A proposito de Bernie

# Ollie Allen es el rey, # era un niño muy normal,

# hasta que lo eligieron a él. # ¡Ya no lo es!

# Desde que lo entrena # Wowsky el capitán,

# su mochila Ollie guardará. # ¡Guardará!

# ¡Con ella! # Cuidará al monstriverso,

# ¡Con ella! # viajará a una nueva dimensión,

# ¡Con ella! # la tierra puede salvar,

# con la ayuda de su clan # ¡lo logrará!

# ¡Ollie es guay! #

# ¡Ollie es guay! #

"OLLIE Y LOS MONSTRUOS"

# ¡la mochila de él será! #

"A propósito de Bernie"

¡Socorro, me atacan!

Ollie, ¿cómo haces para enredarte siempre en esto?

Cómics de Superbuenchico del uno al cinco,

¿qué hacían ahí abajo?

Sí, no lo sé. Se habrán traspapelado.

¡Superbuenchico es superbueno!

¿Recuerdas cuando tejió unas fundas para las papeleras de reciclaje?

O este,

salva a los gatitos de un contenedor

y hace una réplica del contenedor

para que no echen de menos el antiguo contenedor.

(A LA VEZ) ¡Qué bueno es! ¿Qué va a hacer ahora?

Pues, no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes?

Extraño a Superbuenchico.

Ya, pero no puedo inventar más historias, ¿de acuerdo?

La bondad no me invade tan fácilmente.

Creo que tengo un bloqueo creativo, ¿sí? O algo así.

¿Bloqueo creativo? ¿Por qué no lo has dicho?

Podemos solucionarlo. ¡Sí!

Tienes que probar algo nuevo,

acceder a otras partes de tu cerebro. ¡Ya sé!

Escribir con los ojos vendados. No.

Vale, asociación de ideas, ¡ya!

A ver, y ¿eso para que va a servir?

No lo sé, hace que surjan ideas.

(Alarma)

¡Au! Escribe más rápido.

Escribe más. Más rápido.

Más. ¡Basta!

Vale, os agradezco que os guste Superbuenchico, lo pillo,

pero estoy bloqueado. Escúchame bien, colega.

Súper buen es la única parte de mi infancia

que significa algo así que desbloquéate, amigo.

Cálmate, Cleo. Bueno, Bernie,

no quiero hacer esto porque sé cuanto odia la gente creativa

que le ayuden con sus problemas artísticos

pero usaré la mochila solo esta vez.

¿Sabes qué? No, no es necesario.

Intentaré, no sé,

escribir sobre un nuevo personaje más elaborado.

Demasiado tarde, ya la he abierto. ¡Una ayuda!

¿Quién necesita un abrazo?

¡Todo el mundo!

Tomad un gran abrazo. ¡Superbuenchico!

¡Mi infancia ha cobrado vida, me siento como un niño de nuevo.

Te informo que aún eres un niño pero yo me siento igual.

(BOSTEZA) ¿A qué vienen todas estas lágrimas de alegría?

Intento echarme una siesta. ¡Es el milagro de la bondad!

El cómic que Bernie lleva dibujando desde que éramos unos críos

ha cobrado vida directamente de la mochila.

Cosa que me parece imposible.

Ollie, ¿por casualidad tienes alguno de los cómics de Bernie

en la mochila? Pues, claro. Todos los que caben.

¿Ves? Eso lo explica todo.

Al guardar los cómics en la mochila,

han debido de viajar por accidente al planeta Cloutonia,

que está cubierto de la legendaria sopa primigenia,

un líquido ancestral que tiene el raro poder

de dar vida a las ideas.

Sí, eso parece una paparrucha.

Exacto, la sopa está hecha de paparrucha.

Eres el mejor explicándote.

(A LA VEZ) ¡Oh, qué bueno es!

Bernie, mi creador, el chico especial que me hizo supermegabueno,

¡venid aquí!

