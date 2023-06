#Ya está aquí, ya llegó, La Patrulla Canina#

#Si hay algún problema en Bahía Aventura

#La Patrulla Canina va a solucionar#

#Marshall, Ryder, Chase, Rocky, Zuma, Sky, sí acudirán#

#Ya está aquí, ya llegó, La Patrulla Canina#

#Ya está aquí, ya llegó vamos todos a una#

#No hay nada que no pueda hacer#

#Juntos lo conseguirán, todo bajo control#

#Oh, oh, oh, oh, oh, ya está aquí#

#Oh, oh, oh, oh, oh, ya llegó#

LA PATRULLA CANINA

Misión canina: la patrulla salva el concierto real

(AÚLLAN)

¡Qué ganas tengo de tocar con Luke Stars!

¡Va a ser «espatacular»!

¡Hola, Ryder! ¡Hola, alcaldesa!

¡Estamos entusiasmadas con el concierto!

¿A que sí, Chickaletta?

¡Es él! Le voy a pedir que me firme mi camiseta de Luke Stars.

-¡Muy buenas, Guauguauburgo!

-Y ahora salgo en una foto junto a mi ídolo musical.

¡Mi sueño hecho realidad!

-Bienvenido a Guauguauburgo, señor Stars.

-Para mi es un honor

(CANTANDO) ¡estar aquííí!

(CARRASPEA)

¡Por cierto! Luke, ellos son los gatitos reales.

-Y él es el Conde de Guauguauburgo.

Y él es mi mayordomo. -¡Eh, encantado de conoceros!

(CARRASPEA)

-¡Ay, se me había olvidado! Mi cachorrita real: Sweetie.

-¡Hola, Sweetie! Eres una cachorrita genial.

-¿Tú crees? Es verdad.

-Luke, sería un verdadero honor que tomara el té con nosotros

antes del concierto. -¡Guay!

(CANTANDO) ¡El té de las treees!

-Me encanta cuando habla y canta a la vez.

-¡Ah!

-¡Qué cetro de diamantes tan bonito!

-Parece un cetro, pero en realidad es un

(CANTANDO) micrófonooo. ¡Ja! ¿A que mola?

-Si consigo cantar a través de ese micrófono

todos pensarán que soy fabulosa y me coronarán reina.

Pero ¿cómo podría arrebatárselo?

-Luke, le acompañaré a sus aposentos.

-¿Podría acompañar yo a Luke a su cuarto, porfi, porfi?

Tú estás ocupado con tus cosas de conde.

-Muy bien, Luke, le avisaré cuando el té esté listo.

-Por aquí.

- ¡Un ascensor secreto! ¡Qué pasada!

-Este es tu vestidor especial.

Ah, quiero pedirte un favorcito.

¿Puedo hacerme una foto con ese micrófono tuyo tan brillante?

-Pues claro, (CANTANDO) Sweeetie.

-Gracias. Ay qué tonta, Se me ha olvidado la cámara.

-Tranquila te la haré con mi móvil.

¡Palo de selfie!.

¡Oh, no! ¡Parece que se ha ido la luz!

-Eh, aquí arriba! ¡Se ha ido la luz!

¡Eh, mi sombrero!

-¡Hora de cantar!

- ¿Hola, me oye alguien? ¡Me he quedado encerrado!

- Me pregunto por qué estará tardando tanto.

-Princesa, le he buscado en su habitación

y por todo el castillo ¡pero no está por ninguna parte!

-¿Dónde estará? -¡Oh, no! ¡Luke Star ha desaparecido!

-Sí, pero el show debe continuar (SOVOZ) y yo seré la estrella.

Voy a llamar a la patrulla canina.

(Teléfono)

Hola, señor conde ¿Todo listo para el concierto de esta noche?

Nos falta una cosa de suma importancia ¡Luke Stars!

No aparece por ningún sitio.

Oh, oh. ¡Iremos lo más rápido que podamos!

No hay cantante imposible para la patrulla canina.

Patrulla canina ¡al patrullavión!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¿Eh?

¡Marshall, cuidado! -¡Marshall, cuidado!

