# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

# la Patrulla Canina!

# Si hay algún problema,

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# va a solucionar.

# ¡Marshall, Rubble, Chase

# Rocky, Zuma, Skye,

# sí, acudirán!

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó

# la Patrulla Canina!

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

# vamos todos a una!

# No hay nada que no pueda hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control,

# oh, oh, oh,

# ya está aquí,

# oh, oh, oh,

# ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

"Caballeros al rescate.

La Patrulla salva un torneo".

Princesa, gracias por invitarnos a ver el torneo.

Nos apetece mucho.

Es un placer que hayáis venido todos.

A mí me encantaría poder participar en el torneo,

llevar una lanza y montar a caballo.

Pero es demasiado peligroso para una princesa.

Os esperare en el castillo y cuando acabe

yo misma le entregaré el Guantelete dorado al vencedor.

-Una idea excelente, princesa.

Venga, vamos a sentarnos. ¡Sí!

-Será superdiver. -Seguro.

Me extraña que a la princesa le den miedo ver el torneo.

¿Sí? Ella nunca ha sido miedosa.

(Música)

Tíos, esto va a ser una pasada.

Gentes de Guauguauburgo,

démosle un aplauso a los primeros participantes.

Sir Howard de Hopkinton

y Sir Nigel de Oinkingville.

-Y yo también participo.

(TODOS) ¿Zarpi?

-Pero tú ya no eres caballero, no puedes participar en el torneo.

-Las reglas dicen que si uno quiere competir puede hacerlo.

-Saludos, Guauguauburgo.

La futura ganadora del torneo ha llegado.

-(PÚBLICO) ¡Oh!

(Trote)

-Yo también.

(CARRASPEA)

Y deseo competir.

-Cuantos más participantes, mejor será el torneo.

Caballero, ¿cuál es su nombre?

-Solamente revelaré mi identidad

si consigo ganar el torneo.

-Entonces nunca sabremos cuál es.

Nadie vencerá al mejor caballero de todos: yo.

-Cuando haya ganado,

todos estarán tan asombrados que me nombrarán reina.

(RÍE)

-Participantes,

den una vuelta a caballo para saludar a nuestro público.

Pero Zarpi no tiene caballo.

-Ajá. Lo siento, Zarpi,

las reglas dejan claro

que los participantes deben montar un corcel.

-Pero yo tengo un corcel.

¡Chispazos!

(Rugido)

-¡Un dragón!

-A mí los dragones no me dan ningún miedo.

Pienso demostrarle a todo el mundo que soy una jinete de primera.

(Música)

-Sweetie es una rival demasiado dura.

Me encargaré de ella.

(Relincho)

-¡Ah!

-¡Sweetie! -¡Sweetie!

-¡Ha! Ahora ya no parece tan peligrosa.

¡Eh!

¡Ah!

¡Bájame de aquí!

-¡Eh!

Devuélveme a mi Chispazos, pedazo de ladronzuela.

-Ryder, esto es un desastre.

El dragón de Zarpi se lleva a la perrita real.

Tranquilo, salvaremos a Sweetie y arreglaremos la pista.

No hay torneo imposible para la Patrulla Canina.

Caballeros al rescate, al centro de mando del castillo.

(TODOS) Ryder nos necesita.

(LADRA)

¡Ay, ay!

¡Uy, ay! ¡Marshall!

¡Cuidado! ¡Ay, ay...!

Lo siento, pero peso como un tonel.

(RÍEN)

(Música)

(LADRAN)

Caballeros listos para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

El dragón Chispazos se ha llevado volando a Sweetie.

¡Socorro! Y hay que arreglar la pista.

Para esta misión necesito a...

Skye,

usa el helicóptero para buscar a Chispazos

y llevar a Sweetie hasta tierra firme.

¡A esta dama le encanta volar!

Y a Rubble.

Usa tu camión y tu bola de demolición giratoria

para poner los toneles en su sitio.

Rubble a toda máquina.

Y a Rocky.

