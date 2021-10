(Música cabecera)

# Pablo piensa diferente,

# ve un mundo singular.

# Unos niños aman las fiestas # y otros no.

# Rita prefiere aletear # y canta muy bien.

# Noa es sensible # y Rafa no para de hablar.

# Gori es muy enérgico, # Ratoncita no.

# Llama lo repite todo

# y yo dibujo un mundo # en que nos encontramos

# y empieza la diversión.

# ¡Diversión! # ¡Diversión!

# ¡Pablo!

# Pablo ve un mundo singular.

# Pablo piensa diferente,

# ve un mundo singular. #

¡Uh, hu!

¡Hola, Fiona! ¿Cómo estás?

-Hola. Bien, ¿y tú qué tal?

-Bien, gracias. No me quejo.

(Música)

Hola, Pablo. ¿Cómo estás?

-¿Preparo el té?

-Gracias.

(Música)

¿Cómo estás?

¿Cómo estás? Hola, Llama, ¿cómo estoy?

-¿Cómo estoy? Eso es lo que quiero saber.

Es confuso.

La gente siempre me lo pregunta, pero ¿qué significa?

¿Cómo estoy? -Yo creo que estás bien.

-Hola, Pablo.

Hola, Rita. ¿Tú sabes cómo estoy?

No... ¿Cómo estás?

No lo sé.

¡Ese es el problema! ¿Cómo se sabe?

¿Cómo estás tú, Rita? ¿Qué dices? Soy Rita.

Ya sé quién eres,

pero ¿cómo estás?

Pues salí de un huevo, por eso estoy aquí.

-Creo que esa no es la respuesta correcta.

A decir verdad, cuando alguien te pregunta cómo estás,

deberías decir: "Estoy bien, gracias".

¿Pero cómo puedo saber si estoy bien, Rafa?

¿Estoy bien? ¿Qué es bien?

-Solo tienes que decirlo. Es una norma.

¿Y si no estoy bien? No me estás ayudando para nada.

Una flor, dos flores, tres flores, cuatro...

Hola, Ratoncita. ¿Estoy bien?

Para Ratoncita, Pablo está bien.

Pero ¿cómo puedo saberlo yo? Ratoncita no es Pablo.

Ratoncita es Ratoncita. No, Ratoncita.

Quería decir... Solo di que estás bien, Pablo.

¡Oh!

Pablo no está bien. ¿Qué dices, Gori?

¿Cómo es estar bien?

A decir verdad, bien, en realidad, significa que no pasa nada.

Pero parece que sí que pasa algo. ¿Qué pasa, Pablo?

Esto es lo que pasa. Todos me preguntan: "Qué pasa".

O: "¿Cómo estás?". No sé responder a estas preguntas.

¿Qué pasa, Ratoncita? Ratoncita no lo sabe,

¡solo estaba cogiendo margaritas y ahora pasa algo!

¿Por qué Pablo parece confundido? Porque estoy confundido, Noa.

La Fiona me ha preguntado cómo estoy y no sé cómo responderle.

Yo creo que Pablo está bien, Rafa.

Podríamos ayudarle a encontrar cómo está en realidad.

¿Cómo estoy? -Exacto.

¿Te has alegrado de ver a la Fiona, Pablo?

Creo que sí.

Antes de que me hiciera esa pregunta.

¿Por qué no respondiste? Podrías haberle dicho cómo estás.

Pero es que no sé cómo estoy.

Yo creo que preocupado.

O enfadado.

-Y empiezas a estar alterado, sin ningún motivo, en mi opinión.

Pablo está enfadado ahora con Rafa.

Estoy hecho un lío.

¿Un lío?

Sí, un lío, como esto.

Yo me siento así cuando no sé responder a una pregunta.

En vez de preguntar: "¿cómo estás?", por qué no preguntan: "¿estás?".

¿Estás?

Sí, Llama, estoy aquí.

Pero no sé cómo estoy.

De verdad, Pablo, cuántas veces tengo que explicarlo.

Solo tienes que decir que... Pero no estoy bien, Rafa.

No me siento bien.

Podríamos ayudarte a que te sientas bien.

-Aletea, Pablo, aletea. A mí aletear me funciona.

¿Cómo te sientes ahora, Pablo? Me siento feliz.

Me siento feliz.

Haz lo que hace Llama, corre en círculos.

(RÍEN)

¿Cómo estás ahora, Pablo?

Estoy mareado.

Ya sé, Pablo.

¡Baila, Pablo, baila!

(RÍEN) ¿Ahora cómo te sientes?

¡Siento que reboto!

Hagámoslo todo a la vez.

Aletear, bailar, saltar y menearnos corriendo en círculos a la vez.

(RÍEN)

-¿Estás bien ahora, Pablo? -Yo desde luego que no.

No sé, Rita. Estoy un poco mejor.

Pero no del todo. ¿No?

Pues vamos a seguir. (RÍEN)

-Ya basta de hacer esto. Ahora seguro que estás bien, Pablo.

(RÍE)

Ahora estoy bien. Excelente.

Ahora tienes que ir a la Fiona y decirle: "Estoy bien, gracias".

Y así, podemos cerrar este tema de una vez.

No, Rafa. No quiero decirle esto a la Fiona.

Porque, a lo mejor, vuelvo a estar confuso otra vez.

Entonces puedes decirle a la Fiona:

"Estoy hecho un lío y confuso, gracias".

Si sabes cómo estás, puedes decirlo, Pablo.

Puedes decir que estás alegre o triste, o mareado.

O puedes decir: "No sé cómo estoy".

-Pero si no estás seguro de cómo estás y no crees que pase nada,

está muy bien decir: "Estoy bien", y así respondes a la pregunta.

Vale, Rafa. Creo que ya estoy listo para contestar la pregunta.

Lo harás muy bien, Pablo.

Lo sé, Rita. Gracias a vosotros.

Pues lo lleva muy bien. Es la segunda vez que va, de momento.

-¡Ey!

Estoy bien, gracias.

¡Oh! (RÍEN)

(Música)

(TODOS) ¡Bien!

-No ha sido tan difícil, ¿verdad que no?

Un poco sí, pero ahora estoy más que bien, estoy genial,

y siempre puedo seguir haciendo esto si me apetece.

(RÍEN)