¡Chickaletta sí que sabe bien cómo dar el salto a la fama!

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Gracias por venir tan deprisa, chicos.

Tenemos que ir a Guauguauburgo. ¡Luke Stars ha desaparecido!

¡Qué contratiempo! ¡Pobre! ¡No!

La situación es muy seria.

Así que preparaos para una ¡misión canina!.

Perrobot, activa el modo invisible.

(AÚLLAN)

¡Hora de equiparse para una misión canina!

(AÚLLAN)

Atentos chicos.

La princesa invitó a Luke a tomar el té, pero él no apareció.

¡No es propio de él, Luke es muy educado!

Así es, ha desaparecido.

Hay que encontrarle y asegurarnos de que está bien.

Para esta misión necesito a Skye.

Usarás tu aerociclo para buscar a Luke desde el cielo.

¡Me encanta volar!

Y Rocky, tú buscarás a Luke a través de las paredes con el radar.

En el castillo hay habitaciones secretas.

¡Luz verde y adelante!

¡Muy bien! ¡Misión canina, todos a una!

#Patrulla canina#

#Guau, guau, guau, guau#

#Patrulla canina#

(AULLAN)

Perrobot, dale caña al acelerador.

(Música)

¡La patrulla canina! Me alegro tanto de veros.

Hola, princesa. Hemos venido en cuanto hemos podido.

Rocky, tú y yo buscaremos dentro del castillo.

Skye, tú buscarás por fuera. ¡Adelante!

¡Entendido, Ryder! ¡Vamos!

Me temo que no lo encontrarán jamás y yo seré el centro de atención.

Hay que buscar por todas las paredes y pasillos.

¡Radar!

No, no hay nada tras esa pared. Sigue buscando.

Skye, ¿tú has visto algo? Todavía no, Ryder.

¡Espera me parece que he visto algo! ¡Es su sombrero!

Está en una ventana de la torre este.

¡Buen trabajo, Skye!

El muro interior de la torre tiene que estar justamente ¡aquí!

Rocky escanea esta pared. ¡Caray, es un ascensor secreto!

¡Y ahí está Luke, encerrado en una habitación!

¡Bien hecho, Rocky!

Rubble, Skye, nos vemos en el patio del castillo.

Voy para allá, Ryder.

¡Pinza de construcción!

¡Mi sombrero de la suerte!

Gracias, patrulla canina, ¡me habéis salvado!

Quise avisaros, pero Sweetie se llevó mi móvil y me dejó aquí encerrado.

Esa Sweetie es muy traviesa... pero todo ha salido bien.

¡Ahora te llevaremos al concierto!

Público(AMBIENTE)

¡Si la patrulla canina no encuentra a Luke,

tendremos que cancelar el concierto!

Y ahora seré yo la que salve el concierto

gracias a mi fabulosa voz y todos se alegrarán tanto

¡que me nombrarán reina!

(AMBIENTE DE SORPRESA)

¿Sweetie? -¿Sweetie?

-¡Cómo se atreve a intentar sustituir al maravilloso Luke Stars!

-¡Oh, no! ¡Sweetie tiene miedo escénico!.

Ojalá hubiera alguna manera de arreglar todo este desastre.

¡Damas y caballeros aquí les traigo a Luke Stars!

(GRITOS Y VÍTORES)

Muy buenas, Guauguauburgo! Siento llegar tarde, Princesa.

-¡Oh! -¡Luke! ¡Bien!

Sweetie encerró a Luke en la torre

y le quitó el micro real y el móvil.

Yo no he cogido nada de eso.

-¿Seguro? -Ay, qué tonta.

Me olvidaba de que me lo prestó.

Y ahora me vais a prestar ¡esto!

¡Eh, mi micrófono!

-Si yo no puedo cantar con este micrófono ¡vosotros tampoco!

¡Skye, Chase! ¡Vamos a por el micro!

¡A la orden! ¡A la orden!

¡Misión canina, todos a una!

¡Allá vamos!

Se me da superbién esconderme.

¡Yo diría que no!

¡La patrulla canina no me detendrá!

(GRITA) Oh, oh...

