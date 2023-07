(CANTA) "Somos perros vaqueros".

Eso es.

"Y esa nuestra fiesta es". Fiesta es.

"Yija". "Yija".

"Yiji". "Yiji".

(CANTAN) "Es la vida del vaquero, sí".

Bonita canción, chicos.

Gracias, la vamos a tocar esta noche en el concurso de Chile.

Todos están deseando saber qué ciudad prepara el mejor Chile.

-Está claro que es Bahía Aventura, por supuesto,

el chile del señor Porter está totalmente "chilecioso". (RÍE)

¡"Yija"!

-Venga, Chicaleta, vamos a visitar al señor Porter.

A lo mejor nos deja probar el chile más rico del mundo.

-Lo siento, alcaldesa Goodway, tendrá que esperar hasta esta noche

para probar mi chile. -¿Su chile, alcalde Hamdinger?

¿No debería estar preparándolo?

-Bueno, le diré que he estado practicando mucho para ganar

esta competición.

(Explosión)

(ESTORNUDA)

-Ah, señor Porter, ¿se encuentra usted bien?

-Estoy bien, pero... (ESTORNUDA)

La cocina ha estallado. (ESTORNUDA)

Y me he salpicado de chile. (ESTORNUDA)

Y los polvos de chile se me han metido por... (ESTORNUDA)

-¿La nariz? -Sí.

-Oh, pues qué pena, entonces Ciudad Niebla gana automáticamente.

-Oh, ni lo sueñe, el concurso termina a las seis de hoy, ¿recuerda?

-Hola, Ryder. Vengo a ayudarte.

A comer las chuches que se te caigan por el suelo.

(RÍE)

(Móvil)

Alcaldesa, ¿qué pasa?

El chile del señor Porter, eso pasa, está arriba, abajo,

y por todas partes, ha estallado la cocina.

-Oh, no, el chile no.

Vamos para allá, no hay nada imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando.

(A LA VEZ) Ryder nos necesita.

¡Uh! ¡Ay!

(GRITA) ¡Ay!

Marshall...

Gracias, gracias.

La función es todos los días. (RÍEN)

(Música)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por la rapidez.

La cocina del señor Porter ha explotado y ha perdido

todo el chile.

Pobre señor Porter.

Y ahora no puede parar de estornudar los polvos de chile,

pero por lo demás está bien. Qué pena que el chile no lo esté.

(RÍEN)

Tenemos que ayudarle para que pueda volver a cocinar.

Para esta misión necesito a Rocky,

tú tendrás que arreglar la cocina del señor Porter.

¡Luz verde y adelante!

Rubble,

tú usaras la excavadora para limpiar el chile que se ha esparcido.

Listo para excavar.

Muy bien, Patrulla Canina, todos a una.

(LADRAN)

(Música)

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

(Música)

Rocky.

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

Rubble.

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

(Música)

Qué bien, ya han llegado.

(ESTORNUDA)

Rubble, entra y empieza a limpiar todo el chile.

Ahora mismo, Ryder.

(LADRA) ¡Pala!

Rocky, comprueba los daños de la cocina.

Ahora mismo.

Pobre chile, no ha llegado ni al plato.

Malas noticias,

la placa de la cocina está rota y no tengo nada para reemplazarla

en el camión.

¿Cómo vamos a ganar con la cocina rota

y un chef que no para de... (ESTORNUDA)

-¿Estornudar?

Quizá el señor Porter no pueda cocinar,

pero puede darnos su receta y nosotros lo haremos.

¿En serio?

-Aquí está la... (ESTORNUDA)

La receta. Necesitáis algo de lo que he...

(ESTORNUDA)

Cocinar.

¿Qué tal si preparamos el chile al estilo vaquero?

En una buena hoguera.

Cocinar al aire libre le puede dar al chile un toquecito...

(ESTORNUDA) Muy especial.

-Con que al aire libre... Esa idea suena muy, pero que muy bien

para robarla. (RÍE MALICIOSAMENTE)

Alcalde Hamdinger, ¿va a cocinar aquí también?

