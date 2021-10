El olor perdido

(Música cabecera)

# Pablo piensa diferente,

# ve un mundo singular.

# Unos niños aman las fiestas # y otros no.

# Rita prefiere aletear # y canta muy bien.

# Noa es sensible # y Rafa no para de hablar.

# Gori es muy enérgico, # Ratoncita no.

# Llama lo repite todo

# y yo dibujo un mundo # en que nos encontramos

# y empieza la diversión.

# ¡Diversión! # ¡Diversión!

# ¡Pablo!

# Pablo ve un mundo singular.

# Pablo piensa diferente,

# ve un mundo singular. #

¡Uh, hu!

(Música)

Ese es mi chico.

Hoy hueles muy bien a limpio.

(OLFATEA)

(OLFATEA)

(Música animada)

(OLFATEA)

(Continúa la música)

(OLFATEA)

(TARAREA)

¡Botella Burbujas!

Necesito tu ayuda. Ay, madre. ¡Pablo! ¿Qué te pasa?

He perdido mi olor.

No está en mis brazos ni en mi pijama.

Y tampoco en mi cama.

Ay, madre...

(OLFATEA)

Pero, Pablo, hueles muy bien.

Sí, eso dice mamá.

"Hoy hueles muy bien a limpio".

(OLFATEA)

Pero huelo a frutas y flores, no huelo a mí.

No.

Más bien hueles a mí.

(RÍE)

Quiero que vuelva mi propio dolor.

Ah, bueno, tal vez esté en tu cama.

Tu olor normalmente te espera en la cama.

Sí, lo sé.

Pero ya he buscado allí.

(OLFATEA)

No. Tienes razón.

Tú, no huele a Pablo, huele a cosas de la lavadora.

Ya lo sé.

Vale, Pablo. Tranquilo.

¿Quieres jugar con burbujas?

No. No quiero jugar con burbujas.

Quiero encontrar mi olor.

Vale, vale. ¿Cuándo lo viste por última vez?

Justo antes de bañarme.

¡Ajá!

Es evidente.

Te has dejado el olor en el baño.

"¡Botella Burbujas, Botella Burbujas!".

(Música)

Oh, Botella Burbujas, te quiero tanto...

(RÍE)

(RÍE) Hola, Gori.

Uh, uh. ¿Podemos jugar con burbujas? De acuerdo.

(Música)

No, no, no. Tenemos que encontrar mi olor.

Ah, sí. Perdón. Pablo ha perdido su olor.

¿Ha perdido su olor?

(OLFATEA)

Oh... Tienes razón. Deberíamos llamar a Ratoncita.

Tiene una nariz larga

y se le da muy bien encontrar olores.

¡Sí!

Busquemos a Ratoncita.

(Música)

Y luego jugamos con burbujas.

(RÍE)

De acuerdo.

(RÍE)

(TARAREA) Ratoncita...

Hola. ¿Me ayudas? Pablo ha perdido su valor.

Es verdad.

Pablo no huele a Pablo para nada.

Huele a fruta y flores...

(OLFATEA)

Pero fruta y flores de mentira.

Huele como yo.

¡Luego jugaremos a burbujas!

Después de encontrar el olor de Pablo.

(OLFATEA)

(Música suspense)

(OLFATEA)

¿Cuándo fue la última vez que olía a Pablo?

En el baño, antes de bañarme.

Pues dibuja el baño.

(Música suspense)

(OLFATEA)

Aquí no huele a Pablo.

Hola a todos.

-¿A qué viene tanto escándalo?

Pablo ha perdido su olor. No lo ve desde que se bañó.

El olor de Pablo debe estar nadando en el agua.

-Todo lo que hay en el agua se va por el agujero.

Pregúntales a ellos.

(LOS DOS) -Ajá.

Pero yo no me voy por el agujero.

No, claro que no.

Eres muy grande para caber en el agujero.

-A decir verdad, los olores pueden hacerse pequeños.

Caben en todas partes.

¿Hasta en el agujero?

Incluso hasta en el agujero.

¿Y después adónde va el agua?

A una tubería.

-¿Y después?

-A otra tubería.

¿Y después?

(LOS DOS) No lo sabemos.

-Vamos a abrir los grifos y seguimos el agua.

Oh, oh. Buena idea, buena idea.

(Música)

Y Pablo puede dibujar un barco.

(Continúa la música)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Oh!

¿Estamos yendo en la dirección correcta?

(OLFATEA) Creo que sí.

Suena igual que cuando el agua se va por el agujero del baño.

¡Agarrados fuerte que viene una cascada!

(TODOS) ¡Uh!

(Música animada)

¡Hala!

Oh, oh. ¿Sabes adónde vamos, agua?

Siempre siempre vamos por aquí.

Arriba y abajo. Por todas las tuberías.

Muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido y... ¡paf!

Hasta mar abierto.

(Continúa la música)

(TODOS ASOMBRADOS) ¡Oh!

¡Vaya! ¡Es la bañera más grande del mundo!

-No tengo tantas burbujas.

No hemos venido a jugar con burbujas.

Hemos venido por mi olor.

(OLFATEA)

¿Hueles algo, Ratoncita?

Huelo algo en esa dirección.

Tienes que hablar como un marinero. Así. Babor. 20 grados.

A estribor a todo vapor. Ar, capitán. Barco a la vista.

Hm... Los marineros no hablan así.

¡Me estás liando!

¡Hacia allí, barco!

(Música animada)

¿Estás segura de que es por ahí, Ratoncita?

(OLFATEA) Yo creo que sí.

(Continúa la música)

¡Allí! ¡Hay una isla!

Hay alguien saludando. (TODOS) ¡Hola!

(Continúa la música)

Oh, olor, te he echado de menos.

Ya no estabas en la cama.

(OLFATEA)

"Tu mamá lavó las sábanas".

Y tú te fuiste.

"No para siempre.

Me fui de vacaciones.

Volveré mañana".

Ah, ¿sí?

"Claro que sí.

Yo siempre vuelvo".

Yo siempre vuelvo.

Hola, Noa. Hola, Llama.

Os hemos buscado por todas partes. Por todas partes.

-¿Cómo nos habéis encontrado?

Os dejasteis el grifo abierto.

Ah, y tu mamá dice que es hora de ir a la cama, Pablo.

Pero teníamos que jugar con burbujas.

Otro día jugaremos con burbujas, Gori.

Oh...

Qué felices están juntos.

-Sí, sí. Ahora a la cama.

-Es hora de ir a dormir, Pablo.

Y tienes la cama bien límpida.

(Música)

Buenas noches, Pablo.

Que duermas bien.

Hasta mañana.

(Continúa la música)