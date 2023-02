Rancy se la juega

# Ollie Allen es el rey. # Era un niño muy normal

# Hasta que lo eligieron a él. # ¡Ya no lo es!

# Ahora, desde que lo entrena # Wowski el apitán,

# su mochila Ollie guardará. # ¡Guárdala!

# Con ella cuidará # al "monstriverso".

# Con ella viajará # a una nueva dimensión.

# Con ella la tierra puede salvar.

# Con la ayuda de su clan # lo logrará.

# ¡Ollie es guay!

# ¡Ollie es guay! #

OLLIE Y LOS MONSTRUOS

RANCE SE LA JUEGA

¡Sé que te he convocado, pero debes regresar!

(RÍE)

No hasta que consiga lo que quiero, empezando por ti.

¡Ay!

¿No lo entiendes? ¡Fue un error!

No quería invocar a la cazarrecompensas más malvada

del "monstriverso", solo quería encontrar el mando a distancia.

¡Es un elegido muy descuidado!

¡Y muy vago!

Pues he encontrado el mando,

y también el bonuo videojuego.

Y ahora lo que quiero es mi pago: ¡Tú!

¡Ah!

¡Entra!

(RÍE)

Vale, esto es nuevo.

¡Auh! ¡Ollie, cuidado!

¡Ah!

¡Oh! ¡Ay!

¡No puedes esconderte, elegido!

¡Serás mío!

Vale, o abrimos la mochila o mis días estarán contados.

Sin la mochila, solo soy un niño.

Solo hay un lugar donde conseguir anti resina en este planeta.

Está muy, muy lejos de aquí, en una colina.

Genial. Vamos. En realidad, iré yo solo.

Necesito un descanso.

Ocultaos hasta que vuelva.

¡Espera! ¡Llévanos!

Ya se ha ido, vale.

¡Ashlor nos estará buscando!

A ti. ¡Debemos escondernos!

¡Ollie Allen!

Qué sorpresa encontraros aquí.

¡Rance! ¿Vives aquí cerca? ¿Te vienes?

¿Qué hacéis por estos lares?

Ashlor quiere cobrar una recompensa por mí y necesito que nos ocultes.

¿Podrías hacerlo? ¿Una recompensa?

Oh, qué interesante. Pero ¿por qué iba a ayudarte?

Porque conozco a un malvado rey monstruo

que está buscando su corona.

He decidido ayudarte.

Rance es un rufián. ¿Cómo vamos a confiar en él?

No lo haremos.

Estoy totalmente en guardia, pero los ladrones se ocultan bien.

Su casa será perfecta. Aquí está, el "chateau" de Rance.

Es más bien una cabaña, la verdad.

Ah... ¿Ese picaporte no es de tu familia, Cleo?

Sí. Estoy un 78% segura de que sí lo es.

¡Cubo oscuro, vengo a pedirte un favor!

Necesito anti resina.

El destino del "mosntriverso" depende de ello.

¿Es esto lo que deseas?

Eso mismo, sí.

Antes de concederte tu deseo, debes superar una serie de retos.

Verás, mi misión es bastante urgente, amigo. ¿Seguro que...

Sí, seguro. Déjame hacer mi especialidad, anda.

¿Quieres que salte a través de aros?

Con láseres disparándote.

¡Ay!

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

¡Vaya! Mira cuantas cosas.

Sí. Es como el tesoro de un acaparador.

¡Un momento, un momento!

¡Quietos todos! ¿Qué has encontrado?

Solo esta peli del inspector Ballena en VHS,

un formato que apenas conozco.

No sabía que eras fan del Inspector Ballena.

Ah... Sí, por supuesto, soy muy fan.

Por eso tengo el video en el cajón de mis cosas favoritas

de todos los tiempos.

Oye, tal vez me equivoqué contigo. Canta conmigo.

