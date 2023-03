# ¡Ya está aquí, # ya llegó,

# la Patrulla Canina!

# Si hay algún problema # en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina # va a solucionar.

# ¡Marshall, Rubble, Chase

# Rocky, Zuma, Skye, # sí, acudirán!

# ¡Ya está aquí, # ya llegó

# la Patrulla Canina!

# ¡Ya está aquí, # ya llegó,

# vamos todos a una!

# No hay nada que no pueda hacer, # juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control, # oh, oh, oh,

# ya está aquí, # oh, oh, oh,

# ya llegó. #

# "LA PATRULLA CANINA"

"Caballeros al rescate: La patrulla rompe el hielo"

Gracias por invitarnos, princesa.

-De nada.

Darle cuerda al Big Benji es un evento muy importante

para que el reloj siga funcionando.

-Se lo enseñaré con esta réplica de juguete.

Solo hay que darle unas vueltas a la ruedecita.

La princesa y yo iremos al reloj de verdad

para darle cuerda.

Yo ya sé qué hora es.

La hora de comer.

Primero los cachorros reales.

-No tan rápido, Sweetie.

Estas albóndigas son bastante picantes.

-¡Agua, agua!

-Sí que son picantes, pero están ricas.

-Ya es hora de que marchemos a darle cuerda al Benji.

Muy bien, gracias, conde.

-Sweetie, ¿quieres acompañarnos?

-¡No! Yo me quedo aquí.

-Ahí están.

Van a darle cuerda al Big Benji.

-Excelente.

Si consigo apresar a la princesa en la torre,

me convertiré en el rey de Guauguauburgo.

-Oh, y yo me convertiré en el mejor caballero

que ha habido nunca en la ciudad

y entonces podré asistir a todas las ceremonias.

Me gustan las ceremonias, siempre hay comida estupenda.

Chispazos, aunque haya dicho comida, no es la hora de darte comida.

(RUGE)

-¿Tú sabías que puede hacer eso?

-No, será por esas flores que ha comido.

Hacen que escupa hielo en lugar de fuego.

-Se me ha ocurrido una idea.

Dame esa nubecita.

¡Chispazos!

¡Eso es!

Ve a por más nubecitas y flores azules.

Ya sé cómo atrapar a la princesa.

Buenas gentes y cachorros,

ha llegado el momento de darle cuerda al Big Benji.

(Aplausos)

(Rugidos)

¡Oh, no! ¡Un dragón que escupe fuego!

Quiero decir, ¡un dragón que escupe hielo!

-Buen chico, chispazos.

Venga, no te olvides de las puertas.

-Está atascada.

Llamaré a los caballeros al rescate.

(Móvil)

Su alteza, ¿se encuentra bien?

Estamos bien, sir Ryder, pero hace un poco de frío.

¿Podéis venir a ayudarnos?

Vamos para allá, no hay hielo imposible

para la patrulla canina.

Caballeros al rescate al centro de mando del castillo.

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Marshall, cuidado!

¿Alguien quiere una albóndiga?

Invito yo.

(RÍEN)

(Música)

(LADRAN)

Caballeros listos para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, caballeros.

Chispazos ha congelado la torre del Big Benji

y la princesa y el conde están atrapados dentro.

Qué pasada, tío.

¿Por qué Chispazos escupe hielo?

Creía que los dragones escupían fuego.

No lo sé, pero hay que impedir que siga congelando edificios.

Para esta edición necesito a Rocky,

usa tu soldador para derretir el hielo

que hay en la puerta de la torre y poder rescatarlos a todos.

Luz verde y adelante.

Y a Skye, vuela hasta las montañas dragón

y averigua por qué Chispazos escupe hielo.

-A esta dama le encanta volar.

Muy bien, caballeros al rescate, todos a una.

(Música)

# ¡Patrulla canina!

(LADRA)

(LADRA)

# ¡Patrulla canina!

(LADRA)

¡Sí, yuju!

¡Sí, yuju!

# ¡Rocky!

(LADRA)

# ¡Skye! #

(Música)

Pensé que Zarpi y Chispazos estarían aquí.

Se habrán ido volando a las montañas dragón.

Contactaré con Skye mientras tú desbloqueas la puerta.

Ahora mismo, Ryder.

Con cuidado, el hielo resbala mucho.

Descuida, iré con pies de hielo.

