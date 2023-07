Pat el perro - ¿Dónde esta mi movil?

(Música)

(Golpe)

(JADEA)

(Música)

-"Pájaro loco, descubierto"

Mamá... ¿Eh?

¿Vendrás al parque de es que conmigo?

¡Bien!

-"Pájaro loco descubierto"

(Sonidos electrónicos)

-¿Dónde está?

Bien, ya tengo uno más.

¡Bien! -"Pájaro loco descubierto"

-¿Qué me has dicho?

No, nada. Déjalo, no importa.

¿No crees que mamá está muy rara

desde que juega ese juego?

¡Yuju! -"Pájaro loco descubierto"

(Sonidos electrónicos)

Y he oído que si estás mucho tiempo con el móvil,

te pones enfermo.

Deberíamos hacer algo.

-"Pájaro loco descubierto". Tengo una idea.

(Sonidos electrónicos)

¿No hueles a quemado, mamá? ¡Eh!

¿Qué? ¡La cazuela!

(LADRA)

(Móvil)

-"Pájaro loco descubierto"

¡Rápido, Pat! (RÍEN)

¡Aquí! Ahora mamá olvidará su adicción.

(MAULLA) Se lo devolveremos esta noche.

No gatito, déjalo ahí.

(MAÚLLA) No, no, no.

(RÍEN)

(Música)

He perdido mi móvil, Lola.

¡Estoy esperando una llamada muy importante de mi jefe!

¡Oh! Si tan importante es...

¡Oh, no, no lo entiendo!

¡Lo dejé justo aquí!

Judy estará jugando con él.

¡Espérame!

¿Eh?

(RÍEN)

-"Orden confirmada".

"Abriendo la aplicación Pájaro loco".

-Qué raro, salta el buzón de voz.

¿Dónde puede estar?

Espero que lo encontremos.

(Sonidos electrónicos)

"¡Buen trabajo!

Pájaro loco descubierto"

(RÍEN)

-"¡Buen trabajo!"

"Pájaro loco descubierto"

(LADRA)

(RÍEN)

"¡Buen trabajo!"

"Pájaro loco descubierto"

(JADEA)

(Golpe)

(Música de tensión)

(GRITA)

(GRITAN)

(Golpes)

(GRUÑE)

(Música)

(CACAREA)

(RONRONEA)

¡Oh, Judy!

¿Dónde habrás puesto el móvil?

(MAULLA)

(RONRONEA)

(RÍEN)

(Sonidos electrónicos)

-"Pájaro loco descubierto"

¡Oh! ¿Es el móvil lo que se oye?

(Sonidos electrónicos)

-"Pájaro loco descubierto".

Oye Lola, ¿Has visto mi móvil nuevo?

Será mejor que no preguntes,

he perdido el de mi madre.

Tranquila,

lo encontraremos con mi aplicación localizadora.

Puede encontrar cualquier móvil del mundo.

Metes toda la información aquí

y te señala el mapa donde está.

¡Sí!

(Música)

(RÍEN)

-"Pájaro loco descubierto"

(Sonidos electrónicos)

Creo que tu aplicación no va.

Espera, tengo otras mejores.

¿Has jugado a Pájaro loco?

(Música de tensión)

(RÍEN)

(LADRA)

(GRITA)

"Pájaro loco descubierto".

(LADRA)

(GRITAN)

(RÍEN)

"¡Buen trabajo!" "Pájaro loco descubierto".

¡Yuju!

"¡Buen trabajo!

"Pájaro loco descubierto"

"¡Buen trabajo!"

"Pájaro loco descubierto"

¡Toma!

"¡Buen trabajo!"

"Pájaro loco descubierto".

No tengo tiempo de juegos ahora mismo.

¡Debo encontrar el móvil de mamá!

(LADRA)

¡Ah! ¡Lo has traído!

¡Eres genial, Pat!

¡Oh! Lo has encontrado.

¡Gracias cariño!

(Teléfono)

Oye, ¿no era muy urgente?

Sí era urgente,

pero hay algo más importante,

irme al parque de skate contigo.

¡Será una pasada mamá!

(LADRA)

(RÍE)

(Música)

(Cristales)

(GRITAN)

"Pájaro loco descubierto".

(CACAREA)

(Sonidos electrónicos)

(RÍEN)

"Pájaro loco descubierto".

(Música de tensión)

(GRITA)