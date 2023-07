Pat el perro - La casa inteligente

(Música)

(Gemido)

(Música)

(RONCAN)

(Sonidos eléctricos)

¡Tachan!

Con este nuevo sistema domótico para casa

podemos hacerlo todo con este control remoto.

¡Genial!

Yo debo subir ahora a la mazmorra,

os encomiendo este poderoso artefacto, joven doncella.

Cuídalo bien.

(LADRA)

Intentaré ser digna de vuestra confianza, Mi lady.

(RÍE) Ahora estáis solos a cargo del castillo.

Será un placer, mi lady.

(RÍE)

(GIME)

¿Cómo funciona esto?

Vamos a oír música, a ver si...

(GIME)

¡Uh!

Lo siento, Pat, las casas inteligentes no son lo mío.

¿Quieres jugar fuera?

(LADRA)

(MAULLA)

(LADRA)

(RÍEN)

Vamos, Pat, cógela.

(LADRA)

(GIME)

(RÍEN)

(MAULLA)

(MAULLA)

(GRUÑE)

Creo que hoy no es tu día, Pat.

Oh, no, Hoddie está toqueteando el mando.

Rápido, la entrada.

(RÍEN)

(QUEJIDO)

(RÍE)

(GRITA)

(RÍE)

(MAULLA)

¿Hoddie?

(GAÑIDO)

(LADRA)

Oh, no, no podemos entrar.

(LADRA)

Tienes razón, Pat.

Los padres de Víctor tiene una copia de las llaves,

voy a pedírselas.

(LADRA)

(Timbre)

(RONCA)

¡Víctor!

¡Víctor!

(LADRA)

¿Lola?

¡Bien! (SUSPIRA)

(Música)

(GRUÑIDO)

¿Puedes darme las llaves que os dio mi madre, porfa?

(RÍE) Vale, pero solo si me haces los deberes durante un mes.

¿Qué? ¿Un mes?

Pero tú estás loco, Víctor.

Pues nada, sin deberes no hay llaves.

(RÍE)

(MAULLA)

(RÍEN)

(Pasos)

(QUEJIDO)

(MAULLA)

(QUEJIDO)

(RÍEN Y APLAUDEN)

Víctor, te estás pasando.

¡Oh! Mm...

(Sonido peluche)

Ven, bonito.

(LADRA)

¡Ay!

¡Pat!

(LADRA)

Vale, tú ganas, te daré las llaves.

(SUSPIRA)

(CACAREA)

(RÍEN)

(Música)

(Timbre)

(Sonido secador)

(QUEJIDO)

(RÍE)

(Sonido secador)

(RÍEN)

(Ventilador)

(MAULLA)

(GRUÑE)

(MAULLA)

(MÚSICA)

(GRITAN)

Pat...

(LADRA)

(RÍE) ¡Victoria!

Hola, joven doncella,

¿cómo va todo por el castillo?

¡Uh!

Bueno, mi lady,

no sé si al castillo le gusta ser inteligente.

(LADRA)

(Rumba)