(RÍE)

(LADRA) ¡Soldador!

(Móvil)

-Ryder, soy Skye.

Ya los veo.

Qué raro, parece que el duque está preparando nubecitas azules.

-¡Lo has conseguido!

La princesa está atrapada en la torre.

-Excelente.

Ahora iré al castillo y me autonombraré rey.

¡Oh, no!

La princesa ha llamado a los caballeros al rescate.

Van a arruinar mis planes.

Ve a detener a esos chuchos entrometidos, empezando por esa.

Llámame cuando estés en el castillo.

Es la hora de mi siesta real.

Vamos, Garrafael.

-Basta, Chispazos.

-¿Basta?

Ahora verás.

¡Hielo!

(RUGE)

-Oh, oh.

(GRITA)

Fiu, un aterrizaje forzoso.

(RÍE) Y una bienvenida muy amable.

Hola, pequeñines.

Se han escapado, Ryder,

pero sé por qué Chispazos escupe hielo.

Es por las nubecitas azules.

Gracias por informar, Skye.

Les esperamos.

¿Y tu helicóptero?

No hay problema, mis nuevos amigos me ayudarán.

Parece que les caes bien, Skye.

¿Qué tal esa puerta, Rocky? Espatacular.

Buen trabajo.

-Bravo, somos libres.

-¡Se han escapado!

Será mejor que vaya a congelar el castillo para el duque.

-Vayamos al castillo, allí estaremos calentitos.

-No creo que en el castillo se esté mucho más calentito.

Miren.

Chicos, salid todos del castillo, rápido.

Reclamo este castillo para el nuevo rey,

¡el duque de Nubestown!

No os acerquéis u os congelaréis.

Skye tenía razón,

las nubecitas azules hacen que Chispazos escupa hielo.

Venga, chicos, hay que quitarle todas las nubecitas a Zarpi.

Ya vienen, Chispazos.

Recuerda nuestro plan.

Corre, Rubble, rompe el hielo con tu bola de demolición.

¡Sir Rubble a toda máquina!

¡Tubular, tío!

Marshall, prepara tu lanza de agua.

(LADRA) ¡Lanza de agua!

Marshall, ahora.

¡Todo tuyo, Zuma!

Zuma, usa la rampa.

Vale.

Distráelo con los salvavidas.

(LADRA) ¡Salvavidas!

-¡Oh, no! ¡Las nubecitas!

(LADRA) ¡Red dragón!

Buena puntería, Chase.

Mientras tengamos las nubecitas, Chispazos no podrá escupir hielo.

¡Las nubecitas!

Esto no pinta bien.

¿Qué hacemos?

Chispazos se ha comido todas las nubecitas

y lo va a congelar todo.

Si las nubecitas azules hacen que escupa hielo,

tal vez pueda comer algo

que haga que vuelva a escupir fuego.

¿Qué tal las albóndigas?

Pican un montón.

Buena idea, pero están dentro del castillo,

¿cómo vamos a atravesar este gran muro?

-Tranquilo, te ayudaremos.

(TODOS) ¡Crías de dragón!

(Música)

Oh, pero si son súper cuquis.

Querían ayudarnos a derretir el hielo.

¿En serio? ¿Y eso por qué?

Ella se llama Brasas. Hola, Brasas.

Y él se llama Jade. Hola, Jade.

Rubí, Llama y Draco.

Hola, Llama. Hola, Draco.

Y Viento. Hola, Viento.

Muy bien, dragones y patrulla.

Todos juntos derretiremos el hielo

y le daremos las albóndigas a Chispazos.

¡A la carga!

¡Allá van las albóndigas!

¡Dale caña, Rubble!

(LADRA) ¡Catapulta!

Lánzala las albóndigas.

-Oh, no, ¡son súper picantes!

¡Funciona!

-¡Chispazos vuelve a escupir fuego otra vez!

-(BOSTEZA) ¿Y bien?

¿Has conquistado ya mi castillo, Zarpi?

(GRITA)

Y ahora, a derretir el hielo.

(Música)

Por fin,

el hielo se ha derretido y el Big Benji tiene cuerda.

Ya solo me queda daros las gracias a todos, caballeros al rescate.

De nada, su alteza.

Si tiene algún problema, haga...

(Campanadas)

¡Y vendremos!