Pasad, mejores amigos.

-¡Pizza!

¡Es el día de pizza por doquier! ¿Por qué no será así todo el año?

Gran gorra, bonitos aparatos, eres especial, soy tu fan número uno,

sonríe, es contagioso.

-Creo que ya tenéis otro bicho raro para el club de bichos raros.

Recuerda, somos mayores ahora que cuando te creé.

Los niños de nuestra edad no necesitan tanta inspiración.

¿Quieres decir que sus corazones ya están llenos de alegría?

Más bien, sus tripas glotonas están llenas de pizza.

Pongámonos en la fila antes de que se acabe.

Hola, chicos. ¿Quién es vuestro nuevo amigo?

Hola, Ivy. Este es mi primo, Chico.

Ivy,

así que tú eres con la que Ollie quiere sentarse realmente en clase.

Está coladito por ti. ¡Oye, no!

Eso es información confidencial.

No es una primicia pero suena raro viniendo de un completo extraño.

-Guardar secretos es como mentir y mentir nunca es bueno.

Es lo que me enseñó Bernie,

quien por cierto no es mi primo en absoluto.

Ignóralo. ¿Por qué esta fila va tan despacio?

Pareces hambrienta como un oso, será mejor que vayas primero.

Después de ti, anteponer las necesidades de los demás

sienta bien.

Vale, nos hemos quedado sin pizza.

Lo bueno es que para el año que viene faltan 365 días.

¿No es así?

Espero que no haya pizza el año que viene.

Las frutas son mucho más sostenibles.

Pero la pizza es literalmente nuestro sustento.

¿Sabes? No parecías hablar tanto en ninguno de los cómics.

Huellas grasientas de pizza por todas partes.

-Parece que le vendría bien una mano.

¡A trabajar!

-Bueno, ya era hora de que tuvierais

una influencia positiva en nuestro grupo,

como este alumno tan servicial que, por cierto, nunca había visto.

-Otro día, otra oportunidad para brillar, ¿verdad, Bernie?

-Vaya memo. -Y tanto.

Escucha,

las ñoñerías causaban furor cuando éramos pequeños

pero la secundaria se merienda a los blandengues como él.

Somos el daño colateral, piensa en nuestra frágil reputación.

Sabemos lo mucho que significa para ti, pero...

¡Parad, dejadlo ya! No estaba bloqueado,

estaba harto de escribir cuentos infantiles

para un personaje tan mojigato.

No me atreví a decíroslo porque os encanta Superbuenchico.

¿A qué viene tanto susurro?

Ya sabes, si no tienes nada amable que decir...

Esos refranes cursis no encajan

en los duros pasillos del instituto, te lo aseguro.

Hemos madurado más que tú. Eso ha quedado atrás.

Alguien necesita un descanso.

¿No me crees? Pues,

he estado trabajando en una nueva versión

de Superbuenchico mucho más mordaz.

Saluda a "Se acabó el chico bueno".

¿De verdad no quieres que siga siendo Superbuenchico?

Bueno, eso me rompe el corazón, Bernie.

(LLORA) ¡Aparta!

¿Ojos láser?

¿Dedo volatizador?

¿Esto es lo que Bernie quiere que sea?

(Música)

Podrías haberlo defraudado con más suavidad.

Estoy cansado de ser el sensible.

(Gritos)

Pues, aquí estoy.

¿No querías a "Se acabó el chico bueno"?

(RÍE) Pues, toma.

(GRITAN)

(RÍE)

Parece que está un pelín cabreado y su mirada es muy penetrante.

(Música)

A toro pasado, me arrepiento de haberle dado estos superpoderes.

(A LA VEZ) ¡Fuera, fuera!

-(RÍE)

-(GRITAN)

(Música)

-(SILBA)

-(RÍEN)

(GRITAN)

"Se acabó el chico bueno" no es nada bueno ya.

¡Ja! -¡Me ha robado la sopa!

