Bebé Humdinger

# Ya está aquí, ya llegó, la Patrulla Canina.

# Si hay algún problema en Bahía Aventura,

# la Patrulla Canina lo va a solucionar.

# Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Skye, sí, acudirán.

# Ya está aquí, ya llegó, la Patrulla Canina.

# Ya está aquí, ya llegó, vamos todos a una.

# No hay nada que no pueda hacer, juntos lo conseguirán.

# Todo bajo control. Oh, oh, oh.

# Ya está aquí, oh, oh, oh.

# Ya llegó. #

"LA PATRULLA CANINA"

"LA PATRULLA SALVA AL BEBE HUMDINGER"

Quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieta.

¡Pilla!

¡Corre!

Qué forma tan divertida de pasar este día de verano.

A Chickaletta le encanta jugar con los cachorros.

A ellos también jugar con ella.

¡Ánimo, Marshall! -¡Corre, Zuma!

Lo siento, Marshall, pero te toca.

Muy bueno, pero tengo más calor que una gallina.

(Claxon)

Traigo cocos directos de la selva. (TODOS) ¡Hola, Tracker!

"Hello, friends". Traigo cocos para toda la gente de Bahía Aventura.

Estupendo. Gracias, Tracker.

Luego Carlos traerá más, pero estos son para vosotros.

Cómo mola. Guay. Qué fresquito.

Tengo mucha sed.

Rocky, ¿nos echas una pata? Ahora mismo. Guau. Taladro.

Gracias, Tracker.

(ALCALDE HUMDINGER) He oído que aquí reparten cocos gratis.

¿Dónde están los míos, por cierto?

(TRACKER) "I'm sorry", alcalde Humdinger.

Parece que ya no quedan más cocos.

¡No vale! Todos han comido cocos menos yo. ¡No es nada justo!

¡Yo quiero mi coco!

El alcalde Humdinger se está comportando como un bebé.

Quiero comprobar por mí mismo que se han acabado todos los cocos.

Vaya, conque se habían acabado, ¿eh? ¿Y esto qué es?

Ese tiene un color diferente y pensé que estaría malo, "very bad".

Nunca antes había visto un coco dorado. "Never".

Un coco especial para alguien especial. Ábrelo, cachorro.

Vale.

Mmm. Está más bueno que los demás cocos.

¡Mi coco es el mejor de todos!

Ah. Esto de recoger y repartir cocos me ha dado mucho sueño.

Voy a echarme una siesta.

(ALCALDE HUMDINGER) ¡Mi coco es el mejor de todos!

¡Este es el mejor coco de todo el mundo!

(BALBUCEA)

¿Qué le pasa al alcalde Humdinger?

Tata. Tata.

Uy, uy. ¿Este bebé es el alcalde Humdinger?

Tengo que admitir que es supermono. "He is cute".

Lo siento, bebé, ya no queda más agua de coco.

Cómo llora. Me duelen los oídos.

Porfa, para. "Please, stop".

Uy, uy, uy. Necesito ayuda.

(Llanto de bebé)

¡Sí!

Ryder, ayuda.

El alcalde Humdinger ha bebido agua del coco dorado

y se ha convertido en un "baby".

¿Eh?

Uy, uy, uy. Va a empezar otra vez.

¿Qué puedo hacer?

Hay que conseguir que vuelva a ser adulto.

Mmm. ¿Tienes otro coco dorado por ahí?

Me parece que solo había un coco dorado.

¿Crees que servirá el agua de un coco corriente?

Tal vez, pero creo que debemos traerlo de la selva.

Carlos me ayudará. Pues claro.

Mientras tanto, debemos cuidar al bebé.

¡No hay alcalde imposible para la Patrulla Canina!

Patrulla Canina, al centro de mando. (TODOS) Ryder nos necesita.

(RÍE)

¡Ay!

¡Eh! ¿Tenemos cascos nuevos?

(Música de acción)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Ha pasado algo extraño, chicos.

El alcalde Humdinger se ha comido un coco especial

y se ha convertido en un bebé.

Oh. Es supermono. Sí que lo es,

pero tiene que volver a su forma de adulto.

Para esta misión necesito a Marshall.

Perrobot os llevará a ti y tu camión

hasta la selva en el Patrullavión

y con la escalera ayudarás a Carlos a coger otro coco dorado.

¡A toda mecha!

También necesito a Tracker.

Utiliza tu jeep para llevar al bebé Humdinger al parque

hasta que vuelva a ser adulto. Soy todo oídos.

Perfecto. Yo iré a por algunas cosas para bebés.

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

# Patrulla Canina.

#Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau.

# Patrulla Canina.

# Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau.

# Marshall.

# Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau.

# Patrulla Canina.

# Tracker.

# Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau.

# Patrulla Canina, Patrulla Canina.#

(Música de aventuras)

(BALBUCEA)

¿Qué te parece, bebé Humdinger? ¿Te lo estás pasando bien?

Ea, ea, bebé Humdinger, sé bueno.

Toma, juega con la pelota.

