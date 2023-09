# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

# la Patrulla Canina!

# Si hay algún problema,

# en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina

# va a solucionar.

# ¡Marshall, Rubble, Chase

# Roccky, Zuma, Skye,

# sí, acudirán!

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó

# la Patrulla Canina!

# ¡Ya está aquí,

# ya llegó,

# vamos todos a una!

# No hay nada que no pueda hacer,

# juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control,

# oh, oh, oh,

# ya está aquí,

# oh, oh, oh,

# ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

"Caballeros al rescate"

"La patrulla salva a un dragón medio dormido"

He metido una chuche canina en la catapulta, Rubble.

Preparados, listos y ¡ya!

Yo la cojo.

Lo siento, Chase. Lanzaré otra.

¿Estás listo, Marshall?, esta es para ti.

Pero Rubble, yo estoy más lejos.

Tú no te muevas de ahí, apuntaré hacia ti.

Preparados, listos y ¡ya!

No, me he pasado. La cojo.

¡Guau! -Increíble.

-¿Puedes lanzar otra más?

Mejor mañana, perretes, porque ya es la hora de dormir.

¿Ryder, puedo quedarme un poquitín más para practicar?

Quiero aprender a usar mejor la catapulta.

Un poquito más, pero no te acuestes muy tarde.

Gracias, Ryder. -Buenas noches, Ryder.

-Buenas noches, Ryder.

-Los malvaviscos están riquísimos, ¿no, Garrafael?

(GRAZNA) -Y Arrby,

¿se habrá vuelto a caer del dragón ese cachorro torpe?

-Aquí estoy y no me he caído.

He soltado para seguir andando porque el ejercicio es bueno.

(GRUÑE)

-Quiero encargarte que me consigas una cosa,

un escudo de valor incalculable

que me conducirá hasta el Caldero Ronquidos,

forma parte de mi plan para derrocar a mi prima la princesa

y convertirme en el rey de Guaoguaoburgo.

-Y yo seré Sir Arrby, el más fuerte caballero de toda la ciudad.

Nómbreme caballero otra vez, porfi, porfi.

(GIME)

-Tus ojitos de cachorro no funcionarán conmigo, espero.

¿Cómo vas a ser un fuerte caballero,

si no puedes ni controlar al dragón?

-Sí que puedo. Chispazos, ven aquí.

(GRUÑE)

¿Va a venir?, Sí. Por supuesto que va a venir.

(GRAZNA) Vamos, Garrafael.

¿Ese dragón glotón se ha comido tus malvaviscos?

(GRAZNA)

(Música)

-¡Guau, tenazas!

Chispazos, siéntate.

Creo que todo de encontrar

la manera en la que Chispazos me obedezca.

Para ti.

(ERUCTA)

-Buenas tardes, su alteza.

¿Está lista para ir a la estación de tren?

-¿Nos acompañas, Sweetie?

Vamos a por una mercancía muy valiosa.

-¿Valiosa?, un tesoro. Venga, pues vamos.

(Música)

(GRUÑE)

Ahí está el escudo. ¡Guau, tenazas!

Prepárate, Chispazos.

Ahora no, primero me subo a tu lomo y luego te doy el malvavisco..

Ahora, muévete para que pueda lanzar el escudo hacia el asiento.

Quieto, que voy a saltar. ¡Guau, tenazas!

¡Socorro!

-Traigo noticias terribles, princesa.

Un dragón y un cachorro se han llevado el escudo.

-Seguro que son Arrby y Chispazos. Qué traviesos.

-¿He venido hasta aquí solo por un escudo?,

hay muchos en el castillo.

-Pero en este escudo hay un importante mapa grabado.

Un mapa que muestra el camino hasta el Caldero Ronquidos.

-Si ese caldero cae en manos equivocadas,

ocurrirán grandes desgracias.

Princesa, necesitamos a los Caballeros al rescate.

Otra vez, será cuestión de puntería.

