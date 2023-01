Perdona por convertirte en padre

# Ollie Allen es el rey.

# Era un niño muy normal

# hasta que lo eligieron a él. # -Ya no lo es.

# -Ahora, desde que lo entrena # Wowski, el capitán,

# su mochila Ollie guardará. # -Guardará.

# -Con ella... # -cuidará el monstriverso.

# -Con ella... # -viajará a una nueva dimensión.

# -Con ella... # -la Tierra puede salvar,

# con ayuda de su clan lo logrará.

# Ollie es guay.

# Ollie es guay. #

# Ollie es guay...

"Ollie y los monstruos."

# La mochila él será. #

"Perdona por convertirse en padre".

(GRITA)

Aún tengo cara. La típica pesadilla.

Ahhh, hoy no, cepillo de dientes. Te deseo lo mejor.

¡Ah!

¡Tengo barba!

¡Ba, ba, barba! ¡Ba, ba, barba!

¡Yuju!

Ah, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa?

(TOSE) ¿Mentón?

¿Es eso? ¿Tienes mentón? (RÍE) Me alegro.

Ay... Ollie, córtate eso.

¿Que lo corte?

Primero, mamá, la barba no se corta, se afeita.

Y, además, ¡nunca!

Oh, cielos.

Es casi tan horrible como tu aliento. Lávate los dientes.

¡Nunca!

Bueno, tienes que así calarte a fondo para el fin de semana,

porque... ya sabes a lo que va a ocurrir.

¡Uhhh! ¡La familia se va de pesca!

Lástima que sea el único pez que vas a atrapar, mamá.

Este año, la famosa trucha será mía.

(RÍE) Claro, porque hace un año tuviste una actuación impresionante.

(RÍE)

Mmmm... Ese día hubo crecidas raras.

Sí, pero este año tengo un arma secreta.

Tengo barba de pescador, mamá.

De la cual, si me disculpas, tengo que presumir.

A la gente le va a chiflar.

(AMBOS) ¡Puaj!

Qué asco. No, no, no.

Ni siquiera puedo mirarlo.

(SUSPIRA) Está bien.

Adiós, mi preciosa y poblada barba. Pronto te volveré a ver.

¿Preparado?

¿Listo?

Oh, es cierto. No tengo ni idea de cómo se hace.

Busca en el móvil.

Esto es muy personal para eso.

Pregúntale a tu madre.

Esto es muy masculino para mamá.

Mmmm... ¡Ajá!

Hola, soy Abba y oído que alguien necesita ayuda para afeitarse.

Guau, Ollie, este será tu mayor abuso de la mochila hasta ahora.

No creo, solo me va a enseñar a afeitarme y se irá en un plisplás.

Me parece guay del Paraguay.

Primero, coges la espuma de afeitar y la extiendes por la cara.

¿Seguro que es suficiente?

Le ha quedado un hueco en el tronco inferior.

¿Qué es esta cosa?

¿Una cuchilla?

¡Parece peligrosa!

Usa mejor la "mounstriafeitadora" y baila con ella así.

(Música)

¡Guau! ¡Me estoy aféitanos! Está claro que así no se hace.

Me gusta pensar que soy un pintor

Qué siniestro.

(RÍE) ¡Qué divertido!

Ya lo creo, Timoteo.

Ahora repíteme los pasos para saber si puedes hacerlo tú solo.

Piensa siempre en tu próximo afeitado.

Echar la espuma y pintar la cara como el lienzo que es.

Tienes un don natural.

Eh, oye,

Abba, ¿te gustaría quedarte un rato más?

Claro, claro, no tengo nada que hacer.

¿Qué? Parece... responsable.

(ABBA HACE RUIDOS)

No, Abba, tienes que atrapar la pelota. ¿Ves?

¡Oh!

¡Estrechamos lazos!

No, no te comas a las tejas, Abba. Eso está mal.

Muy mal, Abba.

¿Trabajar duro o qué duro es trabajar?

(RÍE) Abba, me parto.

Deja de avergonzarme. (RÍE)

Vaya, buena ejecución. Sí, está trabajando duro.

Y los tostasándwiches están que echan humo, porque están que arden.

Creo que usted, señor, es quien está que arde.

(RÍE) Oh, no.

