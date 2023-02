# Ollie Allen es el rey. # Era un niño muy normal

# Hasta que lo eligieron a él. # ¡Ya no lo es!

# Ahora, desde que lo entrena # Wowski el apitán,

# su mochila Ollie guardará. # ¡Guárdala!

# Con ella cuidará # al "monstriverso".

# Con ella viajará # a una nueva dimensión.

# Con ella la tierra puede salvar.

# Con la ayuda de su clan # lo logrará.

# ¡Ollie es guay!

# ¡Ollie es guay! #

OLLIE Y LOS MONSTRUOS

OLLIE EL VIGILANTE

(Timbre)

Sí, pensadlo. ¿Qué hay en la nariz?

Pelos, mocos... Un montón de cosas.

No respiréis a través de ella. ¡Ah!

¡No, otra vez no!

¡Vaya! ¡Qué pasada de graffiti!

Bernie, ¿de verdad te gustan tanto los caballos?

Sí. Acariciarlos, montarlos, enseñarles trucos.

¿Cómo no me van a gustar? ¿Cómo podéis estar tan calmados?

¡Este es el décimo día consecutivo que mi taquilla sufre vandalismo!

Bah, no es para tanto, Ollie.

Además, el rotulador está perfumado.

¡Ah! Esencia de baya, el mejor olor.

Sí, es para tanto, Cleo. Mi propiedad esta pintarrajeada.

¿Nadie vigila esta zona? O sea, mirad este pasillo.

¡Esto es el salvaje oeste!

Basura.

Carreras.

(Saxofón)

Ensayo de saxo no autorizado.

Gran solo como sí, pero es un pasillo sin ley.

Tengo que hacer algo. No puedes emprender una cruzada

solo porque te molesten un par de cosas.

Los pasillos son así.

Sí, se escapa a su control.

¡No! Estos pasillos necesitan orden.

Quien haya hecho esto, lo pagará.

¡Caray, Ollie!

Nunca te había imaginado como vigilante de pasillo. Muy apuesto.

(Silbido)

¡Con chaleco y todo!

¿Te has saltado la clase de francés para hacer de poli?

Sí. Y este no es un simple chaleco. Es un uniforme de justicia.

Y este es el nuevo libro de normas escrito por mí

que deberá cumplirse. Así es, infractores.

Se acabaron las carreras,

el tirar la basura y las cosas que me molestan a mí.

En especial, los dibujos en mi...

¿En serio?

¡Más caballos! Los sueños se hacen realidad.

¿Quién está dibujando vikingos en mi taquilla? ¿Y dos caballos?

Hay mínimo un caballo de más. Discrepo.

Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Necesitaré ayuda.

Vale, si no me ayudáis, buscaré a alguien que sí lo haga.

Sheriff Grigglemore a tu servicio, pero puedes llamarme Griggs.

Llevo limpiando los pasillos del "monstriverso" 600 años.

Yo me llamo Ollie, pero puedes llamarme...

¿Compañero?

Hace años que no tengo uno.

Dicen que soy muy duro, muy frío y estricto con las normas.

El compañerismo es como los plátanos:

al principio es brillante, firme y sólido,

y un día se ennegrece y se pudre y, antes de darte cuenta,

es una pila de pudre en la basura.

Oh, curioso, pero muy premonitorio.

Bueno, yo también soy muy estricto con las normas.

De hecho, las escribí yo.

(TARAREA)

Muy bien, chico. Me encantan las normas. ¡Que empiece la fiesta!

¿Eh? ¿Dos caballos? ¡Guau!

Sí. Es lo más, ¿verdad?

(RUGE)

(GRUÑE)

(Música disco)

Bueno, Griggs, nuestro trabajo aquí ha terminado.

No sé si pillamos al vándalo de mi taquilla,

pero lo hemos asustado.

El miedo, un fuerte motivador donde los haya.

Poderoso, contagioso.

Sí. Ah...

En fin, he quedado con mis amigos, así que...

Recibido, compañero. Seguiré patrullando.

El deber es como un halcón: planea, no descansa;

no te descuides o se abalanzará sobre ti por sorpresa.

Vale, genial. Hasta pronto. Adiós.