Ay, para ser un bebé, la has lanzado muy lejos.

(BALBUCEA)

(Música tranquila)

¡Cali!

Uy, uy, uy.

(Comunicador)

Ryder, Cali va montada en un triciclo

y se dirige hacia el café del señor Porter.

Nos vemos allí, pero conduce despacio.

No olvides que llevas a un bebé a bordo.

Don repartidor, coge esa bolsa.

¿Eh? ¿Un gato en un triciclo?

¡Ahí está! Tracker, usa tus cables para detenerlo.

"Of course, yes". ¡Cables!

(Música de acción)

Cali, menudo viajecito.

Miau, miau.

Miau, miau, miau.

¿Un bebé con sombrero?

En realidad, es el alcalde Humdinger.

¿El alcalde Humdinger?

Marshall va detrás de un coco dorado para volverlo adulto.

Caca.

(Música de intriga)

¡Oh, no!

Skye, tienes que buscar en el cielo un dron que ha cogido a Cali.

¡A volar se ha dicho!

Cali, ¿dónde estás?

¡Arnés!

¡Te tengo!

(Claxon)

Bueno, bebé alcalde, vamos a jugar en el parque

hasta que Marshall te traiga tu coco dorado.

(Música de misterio)

¡Miau, miau!

(Música de acción)

Esto es muy extraño.

¿Dónde está el bebé?

¡Ahí está!

Tracker, será mejor que vayas.

(BALBUCEA)

¡Bebe Humdinger!

(Música de acción)

(CARLOS) Vaya, hemos tenido que recoger muchos cocos

hasta encontrar uno dorado. Lo guardaré en un lugar seguro.

(Alarma)

Oh, oh. Oh, ¡no!

¡Cuidado ahí abajo!

Uy, no parece muy seguro.

¡Cables!

(Música misteriosa)

Solo quería darte un abrazo, Cali.

Os he llenado este biberón con agua del coco dorado.

Gracias. Aquí tienes, peque.

¿Eh? ¿Qué diantres hago metido en una cuna?

¡Yo quiero estar con mi mami!

Necesito otra siesta. Los bebés dan mucho sueño.

Mira, Tracker, he encontrado otro coco dorado de esos.

¡Escóndelo! ¡Entiérralo! ¡Aléjalo de mí y del alcalde Humdinger!

Pues vale.

# Pa, pa, pa, Patrulla Canina.

"LA PATRULLA SALVA UNA PIÑATA"

Si soy yo.

Vaya. Habéis dejado los vehículos muy limpios.

Y además de estar limpitos, están listos para la fiesta.

Ya veo que os hace muchísima ilusión ir a la fiesta de Alex.

Claro que sí. Por eso estamos limpiando los vehículos.

Y por eso voy a convertir mi camión en un fiestamóvil.

¡Genial!

Un poquito a la izquierda, un poco a la derecha.

Perfecto. A ver esa sonrisa.

Qué ganas tengo de que lleguen los chicos y la Patrulla.

Seguro que se quedan boquiabiertos con la sorpresa.

Me encantan las piñatas.

Nunca sabes qué tesoros puedes encontrarte dentro.

(RÍE) Ya sabes lo que hay dentro. La preparamos juntos

y metimos dentro un montón de tesoros.

¿Tesoros? (RÍE MALIGNO)

Venga, vamos a por más globos.

¿Qué habrá dentro de esa piñata? ¿Oro? ¿Joyas?

¿Chuches? ¿Chuches de oro?

Pero sea lo que sea tiene que ser mío

y nada más que mío.

(MAÚLLA)

Y también de mis gatitos.

Ya sabes qué tienes que hacer, gatito.

(RÍE MALIGNO)

¿Ves, abuelo? Necesitábamos globos verdes.

¡Eh! ¿Dónde está la piñata?

Pero si estaba aquí.

¡Jo! Es lo que más ilusión me hacía de la fiesta.

Tranquilo, Alex, todo saldrá bien.

Llamaremos a la Patrulla y nos ayudarán.

(Comunicador)

Hola, señor Porter. ¿Qué hay?

La piñata de la fiesta ha desaparecido

y Alex está desconsolado. (VOZ TRISTE) Hola.

Oh, no.

Y no podía haber sucedido en peor momento.

Falta mucho por hacer. Aún seguimos decorando.

Tranquilo, señor Porter, nos ocuparemos de todo.

No hay piñata imposible para la Patrulla Canina.

Patrulla Canina, al centro de mando. (TODOS) Ryder nos necesita.

¡Ay!

(TODOS) ¡Cuidado!

Mirad, soy un perro muy fiestero.

(Música de acción)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Malas noticias sobre la fiesta, chicos.

¿Qué ha pasado?

La piñata de la fiesta ha desaparecido

y Alex está muy triste

y el señor Porter tiene que terminar de preparar todo.

Hay que ayudar a Alex. ¡Por supuesto!

Para esta misión necesito a... Chase espía.

Tienes que usar el dron para encontrar la piñata perdida.

