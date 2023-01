# Ollie Allen es el rey, # era un niño muy normal,

# hasta que lo eligieron a él. # ¡Ya no lo es!

# Desde que lo entrena # Wowsky el capitán,

# su mochila Ollie guardará. # ¡Guardará!

# ¡Con ella! # Cuidará al monstriverso,

# ¡con ella! # Viajará a una nueva dimensión,

# ¡con ella! # la tierra puede salvar,

# ¡con la ayuda de su clan # lo logrará!

# ¡Ollie es guay! # ¡Ollie es guay!

# ¡Ollie es guay! # ¡la mochila de él será! #

"OLLIE Y LOS MONSTRUOS" "El rey de las barrigas hinchadas"

Eh, aquí el muro de los campeones.

Tyrone Letrix, Larisa Ting, ah, y Arnold.

Esas personas son leyendas de proporciones épicas.

Superconocidos.

Las únicas personas en la historia del barrigón feliz

que terminaron su mundialmente famosa hincha barrigas.

Una hamburguesa deluxe completa de dos kilos y medio.

Me sorprende que no tengan desfibrilador en las mesas.

Sí.

Yo, Ollie,

prometo que mi nombre acabará en esa pared

y que ganare esa hermosa camiseta.

Es mi verdadera vocación.

¿En serio?

¿No es ser el elegido?

¿Guardián sagrado de un objeto de poder ilimitado?

¿Protector acérrimo del universo?

No, es comer hamburguesas. Vaya.

Apuntas alto, amigo. Apuntas muy alto.

Tomaré una clara de huevo sola y un vaso

de agua a temperatura ambiente, por favor.

Un sábana húmeda especial.

Y, ah...

Yo quiero la tostada de aguacate con un batido de baya de goji,

extra de antioxidantes, por favor. No tenemos de eso.

No sé lo que es y me compadezco hacia el futuro.

¡Y yo tomaré una hincha barrigas!

(AMBOS GRITAN)

-Pero si es solo un niño.

-Enseguida, señor.

Este sitio es un hervidero.

Oh, sí, estas personas adoran esa hamburguesa

como a un ídolo sagrado. ¡Prepárense, clientes,

están a punto de ver cómo les atrapa el huracán Ollie!

¡Uh! ¡Ah!

La gloria será mía.

ç(TODOS) ¡Come, come, come!

(ERUCTA) Ahhh...

¿La envuelvo para llevar?

Vale, parece que vas a vomitar, entendido.

Soy penoso.

Voy de guay y ni siquiera pude terminar una hamburguesa.

He estado tan cerca que casi podía saborear la victoria.

¡Ollie, a cenar!

¡Ya voy, mamá!

Vale, necesito ayuda.

Tal vez, si...

Oh, eh... Hola. Soy Ollie. Yo, Jeffrey. ¿Cómo te va?

Seré sincero contigo, Jeff, he comido demasiado

y si no ceno mi madre se va a mosquea al conmigo.

Yo podría ser capaces de ayudarte.

Mi especie tiene una gran afinidad por la ingestión

y una gran capacidad de expansión. No entiendo esas palabras.

Puedo comer un montón. Genial.

¿Y te doy trocitos por debajo de la mesa?

Para absorber tu comida tengo que meterme en el sistema digestivo.

Así es, tienes que tragarme.

¡Para adentro!

Aparta la lengua.

¿Qué tal un pequeño empujón?

¡Yuju!

Listo cuando tú lo estés, Ollie.

-Sé que te gusta mi pastel de atún, Ollie.

Pero ¿cómo puedes tener hambre?

Ah, estaré dando un estirón.

Vale, te echaré más.

(RÍE)

Vaya, pues sí que tienes capacidad.

Oye, colega, tengo un pequeño problema

con una hamburguesa de varios pisos.

Te escucho. Es un concurso de comer.

El ganador se lleva una camiseta. Cuenta conmigo, Ollie.

Todo el mundo se merece que sus sueños...

(SUSPIRA) Se cumplan.

Ah... ¿Qué ocurre, Jeff?

Oh, Ollie, estoy muy enamorado.

Hay una mujer, una monstruos más bien.

(ERUCTA)

Se llama Liora.

Es Liora Bennington Sorck,

su familia es la realeza del reino de los monstruos.

Y ya me has visto a mí, soy literalmente un parásito intestinal.

De eso nada, eres genial, Jeff.

Y seguro que eres muy atractivo para ser...