Mirad qué tengo, chicos.

Una bolsa de caramelos confiscados de la sala de calderas.

Pensé que podríamos celebrar que he derrotado a mi Némesis.

Nunca sabré si había un tercer caballo en el horizonte.

Venga, coged un dulce de la victoria.

¡Por mí! Ollie, el dulce de Ollie.

Eh... Ollie.

Página cuatro de tu propio libro: solo se comen dulces en el comedor.

Eh, Griggs. (RÍE)

Es que estaba harto de tener chicle en los zapatos.

¿Podríamos hacer la vista gorda esta vez?

¿De un vigilante a otro, compañero?

Me temo que no. Mis ojos no hacen la vista gorda.

Ni el izquierdo, ni el derecho, ni el de arriba.

(TODOS) -¡Oh!

-El tren de la justicia ha llegado a la estación, Ollie.

¿Vas a pagar tu pasaje y subir o perderlo?

Lo siento. En esa metáfora, yo soy el tren y,

si es así, ¿quién...?

Para que no intentes nada raro, me llevo esto.

¡Mi mochila! ¡No, espera, la necesito!

Disfruta del castigo, delincuente.

Hola, amigos.

No está nada mal este sitio. Para ser una prisión.

¡Estoy en una prisión! ¡Oh, cielos!

¡Ah!

Quiero decir... Hola. Tu cara...

Es la que está en mi taquilla.

Espera, ¿te has dibujado en mi taquilla como un vikingo?

De hecho, un vikingo musculoso a caballo,

la mejor clase de vikingo. ¿Por qué lo has hecho?

¿Por qué has dibujado en mi taquilla?

Asuntos del corazón.

Era un intento de ganarme el favor de tu dulce, dulce amiga Cleo,

con la esperanza de que, al ver mi retrato,

tal vez hubiera una posibilidad de que hablase conmigo.

¿Ha surtido efecto?

No, la verdad. Hubiera sido mejor idea que dibujases en su taquilla.

Pero a Bernie le encanta tu estilo. Perdona, ¿a quién?

Haría cualquier cosa para hablar con Cleo,

al igual que tú harías cualquier cosa por tener una taquilla limpia.

No somos tan diferentes tú y yo.

Oh, no lo creo, chico barbudo.

Yo velaba por el bienestar de los pasillos.

Oh, ¿de veras? Porque yo creo que velabas por tu propio bienestar.

Mira dónde has acabado.

Ah, tal vez tengas razón.

Las normas me cegaron, el poder me cegó. ¡Creé un monstruo!

No uno con colmillos, tentáculos y garras,

sino uno del orden y de la opresión.

Pero aún no es tarde.

Los monstruos pueden ser derrotados,

y este debe irse antes de que esto empeore.

Lo único que hice fue respirar por la nariz.

-Las reglas son las reglas, narizota.

Vale, ha empeorado. Necesito un plan. Chico barbudo...

Espera, ¿tu verdadero nombre?

Chico Barbudo es mi verdadero nombre.

¡Mola! ¿Puedes darme boli y papel?

Vale, avioncito, vuela, surca los cielos,

encuentra a mis amigos y...

Estamos aquí abajo, Ollie. ¿Qué ibas a hacer con ese avión?

Ah... Nada.

No, pensaste que podría volar por arte de magia hasta nosotros.

¡Te vi! Bueno, tal vez.

Os echo de menos. ¿Cómo está el mundo exterior?

¿En la comida sigue siendo buena? ¿Aún hay comida?

¡Dime que si hay comida! ¡Responde!

¡Llevas ahí dentro diez minutos!

¡Contrótale! ¡Ten!

Perfecto. Pero lo del avión también habría funcionado.

Oh, oh. Ahí viene Griggs. Mejor nos vamos, Ollie.

Chico Barbudo, ¿quieres salir de aquí?

¿A los vikingos les gustan los caballos?

Ajá. Ajá. Muy bien, vale.

¡Ciudadanos del aula de castigo!

Sé que muchos estáis aquí por mi culpa, y lo siento,

pero tengo un plan para sacarnos.

No será fácil y, para que funcione, os necesito a todos.

¡Ah! Dale la vuelta.