Considérate afortunado, chaval.

(GRITAN)

Cuidado, vienen las bolas de fuego.

(GRITAN)

Vale, Bernie, es hora de atrapar a "Se acabó el chico bueno".

Espero que le hayas inventado un talón de Aquiles. ¿Algo?

No, solo talones normales, me temo que es invencible.

Bien hecho, Bernie.

(RÍE)

¡Qué marrón! Se va con sus poderes afuera.

¡Ja!

Vosotros vigiladlo, yo me acercaré y lo atraparé.

Yo solo quería otra versión de Superbuenchico

para que fuera más guay. Ya sabes, más maduro.

No quería que pasara nada de esto.

Entonces mejor no mires porque acaba de atravesar

la pared del instituto con el láser.

Espera, no, ¡eso es! Está borrando los grafitis,

el talón de Aquiles de "Se acabó el chico bueno" es su bondad.

No puede evitarlo. No te sigo, Bernie.

Adiós al aula de castigo.

Piénsalo, volatilizó alimentos procesados poco saludables,

salvó al equipo de baloncesto

de la continua humillación deportiva,

acorraló a los abusones...

Evitó la intoxicación con la sopa, destruyó el aula de castigo.

No puede evitar ver la parte buena de todo,

como lo que estás haciendo tú ahora mismo.

Debo de tener a Ollie. ¡Espera, para!

Despídete, ex Buenchico.

¿Qué? Ya me has oído, ¡despídete!

¡Alto! Ha habido un error terrible. ¿Qué quieres decir?

Iba a atrapar un monstruo. ¿Crees que soy un monstruo?

Sí, estás destruyendo el instituto,

algo que desde luego no es tan malo.

Ollie. ¿Los tres pensáis lo mismo?

Sí. (A LA VEZ) No.

Solo cometía disparates

para entender estos delirantes poderes,

yo no me creé, ¡tú me creaste! Sí, ya lo sé.

Quizás sea mejor así.

Esto es realmente triste.

Espera.

Nunca debí intentar convertirte en un idiota desbocado,

debí apreciarte por cómo eres.

Solo quieres hacer cosas buenas.

¿De verdad? Vaya,

he malinterpretado toda esta situación.

El mundo necesita un Superbuenchico para compensar

al resto de acaparadores de pizza.

Gracias, chicos, pero solamente soy bueno porque Bernie lo es.

Lo único que quiero es difundir la bondad por el mundo como tú.

¿Un abrazo?

Venid aquí, chicos, ¡abrazo en grupo!

(RÍE)

Superbuenchico,

si vas a ser un adolescente de carne y hueso debes aprender

lo que es una ducha.

¿Crees que le irá bien ahí, fuera en el mundo, él solo?

Hola, bicho raro. (GRITA)

Creo que le irá bien. Genial.

"Fotofiltro monstruoso"

(Campana)

(RÍE)

"Atención, alumnos.

Es el día de la foto escolar,

preparaos para incluir vuestra foto en el anuario

que os atormentará el resto de vuestras vidas.

(RÍE)"

Seis miserables años de fotos escolares terribles.

Gafas de pazguato, desayuno en la cara,

ojos cerrados, parche en el ojo,

no sé por qué pensé que sería un buen "look", ojos bizcos,

pero ¡eso se acabó!

¡Patata! -Siguiente.

Siguiente.

Este año venceré al sistema, he practicado.

Lengua en el paladar, hombros rectos, mentón arriba. Estoy listo.

Bien, pero ¿qué pasa con tu peculiar, no sé, todo?

Siguiente. ¿A quién le importa?

Es solo una foto. ¡Tonterías!

Ya no somos bebés, Bernie.

Somos alumnos de secundaria, jóvenes,

adolescentes obsesionados con una foto

que nos puede fortalecer o hundir.

Yo quiero triunfar. Es estadísticamente imposible

obtener una buena en estas condiciones:

luces fluorescentes, ángulos malos, fondo anticuado...