¿Un morador de estómagos?

¿Puedo hacer algo por ti?

En realidad, tú eres seguro, extrovertido, encantador...

Bueno, sí.

¿Podrías tener una cita con Liora?

Ah...

Me encantaría ayudarte, pero no sé mucho sobre citas.

Es que parecen complicadas.

Tonterías, Ollie, tú solo serías la cara de la operación,

yo sería el que hablaría.

Puedo enseñártelo todo, a comportarte, a vestirte,

a sentarte, al levantarte y a hacer gestos.

De acuerdo, lo haré.

Una cita rápida y luego iremos

a por la camiseta del orgullo hamburguesero.

Pero nada de cogerse de la mano ni de mirarse a los ojos, ¿vale?

Ollie, has negociado duramente. (GRITA) -Trato hecho.

(GRITA)

¿De veras? ¿Irás?

(RÍE) Maravilloso. Hasta luego entonces.

¡Ha dicho que sí!

¡Yuju!

¡A por todas, Jeffrey! Hay mucho que hacer.

Nos hace falta un lugar, comida, música...

Relájate, amigo. Estás en buenas manos.

(Música)

Ah...

Las velas un poco a la izquierda.

¿Qué tal algo un poco más animado?

Adornos para la cita colocados.

Va a salir genial.

¿Estás listo? Eso creo.

Adelante.

-¿Jeffrey?

Hola, ¿qué te cuentas?

(TOSE) Discúlpame, es un verdadero placer conocerte en persona, Liora.

-Perdóname, no me esperaba... un humano.

-Ah... No se puede juzgar un libro por su portada,

a veces te sorprendería lo que hay en su interior.

-Por supuesto.

(RÍE) Así que dije: "Solo falta una cosa...

(AMBOS) ¡Más ajo!". (RÍEN)

(SUSPIRA) Esto ha sido maravilloso, Liora.

¿Podría volver a verte?

-Nada me gustaría más.

Buenas noche, Jeffrey.

# El tío del estómago # de Ollie tiene novia.

# El tío del estómago # de Ollie tiene novia. #

Bueno, parece que mi trabajo aquí ha terminado.

Ahora puedo quitarme esta camisa aburrida

y ganar una camiseta superchula que refleja

mi amor por las hamburguesas.

Oh, no, Ollie, no podemos parar ahora.

Estoy enamorado. Y te necesito.

¿Qué? Pensé que... Esto acaba de empezar.

Recuerda, debes proyectar un aire de confianza y ser siempre amable.

No lo entiendo, Jeff.

¿No podemos ser nosotros mismos?

A Liora no le interesa eso.

Necesita un caballero elegante y cortés.

Así que, por favor, haz lo que te digo.

¡Ah! ¡Oye, colega, cálmate!

Perdóname, Ollie, he dejado que los nervios se apoderan de mí.

Por favor, entierra tu verdadero yo bajo una fachada. Tenemos una cita.

(Ópera)

(RONCA) ¡Ah!

Eh... ¡Puaj!

Y es preciosa y tiene un pelo estupendo

y un paladar muy refinado...

(SUSPIRA) Ollie, me siento como si flotaran en el aire.

Oye, he pensado que podríamos hacer una escapada de fin de semana.

¿Algún lugar del reino de los monstruos?

No sé, Jeff.

Esto se está complicando un poco, la verdad.

Empiezo a sentir que sobro, ¿sabes?

Deberías mostrarle a Liora tu verdadero yo.

De ninguna manera, Ollie.

Se llevaría una decepción. Y no dejaré que me estropees esto.

Vamos, Jeff.

Me he vestido como querías, he actuado como querías,

tuve que comerme esa cosa pringosa del restaurante,

¿de qué planeta era? De la Tierra. Eran ostras.

¿Ostras? Pues sabían a rayos.

¿Y ahora quieres ir al reino de los monstruos?

No puedo ir al reino de los monstruos,

ni siquiera debería tener citas. (SUSPIRA) Lo siento, Jeffrey.

Debo poner fin a esto.

De acuerdo, Ollie.

De todas formas, no podíamos vivir así para siempre.

Iremos a ese concurso de camisetas y saldré de tu estómago.

Hola, Liora.

¿Estás libre mañana?

Tengo algo que decirte.

-Te noté raro por teléfono, Jeffrey.

A ver, ¿qué es lo que querías a decirme?

Di algo, tío.