(BOSTEZA) (RONCA)

(Teléfono)

Hola, conde. ¿Cómo van las cosas por ahí?

Las cosas van muy mal.

Nos han robado un escudo, el escudo del mapa del Caldero Ronquidos.

¿El Caldero... (BOSTEZA) Ronquidos?

Un caldero mágico que escondieron los caballeros de antaño.

Al llenarlo con agua del embalse y calentarlo con fuego de dragón,

sale neblina mágica que duerme a la gente.

Quien se llevara el mapa está buscando ese caldero.

Vale, vamos para allá.

Patrulla canina, al Patrullavión.

(BOSTEZA) -Es de noche.

Venga, Rubble. Levántate.

Oh no, me quedé dormido y no he podido seguir practicando.

Ryder, cachorros. Menos mal que habéis venido.

Vamos a encontrar ese caldero, conde.

-Oiga, ¿de verdad esa niebla hace que la gente se quede frita?

-La leyenda dice que si el caldero se llena con agua del embalse

y luego se calienta con fuego de dragón,

aparece una niebla mágica que hace que la gente se quede frita.

Por eso antiguos caballeros la escondieron en una cueva.

Si está escondida, ¿cómo lo encontraremos?

Solo sabemos que esos caballeros

comenzaron a buscarlo en un lugar llamado Fanrock.

Muy cerca del Bosque Real.

Entonces, iremos hasta allí.

No hay caldero imposible para La Patrulla canina.

Caballeros al rescate, al centro de mando del castillo.

¡Ryder nos necesita!

Marshall, Rubble, cuidado.

Lo siento. (BOSTEZA)

Los caballeros también necesitan dormir.

(RÍEN)

(Música)

Caballeros listos para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, caballeros.

Tenemos que encontrar el Caldero Ronquidos antes que Arrby.

Lo primero que debemos hacer

para encontrarlo es ir hasta Fanrock en el Bosque Real.

Para esta misión necesito a:

Skye,

ve a buscar Fanrock y encuéntralo para empezar nuestra búsqueda.

A esta dama le encanta volar.

A Rubble, usa tu camión para despejar el camino

porque lleva muchos años sin usarse.

Rubble a toda máquina.

Pero también los necesito a los demás,

si no encontramos pronto el caldero,

el reino estará en peligro.

¡En marcha!

Muy bien, Caballeros al rescate, todos a una.

(Música)

# Patrulla canina #

# Patrulla canina #

(AÚLLA)

¡Skye!

(AÚLLA) ¡Sí!

¡Rubble!

(AÚLLA)

(Música)

Skye, ¿has encontrado ya Fanrock? No, todavía no.

Espera, si está ahí. Sobrevolaré la zona para que me veáis.

Así se hace, Skye. Tíos, hay tres caminos.

Sin el mapa, no sabemos cuál de ellos nos lleva hasta la cueva.

Pero esos árboles están talados o les faltan las copas.

Parece la obra de un dragón. Rubble, despeja el camino.

Ahora mismo, Ryder.

(Música)

Ryder, mira lo que hay en esa roca.

Es el dibujo de un caldero. Vamos por el buen camino.

¡Mirad! (GRUÑE)

Arrby y Chispazos también lo han visto.

Debemos vigilarlos cuando entren en la cueva

para que no cojan el caldero.

Rubble, tú ve por un lado y Skye que vaya por el otro.

Los demás, seguidme hasta la cueva.

¡Entendido, Ryder!

-Seguro que el caldero está muy cerca.

Ahí está, el Caldero Ronquidos.

Lo usaré para dormir a todos los habitantes del castillo,

me haré con el trono y seré el rey.

-Buen plan, pero ese caldero es súper grande,

no podrás llevarlo hasta ahí tu solito.

-Tú comenzarás al dragón para que lo haga.

Si eres capaz. -Claro que soy capaz.

¡Chispazos, ven aquí! Mira lo que tengo.

-Parece que es aquí.

Vamos, chicos.