Usa tus herramientas y arregla la pista del torneo.

Luz verde y adelante.

¡Muy bien!

Caballeros al rescate, todos a una.

(Música)

# Patrulla Canina. #

(RÍE) ¡Yuju!

# Patrulla Canina. #

(LADRAN)

# ¡Skye! #

Vamos allá.

(RÍE)

# ¡Rubble! # (RÍE)

Menos mal que habéis llegado rápido, caballeros al rescate.

Skye, ¿los has encontrado ya?

De momento no veo al dragón ni tampoco a Sweetie.

Sigue buscando y avísanos en cuanto veas algo.

Ahora, Rubble, pon los toneles en su sitio.

Los recogeré y los pondré de pie.

Vaya, este poste está roto.

Lo arreglaré con las herramientas que hay en mi camión.

Antes de tirarlo, reciclarlo.

Buen trabajo, Sir Rocky y Sir Rubble.

Skye, ¿has encontrado al dragón a la fuga?

Todavía no, Ryder.

Lo estoy buscando por toda la ciudad.

¡Sí! Veo el aliento del dragón.

-¡Ay, no! Chispazos, basta.

-Ryder, he encontrado a Chispazos,

pero se ha puesto a dar vueltas

y no puedo acercarme para rescatar a Sweetie.

Intenta distraerlo, Skye.

¡Ah!

(Helicóptero)

¿Me los dejas, por favor?

Gracias.

Chispazos,

¿a que parecen dos nubecitas gigantes?

¡Ven a por ellas!

-Más despacio, te lo ordena tu futura reina.

¡Ah!

-Ya te tengo.

-¿Eh?

¡Ay!

-Eh...

Tiene que haber una forma más fácil de ser reina.

Ya he tenido suficientes aventuras por hoy.

La futura reina se retira.

¡Oh! Qué bien me conoces.

-Parece que solo quedan dos participantes.

Zarpi y el Caballero Misterioso.

Se otorgará un punto por cada prueba.

La bandera verde vale un punto;

la roja, bueno, cero puntos.

-Empezaré yo.

(LADRA) Tenazas.

(Rugido)

-Un punto para Zarpi.

Caray, Zarpi, lo haces muy bien.

No, Chispazos,

tienes que esquivar los toneles, no tirarlos.

-Cero puntos para Zarpi.

Oh, acababa de ponerlos de pie.

Un punto para Zarpi.

-Excelente, esa cuerda no durará mucho.

Se romperá en cuanto la toque el Caballero Misterioso.

(RÍE)

No podrá ganarme si pierde esta prueba.

-Que entre el Caballero Misterioso.

-Zarpi solo ha ganado dos pruebas.

-Seguro que el Caballero Misterioso gana las tres y el torneo.

-Eso ya lo veremos. ¡Ha!

(Música)

-¡Viento! -(TODOS) Oh, oh.

-Un punto para el Caballero Misterioso.

-¡Bien, Caballero Misterioso! -¡Sí!

(Música)

-¡Cuidado!

-¡Uh! Ballesta.

-Otro punto para el Caballero Misterioso.

-Bien, Caballero Misterioso. -Muy bien.

-No permitiré que me gane.

No después de haber cortado la cuerda de la última prueba.

-¡Alto! La cuerda está rota.

-¡Ah!

-¡Hala! Da vueltas sin parar.

-Ha salido por los aires. Eso va contra las normas.

-¡Oh no!

¡Va a caer sobre Zarpi!

Yo le salvaré.

(LADRA) Catapulta.

Oiga, Conde,

la cuerda estaba bien cuando revisamos la pista.

Zarpi fue el último que se acercó a ella.

Seguro que ha sido él.

Eso no importa

porque el ganador es...

¡El Caballero Misterioso!

-(TODOS) ¡Yuju! -¡Fíjate!

-Ha estado fantástico, Caballero Misterioso.

Por favor, descúbrase.

(TODOS) ¿La princesa?

(Aplausos)

-¡Sí, bien!

