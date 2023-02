Pups save a plane

"LA PATRULLA SALVA UN AVIÓN"

(Música)

(LADRAN)

(Música)

¿Qué te parece si monto la tienda aquí, Ryder?

Me parece bien, Rubble.

(Música)

Qué raro.

Eres un pequeñín muy fuerte, ¿lo sabías?

¡Eh, chicos! Mirad quién hay ahí arriba.

Ace Sorensen, y la alcaldesa Goodway va volando con ella.

¡Fíjate! -¡Hola!

-Es alucinante.

Mi saco de dormir. Estaba ahí mismo.

Qué, alcaldesa Goodway.

¿Lista para su primera lección de pilotaje?

(GRITA) -Sí.

-Vale, pues a partir de ahora será usted la que pilote el avión.

-Espera, no, no estoy preparada.

Vale, ya sí lo estoy. Espera, no.

Vale, ¿quién dijo miedo? -Ya puede pilotar, alcaldesa.

Es todo suyo. (GRITAN)

¡Oh, no! ¿Qué estoy haciendo mal?

-Lo hace muy bien, alcaldesa, usted tranquila.

¡Ah! Y acuérdese de respirar.

-Respirar, buen consejo.

Funciona, funciona. Chickaleta, mamá esta volando.

¡Yuju! Estoy volando. -No suelte las manos el timón.

Gracias, Ace, supongo que me he confiado demasiado.

(GRITA)

Y supongo que eso no es bueno, ¿no es verdad?

-Un ala rota hará que el aterrizaje sea difícil,

pero ahora que usted sabe pilotar el avión...

-Bueno.

-Ponga las manos en el timón y relájese,

yo voy a intentar arreglar el ala.

-Bueno, a Chickaleta le pone muy nervioso todo esto,

pero lo conseguiré. -Siga volando recto.

-Seguiré volando recto, seguiré volando recto,

seguiré volando recto, seguiré volando recto.

(Música)

No, se me ha enganchado la manga, no puedo soltarme.

Alcaldesa Goodway, es hora de llamar a la Patrulla Canina.

-Un consejo excelente, salvo por un detalle.

¿Debo quitar las manos de esta cosa? -¿Del timón?

-Sí, eso.

-Será mejor que no haga eso, ya se nos ocurrirá algo.

-¡Oh! Chickaleta, por supuesto.

Cielo, coge el teléfono de mamá y llama a Ryder.

Así, utiliza el pico.

El pico, el pico, el pico. Gallinita buena.

-No lo entiendo, estaba aquí mismo.

Creo que ya sé quién se la ha llevado.

Buscad todos a un perrito de la pradera.

(Teléfono)

Hola, alcaldesa Goodway. ¡Chickaleta!

¿Qué pasa? Tenemos un problema, Ryder,

y necesitamos tu ayuda para arreglarlo.

La pobre Ace está intentando arreglar un ala rota,

pero se le ha enganchado la manga. ¡Oh, cielos!

Mi primer vuelo yo solita es un auténtico desastre.

Ya vamos a ayudarla.

No hay nada imposible para la Patrulla Canina.

¡Patrulla Canina, al Patrullavión!

(A LA VEZ) Ryder nos necesita.

Lo encontré.

(Música)

¡Vamos! ¡Venga, Marshall!

(Música)

Menudo bocado me ha dado en el trasero.

(RÍEN)

(Ladridos)

Patrulla lista para entrar en acción, señor.

Perrobot, a volar.

(Motor)

Gracias por daros prisa.

El avión de Ace se ha averiado y se ha enganchado en el ala.

El primer vuelo de la alcaldesa Goodway

no ha salido como ella esperaba.

Necesitan ayuda para arreglar el ala y para aterrizar el avión a salvo.

Para esta misión... Skye, tendrás que volar

hasta el avión y hacerte cargo de los controles.

Me encanta volar.

Rocky, tienes que ayudar a Ace a reparar el ala

para que el avión pueda aterrizar a salvo.

(LADRA) Luz verde y adelante.

Muy bien, Patrulla Canina, todos a una.

(Motor)

No hay nada que temer, la Patrulla Canina está al caer.

