No rest for Pat

141850

Pat el perro en inglés

6215320

Piñata party

Lola encuentra a Víctor, triste y solo, en su jardín. Mañana es su cumpleaños y no hay nada planeado para ese día tan especial. La niña, con un corazón enorme, decide organizar una fiesta con piñata sorpresa. Pero el evento no será tan fácil de planificar porque Víctor no puede evitar entrometerse.