-Siguiente, siguiente, siguiente.

-Y el fotógrafo odia a los niños. Bueno, enseguida lo veremos.

Bueno, siempre nos queda el año que viene.

Lo siento, Ollie.

La única manera de conseguir una buena foto escolar

es que encuentres un fotógrafo con poderes mágicos.

O poderes monstruosos.

¿En serio, Ollie? Porque esto parece...

Una razón descaradamente superficial para usar la mochila,

incluso para ti.

Qué va, me sorprende que no se me haya ocurrido antes.

¿Quién ha llamado al gran Nosfotoratu?

¿Nosfotoratu? Qué pasada de nombre.

Aquí.

Sí, necesito un buen retrato, ¿puedes echarme una mano?

Puedo hacer muchas, muchas cosas.

(RÍE) ¿8x10 está bien?

¿Tamaño de bolsillo, panorámica, diapositivas para proyectar en casa?

Solo tengo una pregunta,

¿quieres que tu foto sea de cómo eres o de cómo deseas ser?

(RÍE)

Sé la respuesta, la segunda opción.

No estoy seguro de que debas confiar en este tipo, Ollie.

Dispara.

Os lo advierto, el queso puede producir gases.

Oh, y es peligroso dar demasiada importancia a las apariencias.

¡Queso!

Es increíble.

Soy yo como siempre he querido ser,

es más yo que yo.

Guau, tus partes raras y amorfas son todas atractivas.

Sí. ¡Qué susto!

Está bastante bien, la verdad.

(Música)

-¿Quién es ese? -Vaya bombón.

-¡Es Ollie Allen! -¡Guau!

-¡Guau!

(Aplausos)

(RÍE) Lo mismo os digo.

Esto no me gusta. No.

Llanto incontrolable, no está mal.

Oye, ¿no debería destacar más?

Ahí está. (RÍE) Sí.

Vi tu hermosa foto en el pasillo así que ten,

un pegote de bazofia extra, Ollie.

Estas son las ventajas de andar con gente guapa, amigo.

¡Cómo pica! ¿Qué está pasando?

¿De dónde ha salido eso? ¿De qué estás hablando?

Ollie, tienes que ver esto. ¡Hala!

Te ha salido el bigote de la pubertad.

Alguien dibujó un bigote en tu foto

y luego te salió uno en la vida real.

Esto es de locos,

¿quién ha podido desfigurar un retrato tan hermoso?

¡Llamad a seguridad!

Creo que no es importante, parece que estás conectado con la foto.

Lo que le pasa a ella te pasa a ti.

¿Ves? Orejas de conejo.

Te veo a ti con un rotulador negro, eso es lo que veo.

¡Vándala, seguridad !

¿Es que no hay seguridad aquí?

Mucho mejor, monada. No te preocupes, te protegeré.

Ollie, esto es peligroso y espeluznante.

Ollie, te lo advertí.

(GRITAN)

¡No está! Ese monstruo ha robado mi foto

y se ha desvanecido en un destello mágico de luz.

Espera, allí está. ¡Tras él!

(Música)

¡Por allí!

Se lo advertí.

(Ladridos)

¡Oh no, fuera!

Perrito bueno.

(GRITA) ¡Cómo duele!

¿Qué sucede?

Es como si me atacaran unos dientes y babas, y un aliento caliente.

¿Qué le está pasando mi foto?

¿Crees que está bien? ¡Nosfotoratu!

Habrá llamado a Cerbero, el perro de Hades,

para consumir el alma del elegido.

O lo está persiguiendo un perro en el parque.

¡El parque!

No lo había pensado, podría ser.

Esperadme. ¡Au!

Chicos, sé que mi vida está en peligro y eso pero

¿creéis que podríamos salvar la foto?

¡Ollie! ¿Qué?

Si voy a morir quiero saber que al menos

hay una foto buena de mí. (GRITA)

¡Dame eso, animal terrícola! Soy el gran Nosfotoratu.