Para que esto funcione, tendremos que infringir

más normas de la que podáis imaginar.

Ya, no me lo creo, te encantan las normas.

¿Ah, sí? Entonces ¿por qué estoy infringiendo

dos a la vez subiéndome a una mesa descalzo?

(TODOS) ¡Oh!

Nunca me gustaron las normas.

Eran un medio para un fin, pero me equivoqué.

Y ahora puedo enmendarlo. Memorizad este plan.

¡Sí! -¡Muy bien!

Bernie, fase uno. Entendido, Ollie.

¡Mírame!

Estoy masticando chicle, pasando notas

y escuchando música a todo volumen.

Me pregunto qué pasará.

¡Hola! ¡Ah!

Cleo, prepárate. Recibido.

¡Suélteme!

Para adentro, chico de los caballos.

¡Cleo, ahora!

(Timbre)

¡Preso a la fuga! ¡Hurra!

¡Oh, oh! Parece que estamos en los pasillos

y vamos a... ¡Correr!

(RÍE)

Pagarás por esto.

La mochila seguro que está con el resto

de objetos confiscados. ¿Podrás abrirla, Cleo?

Claro que sí. Dame un segundo.

¡Ahí estás!

¿Protejo tu taquilla y es así como me lo pagas?

¿No éramos compañeros?

(ESCUPE)

Aún podemos hacer las paces.

Podemos actualizar mis normas para que no sean blancas o negras.

¡Te actualizaré a ti para que seas negro y azul!

Vale, sí, estoy aterrado.

¡Castigados, fase dos!

¿Eh? (RUGE)

¡Fuego!

¡Ah, qué pegajoso!

Qué asco. ¡Sí!

¡Se acabó! ¡Basta de juegos!

¡Ah!

¡Fuentes de agua, al máximo! ¡Ya!

(GRITA)

¡Ah!

¡Ven aquí, compañero!

¡Ah!

Bien hecho, chicos. Lo logramos.

Qué hermoso caos.

¡Ah!

Por fin lo has entendido. Bien hecho.

(CARRASPEA)

¿Y tú quién eres?

Soy todo el mundo y nadie, pero fundamentalmente

soy alguien que sin duda ha buscado tu afecto a través del arte.

¡Oh!

Eres el chico vikingo.

Estaba pensando que quizás te gustaría quedar algún día y,

no sé, tal vez podríamos...

¿Eres el vándalo de la taquilla?

¡Genial! Estoy algo liado, amigo.

Tengo una pregunta. ¿Los vikingos montaban a caballo?

Porque quiero decir que sí, pero realmente no lo sé.

Porque estaban en esos barcos gigantes todo el tiempo.

HERMANA AL RESCATE

¡Demuestra lo que vales, amigo!

¡Oh! ¡Ah!

¡Directo a la mochila!

¡Pa pa pa!

Ruptura entre monstruos adolescentes.

Escuchad, sé que estáis confusos ahora mismo y...

¿Debería preguntar qué está haciendo?

Simulacro del elegido, estar preparado para salvar

al mundo de cualquier escenario monstruoso.

Él es nuestra única esperanza.

Reconfortante.

¡Pyper, sal de aquí!

Esto es un asunto oficial para elegidos adultos.

Te podrías torcer el tobillo o algo.

¡Vale!

Como no tengo años de entranimiento ginmástico

ni estantes llenos de medallas y trofeos,

procura no torcerte tú el tobillo.

Por favor. ¡Ah!

Ah, es horrible y es raro,

porque no puedo mirarlo ni dejar de mirarlo al mismo tiempo.

Estoy de acuerdo con Bernie,

no se puede proteger la mochila con un pie tan fastidiado.

¡Venga, chicos! No es nada. Estoy bien.

¿Ah, sí? Entonces ven aquí y choca esos cinco.

Claro.

¡Ah! Ah.

Parece que el elegido necesita un sustituto oficial.

Un subelegido, digamos.

En el caso de que el elegido no pueda cumplir con su deber,

la mochila de monstruos

tiene una palanca de emergencia incorporada.

He aquí la riñónera del subelegido.

¡Mola! Mi madre tiene una igualita a esa.

