica

y tu capacidad de rastreo para ver dónde se ha ido.

Chase espía siempre a alerta.

También necesito a Rubble.

Usarás tu grúa para levantar la piedra

y cuando demos con la alcaldesa,

pedirás el deseo de que vuelva a ser humana.

Rubble a toda máquina.

Muy bien. ¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

# Patrulla Canina. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# ¡Guau! ¡Guau!

# Patrulla Canina. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! #

Vamos ya.

# Chase. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# Patrulla Canina. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# Rubble. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau!

# Patrulla Canina. Patrulla Canina. #

(Música de acción)

Se metió debajo de la piedra.

Pues aquí no hay nada. Solo un hueso con muy buena pinta.

¡Ñam!

Chase, mira a ver si está en los arbustos.

(LADRA) Pantalla térmica.

Solo hay una ardilla muy simpática. No hay ranas.

¿Y dónde puede estar?

¿Eso de ahí es un sombrero diminuto?

¡Ah! ¡Sí!

Ese es el sombrerito que llevaba la alcaldesa rana.

Sí que huele a rana,

y a la alcaldesa Goodway. Qué raro.

Se ha ido por allí.

Mira, Ryder, huellas de neumáticos.

Son muy finas para ser de un coche.

La verdad es que creo que las huellas son de un triciclo.

¿Y quién conduce un triciclo? Alex.

Sky, necesito que busques a Alex y su triciclo.

Puede que esté con la alcaldesa rana.

A volar se ha dicho.

(Música animada)

(GRITA)

¿Eh? Pero ¿de dónde sale ese ruido?

¡Oh! Una pobre rana.

Se habrá perdido. La llevaré al estanque.

-¿El estanque? No.

Llévame a Bahía Aventura. -El ruidito que hace es muy gracioso.

(CROA) -Ya estás en casa.

Adiós, ranita.

(CROA) Agua estancada.

Perdonadme, no sabía que este nenúfar estaba ocupado.

¿En serio? ¿Eso es lo que coméis?

Pues muy bien. Allá donde fueres, rana,

haz lo que vieres, rana.

(GRITA) ¡Oh! Ha sido fácil.

Es superasqueroso.

-Ryder, he encontrado a Alex. Se está alejando del estanque.

Recibido, Sky. Vámonos.

(Música de acción)

Alex, ¿está la rana contigo?

Ya no, la he llevado al estanque.

¿Cómo lo sabes? -Casualidad.

Sky, la alcaldesa rana está en el estanque. Ve allí.

¿Alcaldesa rana? Por eso es tan graciosa.

Bueno, ha sido divertido croar con vosotras,

pero tengo un montón de cosas que hacer.

¿Por dónde se va a la ciudad?

Mi madre. Seguro que nunca han conocido

a una alcaldesa de verdad.

¡Oh! ¡Sky!

(GRITA) Estoy aquí. Aquí.

-¡Oh! Un águila. ¡Oh no!

Alcaldesa rana Goodway, cuidado.

-(GRITA) ¡No!

(GRITA)

Ryder, un águila se ha llevado a la alcaldesa rana.

No la pierdas. Vamos detrás de ti.

Intenta que el águila la suelte y la cogeremos.

Eh, águila. A ver si me pillas.

(RÍE) -¡Bien! Soy libre.

Me caigo. Soy una alcaldesa, puedo arreglarlo.

(GRITA)

No sé si la alcaldesa va a caer en el estanque.

Yo me ocupo. Prepararé algo para que aterrice.

-Un poco a la izquierda. Ahora un poco a la derecha.

(RÍE) Hacia atrás. Una pizca delante.

(RÍE) Espero no equivocarme. Perfecto.

(RÍE)

Chickaletta, estás aquí.

Ser una rana es más duro de lo que pensaba.

Prefiero ser una alcaldesa, sin duda.

-Voy a pedir el deseo cuanto antes.

Deseo que la alcaldesa Goodway sea humana otra vez.

(Música suave)

Vuelvo a ser yo. Gracias, Rubble.

Chickaletta. Ryder. No hay de qué.

Si tiene algún problema, solo tiene que desearlo.

Menudo día. Vaya paliza.

(BOSTEZA) Necesito una siesta.

Eh, Rubble, Rubble.

¿Quieres jugar al fútbol? ¿Qué?

Claro.

¡Guau! He tenido un sueño muy raro.

-¿Dónde tengo la cabeza?

Se me ha olvidado el bolso y mi gallinita.

-¡Oh, no! No ha sido un sueño.

Alcaldesa Goodway, lo siento.

Volveré a pedir el deseo, se lo prometo.

-¿Perdona? ¿Qué deseo?

-Pues que... me alegro mucho de verla.

-Pero qué perrete más majo.

(RÍEN)