(Música)

Chicos, ¿qué está pasando? Estás bajo el agua.

El estanque.

Oh no, agua no, ¡borrará el brillo de mis ojos!

(GRITA)

Pero ¿qué me pasa? Tengo dedos de mantequilla.

(Música)

No me siento muy bien.

(Música)

¡Allí, tiene mi hermosa foto e intenta destruirla!

Más bien a ti, te estás desvaneciendo.

Vale, monstruo. Dame eso.

¡Vuelve a mí!

Tengo que cogerla. Ollie, detente.

Te estás consumiendo.

No, no, paloma buena. ¡Au, ay!

Dame eso. Qué gran foto.

Ollie, te he buscado por todas partes.

¿Qué haces ahí arriba?

¿Me estabas buscando a mí?

Ahora mismo bajo.

Ollie, ten cuidado.

Esto es muy peligroso.

Tranquilos, tengo... (GRITA)

(A LA VEZ) Au.

Hola, Ivy. ¿Qué pasa? Ollie, no tienes buen aspecto.

Ya, pero ¿qué te parece mi foto?

Vale, te estaba buscando

porque encontré unas fotos viejas tuyas en la basura.

Son increíbles y divertidas. Ten.

¿En serio? Pero ¿has visto mi nueva foto?

Sí, en cuanto a eso, te confieso que le he dibujado un bigote.

¿No te gusta?

No, pareces un galán de novelas súper cachas.

Vale, estoy confuso.

(TOSEN)

(GRITAN)

Hola. -Vale, esto es muy raro.

Adiós.

Quizá Ivy tenga razón.

Estas fotos viejas son absurdas pero soy yo de verdad.

El tío de esta foto parece otro tío.

Sí, totalmente superficial, es lo que te decíamos.

Solo hacía falta que a la chica que le gusta

le gustaran esas fotos.

No sé si hay algo menos superficial pero si funciona,

no seré yo quien se queje. Coincido totalmente,

lo que sea con tal de romper su conexión malsana con la foto.

Espera, ¿tú no eres el malo de la historia?

¿Yo, el malo?

(RÍE) Muy bueno.

Intentaba proteger al elegido de su propia vanidad.

Tiene un apego enfermizo a su foto.

No es cierto. Eso lo confirma.

Es cierto, Ollie, has hecho todo esto por una foto escolar.

Bueno, supongo que se podría decir que la sociedad es el monstruo.

O que lo eres tú. Sí, la sociedad sin duda.

Al menos el mundo ha conseguido una foto realmente bonita.

Es un retrato genial.

¡No lo mires!

Vale, chicos, escuchad. También tengo algo que confesar,

el papel fotográfico era de malvada calidad.

Es un intento desesperado por seguir unido a ti.

Vale, ¿sabes qué, Ollie falso malvado?

No tienes poder sobre mí

porque me gusta quien soy realmente,

el chico ridículo de estas fotos. Y a nosotros, Ollie.

Sí, apenas te conozco pero pareces entrañable.

¿Sabes qué más?

Me da igual que se rían de mis fotos escolares.

Bien, porque lo harán.

No te necesito, ¡te destierro, galán de novelas súper cachas!

Impresionante, Ollie.

Realmente eres el elegido cuando te lo propones.

Gracias, Nos, pero aún no lo entiendo.

Tienes aspecto de villano.

Bueno, supongo que es peligroso

dar demasiada importancia a las apariencias,

como te dije cuando conocimos. Pero te llamas Nosfotoratu.

Y tu nombre es Cleopatra, ¿te lo pusiste tú?

No, lo siento. Lección aprendida.

Adivinad, vamos a repetir.

Podréis arreglar vuestros terribles errores

en el día del segundo intento de la foto escolar.

Buena suerte reescribiendo la historia. (RÍE)

-Sonríe.

(RÍEN)