Pat el perro en inglés - The medal

Where is my phone?

141850

Pat el perro en inglés

6921338

Where is my phone?

Lola está preocupada por su madre porque ha notado que su comportamiento ha cambiado desde que dedica más tiempo del debido a un juego del móvil. Y es que ese juego también ha enganchado a Víctor, e incluso a los pájaros.



7 min, 20 sec

23-07-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6921338/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/pat-perro-ingles/video/where-is-my-phone/6921338/

https://www.rtve.es/v/6921338/

Pat el perro en inglés - Where is my phone?