Por supuesto, todo el mundo sabe que cocinar al aire libre

le da un toquecito muy especial al chile. (RÍE MALICIOSAMENTE)

-Parece que han estado metiendo el hocico en nuestras ideas.

Rocky, ¿eres capaz de fabricar algo como esto?

Claro, ya sé lo que necesitamos.

Rubble, utiliza la excavadora para hacer un hoyo.

Rubble, a toda máquina.

Skye, Zuma y Marshall, vosotros id a por leña.

Vamos. Claro.

-¡Sí!

Chase, no pierdas de vista a Hamdinger.

Con pericia defiendo la justicia.

(OLFATEA) Guau, la verdad es que huele bien.

(Música)

El tamaño es perfecto.

No hay basura por la zona y tenemos arena y agua, todo preparado.

(RÍEN)

El primer ingrediente, tomates. Vale, ¿y ahora?

-En la receta pone cebollas, un montonazo de cebollas.

-Aquí vienen las cebollas.

Oh, me están llorando los ojos.

No sabía que la comida te podía poner triste. (RÍE)

Ahora hay que removerlo, Rocky.

(LADRA) ¡Cuchara!

(Música)

Tío, eso huele superbien.

-Todavía no, Rocky, tiene que cocerse un ratito.

Jo.

Lo más difícil de hacer chile es tener que esperar para comérselo.

(RÍEN)

(Música)

Eh.

(LADRA) ¡Pinzas!

¡Uf! Bien hecho, Rocky.

Voy a arreglar esa pata para que no perdamos más tiempo.

(Música)

(OLFATEA)

¿De dónde ha salido este ovillo?

(OLFATEA)

(ESTORNUDA)

¿Chile en polvo? Peor.

(ESTORNUDA)

Gatitos.

No tengo la menor idea de lo que estáis hablando,

yo no veo ningún gato.

(MAÚLLA)

-¿Y a usted qué le parece que es eso que hay en ese árbol?

-Ah, ¿eso es un gatito?

(AMBOS) ¡Ah!

Rápido, Chase, la red.

(LADRA) ¡Red!

(Música)

Tranquilo, gatito pequeñito y precioso, te salvaremos.

(Música)

¿Qué estará tramando?

¿De dónde ha salido esa guindilla?

Es de los alimentos más picantes que existen.

(LADRA) ¡Cuchara!

Hay que sacar la guindilla, rápido.

Eso intento, pero no la encuentro.

Marshall, saca la pantalla de rayos X.

Buena idea.

(LADRA) ¡Pantalla de rayos X!

(Música)

Guindilla, bonita, bonita, bonita.

(RÍE) Pues parece que Bahía Aventura tiene muy mala suerte hoy.

¿Alguien quiere probar un poco de mi chile ganador?

-Oh, no, está delicioso.

Ahí está la guindilla.

Y ahí voy yo.

Más abajo,

a la izquierda,

bingo.

¡Uf!

Ay, está demasiado picante.

¡Ay!

No os preocupéis, si hay algo que se me da bien es la comida.

Necesitamos unos cuantos tomates.

Y orégano.

Y una chuche.

¿Eh?

Es para mí.

Me gusta acompañar el chile de algo crujiente.

(RÍE)

Voy a por el orégano. Y yo a por tomates.

(Triángulo)

Tiempo.

(Música tensión)

Muy bueno, aunque me resulta bastante familiar.

-Ah, bueno, eso será porque es una receta clásica.

(Música tensión)

Pero este...

Es el mejor chile que he probado en mi vida.

(RÍE)

¡Sí! ¡Bien! (RÍEN)

Es imposible. Habrán hecho trampas.

-Oh, alcalde Hamdinger, ¿ha usado usted chile de lata?

-Eso sí que es trampa.

-Vale, el chile me da igual.

(CANTA) -"Yija". "Yija".

"Yiji". "Yiji".

"Es la vida del vaquero, sí".

Sois unos perretes geniales. (ESTORNUDA)

(RÍEN)