Pat el perro en inglés - Guano scooter

Anything for little George

141850

Pat el perro en inglés

6921459

Anything for little George

Marcus y Squizel han robado la entrada para el concierto de un famoso cantante a una niña pequeña. Pat la recupera y se la devuelve a su dueña. El cantante recompensa a Lola con entradas gratis para ella y sus amigos.



7 min, 20 sec

05-08-2023 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6921459/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/pat-perro-ingles/video/anything-for-little-george/6921459/

https://www.rtve.es/v/6921459/

Pat el perro en inglés - Anything for little George