No puedo, no puedo hacerlo.

Vale.

Liora, tenemos que hablar.

Las cosas no van bien entre nosotros.

Siento que contigo no puedo ser yo mismo.

Es como si estuviera ocultan mi verdadero yo interior,

pero me asusta demasiado mostrarlo. Oh, siento oír eso.

Pensé que teníamos algo especial.

Bueno, sí, eres físicamente repulsivo.

Bueno, no sé. Yo no diría...

Por favor, esa piel suave y carnosa y esa cara...

Pero a pesar de todo eso, pensaba que éramos almas gemelas.

Te dejaré almorzar.

Adiós, Jeffrey.

Tío, ¿no vas a hacer nada? Se marcha.

¿Por qué no pides de una vez para que pueda ganar esa camiseta?

¡Uh! ¿Estás loco?

Ha dicho que erais almas gemelas, tío.

Le has gustado tú desde el principio. Ve tras ella.

¿Pero qué hay de ti y tu preciada camiseta?

¿Qué podría ser más importante que ver a mi amigo cumplir sus sueños?

No pida las ostras. Oh...

-Ollie, eres el mejor amigo que he tenido.

Gracias.

Mi barriga no será lo mismo sin ti.

¿Sabéis?

Una persona sabia dijo una vez: "Solo necesitas creer en ti mismo".

Y esa persona sabia soy yo. Se lo acabo de decir a un amigo.

Cuando vine aquí por primera vez, quería parecer guay y arrogante,

pero en realidad solo estaba asustado.

Me preocupaba tanto impresionar a todo el mundo

que me olvidé del simple acto de disfrutar de una hamburguesa.

Así que ahora lo haré como es debido.

Una hincha barrigas, por favor.

De acuerdo.

¿Estás seguro de esto, Ollie?

¿Si quieres volver a quedar en ridículo delante de nosotros?

Sí, quiero.

Porque si algo he aprendido de esto

es que tienes que creer en ti mismo.

Felicidades.

Gran hazaña.

-¡Bomba!

-Te entregó la camiseta de El barrigón feliz.

Oh, no lo he hecho por la gloria.

Lo he hecho por amor. Amor por las camisetas de hamburguesas.

No me siento muy bien.

Di: "El barrigón feliz". Barrigón... (VOMITA)

"Un mercadillo muy misterioso".

(SUSPIRA) Aburrirse en grupo.

No está mal.

La vida no siempre tiene que ser: vamos, vamos, vamos. ¿Sabes?

Estoy de acuerdo.

Le da a mi cerebro la oportunidad de decir:

"Eh, Gran B, gracias por el descanso, te lo agradezco".

¿Un gran B? ¿Es el apodo que te ha puesto tu cerebro?

Sí. Ese y Mad Cobra. (CANTURREA) Ya es el momento.

¡Ya es el momento!

El momento del mercadillo.

Será genial deshacerse por fin de toda esta basura inservible.

Puaj, mis viejos juguetes.

¡Ah, espera!

¡Los polis equinos!

Oh...

Jugábamos con ellos cuando aún llevábamos pañales.

Oh, este es Trotón azul, el patrullero.

Y Bark, el agente infiltrado.

Sí.

Y aquí está Big Kein, la agente de tráfico que nadie respeta.

(AMBOS) Pero no hay multa que se le escape.

Qué tiempos aquellos.

Ya lo creo.

# Patrullan a diario, # patrullan todo el barrio.

# Los polis equinos busca la paz.

# Si te pasas de la raya, # sus relinchos oirás. #

-Ah... ¿Quiénes sois vosotros? Sí, siento vergüenza ajena.

(TOSE) Solo nos echamos unas risas.

En realidad, nos dan igual unos caballos policía de plástico.

Sí. (RÍE) Por favor, son para niños pequeños

a los que les encanta jugar con su imaginación.

No para niños más creciditos y adultos

a los que también les encanta jugar con su imaginación.

Qué mal. Sí.

Paso de eso. Paso.

En serio. Puaj.

Con esto bastará.

Llevemos todo afuera y vendámoslo.

Señora Allen, ¿puedo ayudarle con el mercadillo?

(RÍE) Puedes ser mi socio de ventas en el mercadillo.

¿Te apetece hería?

Eso suena genial.

¿Ah, sí?

Adiós,

preciosos objetos infantiles que no extrañaré ni un segundo

y que no me importan nada de nada.

(RONCA)

¡Eh! ¡Eh!

