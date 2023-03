"LAS CACHORROSIRENAS SALVAN A LOS TURBOT"

(SUSPIRA) Ay...

¡Oh! ¡François!

¡La luna, el sol! ¡Rápido!

¡La luna se está yendo mientras el sol está saliendo!

Digo, el sol está luneando. Digo, la luna está saliendo.

Digo... ¡Es la Sire-Luna Mágica!

-Está muy bonita, pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo?

-¿Es que no te acuerdas?

Es la única vez que las cachorrosirenas

salen del agua para jugar. La última vez que hubo Luna Mágica,

Skye y Zuma se convirtieron en cachorrosirenas mágicamente

y pudieron rescatar a un bebé de sirena

y después volvieron a ser perros cuando la Luna desapareció.

"Oui, oui", suena muy...

-He decidido documentarme sobre estas criaturas marinas tan raras

para el periódico de "Criaturas marinas".

-Entonces yo haré las fotos. ¡Ah!

(RÍEN)

Pues a mí me gusta empezar las cosas con un selfie, claro.

-Sigue mirando. ¿Un calamar?

(HUELE) -Creo que mejor me voy a concentrar en hacer las fotos.

-¡François! ¡Nos hundimos! ¡Cierra! -Eso intento.

El agua tiene mucha fuerza.

(SUSPIRA ALIVIADO) -Mira, hay que limpiar el suelo.

-"Oh là là!", ¿pero qué es eso? -No lo sé.

Solo veo un color rosa brillante. François, llama y pide ayuda.

-¡Mayday, mayday!

(Golpe)

-Nada. Todas las señales están bloqueadas

por culpa de tanto... rosa.

(Música)

(Canticos)

¿Eh? ¿Qué son esos cánticos? ¿Chicos? Tendré que ir a investigar.

Parece que vienen de la bahía.

Pero estoy seguro de que venían de aquí...

Ah, eras tú... ¿Eras tú la que cantaba?

¡Eh! ¿Pero qué haces?

¡Yuju! ¡Miradme! ¡Soy un cachorrosirena!

¡Qué cola más guay! ¡Eh, espérame!

¡Yuju! ¡Es como volar! ¡Oh!

Pero... tiene que ser un sueño.

¡Yuju!

Oh... Qué raro. Parecía que cantaban.

¿Has oído eso, Marshall? ¿Marshall?

¡Marshall!

Oh, oh... ¿Dónde estará? ¡Ryder!

Eh... ¡Marshall ha desaparecido!

Voy a ver dónde está, Skye.

(SORPRENDIDO) ¡No puede ser!

Parece que está en mitad de la bahía.

Marshall, ven aquí, Marshall. Hola, Ryder.

¿Tú también estás en mi sueño? ¿Sueño? Esto no es un sueño.

Au... Eso me ha dolido.

Vaya, soy un cachorrosirena de verdad.

¡Marshall!

Skye, Marshall se ha convertido en un cachorrosirena

y el paw pad no llega hasta el fondo del mar.

Oh, no...

Cuando se convierta en un perro normal otra vez

va a tener que nadar demasiado hasta la orilla.

Lo sé, pero le encontraremos.

No hay bahía imposible para la Patrulla Canina.

¡Patrulla canina!

¡Al centro de mando! (TODOS) ¡Ryder nos necesita!

(LADRA) -¡Uy! ¿qué?

¡Yija!

-(RÍE) No es por ahí, Rubble.

-Ah, perdón. Gracias, Skye.

Eh, Marshall no está.

Bueno, al menos esta vez no se tropezará en el ascensor.

¡Ah!

Gracias por sustituir a Marshall. (RÍEN)

(Música)

¡Patrulla lista para entrar en acción, señor!

Siento haber roto vuestro sueño reparador.

A nosotros ya no hay nadie que nos repare.

(RÍEN)

Tenemos que darnos prisa.

Marshall se ha convertido en un cachorrosirena.

(TODOS SORPRENDIDOS) ¡Ah!

