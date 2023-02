TRES SON MULTITUD

¡Me pido "prime"!

¡Y yo "segun"!

¡Ah, sí!

Jugar a la consola después de clase,

una tradición arraigada a la par que inútil.

Venga, tengo el último de "Automobattle",

peleas de todo tipo: reyertas, duelos, forcejeos.

Y caminos de todo tipo: bulevares, callejones, vías.

Ah...

¿Y no podríamos jugar a, no sé, algo que me guste,

algo que no sea un juego de lucha o de carreras?

Sí, sí, claro. La próxima vez.

¡Oh, mira esos tipos sudorosos y cabreados con coches brillantes!

¡La pizza!

Pero ¿qué os pasa, chicos? Sabéis que odio las aceitunas negras.

¡Ah!

Gracias, Cleo. Ya te puedes mover.

Los chicos y sus estúpidos juegos de carreras.

¡Sí! ¡No fastidies!

Dame tu mano.

Muy bien, sácame un monstruo que escuche mejor que estos memos.

Oye, ¿me has sacado tú de la mochila del elegido?

Porque si es así, gracias.

Llovía donde estaba, llovía fuego, ácido y lluvia normal.

Ah... Esperaba que pudieras ayudarme.

Mis amigos se comportan como unos "pringaos".

Es evidente.

¿Por qué juegan a eso? Un juego de simulación de disparos

con batallas campales y juegos de rol en directo sería

mucho mejor que peleas y carreras.

Cleo, ¿puedes callarte?

No oímos las explosiones.

¡Ah!

Soy Trina, una "tuncariana" de Tuncus. ¿Qué hacemos?

Soy Cleopatra, una humanoide de esas de la Tierra, ya sabes.

Y sin duda, sí, será más divertido

que estar con esos memos que pasan de mí.

¡Yuju! ¡Coches brillantes! ¡Sí!

(ERUCTA)

(RÍEN)

"(TV) "Nivel nueve. El cruce de la locura."

(RÍEN)

(TV) "¡Automan! ¡Autoboss!"

(TV) "Tu último nivel."

¡Ah, sí! Esto era justo lo que necesitaba, Trina.

Tú sí que escuchas lo que digo. ¿Y sabes qué?

Me siento relajada contigo.

Yo siento lo mismo.

Pero ¿podrías relajarte todavía más?

Ah... Es una petición extraña, pero supongo que sí.

(BOSTEZA) ¿Así?

¿Esto es un juego de confianza o algo así?

Sí, eso es, un juego de confianza.

Para que esto funcione, debes estar en una relajación profunda.

Muy profunda.

¡Uh, vale, caray! Estoy muy relajada.

Confusa, pero en calma.

Muy bien. Ábrete conmigo.

Sé una vía de entrada, un portal dimensional.

Abre tu mente. ¡Tu mente!

(TOSE)

Abre tu mente.

¡No, no, no, no!

(TV) "Te han sacado a golpes de la carretera. ¿Continuar?"

¡Ah! ¿Cuánto llevamos jugando?

Siento que los ojos me arden.

Yo también. Pasaremos ese nivel más tarde.

A menos que Cleo quiera jugar.

¿Cleo? Ah...

¿Cleo? ¿A dónde ha ido?

¡Cleo! ¡Cleo!

¡Cleo!

¡Ah!

¡Cleo!

¿Qué estás haciendo? ¡Ah!

¡Ah!

Intrigante.

Esto sí es un videojuego.

Necesito ocho pieles de mapache para conseguir más energía.

¿Dónde está metiendo todo eso? No tiene ninguna lógica.

¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!

Será mejor que busquemos a...

(AMBOS) ¡Capitán Wowski!

Hola. ¿Qué hay, Ollie?

¿Os hablo de mi novela romántica "fluvioniana"? Es increíble.

El adolescente Fluv está enamorado...

Lamento interrumpirte, CW, pero ¿has visto a Cleo hoy?

¿La notaste rara?

Sí, la vi con una "tuncariana" en tu cocina.

Deduje que estaba harta de que unos memos pasasen

de ella y por eso buscó a alguien con quien salir.

De hecho, es lo que le oí decir a ella.

No hay tiempo para acusaciones. ¿Qué sabes de los "tuncarianos"?

Creo que le han hecho algo a Cleo. Bueno, vale.

Déjame mirar aquí.

Parece que son una especie pacífica.

Y unos parásitos de nivel alto que se entretienen controlando

a huéspedes y jugando con ellos a videojuegos.

¡Ay! ¿Por qué dejaste

que ese monstruo saliera de la mochila?

Ah... Porque...

Bueno, estaba distraído jugando a la consola.

Me dijo algo sobre... No lo sé, no estaba escuchando.

Aquí dice que hay que detenerla pronto o,

en una semana "tuncariana", Cleo estará totalmente controlada.

Vale, ¿cuánto dura una semana "tuncariana", CW?

Ah... ¿Una hora, tal vez? Máximo.