¡Socorrooo!

¡Skye... ve y ayúdala!

¡Tirolina de succión!

Parece que esta vez nos han atrapado, Buzby.

Os agradezco de corazón que hayáis salvado el concierto real.

¡No hay de qué!

Si le apetece «rockanrolear», solo tiene que avisarnos.

¡A mí si que me apetece! ¡Rubble!

¡Y un, dos, tres, cuatro!

(CANTANDO)

#Quiero que te muevas te vas a divertir#

#Todos a bailar y el ritmo sentir#

#Perros y gatitos bailemos todos juntos#

#Que la música no va a parar oh oh oh que bien te lo pasas#

#oh oh oh diversión real diversión real#

Tengo que reconocer que canta de maravilla.

Misión canina: la patrulla salva a los amigos de la princesa.

¡Cómo me gusta venir a visitar a los animalitos

al patio de cuidados del castillo!

Pacientes reales: acercaos, por favor

Voy a echar un vistazo a vuestras pupitas.

¡Magnífico!

Me complace disponer de un lugar para poder curaros a todos, preciosos

Pronto estaréis bien y todos podréis volver a casa.

Y como habéis sido muy buenos pacientes...

¡Exacto! Chuches para todos.

Y ahora me voy a ver a la abuelita.

-¿Qué? ¿Vas abandonar el castillo?

¿Qué haremos sin ti, princesa?

-Oh, Sweetie, ¿me vas a echar de menos?

Volveré muy pronto, no te preocupes.

-No me preocupo en absoluto, ¡por fin me convertiré en reina!

¿Sabéis qué soy? (RELINCHA)

¡Eres un caballo! ¡Sí!

(RELINCHA) (RELINCHA)

¡Me toca! ¿Sabéis quién soy? (RUGE)

¡Yo, yo! ¡Ya lo sé! ¡Un pato! ¡No, espera! ¡Una mariposa!

¡Espera! ¡Un león!

¡Muy bi...! (ESTORNUDA)

Imitar a un felino también me da alergia.

Buzby, ahora que el trono del castillo está vacío,

por fin seré la reina.

A partir de ahora quiero que todos me llaméis

«su alteza real, la gran cachorrita imperial».

-Este trono es para personas.

¡Tú, mayordomo!

¿Son esas las hamburguesas que he pedido para comer?

¿Qué, comida para perros? ¡Puaj!

Tú caballero, hazme una reverencia.

¡Qué maleducado! Te digo que hagas una reverencia

¿De qué sirve ser reina si nadie me obedece?

Buzby tenemos que encontrar a alguien que me haga caso.

¡Ya sé!

¡Mis nuevos súbditos reales!

Debéis hacer todo lo que os ordene vuestra reina.

¡Hamburguesas! ¡Por fin!

Súbditos, os ordeno que me las traigáis.

¡No, no, no! ¡Traédmelas a mí!

¡Por qué no me hacéis caso?

-¡Pero bueno! ¿Cómo habéis podido entrar al castillo?

¡Fuera, fuera, fuera!

¡Gatitos, no! ¡Esperad!

Todo va mejor de lo previsto, Buzby.

Con tanta confusión conseguiré lo que deseo

y lo que deseo es...

Ah, perfecto.

-¡Esperad, gatitos reales! ¡Volved!

(GRITA)

Madre mía, menudo desastre, ¡Me han dejado colgado!

Pero tengo una solución.

¡Soy un perro-toro! ¡Un bulldog!

(Teléfono)

Hola, señor conde.

Siento molestarte Ryder, tienes que ayudarnos, por favor.

¡Los animales han tomado el castillo!

¡Vamos para allá!.

No hay castillo imposible para la patrulla canina.

Patrulla canina, ¡al patrullavión!

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Ay! (GRITA)

Soy una bola de jugar a los bolos.

¡Patrulla canina lista para entrar en acción, señor!

Hay problemas en Guauguauburgo, chicos.

Los animales han tomado el castillo.

¡Esta misión es una ...

(TODOS) ¡Misión canina!

Perrobot, activa el modo invisible.