Debemos impedir que se lleven el caldero.

¡Chispazos, mira que rico!

(GRUÑE)

(Golpe)

Arrby y el duque. No os mováis.

-Upsi. -¿Upsi?

-Chispazos, sácanos de aquí.

Ryder, un desprendimiento ha bloqueado la entrada de la cueva.

Intentaré detenerlo con mi catapulta.

¡Guau, catapulta!

¡Oh no, he fallado!

¡Alto!

A cubierto, chicos.

¡Oh no! Tranquilo, Rubble.

Tú ve a rescatar a Ryder y a los demás y yo iré tras Chispazos.

Ya voy, amigos.

Ryder, chicos, ¿dónde estáis?

Estamos aquí, Rubble.

Aguantad amigos, que ya llego.

¡Guau, bola de demolición giratoria!

Gracias, Rubble. ¿Viste hacia dónde se fueron?

Skye los está persiguiendo.

Skye, ¿sabes dónde están Arrby y Chispazos?

Si, Ryder. Van hacia el embalse.

Chispazos,

ve hacia el embalse para que podamos llenar el caldero de agua.

(GRAZNA)

Oh no, Ryder. Tengo malas noticias.

Princesa, Arrby se ha liado con el duque de Nuvastown.

¿Mi primo está detrás de esto?

Sí, han llenado el caldero con agua del embalse

y si dejan hacia Guaoguaoburgo. -Qué malísimas noticias.

Si logran calentar el caldero con fuego de dragón,

aparecerá una neblina que nos hará dormir a todos.

-Creo que sé dónde aterrizarán. Ven conmigo, Busby.

(GRUÑE)

-Aterricemos ahí.

-Os pillé. (RÍE)

Sé lo que estáis tramando y yo quiero mi parte.

Nombradme reina o avisaré a los Caballeros al rescate.

-Te equivocas, Sweetie. No eres rival para nosotros.

¡Dragón, calienta el caldero! -Chispazos, ¡fuego!

-Ya está, ¿ahora qué? -Chispazos, ¡aletea!

(OLFATEA)

-¿Lo ves, Sweetie? Te dije que no eras rival para nosotros.

(RÍE)

(BOSTEZA) (RONCA)

(BOSTEZA) (BOSTEZA)

-¡Funciona!, cubriremos el Castillo de neblina,

la princesa se echará a dormir

y así yo seré el rey de Guauguauburgo.

(Música)

Skye, ¿puedes ver esa niebla? La veo, Ryder.

Los habitantes de la ciudad se están quedando dormidos.

(Música)

Y también la princesa y el conde.

No podemos entrar en la ciudad. Si nos alcanza la niebla,

nos quedaremos dormidos.

-Ya nada impedirá que me convierta en el rey de la ciudad.

Chispazos, llévame al castillo. -¡Alto ahí, duque!,

Chispazos es mi dragón.

-Ahora soy el rey duque y tú no eres el único

que sabe cómo controlar un dragón.

(GRAZNA)

(GRAZNA)

(RONCA)

Ryder, ten cuidado, la niebla. Atrás todos, chicos.

Vaya, estamos atrapados.

-El pronóstico es nublado con posibilidad de ronquidos.

-¡Yo me ocuparé!

-¡Bien hecho, Skye! (AULLAN)

Bien pensado, Skye.

Podemos abrir un camino entre la neblina.

(RÍE) Pronto este trono será mío,

me lo voy a pasar de maravilla ahora que soy el rey.

Sobre todo ahora que tengo un dragón a mi disposición.

(GRAZNA)

(GRUÑE)

(GRAZNA)

¡No, no! Al castillo se va por allí.

(GRUÑE) Chispazos se aleja del castillo.

Entonces nosotros llegaremos antes que ellos.

Ryder, tenemos más problemas.

El caldero está en un tejado cerca de aquí,

cerca de la torre del reloj.

Y Sweetie también está allí dormida,

podría caerse en cualquier momento.