-¡Sorpresa!

Soy el Caballero Misterioso.

Gracias, Ryder y caballeros al rescate

por salvar el gran torneo.

No hay de qué, Su Alteza.

Cuando un caballero malo haga de las suyas,

solo tiene que avisarnos.

Y, además, no he pasado ningún miedo.

-Su Alteza, es usted tan valiente como una estupenda princesa.

El Guantelete dorado es suyo.

-Aún puedo robar el Guantelete.

¡Tenazas!

¡Ay!

(Rugido)

¡Oh! ¡Espera! ¡Chispazos!

"Caballeros al rescate.

La Patrulla salva a las crías de dragón".

(Música)

Caballeros, ¿estáis listos?

Estamos listos, Su Alteza.

¡Que comience el juego del escondite!

Diez, nueve...

Rocky, por aquí. Ocho.

Siete. -Rubble, por aquí, colega.

¡A toda máquina!

Seis,

cinco.

-Me esconderé arriba.

¡Adiós!

(RÍE) -Deberíais saber ya, chicos,

que se me da genial jugar al escondite.

Espero que encontréis un buen sitio donde esconderos.

Lo intento, lo intento.

¿Dónde me escondo?

Ya casi no quedan sitios.

(Pitido)

¡Ay!

¡Ay!

Ah... ¡Ay!

¡Guay! La princesa nunca me encontrara aquí.

(RÍE)

Tres,

dos,

¡uno!

Quien no se ha escondido tiempo ha tenido.

¡Os encontré!

¡Os encontré!

(RÍE) Qué divertido.

¡Te encontré!

Y a ti también, Ryder.

Hala, sí que se le da bien el escondite.

-Princesa, aún no ha encontrado a Marshall.

-Cierto. ¿Marshall?

Sal ya, sal ya, sal ya de tu escondite.

(RÍE) (RÍE)

Yo paso un montón de jugar al escondite.

Es un rollo porque la princesa siempre gana.

Mira, crías de dragón.

¡Oh!

Casi nunca salen de las tierras de los dragones.

¿Qué estarán haciendo aquí?

-¿Ves, Duque?

Para atrapar a los dragones

hay que poner un cebo de algo que les guste.

¡Nubecitas!

No es para ti, Garrafael.

-Buen truco, Zarpi.

Una pena que tu mascota gigante vaya a espantarlos a todos.

-¿Qué decías?

Yo soy el mejor entrenando dragones.

Y también atrapándolos.

Quieto, Chispazos.

-Muy bien.

Ahora que tengo una familia de dragones

podré conquistar el castillo

y ser el rey de Guauguauburgo.

-¿Me dejas pilotar?

Porfi, porfi, porfi.

-No digas sandeces.

El rey seré yo, así que pilotaré yo.

-Vale, espero por tu bien

que no te vea la mamá de los dragones.

-¿Hay una mamá dragón?

-Por supuesto que sí,

y dicen que tiene mucho carácter.

-Eh... Pensándolo mejor, ya me subiré luego al dragón.

Vamos, Garrafael.

-Tus deseos son órdenes, Duque.

¿Una mamá dragón con carácter?

Debo avisar a la princesa de sus planes.

(Rugido)

Quiero que la princesa me encuentre pronto,

ya llevo un buen rato aquí.

Quien no se ha escondido tiempo ha tenido.

Te encontré.

Ha ganado, princesa.

Yo la declaro la reina del juego del escondite.

Muchas gracias, Ryder.

¿Os apetece que echemos otra partida?

-Princesa, princesa.

-¿Qué ocurre, Sweetie?

-El Duque y ese pilluelo de Zarpi han secuestrado dos crías de dragón.

-Oh, no. Pobres dragoncitos.

-Su madre se pondrá furiosa cuando se entere de todo esto.

(Rugido)

Sí, ese rugido es de mamá dragón.

Tranquila, Su Alteza,

no hay dragón imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando del castillo.

(TODOS) Ryder nos necesita.

Ay,

¡Ay!