¡Ah!

¿Qué te has puesto?

He sido personalizada como una aventurera británica. ¡Sí!

Y es un parche no oficial registrado, así que no puedo decir

el nombre, Blara Bloft, asaltadora de mausoleos.

¿De dónde has salido?

Del menú de personalización. Obvio, bobo.

Sé que estás ahí, "tuncariana". Devuélvenos a nuestra amiga ya.

¿El elegido quiere jugar conmigo? ¡Ja!

Adelante.

Esperad mientras accedo a mi menú de armas.

¿Qué te parece?

Perdona mi curiosidad, pero ¿de dónde ha salido eso?

Es la física del juego. No la cuestiones, solo témela.

¿Y tú por qué no estás asustado?

Soy como un gato, tengo siete vidas.

¡Ah!

¡Ah!

(RÍE)

La subiré de nivel con los mapaches.

¡Corre!

(RÍE) ¡Chiquillos! Nunca se aburren, ¿no?

¡Guay!

Los años que ha pasado jugando en el parque por fin

han dado sus frutos. ¿Qué tiene en la mano?

Parece un... ¿Huevo de Pascua? Le habrá sobrado de entonces.

¡No te comas eso! Lleva meses caducado.

Te dolerá la barriga. Gracias por la información,

pero mis barras de vida podrán soportarlo.

Lo haré al modo chica dura y guay.

(RÍE)

Delicioso. ¡Os toca!

¡Ah!

¡Ah!

No oigo nada. ¿Y tú? ¿Oyes algo?

Solo mi corazón.

¿Qué está haciendo?

¡Ah! ¡Está en pausa!

¡Qué rico! Llevo diez semanas "tuncarianas" sin comer.

¡Ollie! ¿Qué vas a hacer?

¡Cleo, sé que estás ahí y que estás enfadada con nosotros,

pero debes detener a la "tuncariana"!

¡Sí! Te conocemos mejor que nadie

y sí te escuchamos. Palabra de scout.

¡Uh!

¡Funciona, Ollie! ¡Continúa!

Sabemos que de mayor quieres ser comediante,

oradora motivacional o mascota profesional.

¿Esto es un juego de simulación de charlas íntimas?

Porque prefiero los láseres. ¡No es Cleo!

(GRITAN)

(GRITAN)

(RÍE) "Pringaos".

Sigamos intentándolo.

Sabemos que tu ballena favorita es el narval, porque es

como un unicornio, y que al bus del cole lo llamas la lata de sardinas.

Te gustan las pelis de guerra antiguas

y odias las de baile modernas.

(RÍE)

Preparando láser.

¡No! ¿Qué estas haciendo?

Intento ganar el...

¡Ah! ¡Pero son mis amigos!

También valen muchos puntos. Bernie no, pero ya sabes...

¡Lo intentan!

Ni siquiera saben tu videojuego favorito.

¡Claro que sí!

Sabéis mi videojuego favorito, ¿verdad, chicos? ¿Verdad, chicos?

¡Coge el láser! ¡Tengo una idea!

¿A dónde vamos? A donde nadie quiere ir.

Al colegio.

(GRITAN)

(GRITAN)

Vale, Cleo guarda todos sus videojuegos en el club de cine.

(DERRAPA)

¡Ah!

¡Aquí están!

"Battle Ninja", "Escuela de Anime 2".

"Patio de sangre", "Hermanas peleonas", "Ansiedad espacial".

¡Ah, es este!

"Game over", chicos.

Es "Meditación en la granja". ¡Estoy seguro!

Donde enseñas a animalitos supermonos

a no hacer nada y no hay puntos.

(RÍE)

Es el juego favorito de Bernie, lo compramos para él juntos.

Bien, tienes razón, no escuchamos.

Pero, en nuestra defensa, somos adolescentes,

no escuchamos a nadie. Somos científicamente incapaces

de pensar en nadie más que en nosotros mismos.

Pero lo intentamos los tres.

Y creo que no lo hacemos tan mal.

(RÍE)

Tenéis toda la razón.

Estaba muy enfadada, pero sí que sois bastante majos casi siempre.

¡Eres tú! ¿Has vuelto? Sí. Venid aquí.

(AMBOS) ¡Cleo!

Ahora, seguidme. Tenemos que atrapar un monstruo.

¡Ah!

¡Ah! -Oh, oh.

¡Ah!

¡Trina! ¿Cómo has podido? Pensé que éramos amigas.

Y lo somos. ¡Espera, espera, espera!

Antes de meterme ahí, soy "tuncariana".

Jugar a videojuegos es en lo que hacemos. Es divertido.

¿Quieres probar?

¡Me pido "prime"!

¡"'Tuncariana' a la fuga es una pasada"! ¡Me lo paso genial!

Bueno, no es "Meditación en la granja" pero no está mal.

¡Ha llegado la pizza!

¿Una pizza de anchoas y piña? ¡Ah!