# Si hay problemas en la tierra, # no me llames, no es mi guerra.

# Si hay problemas en el mar, # di mi nombre sin dudar.

# Ballena no es mi apodo, # ballena es mi cuerpo todo.

# Inspector Ballena. #

Oye, ya que tenemos que ocultarnos y todo eso,

¿por qué no bajamos la guardia y la vemos?

¿A dónde ha ido? ¡Ya la he puesto!

¡Ocultarse es lo mejor!

(TV) "Muchas gracias, Inspector Ballena.

-De nada. Y recuerda: un amigo no deja de estar ahí para un amigo.

Siempre está ahí."

¡Qué frase tan buena para el final del diálogo!

Bueno, nos lo hemos pasado pipa y todo eso, pero es hora de irse.

Esperad. ¿Sabéis cuál es la mejor parte de ocultarse? ¡La pizza!

Vuelvo en un santiamén.

¡Va a traernos pizza!

Recibí tu mensaje, Rance.

Pero dame una buena razón para que no acabe contigo ahora mismo,

ladronzuelo. -Eh...

Te entregaré a Ollie si renuncias a la recompensa que ofrecen por mí.

(RÍE) -Él será mío.

Pero si esto es un truco, haré que desees no haber nacido.

¡Oh, vaya!

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!

Felicida... ¿Es lo mejor que sabes hacer?

Lo siento, ¿qué ibas a decir? Vaya, eres un poco chulito, ¿eh?

Creo que ibas a decir "felicidades".

¡Cachis!

¿Acabo de crear otro reto?

¡Qué pena!

Oh, vaya.

¡Ah! Un amigo no deja de estar ahí para un amigo, siempre está ahí...

¡Con pizza!

Lo siento, se me olvidó.

¿Has olvidado la pizza, la única cosa que fuiste a buscar?

Un poco extraño, ¿no? ¿No es raro que no haya traído la pizza?

Sí, es cierto. ¿Qué está pasando aquí?

Lo... Lo que quise decir es que... Que se me olvidó porque...

Porque me encontré con el verdadero Inspector Ballena en la playa.

Y quiere conocerte a ti.

¿Ese inspector no es un tipo con un disfraz de goma?

¿No lo has oído? Ha dicho "el verdadero Inspector Ballena",

así que será el actor que lo interpreta. ¡Vamos!

¡Ollie, detente! ¡No es seguro salir! ¿Te acuerdas de Ashlor?

¡Sí, Inspector Ballena!

Ollie, es evidente que esto es una trampa.

No puedes confiar en Rance.

O tal vez solo necesita que alguien confíe en él

en lugar de pensar lo peor de él siempre.

Y tal vez es cierto que se encontró al Inspector Ballena en una playa.

¡Espérame!

¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No debí comerme tantos nachos!

Eh... ¡Ay!

(RESPIRA CON DIFICULTAD)

Felicidades.

Pero debes superar un último reto si quieres la anti resina.

¡Por favor! ¿Qué más quieres de mí?

¿Has acabado? Sí.

Bébete ese vaso de leche.

¿Hablas en serio? Sí.

¿Por qué? ¿Tienes miedo?

Oh, vaya. No te ha costado nada.

Yo detesto la leche, por eso pensé que...

La anti resina. Vale.

¡Ah!

¡Oh! (RÍE)

No, gracias, cubo oscuro. Eres el mejor. Qué cruel.

¡Ah, qué solo estoy!

Está aquí al lado. Seguidme.

¿Qué haces? Lo siento, Ollie.

No queríamos llegar a esto, pero Rance trama algo.

¡Debo ver al Inspector Ballena!

Hola, Ollie. Me alegro mucho de verte.

Sí, no me sorprende. ¡Es el fin!

¡Rance! ¿Cómo has podido?

Un amigo no deja de estar ahí para un amigo, siempre está ahí.

Lo siento. Ashlor me prometió inmunidad si te llevaba hasta ella.

-Tu recompensa queda cancelada, ladrón. Ahora vete.

