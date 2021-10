El súper lugar

# Pablo piensa diferente,

(Música cabecera)

# Pablo piensa diferente,

# ve un mundo singular.

# Unos niños aman las fiestas # y otros no.

# Rita prefiere aletear # y canta muy bien.

# Noa es sensible # y Rafa no para de hablar.

# Gori es muy enérgico, # Ratoncita no.

# Llama lo repite todo

# y yo dibujo un mundo # en que nos encontramos

# y empieza la diversión.

# ¡Diversión! # ¡Diversión!

# ¡Pablo!

# Pablo ve un mundo singular.

# Pablo piensa diferente,

# ve un mundo singular. #

¡Uh, hu!

(Música)

A ver...

¿Qué es más necesitamos, Pablo?

Uvas...

Té. Necesitamos té.

Pasta...

(Continúa la música)

Cuando acabe de hacer la lista, podremos ir al supermercado.

(Música animada)

Estamos aquí...

¡Estamos aquí!

¡Es el superlugar! El superlugar, el superlugar,

el superlugar...

¡Uh, uh! Me encanta el superlugar, está lleno de supercosas.

Pero... hay demasiadas supercosas... ¡Y los colores brillan!

¡Y son chillones!

¿Y si vamos a buscar las nubes? Su color es mucho más apagado.

Tenemos que seguir el carrito.

¡El carrito!

El carrito.

Me encanta su sonido...

y está muy fresquito cuando lo tocas.

Y hace desaparecer los colores chillones.

Mira esas cajas. No, Gori...

No las despiertes. Se ponen muy nerviosas.

No quiero tener que mirarlas.

¡Hola! -¡Hola!

-¿Te gusta mi color? -¡Mírame a mí!

Demasiado ruido... y demasiado brillo.

Dejad que Ratoncita se suba al carro y mire la lista.

Ratoncita...

Y la lista. Ratoncita no encuentra la lista.

No la necesitamos, podemos elegir.

No, no, no.

Necesitamos una lista. ¡Es obligatoria!

Hay demasiadas cosas y no cabe todo en el carrito

ni en los armarios. Demasiadas cosas, demasiadas cosas.

No necesitamos lista. Sí, Gori.

Hay que buscar la lista para Ratoncita.

-A decir verdad, la lista se ha caído del carrito.

Eso ha pasado. -¡Yuju! ¡Aquí!

¡La lista! La lista.

-Soy una botella llena de líquido rojo.

-Yo soy pepinillos. -Yo soy algo blando y verde.

No son la lista. Rasguea el carro, Ratoncita,

así escucharás el tintineo en vez de a las supercosas.

No veo la lista en el suelo. Pero hay muchas suelo.

-A decir verdad, hay mucho, mucho, mucho suelo.

Podría estar en cualquier parte. Vamos a buscarla.

(Música intriga)

Espera aquí, Ratoncita, ahora volvemos.

¡La lista! Está ahí.

¿Dónde? Enganchada a la cola de Noa.

Ahora, Ratoncita mira la lista... ¡Y nada más!

Solo la lista.

¿Qué dice que necesitamos?

Nada. La lista no dice nada.

Es agradable y silenciosa.

(Música suave)

¿Necesitamos cereales? ¡Sí, sí! ¡A mí, a mí!

¡No, Gori!

No necesitamos cereales chillones. Déjalos.

Lo siento, cereales, me encantáis, pero... Ratoncita dice que no.

Ah...

-¡Eh! ¿Y yo qué? Soy bailarín.

(TARAREA)

Grita mucho y es muy brillante.

¿Esto está mejor?

Uh, uh. ¡Gafas de sol!

¿Qué tal me quedan? ¿Qué tal me quedan?

-Es lo que tú necesitas. A decir verdad,

cuando algo brilla, la gente se las pone.

-Ponte estas. Son bonitas.

-Son bonitas.

No tienen de mi tamaño. Te puedo dibujar unas.

Ratoncita oye sus pensamientos ahora.

Ah, piensa en una canción, una canción tranquila.

¿Qué canción es? Esta es mi canción.

(TRINA)

La de Ratoncita es diferente.

Su canción suena así...

# Una cosa en el carro, # dos cosas en el carro,

# tres cosas en el carro # y a casa nos vamos. #

Nosotros nos la sabemos.

# Una cosa en el carro, # dos cosas en el carro,

# tres cosas en el carro # y a casa nos vamos.

# Una cosa en el carro, # dos cosas en el carro,

# tres cosas en el carro # y a casa nos vamos. #

¿Hola, hola? -¡Botella burbujas, botella burbujas!

¡Es él! ¡Es botella burbujas! Para el carro, Noa.

¿Me recuerdas? Vivo en tu bañera.

Hago que salgan burbujas, ¿recuerdas?

-Claro que nos acordamos. -Tienes que llevarme contigo.

¿Hola, hola?

¡Hola! Vivo en tu bañera.

Hay muchas botellas burbujas. Llévanos contigo.

(TODAS) ¡Bien! ¡Llévanos contigo, llévanos contigo!

¿Quiénes sois?

-No estáis en la lista.

-No es nuestro carro, Gori.

(TODAS) ¡Esperad, esperad! ¿A dónde vais?

Pablo ya no cantaba y Ratoncita estaba sola.

Perdona, Ratoncita, nos hemos distraído.

Hola, vivo en tu bañera. ¿Te acuerdas?

# Una cosa en el carro, # dos cosas en el carro,

# tres cosas en el carro # y a casa nos vamos.

# Una cosa en el carro, # dos cosas en el carro,

# tres cosas en el carro # y a casa nos vamos.

# Una cosa en el carro, # dos cosas en el carro,

# tres cosas en el carro # y a casa nos vamos.

# Una cosa en carro... # Ah, para el carro.

Y dejad de cantar.

(Música celestial)

Escuchad a las nubes. ¿Veis qué tranquilas son?

Y su sabor es suave.

Ratoncita ama los colores suaves. Gracias.

-¿Nos vamos a casa?

(Música)

Lista acabada.

Lista acabada, Pablo.

¿Nos vamos al supermercado?

(Música)