"Una pesadilla muy pesada."

Muy bien, amigos, mirad al frente.

He diseñado un plan para que esta noche de Halloween

sea una experiencia perfecta. Oh, no.

Rápido, salta por la ventana. Ja, ja, qué graciosa.

Eh, ¿por qué la duda, amigos? Oh, Wowski,

dulce, ingenuo y maravilloso Wowski,

Halloween debe ser una noche divertida y aterradora

para los niños. Niños como nosotros.

Sí, pero alguien, y hablo de Ollie específicamente,

solo se centra en las chuches.

No hay diversión, solo pedir muchas chuches.

¿En serio? ¿No hay diversión? (AMBOS) ¡No!

Por favor, me centro en los objetivos,

y el mío es recolectar todas las chuches posibles.

Sí, eso es genial,

pero Bernie y yo queremos empaparnos

del ambiente de Halloween

y pasar miedo, vivir un poco, ¿sabes?

¡Sí! Cielos, Ollie, pasemos miedo.

Por favor, si los monstruos no me asustan,

¿creéis que Halloween sí? Eh... No.

Debéis pensar a lo grande, amigos.

Nos restringen las chuches 364 días al año,

pero esta noche, podemos comernos todas las que consigamos,

así que mi pregunta es: ¿saldréis a pedir chuches?

¿Lo haréis? ¿Lo haréis?

(TODOS RESOPLAN) ¡Ese es el espíritu!

Ahora, manos a la obra.

(TARAREA) No, no, solo me divierto.

"Pepiz japoween". ¿Lo habéis oído?

Vaya galimatías. Hoy me embarga la emoción

por no tener que disfrazarme en público.

Céntrate, Wowski, son las 6:01, tenemos hasta a las 8:30,

lo que significa que tenemos 149 minutos

para acaparar el mayor cargamento de azúcar

que este vecindario haya visto jamás.

Recordad nuestro lema. (TODOS) No a la fruta.

No a la fruta, así es, y no perdáis el tiempo.

El tiempo es chuches, ¿de acuerdo? Guau, vale,

ahora entiendo a qué os referíais. ¡Silencio!

Endulcemos estas bolsas con los dulces más dulces.

Juntad las manos. ¡Arriba las chuches!

Vale, como queráis.

(Timbre)

(TODOS) ¡Truco o trato!

(Timbre)

Vamos, corred, corred.

(Timbres)

(SUSPIRA) Suspiro humano.

No está mal, vamos un poco retrasados,

pero creo que podemos lograrlo. Si intercambiamos los disfraces,

podemos pedir en la misma casa varias veces.

Arriesgado, lo sé, pero compensa.

En realidad, Ollie, tenemos otra idea.

De acuerdo, fingiré escucharla.

Un niño que estará disfrutando de la vida en este momento

nos ha hablado de una casa que reparte tabletas.

¿De chocolate? Sí, tabletas enteras.

(TODOS) Enteras.

He oído hablar de las tabletas enteras,

pero nunca las he visto. (AMBOS) Es una leyenda.

¿Dónde está esa casa mágica? (DUDA)

Está un poco fuera de la ruta. Sí... Puede alterar tu agenda.

Las tabletas enteras lo valen. Bueno, chicos, guiadnos.

(Murciélagos)

Un momento, esto es... (AMBOS) ¡Una casa embrujada!

Oh, sí. Esto se pone espeluznante, chicos.

(SE QUEJA)

(RESOPLA) Sois de lo que no hay, chicos.

¿Me habéis arrastrado aquí por sustos cutres?

Sabéis que no me asusto ni lo más mínimo.

¿Y por esto me arruináis la noche? No, en serio, Ollie,

dan tabletas enteras. Me lo dijo ese niño.

(DUDA) Si os lo estáis inventando...

Venga, Ollie, vamos a por esas tabletas.

Y luego, volvemos a la monótona tarea

de pedir en todas las casas las chuches que tanto te gustan.

(RESOPLA) Vale, de acuerdo,

veamos qué nos dan, pero no habrá sobresaltos.

(Trueno)

No.

Eh...

¿Truco o trato?

¿Eso significa que entremos? Ay, no soy experto en Halloween,

pero creo que tienen que invitarnos a pasar.

Tienen una calabaza iluminada,

tradicionalmente, eso significa que sí participan.

Hola ahí dentro. Somos unos niños del vecindario.

Creemos que esta casa participa

en la distribución de chuches de Halloween

y de tabletas de chocolate.

Y basándonos en esa premisa, vamos a entrar en su propiedad.

Perfecto. Sin fisuras. Una coartada sólida.

Vaya, bueno, este sitio cumple las expectativas,

estoy realmente asustado.

Bah, son trucos trillados para distraerte

mientras otros niños cogen las tabletas.

¿Dónde estarán, por cierto?

Eh, mirad esto.

Tengo la sensación de haberlo visto antes,

es precioso.

Un momento, he oído hablar de esto.

Por supuesto.

La casa embrujada "heavy" de la colina de Porshill.

¿En serio?

¿Esta es la casa embrujada "heavy" de la colina de Porshill?

Dejad de repetiros,

es solo una absurda historia de fantasmas.

Oh, yo quiero saber más sobre la casa embrujada "heavy"

de la colina de Porshill.

(Truenos)

Supuestamente, está embrujada por...

El Espeluznante.