Es última posición conocida

antes de que perdiera la señal en el fondo del mar.

Tenemos que encontrarlo antes de que salga el sol

y se convierta en un perro normal.

Zuma, tú y yo iremos en tu submarino a buscarlo.

¡Al agua, patos!

Rocky, prepara tu remolcador para traer a Marshall hasta la orilla.

Luz verde y adelante.

Muy bien, Patrulla Canina, todos a una.

(LADRAN)

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Sí, bien!

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

(LADRA)

¡Zuma! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Rocky! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Patrulla Canina! ¡Patrulla Canina!

(Música)

Activando chaqueta salvavidas.

(Música)

Activando chaqueta salvavidas.

(Música)

El último en llegar se moja. Eso es lo que me da miedo.

Aquí es donde perdimos la señal de Marshall.

¿Por qué las cachorrosirenas se llevarían a Marshall de aquí?

Zuma, hora del submarino.

Pensaba que nunca lo ibas a decir, Ryder.

(LADRA) ¡Submarino!

(Música)

Quédate en la superficie, Rocky. Tranquilo.

Cuando se trata de no mojarse, Rocky sabe apañarse.

¡Socorro! ¡Socorro! -¡Socorro!

¿Eh? ¿Ese es Marshall? ¡Oh!

No, es solo un pececito.

Es la campana de buceo del capitán Turbot.

Aquí es donde querías traerme.

Oh, están atrapados y queréis que les ayude.

¡Ay...! ¡Ay!

¡Ah!

Estoy bien.

Bonita cola, tío. Gracias, Zuma.

Ryder, menos mal que habéis venido.

El capitán Turbot y François están atrapados por una babosa marina.

(LOS DOS) ¡Socorro!

Zuma, vamos a acercarnos un poco más.

Rocky, necesitamos tu gancho. Ya mismo voy.

(LADRA) ¡Gancho!

(Música)

Vale, Marshall, ¿puedes engancharlo?

Pero es que no encuentro nada donde poner el gancho.

La babosa la está cubriendo entera. Pues habrá que despertarla.

Lo intentaré, Ryder.

Vamos, chicos, a despertarse.

¡Vamos!

(Canticos)

¡A despertarse! ¡Vamos, todos arriba! ¡Dormilona!

¡Guau! ¿Lo estás grabando? Es totalmente increíblemente genial.

Ni siquiera Rubble se resiste a las cosquillas.

(RÍE) ¡Sí, funciona!

Vale, Marshall, pon el gancho ahora.

Pero no se puede... El asa esta rota.

Tenemos que arreglar la campana de buceo bajo el agua.

Eh... Muy buenas. ¡Uh!

¡Sí! ¡Vaya, me encanta el agua! ¡Está tan mojada!

Rocky, la campana de buceo está rota.

Ah, sí. Lo siento, Ryder. Estoy en camino.

Creo que podré arreglarlo.

(LADRA) ¡Pegamento!

(LADRA) ¡Pinzas!

Mira, Ryder, para ellas lo que hacemos es magia.

Creo que aguantará.

(TODOS) ¡Yuju! ¡Bien!

-Gracias, Ryder. Sin vosotros seguiríamos atrapados.

Y sin las cachorrosirenas. Ellas nos trajeron hasta aquí.

Si nos necesitáis, decid: "Ayuda, ayuda", y vendremos.

¿Podemos jugar ya con ellos, porfa, Ryder,

porfa, porfa, porfita, porfa, podemos?

Pues claro que sí. Habéis sido unos buenos perretes.

(RÍEN)

Bueno, eres el primero en ver

el documental de las místicas y míticas cachorrosirenas.

"¿Lo estás grabando? Es absolutamente increíblemente genial".

Quitaste la tapa del objetivo, ¿no? -Pues claro que sí.

François nunca se equivoca. -Oh, ¿nunca?

Solo tenemos el audio de François discutiendo conmigo.

-No, no, no. Eres tú el que está discutiendo conmigo.

-Qué peli tan chula. Me gusta.