¡Oh!

¡Esto no puede ser! Sé que Rance no es tan malo.

Vale, pero solo por pasar el rato, supongamos que sí lo es.

¿Cómo derrotamos a Ashlor sin la mochila?

(AMBOS) ¡CW!

-¿Qué? ¿De dónde ha salido?

Wcha este potingue en la mochila, amigo.

¡Ay!

¡Sale de "no es asunto tuyo"!

¿Dónde esta la mochila? ¿Dónde está la mochila?

¡Oh, no! (AMBOS) ¡Rance!

De veras creí que Rance podía ser un buen tío,

pero supongo que la gente o los monstruos no cambian.

Me alegra que estemos de acuerdo. Es lo que te hemos dicho

desde el principio. Parece que tu mochila

es cosa del pasado.

Y ahora me toca cobrar mi recompensa.

-¡Ollie!

¡Puedo ser buen tío!

-Da por reanudada tu recompensa, ladrón.

-Vale la pena.

¡Lo sabía!

¡Oh!

¡Ah!

Muchas gracias por la resina, Ashlor.

¡Chúpate esta!

¡Ah!

¡Ah!

¡Uh! ¡Ollie, te quiero!

Ah, pues quién lo diría.

Bueno, supongo que podría liberaros

si no hubiera usado toda la anti resina.

(LOS TRES) ¿Cómo dices?

¡Es broma!

Has estado genial, Rance,

pero ¿cómo lograste quitarme la mochila en el momento justo?

Era parte del plan.

Gracias por ser tan buen amigo.

¿Y el Inspector Ballena no existe?

No existe.

Supongo que tenías razón. En el fondo, Rance es un buen tío.

Sí. Solo necesitaba que alguien confiara en él.

Me ha robado la ropa, ¿no? (LOS TRES) Sí.

(SUSPIRA) Pues vale.

LOS MONSTRUOS CONTRA OLLIE ALLEN

Oh, vaya. Se me ha metido una palomita entre los dientes.

No hay problema.

Te ayudaré con un monstruo escarba dientes.

Escarba, escarba.

También sirve para abrir una puerta o hurgarse la nariz.

(Alarma)

¡Eh!

¿Hola?

¡Caray!

Ollie Allen, se le acusa de hacer un mal uso de la mochila

nada menos que por milésima vez.

¿A mí? ¡Ja!

Diga una vez en la que la haya usado mal.

¡Uh, el monstruo espolvoreador! Espolvorea, espolvorea.

Monstruo rasca espaldas. Rasca, rasca.

Monstruo aprieta cordones. ¡Mola!

Chicos, ¿os lo podéis creer?

Arrestado por un uso indebido de la mochila.

Sí, hemos hablado de ello.

A mí me sorprende que no lo hicieran antes.

(CARRASPEA)

Señor Allen, su abogado de oficio del "monstriverso"

no tardará en llegar.

¿Qué tal? ¡Ahora soy abogado! Un momento. ¿Tú eres mi abogado?

¿De verdad? Iba a fingir que me lo tomaba en serio, pero...

Relájate.

He visto los mejores dramas legales judiciales, sé lo que me hago.

Claro, pero ¿dónde estamos exactamente?

¿Es como un tribunal de monstruos? Exacto, un tribunal de monstruos.

¿Ah, sí? ¿No es algún tipo de simulación?

Parece una de tus obras chapuceras.

Mira este martillo potencialmente dañino.

Si es una simulación, esto no me dolerá.

¡Ajá! ¿Ves? ¡No es real!

Ah.. Ah...

¿Intentas darme una lección por casualidad?

No, Ollie, yo nunca haría eso.

Vale, seguiré adelante con esta farsa.

¿Quién es el fiscal?

Courtney Poweredge.

Cómo no, claro.

Publicista imperturbable y monstruo de tipo A.

Ahora también eres abogada, ¿eh? Me encanta.