(RÍEN)

"Caballeros al rescate: La patrulla salva Excaliguaubur"

Ryder, sois muy amables

por ayudarnos a reparar esta armadura.

Encantados de ayudar, princesa.

Bien, veamos cómo lo hacemos.

Seguro que el pie tiene que ir después que la pierna.

Vale, el pie después de la pierna.

Pero no le pongáis dos pies a la misma pierna.

(RÍEN)

Aquí abajo no hay nadie.

Rafael, ¿ves algo por ahí arriba? (CACAREA)

-(GRAZNA)

-¡Shh! Tienes que graznar más bajito.

Venga, Zarpi, adelante.

-Duque, ¿por qué tengo que hacerlo todo yo?

-Porque fue a mí a quien se le ocurrió el plan

de fingir que este es un auténtico hueso irrompible de Excaliguaubur.

La leyenda dice que quien logre sacar el hueso

será el nuevo caballero real.

-Pues yo quiero ser el mejor caballero

que ha vivido nunca en Guauguauburgo.

-Y lo serás,

¿y sabes qué es lo que vas a poder hacer cuando lo seas?

-¿Llevar la pluma roja?

-No. Bueno, sí, pero...

Bueno, lo importante es que podrás echar del castillo

a la princesa y al conde y podrás nombrarme a mí

rey de Guauguauburgo.

-Pero también llevaré la pluma roja, ¿verdad?

Porfi, porfi, porfi.

-Ay, sí, pero déjame hablar a mí.

Tú solo tienes que sacar el hueso falso cuando yo te diga.

¡Atención, salid todos al patio!

He descubierto un increíble e histórico descubrimiento.

-¿Primo? Yo no te he invitado a venir.

-Ya lo sé. He venido porque he encontrado

el legendario hueso de Excaliguaubur.

(Música)

-Excaliguaubur...

-En este viejo libro de leyendas antiguas

pone que literalmente quien posea la valentía y la fuerza

de sacar a Excaliguaubur será nombrado...

¡Caballero real!

-Pero nosotros ya somos caballeros.

-El caballero real es el más importante

de todos los caballeros,

pues aquel o aquella que posea el hueso

obtendrá el rango más alto de todos, y lo más importante de todo,

podrá nombrar rey o reina a quien quiera.

-Y llevará la pluma roja.

¿Puedo empezar yo?

-Pues claro, Zarpi.

Inténtalo.

-(LADRA) ¡Tenazas!

¡No funcionan!

Yo te ayudaré.

Ya está.

¿También puedo intentar sacarlo?

¡No! -¡No!

-¡Chase! ¡Lo has logrado!

Según la vieja leyenda de Excaliguaubur,

tú eres el caballero real.

(TODOS) ¡Bravo!

Bien hecho, Chase.

(TODOS) ¡Felicidades!

-¡No! ¡Tenía que haber sido yo!

-Bien, Chase,

ahora debemos presentarte ante la ciudad de Guauguauburgo

como caballero real,

pero antes deberás ponerte la pluma roja real.

-¡No es justo!

-Tenemos que quitarle el hueso a ese cachorro.

-Pero entonces...

-Todos creen que es Excaliguaubur de verdad,

debo recuperarlos si quiero convertirme en rey.

Tengo que impedir que esos cachorros entrometidos

se acerquen al carruaje.

Si no pudieran cruzar el puente para rescatar a la princesa,

yo podría recuperar el hueso.

¿Tienes hambre, Chispazos?

¿Quieres unas ricas nubecitas?

¡Lo siento!

Chispazos, mira que eres torpe a veces. (RÍE)

(TODOS) ¡Viva Chase!

-¡Atención, os presento al nuevo caballero real de Guauguauburgo!

Sir Chase.

(TODOS) ¡Hurra, hurra!

Encantado de conocerles, cuando necesiten mi ayuda,

solo tienen que avisarme.

-Ahora los rescates son cosa de Ryder.

Como caballero real, solo tienes que saludar a la gente.

Muy bien.

-Ese de ahí abajo debería ser yo. Chispazos, les demostraremos

quién es el verdadero caballero real.

¡Zarpi! -Qué cachorro tan malo.

-El hueso de Excaliguaubur será mío,

no podrás protegerlo tú solo, Chase.

-Han destruido parte del puente.

No podemos volver al castillo.

¡Oh, no!

Ryder y los demás

tienen que ayudarme a detener a Zarpi.