Un tipo raro y siniestro que pinta

retratos gatunos espeluznantes de sus víctimas

antes de secuestrarlas. (SE ASUSTA) No puede ser.

Bernie, por eso te pareces tanto a un gato mimado.

(SE ASUSTA) ¿Alguien más está igual de asustado por esto?

No. ¿Nos centramos, por favor?

No veo tabletas de chocolate por ningún lado.

Venga, cortemos por lo sano y larguémonos.

Recuperaremos el tiempo si corremos el resto de la noche.

Parece que Ollie tiene miedo. (RÍE)

No. No me asusto.

Yo atrapo chuches,

esto es solo un truco para distraernos del premio.

Venga, no es malo tener miedo, Ollie.

Yo me asusto tanto que me pasó la vida en el baño.

Creo que fue Edgar Allan Poe quien dijo:

"El miedo es...". (GRITA)

¡Bernie! ¡Lo han atrapado!

¿Qué hacemos? Vale, dividámonos.

CW, ven conmigo.

Buscaremos las tabletas y nos largaremos de aquí.

Dirás buscar a Bernie. ¿Y qué he dicho?

Ah, sí, vale, genial, estoy bien, sí, gracias.

Sí, no necesito un compañero en una mansión embrujada. (RÍE)

Eh... (ASIENTE)

¿Habrá buena señal Wi-Fi aquí dentro?

Porque la necesitaré para mis tabletas.

(GRITA)

Sí, lo admito, es bastante espeluznante.

Bien, gran truco. ¿No te preocupa nada Bernie, Ollie?

Te veo muy tranquilo. No, él está bien,

no hay de qué preocuparse, esto forma parte del tiempo

que se desperdicia disfrutando de Halloween.

No nos engañas.

El Espeluznante no existe

y empiezo a pensar que las tabletas tampoco.

(GRITA)

Solo una preguntita, ¿esa era Cleo?

(GRUÑE) Vamos.

¡Cleo! ¡Cleo!

(RESOPLA) Supongo que el Espeluznante te ha atrapado,

qué miedo.

Oh, genial, se ha dejado su bolsa.

Ahora tengo que cargar con sus chuches también.

Esto ya me parece abusar, amigos.

(GRITA)

Esto se pasa de aterrador,

acabaremos en un arenero para gatos.

¿En serio, CW?

Eres un monstruo,

no puede asustarte una casa embrujada.

Es absurdo. Te diré que me duele un poco

que me definas por mi monstruosidad.

Oh, lo siento, amigo. Acéptalo, Ollie,

el Espeluznante nos ha atrapado

y estamos a solo un retrato gatuno de la perdición.

(Puerta)

Oh, mira, viene alguien.

Eh, Ollie.

Por fin, gracias.

¿Qué? ¿Truco o trato?

¿Hola? ¿Puede darnos tabletas de chocolate?

Una calabaza iluminada en el porche constituye un acuerdo tácito

con respecto a la intención de distribuir...

Sí, esto pinta mal.

Ollie, creo que en esta situación es muy malo pedir dulces

y muy bueno huir aterrorizado. ¡Corre!

Pero... No pares.

Ay, me ha atrapado, Ollie. ¿CW?

(GRITA)

(GRITA)

¿Por qué hay tantas puertas?

(SE SORPRENDE)

¡Las tabletas enteras!

¡Lo sabía! (RÍE) Ollie vence a Halloween.

(IMITA DISPAROS)

Sé que voy a lamentar esto.

(TITUBEA Y GRITA)

(GRITA)

(GRITA)

¡Detente! Solo quería chuches.

Son buenas, son dulces, están ricas,

puede que esté obsesionado

hasta el punto de chafarles la diversión a mis amigos,

pero no merezco ser gatificado, por favor.

¡Bu! (GRITA)

No, no, aléjate. (GRITA)

(TODOS) ¡Has picado! ¿Eh?

Tenías que verte la cara. Has picado de lleno.

¿Eh? ¿Era todo una broma?

¿Una treta de Halloween para que pasara miedo?

¿Un truco malo de peli de terror?

Pues...

Ha sido increíble.

Oh, caramba, ¿cómo lo habéis hecho? Han tenido algo de ayuda.

Pensamos que te perdías la diversión de Halloween.

Y llevas volviéndonos locos

con tu obsesión por las chuches años.

Nunca pudimos asustarte así

hasta que aparecieron CW y la mochila.

Sí... Coreblex es un viejo amigo mío.

Dijo que sería un placer dejarnos su casa para esta pequeña fiesta.

¿Y las pinturas espeluznantes?

Los felinos en acrílico son mi forma de expresarme.

¿En serio creéis que da miedo? No, nos encantan, son excelentes.

Sí, capturaste la verdadera esencia de cada uno.

Ya sabes, un animal de mal humor en un terrario.

Guau, caray, estoy eufórico. Me tiembla todo el cuerpo.

Eso es Halloween. Ahora lo entiendo,

siento haberos privado de esto tanto tiempo.

No pasa nada, créeme,

solamente haber visto la cara que pusiste

ya ha sido una buena venganza, ¿verdad?

Sí, tuvo mucha gracia. Vale, vale,

bueno, volvamos a casa, ya son las ocho.

Ollie, ¿no quieres sus chuches? No, no son lo importante.

Quédatelas, Coreblex. (TODOS SUSPIRAN)

Es broma, sí, quiero las chuches.