¿Dónde conseguiste el título, en un colegio de abogados de mentira?

¡Orden! ¡El juicio ha comenzado!

-Gracias, señoría.

Los seres del "monstriverso" declaran

que Ollie Allen ha abusado de su posición de elegido

y ha usado la mochila sin motivos justificados desde el primer día.

¡Protesto! ¡Usted no puede protestar!

Tú eres el acusado. ¿Acusado? ¡Eres mi abogado!

¡Despedido! Esto va mal.

Y solo acaba de empezar. Debí verlo venir.

Tengo una infinidad de monstruos que pueden testificar

que Oliver Allen hizo un mal uso de la mochila.

-Rasca, rasca, rasca.

¡Ja ja ja! Me parto.

¿CW te ha arrastrado a esto? Dime.

¡Ollie, esto es serio!

¿A ti también, Bernie? Lo siento.

Desde niño he soñado con testificar.

¡Orden, orden, señor Allen!

Las cosas no pintan bien para usted,

pero estoy dispuesta a ofrecerle un trato.

Si admite que ha actuado mal, le solataré con una advertencia

y podrá volver a ser el elegido, pero si se declara inocente,

su destino estará en manos de un jurado realmente furioso.

¡Caray! La música le da mucha seriedad.

¿Qué dices? ¿Qué tal si nos vamos con una advertencia? ¿Sí?

Hum...

Tras mucho deliberar, admito que tal vez ocasionalmente

quizá a veces haya podido...

¡Suéltalo ya, Ollie!

Parecer que uso más la mochila.

Pero mantengo que siempre lo hago por las razones correctas.

Por tanto, me declaro no culpables.

¡Oh!

¡Oh oh! Ollie, acepta el trato, ¿de acuerdo?

La jueza solo quieres saber que has aprendido la lección.

No soy culpable.

Cero culpa. Yo no tengo la culpa de nada.

¡Orden! ¡Orden, orden, orden!

¡Ay! ¡Ollie, esto no es lo que debía pasar!

¡Vamos, admite que eres culpable!

No ha hecho más que empezar.

¡Ollie, para! Es cierto, vale.

Intentamos darte una lección sobre sacar cosas sin razón,

pero no planeé nada de esto.

¡No soy culpable!

¡Ah!

Claro, claro, claro. Como si esto no fuera parte del plan.

Ah, estoy temblando de miedo.

¡Silencio en la sala!

Ollie, yo me hallaría si fuera tú, amigo.

Por sus crímenes contra el "monstriverso",

sus amigos son condenados a que los conviertan en polvo

y los esparzan por el "monstriverso".

(GRITAN) Hasta luego.

(GRITAN)

¿Wowski? No recuerdo haber planeado esto.

Eso es porque estamos atrapados en una simulación alterada.

¿Qué pasas y nos aplastan estando en una simulación alterada?

Bueno, pues, como dijo la jueza, seremos polvo espacial.

¡Ah! ¡Bernie quiere salir!

¿Se da cuenta de que, al declararse inocente

y burlarse de este alto tribunal,

ha condenado a sus amigos a un destino peor que la muerte?

Parece propio de mí, a eso le digo "tararí que te vi".

Escuche, señorita señorona.

Estoy junto a usted igual que antes.

Aquí nada puede hacerme daño, no es real.

Por ejemplo, este martillo más grande y pesado

y con radioactividad. Se lo demostraré.

¡Ah!

Vamos, Ollie. ¡Haz algo!

¡Auh! ¡Un momento! ¡Esto es real!

Ah... Su señoría, señora Milady, si el tribunal le place,

me gustaría declararme muy culpable, muy muy culpable.

¡El trato ya ha expirado!

¡Y ahora sus amigos serán aplastados dos veces

a doble velocidad!

(GRITAN)

¿Qué? ¡No! Pensaba que no era real.

¡Exijo otro juicio, otra jueza, otro jurado de igual a igual!