(GRITA)

-Aguante un poco, alcaldesa, el avión se mueve mucho

porque estamos atravesando unas turbulencias.

-Pues entonces lo retiro, puede que aún haya algo que temer.

(GRITA) Bueno, hay mucho que temer. Chickaleta, vuelve.

Chickaleta, ¿cómo has...? ¡Oh, no!

-Por favor, no suelte los mandos, alcaldesa Goodway.

-Sí, sí. ¡Oh, caray!

No sé pilotar, ¿en qué estaba pensando?

Ayuda.

Justo aquí, Perrobot, están debajo de nosotros.

Rocky, Skye, es el momento.

¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Skye!

¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Yupi!

¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau!

Rocky.

¡Guau, guau, guau, guau!

¡Yupi!

(Música)

¡Sí, lo ha conseguido, alcaldesa Goodway!

(RÍE) -Ahora sigue tú. Muy bien, Skye,

ahora tienes que tomar el control del avión.

Voy a intentar estabilizarlo.

-Bien, Skye.

-Ahora ya solo estoy asustada por Chickaleta.

(Música)

Vale, Rocky, ahora que estás en posición ayuda a Ace.

Vale, Ryder. Ace, tú tranquila.

(LADRA) ¡Tijeras!

(Música)

¡Oh! Gracias, Rocky, gracias. (GRITA)

Gracias otra vez.

Así se hace, Rocky, ahora intenta arreglar el ala.

Ahora mismo. (LADRA) ¡Destornillador!

Volverá a volar de maravilla enseguida.

Gracias, Skye, eres genial. Ya puedo pilotar.

-Pero, Ace, mi gallina. -Vale, alcaldesa, iré a por ella.

-¡Oh, oh! Espera, algo va mal.

Las turbulencias han debido dañar el motor.

Skye, ya sabes qué hacer, deja el avión en caída libre

y luego acelera a tope. -Allá voy.

¡Eh! Rocky, prepárate. Este avión está a punto

de caer en picado y muy deprisa. Todavía no he terminado,

pero haz lo que tengas que hacer, Skye.

¡Ups! Se ha vuelto a soltar.

¿Y quién va a ayudar a mi pobrecita gallinita?

-Operación salvamento de la pobre gallinita en marcha.

Ven conmigo, Chickaleta, he venido a ayudarte.

-No puedo ni mirar, pero tampoco puedo no mirar.

Solo voy a mirar un poquito. -Ven aquí, bonita.

(Música)

Esto funciona. ¡Uf! Menos mal.

(GRITAN) -¡Chickaleta!

Vuela, mi gallinita, vuela como nunca has volado antes.

Hay una gallina en el aire, repito, hay una gallina en el aire.

Marshall, vas a tener que ir a atraparla y rápido.

A toda mecha.

¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau!

¡Marshall!

¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau, guau!

(Música)

Perdón, disculpa, cuidado, cuidado que paso,

me voy de aquí.

Te tengo, te tengo, te tengo.

Tú tranquila, Chickaleta, ya estás a salvo.

Sigues nerviosa, ¿verdad?

Ya sé, ¿qué tal si cantamos una canción?

Buena idea.

(CACAREA)

Eso es, cantémosla juntos.

(CACAREA)

¡Oh! Gracias, Marshall.

Chickaleta, gallinita traviesa, si tú no sabes volar.

Yo ya he terminado.

Funciona, gracias, Rocky. De nada.

Gracias, Skye, pilotas superbién. Ya puedo hacerlo yo.

¿Habéis escuchado eso, chicos?

¡Ace ha dicho que piloto superbién!

(RÍE) Sí, lo hemos oído, y tiene razón,

eres una piloto estupenda.

Buen trabajo, chicos.

(Motor)

¿Qué es lo que dices, Chickaleta? (CACAREA)

(RÍE) -Sí, gracias, Patrulla Canina. Nos habéis salvado...

Y a mi avión.

Si nos necesitáis, solo tenéis que avisarnos con el pico.

Y ahora vamos a disfrutar de una buena comida de acampada.

(MASTICAN) -¡Qué rico!