Los chistes malos de padres se me están pegando.

Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera.

Mmmm, la parte mojada contrarresta la parte quemada.

¿Puedo repetir? Coge la mía, insisto.

Y... ¿No debería apagar eso? Va a provocar un incendio.

Usted es el adulto.

Oh... Ah...

Ollie, ¿puedo preguntar por qué sigue aquí este monstruo?

¿Qué motivos tienes?

No sé, mola tener un nuevo amigo.

¿En serio, Ollie? ¿Un amigo?

Sí, una amigo, un colega, un compadre.

¿Puedo seguir?

Por favor... Béisbol, afeitarse, chistes malísimos...

¿No crees que tal vez está llenando un vacío en tu vida?

¿Qué clase de vacío?

¿Tenemos que deletreártelo?

El vacío de un padre. PADRE.

Oye, Bernie, aprecie tu preocupación, en serio.

Pero te equivocas.

No estoy usando a Abba para llenar un inexistente y, cito,

"vacío de padre" en mi vida, ¿vale?

Para nada. Ni hablar.

¡Qué bien! ¡Has vuelto! Adivina qué tengo.

¡Dos entradas para el béisbol de este finde!

Para ti y para mí. (SUSPIRA)

Dos preguntas: ¿qué es el béisbol y qué es un finde?

(RÍE) Qué chispa tienes.

Vamos, Abba.

Ah... ¿Vais a afrontar el problema o...?

¡Mantenednos informados, gracias!

# Espuma, # pinto el lienzo sin un desliz.

# Soy un hombre feliz. Espu... # Toc toc. ¿Se puede?

Hola, mamá. Estoy con mi afeitado de la tarde.

(RÍE) Sí, claro. Te hace falta.

Siento que últimamente apenas te veo.

Ah, ya me conoces.

Sitios a los que ir, gente a la que ver...

¿Qué te parece lo que la gran capitana

ha comprado para este fin de semana? ¡Hala!

Oh, no, ¿era este fin de semana lo de la pesca?

(RÍE) Como si no mojarras los pantalones de la emoción.

Me emociono, sí. Pero recalco que eso ya no me pasa.

Y, además, mamá, hice otros planes para este finde.

Ah... Lo olvidé. Oh... ¿En serio?

Lo siento. ¿Podríamos posponerlo?

Oh, cielo, ya alquilé el bote y la cabaña.

Así que, bueno, siempre podrás venir el año que viene, ¿no?

(SUSPIRA) Claro, mamá.

Caramba, me siento fatal, pero no podemos perdernos el partido,

¿verdad? Nos hace mucha ilusión.

¡Ah!

(RÍE) Oh, sí, mucha.

Que viva el béisbol.

Y... ¿Qué os parece?

Somos bateadores.

¿Nos disculpa un momento?

¿Quiere la teja? Oh, sí, sí.

Vaya a por la teja. ¡Atrápela!

Creo que debo insistir

en que te estás involucrando un poquito de más en esto.

Ah, Bernie, si quieres unirte a nosotros, solo dilo.

Espabila, Ollie.

Te has aferrado a un monstruo que hace de figura paterna.

Oh... ¿Otra vez con eso?

Vamos, es muy agradable y solo quiero probar cosas nuevas.

Siento que los dos tenemos un vínculo profundo y eterno, ¿sabéis?

Lo conociste el jueves por la tarde.

Sí, Ollie. Estás describiendo a un padre.

Este monstruo es muchas cosas raras, pero no es tu padre.

Pero es lo más parecido que tengo, ¿vale?

Quizá, pero es un monstruo.

Creo que podemos irnos.

(SUSPIRA)

Oye, Abba, ¿puedes cambiarme el sitio?

Ahí es donde me siento con mi madre.

De eso nada, monada.

Tengo las piernas muy largas. Necesito todo el espacio posible.

¿Qué? Oye, tú no eres así de alto.

¡Cacahuetes! ¡Tengo cacahuetes!

-Los queremos todos.

¡Vamos, equipo!

¡Uhhh!

Abba, eran para comer. Eso... Eso lo sabes, ¿verdad?

Claro, claro que lo sé.

Voy a por unas salchichas, ¿vale?

(AMBOS) ¡Yuju!

(AMBOS) ¡Viva! ¡Sí!