De acuerdo, de igual a igual.

¡Una sala llena de Ollies?

¡Nunca me escucharán!

Muy cierto. Y adivina...

Aunque seas excepcionalmente guapo y valiente,

todos sabemos que eres culpable.

¡No! ¡Vamos como chicos! ¡Hagamos algo!

¡Saquemos cosas divertidas de la mochila!

¡Culpable! -¡Culpable!

-¡Culpable! -¡Culpable!

¡Esperad! ¿Y si le mostrara al jurado que cuando uso mal

la mochila en realidad funciona? Salvo a la gente.

¡Protesto! Eso suena muy aburrido y sincero.

-Claro. -Es cierto.

-¿No podemos meterlo en la trituradora

y luego pedir una pizza? -Es solo una petición interesante,

pero le daré a Ollie una oportunidad.

Tan solo quiero un ejemplo.

Vale, muy bien. El mejor ejemplo. Ah...

¡Oh, ya sé!

¿Recordáis cuando sacamos de la mochila al monstruo

cojín de pedorretas conocido como la bestia de las flatulencias?

Les presento en la prueba.

(HACER UNA PEDORRETA)

(RÍEN)

Parecía una chorrada, algo inútil

incluso para alguien tan laxo como nosotros.

¡Protesto! Es un tío gracioso.

El más gracioso, pero ¿luego no lo usamos para avergonzar

al monstruo de los modales con pedos falsos

y salvar al universo de un destino peor que la destrucción?

¡Los modales impuestos! ¡Oh!

Fin de mi alegato. De nuestro alegato.

No ha mencionado que fue él quien sacó al monstruo

de los modales inicialmente. ¡Orden, orden!

Fiscal Ollie, ¿tiene alguna refutación?

-No sé qué significa eso. -¡Se admite!

¿El jurado ha alcanzado un veredicto?

-Sí. Ollie Allen es... ¡Culpable!

¿Qué? ¡Oh! ¡Eso no es de lo que se me acusa!

¡Ah!

¡Chicos, siento haber alterado la simulación!

Siento haber querido darte una lección.

Nunca volveré a sacar cosas sin motivo de la mochila,

sobre todo ahora que nos van a aplastar.

¡Ojalá hubiera una forma de abrir esta puerta!

Espera, la hay. ¡El monstruo escarba dientes!

También se puede usar para abrir puertas.

Escarba, escarba.

-Eso no es lo mío.

¡Fin de la simulación! ¡Declaro juicio nulo!

¡A la carga!

Lo siento, Ollie.

Lo siento, Ollie.

Lo siento, Ollie. ¡Yo soy el de verdad!

Vaya, lo siento.

Esto es muy gratificante.

¡Orden, orden, orden!

Chicos, nos superan en número,

es imposible vencer a 14 Ollies enfadados.

¡Esto es el fin!

¡Esperad! Vosotros sois y yo, ¿no?

Así que pensad en todas las veces que hemos usado la mochila.

Sí, no siempre ha sido para salvar al mundo.

A veces ha sido para ayudar a un amigo o hacer reír a alguien,

o simplemente para hacer la vida un poco "Je ne se quoi".

Eso es francés.

Siento haber ido tan lejos, pero mirad en vuestro interior

y preguntaos, preguntadme, preguntadnos

si alguna vez quisimos dañar a alguien.

La respuesta es no. Pero eso ya lo sabemos.

Eso ha sido muy emotivo. -Tiene razón.

-Somos buena gente. -Muy amables.

-Amabilísimos.

-Exijo la anulación del juicio por "joie de vivre".

Eso también es...

(Pedo)

(RÍEN)

-Oh, amigo, no podemos enfadarnos contigo ni conmigo,

sobre todo porque eso implicaría una autodestrucción mutua.

Simulación terminada.

¡Lo logramos! ¡Estamos vivos!

Pensé que no saldríamos de esta.