¡Qué! Eh, oh... ¡Ah! Hola, ¿qué pasa, amigo?

CW, te he buscado por todas partes.

Bueno, todos sabemos que me echo aquí la siesta. Así...

Necesito un gran favor y no puedes decir que no.

Em... ¿Y... No, gracias?

Mi madre ha organizado un mercadillo.

Ohhh, interesante.

Es como el gran bazar del planeta Gluvix,

solo que menos mortal y con muchas más baratijas.

Espera, ese es...

Rams.

Es un monstruo en el que no se puede confiar.

Siempre me roba mis cosas.

En fin, CW,

necesito que compres mis viejos muñecos de polis equinos

sin que nadie te reconozca, ¿vale? Dalo por hecho.

Preguntaría por qué, pero creo que no me interesa saberlo.

Sí, exacto. Perfecto.

Compraré esos caballos como si fuera mi trabajo, porque lo es.

¿Me pagarás por ello? No.

(GRITA)

Le gusta eso, ¿eh?

Mucha gente se ha fijado en ella.

Lente de enfoque fijo y flash automático.

Solo cuesta 16 billetes.

Ah, sí, bien.

Oh, sí, gaste todo el carrete y no la compre, claro.

Vale, bien. Sí, muchas gracias.

Buenos días,

soy un hombre humano que ha venido a su mercado de basura en busca

de una artículo de un equino ungulado.

No aceptaré un no como respuesta. Vale, mire por allí.

Ah, ha sido fácil.

Tío, ya has vuelto. ¿Tienes la mercancía?

¿Un..... tiene siete traseros? No tengo ni idea.

Tengo la mercancía. Bien hecho, CW.

Sabía que podía contar contigo.

Oh, escondamos los muñecos aquí hasta que todo esto pase.

Ahhh, entiendo por qué no querías desprenderte de ellos.

Tres yeguas corriendo sin tregua. ¿Qué?

¿No compraste mis muñecos de polis equinos?

¿Muñecos? Espera, ¿esas cosas para niños?

Pensé que querías este hermoso cuadro.

(GRITA)

Podría quedar bien en tu cuarto o en tu cubo de basura.

Ah, sí, ahí pega más.

Hola, buenas noticias, he vendido tus caballitos de juguete.

¿Quién los ha comprado, mamá?

No es que me importe, pero... Bueno, dime.

Eh... He tenido tanto lío que no recuerdo quién se los vendí.

Pero seguro que están en buenas manos.

Sí, genial.

Tengo que recuperar mis polis equinos. ¡Ah!

Son 8,50, señor.

Los juguetes se fueron y me entró el bajón.

Mi instinto me decía que eran malas noticias y que debía pasar página.

Pero, entonces, me di cuenta de que soy Trotón Azul

y resuelvo crímenes, crímenes equinos.

Ollie, hola, ¿estás bien, amigo?

Oh, hola. Sí, Cleo. Como nunca.

He oído que los polis equinos han dejado el establo.

¿A quién se le habrá ocurrido comprar eso?

Sí, ni idea.

Sí, pero me alegra que se hayan ido.

Son reliquias del pasado. Superinmaduros.

Pero eran muy divertidos. Oh, muchísimo.

(TOSE) Pero ahora ya no lo son. Sería una diversión negativa.

Adiós, Ollie. Una charla genial. Un placer haber participado.

No están, CW.

No hay ni rastro, pero podemos encontrarlos.

Solo necesitamos una pista.

Ah... ¿Este pelo perdido sirve? ¡Pues claro!

Y ambos conocemos a un monstruo pelirrojo muy amigo de lo ajeno.

(AMBOS) Rams.

¡Arre caballo!

(Relinchos)

¡Vamos, es un sprint al galope! De acuerdo. Vale.

"Le pisábamos las crines a Rams.

Y vamos por buen camino. Era hora de darnos una vuelta por su casa".

¡Rams, trae aquí tu trasero de ladrón!

Excusa en tres, dos, uno... Uh... Rams no estar aquí.

Pero si estuviera, él no ser un ladrón. Él encuentra cosas.

Él es un increíble localizador de cosas.

Vale, ¿quieres jugar duro? Como quieras.

¡Superpatada equina! ¡Ah!

(GRITA)

Y se escapa. Persecución de Pony.

¡Oh!

¡No te escaparás tan fácilmente, Rams!

(RÍE) Qué bueno.