(SUSPIRA) ¿Quieres salchichas?

¿Y los panes? ¿Esos soportes pastosos?

No me digas que os coméis eso.

¿Y qué llevan? ¿Salsa de pepinillos? Vamos, tío.

Como regla general es de oro, cuando tengo la opción,

siempre elijo la salsa verde.

(RÍE) Lo siento, Ollie. Hago lo que puedo.

Este vínculo hombre-niño no es mi fuerte.

(SUSPIRA) No es culpa tuya.

Creo que he querido convertirte en algo que no eres.

Era algo que he... Ya tengo.

Yo solo soy un talentoso instructor de afeitado.

Mi más ni menos.

Desde luego.

Y me acordaré de ti cada vez que me afecte, pero ¿puedo irme ya?

Claro, yo también me voy.

El pelo facial ha de mi reino debe estar fuera de control.

¡Ollie, espera!

¿A dónde irás?

¡Debo hablar con una señora sobre un pez!

¡Ve a por ella, Ollie! ¡Vea por ella!

-Se acabó, amigo. Largo de aquí. -No me toques.

¡Ollie!

Ah... Me alegra encontrarte. Quería disculparme.

Es que no sabemos lo que es no tener padre.

Gracias, chicos. Es que echo de menos a mi padre,

pero pretender que ese papel lo desempeña un monstruo

es una locura. ¡Ollie!

¡Las masas aprenderán a afeitarse!

(AMBOS) Una locura total. Sí.

Y, además, sé que ya tengo todo lo que necesito en casa.

Uh, creo que ha picado uno.

Sí, es uno grande. -Tú puedes. Tú puedes, mamá.

¡Tira fuerte! -¡Uhhh!

Aquí está. Es una trucha.

¡Sí, te tengo! ¡Toma ya! ¡Bien!

(RÍE) -Bien hecho, gran capitana.

(Música)

¡Qué gran ejemplar, mamá!

¿Ollie? ¡Creí que no ibas a venir, hijo!

Claro que sí, solo me distraje un poco.

Espera, cielo. Ahora vamos a por ti.

¡Nunca! ¡Ohhh!

Vaya, qué fría está. Mala decisión.

(RÍE) Aguanta, hijo.

La gran trucha. Yo lograste.

¿Puedes creer que ha sido mi segunda mejor pesca del día?

Gracias por venir.

Perdón por llegar tarde, mamá.

Tenía la cabeza en otras cosas,

pero ahora sé que tengo todo lo que necesito justo aquí.

Ohhh...

Oye, mamá, ¿papá era un buen pescador?

Me enseñó todo lo que sé.

Hay algo que te quiero enseñar cuando lleguemos a casa.

Sí, aquí es donde guardo todas las cosas viejas de tu padre.

Os dejaré solos.

Ketchup y pan.

Qué tío.

Un momento, ¿ese no es el símbolo de...? ¡Ahhh! ¿La mochila?

"Carrera hasta Montaña Splash".

Oh...

Te voy a echar mucho de menos, preciosa tienda.

Oh... Sé fuerte, June.

Vamos, contrólate.

(Claxon)

¡Mamá, la tienda estará bien! ¡Solo es un día de vacaciones!

(Ronquidos)

-¿Eh?

-Pero, ¿por qué Pyper está en pijama?

Es su protesta por no haber elegido el destino este año.

No es cierto. ¡Es mi año, Pyper! ¡Mío!

Me alegro por ti. (RONCA) (SUSPIRA)

Buen comienzo. ¿Alguien más está enfadado?

Los cabeza huecas de mis hermanos

ya no me dejan trabajar en los coches Gam-Gam.

¿Sabéis?

Eso ese ridículo. Y solo porque yo fui la causante de que explotara.

Me parece razonable.

¿No es mucha agua, amigo?

Puedes deshidratarte en cualquier momento.

Estaré preparado.

Bien, niños, es hora de irnos.

(GRITAN)

Ah...

Yo me ocupo. Un segundo.

CW, ¿qué haces aquí?

Ah, Ollie, mi querido Ollie, ¿puedo ir? Por favor.

Nunca he ido de viaje en coche con humanos.

Piensas que solo es ir del punto A al punto B,

pero entonces surgen desvíos que te enseñan cosas sobre ti mismo

que ni sabías.