-No, Sir Chase, ahora eres un caballero real.

Yo llamaré a Ryder y a los demás.

(Móvil)

¿Sí? ¿Princesa?

Ryder, Zarpi ha destruido el puente que lleva al castillo

y pretende recuperar el hueso de Excaliguaubur.

Si lo consigue, seguro que nombrará a mi primo rey de Guauguauburgo.

Oh, no, pero tranquila, princesa,

no hay puente imposible para la Patrulla Canina.

Caballeros al rescate, al centro de mando del castillo.

(TODOS) ¡Ryder nos necesita!

¡Marshall, ten cuidado!

(GRITA)

He venido a echaros un guante.

(RÍEN)

(Música)

(LADRA)

Caballeros listos para entrar en acción, señor.

Gracias por venir, caballeros.

Zarpi y Chispazos han roto el puente

y ahora el carruaje real no puede volver al castillo.

Para esta misión necesito a Rocky,

usa tu gancho para recuperar

los cascotes que se cayeron al agua.

Luz verde y adelante.

Y a Rubble.

Usa tu camión para arreglar el puente.

Rubble a toda máquina.

También tenemos que ocuparnos del dragón

y de proteger a la princesa, así que os necesitaré a todos.

¡Mola! Todos listos.

-Vamos allá.

Muy bien, caballeros al rescate, todos a una.

(Música)

# ¡Patrulla canina!

(LADRA)

# Patrulla canina.

(LADRA)

(LADRA)

¡Sí!

¡Yuju!

# ¡Rocky!

¡Vamos ya!

# ¡Rubble! #

(Música)

Veamos, lo primero, arreglemos el puente.

Rubble a toda máquina.

Y Rocky, busca los trozos rotos del puente en el agua.

Ahora mismo.

Skye, ¿ves a Zarpi y a Chispazos?

Los tengo delante, Ryder.

-Venga, Chispazos, a por el hueso.

-Detente, Zarpi.

-¡Oh, no!

(LADRA) ¡Gancho!

(TODOS) ¡Bien! ¡Sí!

-Pesa demasiado.

Necesita ayuda. Tengo que irme.

-Me temo que no, Chase. Ahora eres un caballero real.

Deja que se ocupen los caballeros al rescate.

-Mientras la perrita voladora está distraída,

nosotros iremos a por el hueso, Chispazos.

(LADRA) ¡Megáfono dragón!

¡Ya basta, Chispazos!

(LADRA) ¡Tenazas!

¿Funciona? ¡Funciona!

¡Duque, allá vamos!

-¿Cómo debo sentarme, Garrafael?

¿Así? ¿O así?

(CACAREA)

Ay, ¿por qué Zarpi tarda tanto?

No es más que un hueso.

Chase, ¿estáis todos bien?

Sí, Ryder.

Princesa, ahora que Zarpi tiene el hueso,

él es el caballero real, a menos que lo detenga.

De acuerdo, sir Chase.

Zuma, rápido, lanza los salvavidas para que pueda llegar al castillo.

-¡Al agua, pato!

(LADRA) ¡Salvavidas!

-Chispazos, ¡a por él!

Sir Chase, bienvenido.

¿Lo ha conseguido?

¡Hurra!

Garrafael, que suenen las trompetas.

Estoy a punto de convertirme en el nuevo rey.

(GRAZNA)

-Vale, tenazas, dejad suavemente el hueso hasta que lleguemos al...

¡No!

Ryder, el hueso era falso.

-¡El plan ha fracasado!

Vámonos de aquí, Garrafael.

-(GRAZNA)

El duque pretendía engañarnos.

No, Duque, ¡espérame!

Chispazos, ¿quieres jugar?

(LADRA) ¡Lanza bolas!

(GRITA)

(LADRA) ¡Red dragón!

¡Genial!

Ninguno de los dos es el caballero real

y he perdido las nubecitas.

Gracias por nada.

Chispazos, recógeme.

¿Chispazos?

(SUSPIRA) Dragones...

Gracias, caballeros al rescate. Habéis salvado el reino.

No hay de qué,

si su puente vuelve a romperse solo tienen que avisarnos.

-Lo siento, Chase, el hueso que sacaste

no era el auténtico hueso de Excaliguaubur.

No pasa nada, me alegro de ser un caballero al rescate.

-Tú siempre serás mi caballero al rescate, Chase.

(RÍEN)