Tú extraño hoyo para muñecos de ha resultado útil al final.

¡Ah! Vale, dos cosas.

Deja de tirar cubiertos y, por favor, devuélveme mis muñecos.

¡El último! ¡Ay!

Vaya, el tío desea con ganas tus muñecos, Ollie.

Estos son artículos de uso personal,

por si me volvieras a meter en la mochila.

¿Mis zapatillas? Pero, ¿cómo...? Oh, es bueno.

¿Eh? Las he encontrado.

Vale, basta de mentiras, Rams.

Encontramos un pelo rojo en la caja de los caballos.

Es absurdo. Este pelo es humano.

El pelo demostró es espeso y grasiento. Mira.

No tengo tus muñecos, chico. Pero los quiero. Yo no robo.

¡Ahhh! (RÍE) Ese es muy bueno.

"Resulta que el pelo rojo de Rams era una tomadura de pelo.

Teníamos que encontrar esos muñecos y unas zapatillas y, posiblemente,

una camiseta". Hola, amigos.

Caray, Ollie, me mola tu camiseta invisible.

En fin, encontré esto cerca de la casa de Turner.

El escudo de asalto de Trotón Azul.

Es decir...

Eh... Ten. Quédatelo tú.

Debemos irnos, adiós.

"Todas las señales apuntaban al infame Turner Fledge".

Oye, no tengo tus muñecos ni el pelo rojo.

¿Un perrito?

Intentas sobornar a un agente, ¿eh?

¡Ni lo sueñes!

¿Qué hacías en el mercadillo?

Tomar el aire, mirar los artículos...

¿Por qué estaba el escudo de Trotón cerca de tu casa, Turner?

Ni idea. No he estado en casa. "Era extraño, pero le creía".

Caballeros, me encantaría seguir charlando,

pero tengo una cita con el destino...

en forma de carne procesada caliente.

(Relincho)

"El soplo sobre Turner había sido un fiasco.

Necesitábamos más pistas y puede que un zumo, tenía sed".

No he visto a nadie con el pelo fino, rizo y rojo.

He estado muy liado ganando pasta para tu madre.

¿Puedo volver al trabajo?

Antes de dinos quién compró los muñecos.

No lo sé.

¿Y por qué te importa?

Por nada.

Sí, odiamos los caballos.

Lo siento, ojalá tuviera una lista de asistentes al mercadillo,

pero no.

Oh, espera. Las fotos de las ventas.

¿Esto ayuda?

Arre, CW. ¡Corre!

Al trote, al trote, al trote.

"Casi se podía oler el crimen.

Estábamos muy cerca".

¿Qué pasa si este tipo o tipejo compró los muñecos?

No es realmente un crimen, ¿no?

Es un buen argumento, pero Ollie quiere sus caballitos.

(Relincho)

¡Alto!

Sabemos que los tienes, Carl.

Y estamos dispuestos a pagar un precio de mercado justo.

Precio de mercado justo.

Oye, Ollie, ¿sabes si puedo enchufar esto por aquí?

No sé de qué me hablas,

Ollie, pero es hora de cenar y tengo que asearme.

¡Te pilla ambos con las manos en la masa, Carl!

Seguro que tu madre me dirá dónde están.

¡Está aquí, corre!

Estoy muy viejo para esto.

(Música)

¡Ah!

(Música)

Me disculparé por lo que voy a hacer después.

¿Por qué vas a disculparte? (GRITA)

(GRITA)

¡Oh!

Ah... Oh...

¡Cleo! La misma. Hola.

¿Tú has...? O sea... ¿Qué?

(SUSPIRA) Lo siento, Ollie.

Le... Le pedí a mi hermano que comprara los muñecos.

No quería perderlos y... me daba vergüenza.

Vale, pensaba que yo era el único.

Soy culpable de que aún me sigan gustando.

Eso no me lo esperaba.

Y, oye, fue muy astuto incriminar a Turner. Eres un genio.

(RÍE) Sí. Estuvo bien, ¿verdad?

Querrás que te devuelva esto ahora, claro.

Oh, sí, mucho.

Pero, ¿sabes qué? Los compartiré contigo.

(AMBOS) ¡Polis equinos para siempre!

(TOSE) ¡Eh, aquí nadie os juzga, seguid a lo vuestro!

"El caso estaba cerrado.

Trotón Azul y sus audaces amigos verían otro amanecer.

Ahora los mantendría a salvo de la única forma que sabía,