Eso solo pasa en las pelis, Wowski. Ah, ah, ah. ¡A viajar!

De acuerdo.

Mamá, este es Galvin.

Había olvidado que lo invité a venir.

Es un placer, señora Allen. Gracias por llevarme de viaje.

No hay de qué. Vamos allá.

Buenos días, señores pasajeros.

Estamos a navegando a una altitud aproximada de cero pies.

A este ritmo,

llegaremos a nuestro destino Montaña Splash dentro de dos horas.

Podría reducirlo a hora y media

si tu madre me dejara conectar el nitrógeno al motor.

A ver cómo te digo esto, por el bien de no saltar por los aires,

es un rotundo no, Cleo.

Va... Vale.

Para los que no conocen Montaña Splash,

es la maravilla del mundo más húmeda

con 15 atracciones a por fin legales.

Desde Manabí Máximo hasta Cascada Visceral.

Ah... Ollie.

Para los que les preocupa el triste récord de seguridad,

les puedo asegurar que casi ningún visitante ha acabado mutilado.

Ah... En semanas.

Y si este viaje sale bien, sin desvíos inesperados,

podremos subirnos a todo

y darnos un festín de salpicaduras hoy mismo.

Las vacaciones perfectas.

Lo siento, me perdí la última parte hidrtándome

y debo ir al baño enseguida.

(SUSPIRA) ¡Oh, sí! ¡Un desvío inexperado!

Vale, amigo, tienes que ser como un rayo.

Entra y sal sin lavarte las manos ni abrocharte, ¿entendido?

Guau, estos viajes hacen que hasta hacer pis sea emocionante.

(JADEA) ¡Salto de peli de acción!

¡Increíble, Bernie! Apenas hemos perdido tiempo.

Sí, y una araña y no pude hacerlo.

¿Paramos en otro sitio?

Ni una palabra.

¡Ah! ¡Oh! ¡Ahhh!

Ollie, deberíamos parar. El coche está recién lavado.

Debemos cumplir el horario.

Bernie puede aguantar un par de horas más, ¿verdad, campeón?

¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ay!

Muy bien.

¡Ah! ¡Oh, no! ¡Cerrad los ojos ya!

¿Qué pasa? ¿Hay un viejo en bañador?

Ah... Sí... Sí, sí, sí. Es justo eso.

¡Ahhh!

¡Es una bota gigante!

¡Sí! ¡Guau!

Ollie, no me habías dicho que los humanos podían ser tan grandes.

Ah, ¿humanos?

Y pensaba que Bernie era raro.

¡No! ¡Es una trampa para turistas, solo quieren tu dinero!

(GRITA)

¡Madre mía!

-Ahhh...

Ajá.

(Cisterna)

(SUSPIRA) He aprendido la lección.

Ollie, ponte para la foto.

Esto mola mucho.

Pero hay muchos toboganes que probar.

No más paradas. ¿Entendido?

(Música)

Vaya día de vacaciones.

Nunca llegaremos a tiempo

para subir a todas las atracciones. No estés triste, amigo.

Este viaje aún no se ha chafado.

Ya está chafado, Manatí Max.

No podremos recuperar el tiempo perdido.

Claro que sí, amigo.

La solución a todo recae en tu espalda.

¿La mochila?

No sé yo. Mi madre...

¿Te vienes a surfear o no?

(SILBA)

¿Por qué estas tan contento?

¿Y por qué ya no te preocupa perderte tus queridos toboganes?

Oh, por nada.

Solo tengo el presentimiento de que todo saldrá la mar de bien.

(Sirena)

Oh, no.

Vaya viaje.

Disculpe, señora.

¿Sabe a qué velocidad iba?

Porque yo no, pero parecía excesiva.

-Oh, no creo que fuera tan rápido.

Puedo explicárselo, agente.

Solo somos una adorable familia que intenta exprimir al máximo

su único día de vacaciones visitando Montaña Splash.

Señor, ¿acaba de decir que es una emergencia de parque acuático?

Sí. Así es.

¡Código azul!

¡Síganme!

(Claxon)

(SILBA)

Un momento, reconozco a ese policía.

Es Lucius Van Horn.

