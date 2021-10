Big purple bird

How are you?

138650

Pablo en inglés

6114960

How are you?

Todo el mundo hace esta pregunta que a Pablo le parece muy difícil de contestar. ¿Cómo se sabe cómo estás? Le dicen que lo normal es contestar "Bien, gracias", pero Pablo está hecho un lío porque, para contestar eso, primero hay que estar seguro de estar bien.

10 min, 39 sec

06-10-2021 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6114960/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/pablo-ingles/video/how-are-you/6114960/

https://www.rtve.es/v/6114960/

Pablo en inglés - How are you?