Ten cuidado, Marshall.

¡Ay!

Os presento al rey de los torpes.

(RÍEN)

(Música)

(LADRAN)

Caballeros listos para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, chicos.

Zarpi ha secuestrado a dos dragoncitos.

Y nosotros debemos rescatarlos.

Pero hay que tener cuidado,

su madre también los está buscando.

Para esta misión necesito a Chase.

Usa tu megáfono de dragón para hablar con Zarpi

y lograr que se detenga.

Caballero Chase siempre alerta.

Y a Skye.

Utiliza unas nubecitas y tus ganchos

para atraer hacia nosotros a los dragoncitos.

¡A esta dama le encanta volar!

Muy bien.

Caballeros al rescate, todos a una.

(Música)

# Patrulla Canina. #

¡Yuju!

# Patrulla Canina. #

(Ladridos)

(AULLA) ¡Au!

# ¡Chase! #

(AULLA) ¡Au!

¡Uh!

# ¡Skye! #

(Música)

A lo mejor me quedo a estos dragoncitos para mí solo,

el mejor caballero de todos: yo.

Debería tener mi propio ejército de dragones.

¿Queréis salir?

Pues no.

Os está bien empleado por escupir fuego

y derretir todas las nubecitas.

Detente ahora mismo, Zarpi.

Deja en paz a esos dragones, por favor.

Olvídalo.

Los atrapé yo y son míos.

-¡Eh, dragoncitos!

¿Tenéis hambre?

Venga, saltad, podéis hacerlo.

(Rugido)

-¡Ay! Ah, eh...

¡Eh!

Chispazos, ayúdame.

(Sirenas)

(Rugidos)

(Rugido)

Socorro, que alguien me ayude.

(Sirenas)

Ya vamos, Zarpi.

Caballeros,

os necesito a todos para el rescate.

(TODOS) Vamos para allá, Sir Ryder.

Oh no, Ryder,

van a estrellarse contra el tronco de ese árbol.

Skye, ¿enseñas a volar a los pequeñines?

Me encantaría.

Piloto automático.

Alas de dragón.

Bien, amiguitos,

tenéis que hacer lo que yo haga.

Moved las alitas así.

¡Eso es! ¡Muy bien!

-Más rápido, más rápido.

(Sirenas)

(Rugido)

Oh, no.

Se están acercando demasiado a esas rocas.

Menos mal que estamos aquí.

Ya te digo.

Rubble, aplasta las piedras y despeja el camino.

Bola de demolición a toda máquina.

(Música)

Bien hecho, Rubble.

Zuma lanza tu salvavidas

para girar y frenar la carretilla.

Sí, jefe.

Lanza salvavidas.

Está frenando. ¡Así se hace!

¡Uf!

Casi nos caemos.

(Rugido)

(Sirenas)

(Rugido)

Oh no,

la mamá dragón cree que queremos hacer daño a sus crías.

(Rugido)

Atención, todos atrás.

Si sigue haciendo eso,

se romperán las rocas

y la carretilla caerá por el acantilado.

No, no os vayáis,

salvadme.

Chispazos, sálvame.

No, Zarpi, deja de saltar.

¡Ah!

¡Ah! ¡La carretilla!

(Rugido)

Rocky, lánzale tu gancho y coge la carretilla.

Voy.

(Rugido)

Salvaré a tus crías, mamá dragón.

Gancho.

-Moved las alas, moved las alas.

¡Bien!

-¡Me caigo!

Chase, ahora tú.

(Sirenas)

Red dragón.

¡Ah!

¡Ah!

Ay, ah...

Mucho mejor.

(RÍE) Ni yo mismo lo había expresado mejor.

Todo limpio de nubecitas pegajosas.

¡Oh! De nada, bonitas.

(Rugido)

-¿Dónde estás, Chispazos?

¡Chispazos, sácame de aquí!

Gracias por nada.

No hay de qué, mamá dragón.

Recuerda,

si tus crías se quedan atrapadas en una carretilla,