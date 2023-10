Pat el perro en inglés - The ransom

The Best Tomorrow Of Our Lives

Pat el perro en inglés

The Best Tomorrow Of Our Lives

Lola y Pat acompañan a Lucie al rodaje de una serie en la que Lucie interviene como actriz. Los pájaros les siguen hasta allí y ponen en peligro la secuencia en la que Lucie tiene que entregar un anillo al protagonista.

Pat el perro en inglés - The Best Tomorrow Of Our Lives