(AÚLLAN)

¡Hora de equiparse para una misión canina!

(AÚLLAN)

Atentos, chicos.

Los animales se han colado en el castillo.

Hay que controlar la situación antes de que haya algún herido.

Como el Conde que está colgando de una gárgola.

¡Qué contrariedad!

Para esta misión necesito a... Skye...

Usa tu aerociclo para rescatar al conde.

¡Me encanta volar!

Y a Chase, usarás tu reja láser

para encontrar a los animales que se hayan perdido

por el oscuro castillo.

¡Chase siempre alerta!

¡Muy bien!... ¡Misión canina, todos a una!

(AÚLLAN)

Perrobot, dale caña al acelerador.

(RIE) Tanto desconcierto es muy entretenido.

Skye, ve a ayudar al conde. ¡Entendido!

Chase, saca fuera a los animales.

¡Ahora mismo! ¡Oh!

Bonita sonrisa, chicos, pero tengo que entrar ¡Tirolina!

¡Patrulla canina estoy aquí!

-¿Le echo un cable? -¡Muchas gracias amable cachorrita!

-¡De nada!

-¡No tan rápido!

¡Reja láser!

¡Eso es, hipopótamo!... Y ahora, sígueme.

¿Eh? Oh, oh.

Ryder, el hipopótamo ha caído por una trampilla secreta.

¡Avisaré a Rocky!

Escucha, Rocky usa el radar para encontrar al hipopótamo.

¡Vale!¡Radar!

No veo nada.

¡Ahí está! ¡Y está atrapado! Mmm, Ya sé cómo rescatarlo.

Buen salto, colega, aunque me has salpicado un poquito.

¿Dónde están mis súbditos?

Hay que encontrar a los cocodrilos. ¡Vamos!

La patrulla canina siempre intenta arruinar mis planes.

Pero, Buzby aún tenemos la corona. Solo tengo que salir de aquí.

¡Que no se acerquen los cocodrilos!

¡Cañón deagua!

¿Os apetecen unas hamburguesas?

Chase, Marshall va para allá con los dos cocodrilos.

¡Marshall... por aquí!... ¡Por la trampilla secreta!

Bien, creo que ya están todos, Un trabajo espléndido, Ryder.

Gracias, señor conde.

Pero, ¿cómo lograron los animales colarse en el castillo?

Mucho me temo que fue cosa de Sweetie.

Ella los trajo hasta aquí de alguna manera.

¡Ryder, chuches para animales!

¡Ajá!¡Lleva puesta la corona! -¡Y pienso quedármela!

¡Buzby! ¡Nunca me alcanzaréis!

Sky, síguela desde el aire. Chase, ven conmigo.

¡Misión canina, todos a una!

Hay que bloquear los callejones

y llevar a Sweetie de vuelta al castillo.

Tendrás que utilizar tu reja láser.

¡Buena idea, Ryder!

Oh, oh. ¡Ya no me quedan más rejas!

Eso es, bonito. ¡Volvamos al castillo!

-¡No hagas esooo!. ¡Nooo!

¡El elefante no podrá salir de ahí si no le ayudamos!

¡Creo que se está hundiendo!

Zuma... compruébalo.

¡Equipo de buceo!

Ryder, se está hundiendo en el barro.

¡Hay que actuar deprisa!

¡Elefante, no nos hundiríamos si me hubieras hecho caso!

Chase, necesitamos tu colchoneta inflable

¡En tres, dos, uno, ahora!

¡Colchoneta!

¡Genial! Buen trabajo, perretes.

¡Sweetie quiere escaparse con la corona!

¡Es mía! ¡Mía! ¡Ah!...

¡Princesa! Hola, Su alteza. Y ¿quién es esta?

Ella es la abuelita pingüino.

Se quedará en el patio de cuidados hasta que se le cure el ala.

Patrulla canina, gracias por ayudar a mis amiguitos, los animales.

No hay porque darlas, princesa.

Si tiene algún problema, solo tiene que avisarnos.

Y aquí estoy yo encerrada de nuevo

¿Qué? ¿Comida para perros? ¡Puaj!

(Música)