Marshall, Rocky, subid hasta ahí para rescatarla y tapad el caldero.

¡Hecho! ¡Allá vamos!

¡Guau, escalera!

(Música)

Ya está, la niebla ya no podrá salir.

Sweetie, despierta. -¿Qué?

Gracias.

-Ryder, he tapado el caldero y Sweetie está bien.

(GRAZNA)

-¡Haz algo, haz algo!

-Dijiste que tú también sabías controlar a Chispazos.

Vale, ¡guau, tenazas!

¡Oh, no, recoger tenazas!

Uf, menos mal que volamos por encima de la niebla.

(Música)

(BOSTEZA) Pero a Chispazos le está afectando.

-¡Socorro! -¡Socorro!

-¿Qué le pasa a Chispazos? Yo diría que ha olido la niebla.

Arrby y el duque están en peligro. (BOSTEZA)

Ojalá sonara una alarma que los despertara a todos.

Rubble, es una gran idea.

Chase, sube a lo alto de la torre del reloj,

haremos que suenen las campanas a través de tu megáfono dragón.

Será la alarma más potente de todo el mundo.

¿Pero cómo lo haremos? El reloj todavía no ha marcado las 12.

Rocky, tú tienes un imán. Está guardado en mi camión.

Bien, usaremos el imán para mover

las manecillas del reloj hasta las 12:00.

¿Y cómo llevaremos el imán hasta ahí arriba?

Usando tu catapulta.

Los demás nos preocuparemos de que el dragón no se duerma.

¡No te duermas, Chispazos, despierta!

(BOSTEZA)

-¡Ya os tengo!

-Todo esto es culpa tuya, caballero de pacotilla.

-No, es tuya, rey de pacotilla.

-Ryder, el duque y Arrby controlan al dragón dándole malvaviscos.

(BOSTEZA)

-Me lo tengo merecido por hacerle caso a un perrito.

(RONCAN)

Gran rescate, Skye.

Ahora nos ocupamos del dragón dormido.

¡Guau, salvavidas!

¡Bien! (RONCA)

Rubble tiene el imán. Ojalá valga. Chispazos ya llega.

¡Guau, lanza de agua!

(BOSTEZA) Buena puntería, Marshall.

(RONCAN)

(BOSTEZA)

(Música)

¡Despierta, Chispacitos!

(GRITA)

(RONCA)

¡Guau, megáfono dragón!

Ya estoy listo, Ryder.

(BOSTEZA)

Ryder, el dragón está a punto de chocar contra los edificios.

¡Voy para allá!

(Música)

Venga, grandullón. Alejémonos de la ciudad.

No te duermas, amigo. Puedes hacerlo.

¡Sí! Bien hecho.

(RONCA)

(Música)

¡Guau, catapulta!

Listo, Ryder. No te duermas, Chispazos.

Venga, Rubble, lanza el imán.

Pero... solo tengo una oportunidad.

¿Y si me sale mal el lanzamiento?

Tú puedes hacerlo, Rubble. (BOSTEZA)

¡Ryder, chicos!

(RONCAN)

Sé que puedo hacerlo, preparado.

Listo... ¡Ya!

(Campanas)

¿Pero qué ha pasado?

¡Arriba, arriba, arriba!

(Música)

(Campanas)

(Música)

Ahora que ha dejado de salir la neblina,

¿qué va a pasar con el escudo y con el caldero?

-Los guardaremos en un lugar bien seguro, el museo de Guauguauburgo.

-Adelante, sigan empujando.

-Ayúdanos, Chispazos, porfi, porfi. (LLORA)

(GRUÑE)

Bueno, vale. Mira lo que tengo.

(GRAZNA)

(GRUÑE)

Gracias Ryder y Caballeros al rescate.

Habéis salvado Guauguauburgo de nuevo.

No hay de que, su alteza.

Si un dragón adormilado vuelve a amenazar su ciudad,

solo tiene que avisarnos.

(RÍE) O puede llamar a Rubble.