El que porte esto, puede ostentar el mismo poder que el elegido.

Pero solo por... ¡Una semana!

Vale. No sé a qué viene la voz de suspense,

pero ¿quién va a portarla?

Buena pregunta.

La riñonera del subelegido es quien elige a su portador.

¡Oh, elígeme!

¡Oh!

¡Uy, es un rotundo no!

¡Ah! ¿Las descargas son necesarias?

Muy necesarias.

¡Ay, es lo que me temía! No hay química.

Parece que tendremos que dedicarle más tiempo.

Para ganar el respeto de la riñonera,

deberéis competir en pruebas de una muerte casi segura.

Perdona, ¿cómo dices? Escapar de un laberinto

de cuevas llenas de lava, cruzar un río de hormigas de fuego

y luego subir a una encantadora montañita con picos venenosos.

¡Chicos, mirad! ¡Soy de los 90!

Olvidadlo. ¡Le gusta Pyper!

¿Qué?

¡No! Pyper no puede asumir los deberes del elegido.

¡Es peligroso! Es solo una niña.

Lo siento, amigo. La riñonera ha hablado.

Pyper que sustituye.

¿Qué está pasando? Estaba en los 90.

¡Ah!

¡Ah!

¡Ja!

¡Cuidado, Pyper!

¡Ollie, no me desconcentres! No me pasará nada.

¡Ja!

¡Ah!

¡Ja!

¡Ja!

¡Vaya talento! ¡Asombroso!

¡Tienes un don natural! Tienes un don natural.

¿Qué has dicho? Nada.

Y ahora, para la prueba final,

debes atrapar a un monstruo de verdad.

Venga, ábrela, Ollie. ¿Qué? No, es demasiado peligroso.

(SUSPIRA)

¿Ves? No te preocupes, es solo una babosa bestia.

Son superlentas y también una monada.

(GRITA)

Oh, espera, estaba describiendo a un monstruo caracol.

Perdona, este da mucho miedo.

Detendré a esa cosa antes de que Pyper se haga daño.

¿Dónde está ese monstruo distracción?

¡Oh, mira, mi chicle de la suerte!

(GRITA)

¡Ah!

(GRITA)

No es muy original, que se diga.

¡Ah! (RUGE)

¡Oh, no!

Bev, he estado pensando lo que animaría este lugar:

una mascota terrícola, como un perro felino. ¿Qué dices?

-¿Te refieres a un gato? -Sí, claro, gato.

¿Y qué tal una rata orejuda? Una linda rata orejuda.

Imagíname con una rata orejuda.

-Vale, creo que esos son conejos.

¡Uh! Parece que hay una recompensa

por un monstruo distracción clase dos.

Lo localizaré.

-Busca una tienda de mascotas de paso, solo por curiosidad.

Es para... Vale.

(RUGE)

(RESPIRA CON DIFICULTAD)

(GRITA)

¡Ya voy! ¡Ah!

(CHILLA)

¡Ah!

(LOS TRES) ¡Pyper, Pyper, Pyper!

Casi lo arruinas todo, Ollie. ¿Qué?

Si no hubiera saltado, Babosón te habría atrapado.

No, lo tenía todo bajo control.

Deja ya de sobreprotegerme y confía en mí, ¿de acuerdo?

¡Ah! De acuerdo.

¡Pyper, Pyper, Pyper!

¡Yuju! ¡Hemos venido a por las mascotas!

(CARRASPEA)

-El monstuo distacción, luego lo otro.

-Es cierto. ¡El monstruo distracción!

Y luego, las mascotas.

-¡Oh, estoy deseando enfrentarme a situaciones extremas!

O, y escucha lo que te digo, podrías evitar el peligro.

Ni hablar. Solo seré las subelegida una semana.

¡Debo aprovechar al máximo!

(RÍE) Vale.

Y dime, ¿dónde está la riñonera, por cierto?

La guardo en un lugar muy, muy especial.

En mi cómoda, junto a las gomas del pelo.

Eso está genial.

Yo tengo que ir al baño.

Vamos, vamos. ¡Ajá! ¡La tengo!

¡Ollie!

¿A dónde vas con ese tobillo torcido?