Es el mejor actor del Monstriverso.

¿Qué hacía aquí?

(TODOS) Ollie.

Shhh. De acuerdo, sí,

invoqué a Lucius para que hiciera de poli

y nos escoltar a hasta Montaña Splash.

Perdón por ser un genio.

¿Alguna directriz, señor director?

Sí, menos hablar y más conducir.

Pero los personajes convincentes necesita motivación

y una buena historia de fondo.

Por eso el teninete Tedniente es un solitario en busca del amor.

Me encanta tu historia, Lucius.

(Sirenas)

¡Eh, mirá detrás!

¡Deténgase!

Esos no son actores.

Ah, un clásico de los viajes.

(Sirenas)

No sé qué está pasando, pero voy a obedecer y me detendré.

-No, señora, no. Es a mí a quien quieren.

Váyanse, monten en los toboganes.

¡Fíjese, mire allí!

¡Coja ese desvío!

-¡Uaaa!

(GRITAN)

-¡No veo nada!

(GRITAN)

Me hago pipí.

¡Aguanta!

(GRITAN)

(GRITAN)

-¡Guau!

¡Yuju!

Hagámoslo otra vez.

¿Cómo está el motor, Cleo?

Bueno, se parece al de mi Gam-Gam después de explotar.

No sé si puedo arreglarlo hoy. Sí, sí puedes.

Te necesito. Montaña Splash necesita. Y esta vez es diferente.

No hay hermanos mirándote por encima del hombro.

Solo está Cleo haciendo lo que Cleo hace mejor.

Confío en ti. ¿Qué necesitas? Un montón de cosas que no tenemos.

(SUSPIRA)

Aunque... ¿Me prestas esto?

Tú misma. Ya no me gustan.

Oye, necesito eso para no ser otra cifra estadística deshidratada.

Pues míralo a la cara

y dile que hoy no va a deslizarse por los toboganes.

¿Puedes?

Venga, dame esa botella y vamos a trabajar, amigo.

De acuerdo, pero no hace falta ponerse tan dramática.

No lo sé. La verdad, no lo sé.

Es la cosa más hermosa que he visto.

¿Sabéis?

La mayoría de madres habrían llamado a la grúa

y se habrían ido a casa hace una hora.

Soy el niño más afortunado.

Yo también quiero, calabacita.

Cruzad los dedos.

Por favor, no explotes. Por favor, no explotes.

Por favor, no explotes.

¡Va a explotar!

(SUSPIRA) Lo siento, Ollie, cielo.

Creo que no llegaremos hoy a Montaña Splash.

No, espera.

Inténtalo una vez más, mamá. Confío en Cleo.

(Motor)

¡Sí! Esto servirá de lección a mis hermanos.

Sabía que podías hacerlo.

¡Montaña Splash, vamos allá!

(Claxon)

Ollie, despierta, hemos llegado. ¿Eh?

Mira.

Montaña Splash.

Vamos, chicos.

¡Ah!

¿Cerrado por motivos de seguridad otra vez?

¿Por qué, Manatí Max? ¿Por qué?

¿Por qué no me lo dijiste en las alucinaciones del coche?

¡Ah!

(GRITA)

No puedo mirar.

Hola, un "Manatidad".

¿Sí? ¿Lo pilláis? Manatí.

(GRITA)

Creo que el cartel ha tenido suficiente, Ollie.

Sí, no pasa nada, Ollie.

¿No? Sí que pasa.

Elegí Montaña Splash porque quería que nos divirtieramos todos juntos.

He estropeado el día de vacaciones.

¿Me tomas el pelo?

Amigo, nos lo hemos pasado bomba.

Ha sido el clásico viaje por carretera, desvíos hilarantes,

autodescubrimiento, incluso Pyper se ha divertido.

No, no es cierto.

Bueno, quizás un poco.

-Es tu nuevo amigo, que por cierto me recuerda a nuestro gato,

tiene razón.

Lo hicimos todo juntos y aprovechamos al máximo el día.

¿Y no consiste en eso el día de vacaciones?

¿Es en serio? ¿Os habéis divertido?

(SUSPIRA) Más que un domingo normal.

Creo que ha sido memorable. ¿Repetimos?

(Sirenas)

¿Alguien ha pedido un bis por casualidad?