Chase espía siempre alerta.

Y, Marshall, se te da muy bien decorar.

Usa la escalera y ayuda al señor Porter

a preparar la fiesta. ¡A toda mecha!

¡Muy bien! ¡Patrulla Canina, todos a una!

(LADRAN)

# Patrulla Canina.

# Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau.

# Patrulla Canina.

# Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau.

# Chase.

# Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau.

# Patrulla Canina.

# Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau.

# Marshall.

# Guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau.

# Patrulla Canina, Patrulla Canina. #

(Sirenas)

(ALEX) Ryder, chicos. ¿Podéis encontrar la piñata?

Pues, claro, pero primero tenemos que saber qué aspecto tiene.

Vale. Mira esta foto.

Un momento. ¿Ese es...?

Creo que ya sé quién se ha llevado tu piñata.

¡El alcalde Humdinger! Cómo no.

Chase espía la encontrará y la traerá de vuelta en un periquete.

Sí, porfa.

Marshall, ¿listo para ayudar con los preparativos?

Sí, preparado para colgar todo lo que sea necesario.

¿De veras? Perfecto. Tu ayuda nos vendrá genial.

Es un placer. Guau. Escalera.

Eh, eh.

Buen truco, señor Porter, pero debería reservarlo para la fiesta.

(RÍE)

Esta piñata está llena de tesoros.

Lo único que hay que hacer es sacarlos.

Curioso. ¿Queréis intentarlo vosotros, gatitos?

Alcalde Humdinger.

Si tiene ahí la piñata de Alex,

devuélvanosla, por favor.

Está claro que ahí dentro está pasando algo.

Lanza el dron para ver si tiene la piñata.

Guau, guau. ¡Dron!

¡Lanzar!

Venga, daos prisa, gatitos.

¡Ahí está la piñata!

Prueba si Humdinger te oye con el megáfono.

Guau, guau. ¡Megáfono!

(MEGÁFONO) "Alcalde Humdinger, sabemos que tiene

la piñata ahí dentro. Por favor, devuélvanosla".

(HUMDINGER) De acuerdo, Patrulla Canina, nos habéis pillado

y nos damos por vencidos. ¡Pero no será hoy!

(RÍE MALIGNO)

¡Allí!

(Música de acción)

¿Eh?

Gatitos, bloquead la carretera. Rápido.

Chase, obstáculos a la vista.

(Sirenas)

¡Es...pectacular!

(RÍE MALIGNO)

¿Qué es esa cosa que hay entre los árboles?

¡Ah!

(RÍE) Era un aplastador de sombreros.

Ahora libraos de esto. ¡Globos abajo!

¡Cuidado con el aceite! ¡Mota de nieve!

(Música de acción)

¡Bien hecho!

Mmm. Están demasiado altas.

Pero ya las has bajado tú.

¡Cuidado! ¡Te tengo! ¡Ay!

¡Oh, no!

¡Oh, sí!

¡Hala!

Ya lo dije: se me da genial la decoración.

He despistado a los pesados de la Patrulla Canina.

¡Porras! ¿Quién ha puesto aquí este desfiladero?

¡Esa piñata es mía y dentro hay un montón de tesoros!

¡Gatos malos!

¡No! ¡Ah!

¡Hojas, pájaros, naturaleza!

Skye, el alcalde Humdinger va cañón abajo.

Intenta atraparlo con tu arnés.

Me encanta volar.

¡Tranquilo, alcalde! Ya vamos a ayudarle.

(Helicóptero)

¡Arnés!

Gracias, pero ni soñéis que os devuelva mi piñata.

El tesoro es mío en cuanto logre sacarlo.

¡Mi piñata! ¡Mi tesoro!

¡Tirolina!

Bien pensado, Chase. Gracias, Ryder.

Y ahora vayamos a la fiesta.

Traéis mi piñata. Gracias. De nada.

Si tienes algún problema, solo tienes que avisarnos.

Ahora que está aquí la piñata, llegó el momento de ver

qué hay dentro.

Buena suerte. Si yo no conseguí abrir esa piñata, nadie podrá.

Esta piñata no es de las que se rompen.

Solo hay que tirar de la cinta.

(TODOS) Qué guay. Yo quiero, yo quiero.

(ALEX) No, esa no es. El siguiente.

¡Bien!

¡Qué guay! -¡Bien!

Dame una chuche.

Con todo lo que he pasado hoy, me muero de hambre.

¡Alcalde! ¡No!

¡Puag! ¿Qué clase de galletas son estas?

Es que no son galletas, son chuches para perros.

Son para la Patrulla Canina, es una sorpresa que les he preparado.

Oh, Alex, eres un chico genial.

Menudo tesoro.

Aquí tiene. Todos los que han venido se llevan a casa un regalito.

Y es morado. Mi favorito. Eres un buen chico.

Alex es el mejor. Y ahora, ¡a fiestear!

(TODOS) ¡Sí! ¡Vamos!

# Patrulla Canina. #

(Música marchosa)