¡Eh, mi vieja riñonera!

¿Me la prestas?

Está de moda otra vez.

Primero los vaqueros de madre, ahora las riñoneras...

¡Estás en racha, tía!

Bueno, me la llevo.

El clásico cambiazo.

Por seguridad. Ya me lo agradecerá.

Ese monstruo distracción tiene que estar por aquí,

en alguna parte.

¿Andre y Bev? ¿Qué están haciendo aquí?

¿Qué haces en mi cuarto, Ollie?

Acabo de enterarme de que hay un monstruo peligroso

y aterrador y debes detenerlo. Está... Ah...

Está en el patio de la guardería. ¿En el patio de la guardería?

No la envías a una búsqueda inútil, al lugar más seguro que

se te ha ocurrido, para mantenerla alejada del peligro, ¿verdad?

¿Qué? No.

Él no bromearía con cosas tan serias.

Gracias por confiar en mí, hermano.

¡Allá voy!

¡Aparta!

Sí, iré con ella.

(SUSPIRA)

Ah, pues tiene que estar por aquí cerca.

Ollie, ¿dónde está Pyper? ¿Y por qué llevas tú su riñonera?

¿Pyper? Está en un lugar seguro.

¡Ollie!

Lo sabía.

Me ocuparé de esto yo solito, al estilo del elegido.

No sé yo. ¿Puedes? ¿En serio?

Es ahora de enviar a estos... ¡Ah!

¡Oh, madre mía! ¡La mochila!

¡Devuélvemela!

¡Dinos dónde está el monstruo distracción!

¡Soy el elegido, nunca os ayudaré!

Bien, pero un elegido sin su mochila es solo...

Bueno, mírate.

¿Y un elegido con una riñonera de refuerzo?

¡Ja ja!

¡Oh! ¿Qué ocurre?

Solo funciona con la subelegida.

Ya lo veo.

Coge al chico. No nos iremos sin nuestra recompensa.

¡Ah! ¡Bájame ahora mismo!

¡Oye! ¡Alto!

¡Cree que no puedo hacer nada, y no lo soporto!

Oh, oh. ¡Vamos!

¡Vámonos!

-Tú podrías ser mi mascota, pero preferiría una rata zanahoria.

No me veo acariciándote.

¡Bájame de una vez!

¡Ah!

¡Dejad a mi hermano en paz!

¡Entrad!

¡No va a funcionar!

Intercambié tu riñonera por una de mamá.

Pero yo solo quería protegerte. Lo siento.

¡Esto ya no me lo puedo creer!

No me dejas hacer nada, hermanito.

-Eres un hermano horrible. ¡Vamos! Pero ahora sí creo en ti.

De verdad, no quería que te hicieran daño.

¿Has acabado?

Y si soy sincero del todo... Cómo no.

Tal vez estoy un poco celoso de que seas mucho...

¡Ay! Mejor que yo.

¿Crees que soy mejor que tú? Oh, sin duda.

"Touché". Mucho mejor.

Definitivamente. -Me alegra que lo digas.

Así de fácil, ¿eh? ¡Pyper, cógela!

¡Ah!

-¡Oh!

-¡Dadme a mi hermano o será vuestro fin!

-No te atreverías a meter a tu hermano en el "monstriverso".

-¡Ja! Ponme a prueba. Ah...

Solo queremos al monstruo distracción.

-¿Te refieres a ese de ahí?

-¡Mirad, un arcoiris de caramelo!

-¿Dónde? -¿De verdad?

-¡Ah!

¡Adiós! -¿Qué? ¡No!

-¡Ah!

¡Os lo repito! ¡Venga, "pa" dentro!

-Larguémonos de aquí.

-¡Han huido! ¡Ha sido increíble, Pyper!

¡Me has salvado!

Puedes ser mi subelegida cuando quieras.

Gracias, blandengue.

Pero no tengo tiempo para charlas.

Solo me quedan seis días para partir la pana.

Es intensa, pero genial.

¡Estoy muy alterado! Ese chico me ha arruinado el día otra vez.

¡Nada podría calmarme!

-¡Andre! -¡Oh!

¡Ratas orejudas!