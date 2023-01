Pups save a rubble-double

Pups and the very big

142551

La patrulla canina en inglés

6766064

Pups and the very big

El Capitán Turbot da la voz de alarma para que la patrulla ayude a una cría de ballena varada en la playa.



10 min, 59 sec

05-01-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6766064/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/patrulla-canina-ingles/video/pups-and-the-very-big/6766064/

https://www.rtve.es/v/6766064/

La patrulla canina en inglés - Pups and the very big